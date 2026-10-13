Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна

Екипажът на кораба „Челси – 3“ е евакуиран край Варна при силно вълнение и бурно море. Плавателният съд е бил ударен от дронове, а спасителната операция е извършена от граничния полицейски кораб 514 – „Бургас“.
Иван Демерджиев публикува кадри от операцията и я определи като рискова. „Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, написа той.
По думите на Демерджиев граничният кораб е напуснал пристанището във Варна в 2:45 ч. и се е насочил към района на „Челси – 3“. Въпреки бурното море екипажът е успял да застане до наклонения пострадал плавателен съд и да започне прехвърлянето на моряците.
Целият екипаж на „Челси – 3“ е бил качен на борда на „Бургас“ в 4:43 ч. Чуждите моряци са доведени на сушата в 7:15 ч.
Демерджиев подчертава, че служителите са се отправили към втора мисия, въпреки че смяната им вече е била изтекла. „Морето е изключително бурно, а условията – тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция“, посочва той.
Публикуваните кадри показват момента, в който граничният кораб се доближава до пострадалия плавателен съд и приема евакуирания екипаж. Данни за причините за удара с дронове и за състоянието на самия кораб не са посочени в материала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 морски
Коментиран от #15, #16, #18
17:34 13.10.2026
2 Само питам
А другия бил турски , пък плавал под флага та Гвинея -Бисау ?!!
Коментиран от #10
17:38 13.10.2026
3 Пенчо
17:39 13.10.2026
4 В Черно Море
17:40 13.10.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #19
17:41 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Има връзка
17:42 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 гледам и не вярвам на очите си
17:43 13.10.2026
10 От небето
До коментар #2 от "Само питам":ли падаш?
17:43 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радев
17:44 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само питам
До коментар #15 от "да живее мирния Путлеризъм":Изми ли задните части ?
17:45 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Защото са страхливци.....
17:48 13.10.2026
20 Европеец
До коментар #14 от "Ко стана, ве,":Ако е за нов девети септември пиши ме съгласен....
17:51 13.10.2026
21 Глупондери
17:52 13.10.2026
22 Бай Жеко русофили
18:12 13.10.2026
23 Той
18:33 13.10.2026