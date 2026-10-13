Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна

Екипажът на кораба „Челси – 3“ е евакуиран край Варна при силно вълнение и бурно море. Плавателният съд е бил ударен от дронове, а спасителната операция е извършена от граничния полицейски кораб 514 – „Бургас“.

Иван Демерджиев публикува кадри от операцията и я определи като рискова. „Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, написа той.

По думите на Демерджиев граничният кораб е напуснал пристанището във Варна в 2:45 ч. и се е насочил към района на „Челси – 3“. Въпреки бурното море екипажът е успял да застане до наклонения пострадал плавателен съд и да започне прехвърлянето на моряците.

Целият екипаж на „Челси – 3“ е бил качен на борда на „Бургас“ в 4:43 ч. Чуждите моряци са доведени на сушата в 7:15 ч.

Демерджиев подчертава, че служителите са се отправили към втора мисия, въпреки че смяната им вече е била изтекла. „Морето е изключително бурно, а условията – тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция“, посочва той.

Публикуваните кадри показват момента, в който граничният кораб се доближава до пострадалия плавателен съд и приема евакуирания екипаж. Данни за причините за удара с дронове и за състоянието на самия кораб не са посочени в материала.