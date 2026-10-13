Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие, информират от Нова телевизия. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море.

В посещението се очаква да се включат представители на комисията по отбрана в Европейския парламент. Предвижда се те да се запознаят на място с обекти от критичната инфраструктура, свързани със сигурността на населението.

Инициативата беше обявена след общо видеообръщение на евродепутати от Европейската народна партия, в което те осъдиха атаките срещу цивилното корабоплаване и изразиха подкрепа за България.

Според Андрей Новаков случващото се в Черно море вече не може да се разглежда единствено като национален проблем. По думите му нарастващите рискове изискват координирани действия на европейско равнище.

Емил Радев също призова за по-активно участие на европейските партньори и съюзниците от НАТО. Той предупреди, че нападенията срещу търговски плавателни съдове могат да имат сериозни последици не само за морската сигурност, но и за българската икономика и туристическия сектор.

Сред обсъжданите възможности е създаването на европейска военноморска мисия в Черно море, подобна на операция „Аспидес“, която Европейският съюз провежда за защита на корабоплаването в района на Червено море. Предложението предвижда бъдещата мисия да има изрично отбранителен характер, като основната ѝ задача бъде да осигурява ескорт и защита на търговските кораби и техните екипажи.