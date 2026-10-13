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Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна

Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна

13 Октомври, 2026 17:30 953 23

  • челси 3-
  • варна-
  • евакуация-
  • гранична полиция-
  • дронове

Граничният кораб „Бургас“ е достигнал до пострадалия плавателен съд при вълнение над 3 бала

Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна - 1
Кадър МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипажът на кораба „Челси – 3“ е евакуиран край Варна при силно вълнение и бурно море. Плавателният съд е бил ударен от дронове, а спасителната операция е извършена от граничния полицейски кораб 514 – „Бургас“.

Иван Демерджиев публикува кадри от операцията и я определи като рискова. „Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, написа той.

По думите на Демерджиев граничният кораб е напуснал пристанището във Варна в 2:45 ч. и се е насочил към района на „Челси – 3“. Въпреки бурното море екипажът е успял да застане до наклонения пострадал плавателен съд и да започне прехвърлянето на моряците.

Целият екипаж на „Челси – 3“ е бил качен на борда на „Бургас“ в 4:43 ч. Чуждите моряци са доведени на сушата в 7:15 ч.

Демерджиев подчертава, че служителите са се отправили към втора мисия, въпреки че смяната им вече е била изтекла. „Морето е изключително бурно, а условията – тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция“, посочва той.

Публикуваните кадри показват момента, в който граничният кораб се доближава до пострадалия плавателен съд и приема евакуирания екипаж. Данни за причините за удара с дронове и за състоянието на самия кораб не са посочени в материала.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морски

    15 3 Отговор
    И на това ако се казва бурно море , аз съм горски !! На това време казваме , че чайките пият вода !

    Коментиран от #15, #16, #18

    17:34 13.10.2026

  • 2 Само питам

    12 5 Отговор
    Бе защо кораба украински а плава под флага на Малта ?
    А другия бил турски , пък плавал под флага та Гвинея -Бисау ?!!

    Коментиран от #10

    17:38 13.10.2026

  • 3 Пенчо

    8 6 Отговор
    Хайде бе козляците ,няма ли най после да ходите да се биете бе ?

    17:39 13.10.2026

  • 4 В Черно Море

    8 1 Отговор
    Работят поне 15 различни военни разузнавания.

    17:40 13.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Щетите са минимални.Защо изоставиха кораба?

    Коментиран от #19

    17:41 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Има връзка

    9 2 Отговор
    с мантинелите и полетите на Пеевски!

    17:42 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гледам и не вярвам на очите си

    13 5 Отговор
    Един руски дрон ги ударил три пъти ?!

    17:43 13.10.2026

  • 10 От небето

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    ли падаш?

    17:43 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев

    6 3 Отговор
    Резултата е 2:0 за Русия!

    17:44 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "да живее мирния Путлеризъм":

    Изми ли задните части ?

    17:45 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Защото са страхливци.....

    17:48 13.10.2026

  • 20 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ко стана, ве,":

    Ако е за нов девети септември пиши ме съгласен....

    17:51 13.10.2026

  • 21 Глупондери

    4 3 Отговор
    Стига поръчана истерика!

    17:52 13.10.2026

  • 22 Бай Жеко русофили

    4 4 Отговор
    Браво на господаря русия,днес Черно море утре руския анклав варна после ще освобождават с бомби цяла България,вече сме почти военна зона

    18:12 13.10.2026

  • 23 Той

    1 0 Отговор
    там ли е бил ?

    18:33 13.10.2026

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