Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие, информират от Нова телевизия. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море.
В посещението се очаква да се включат представители на комисията по отбрана в Европейския парламент. Предвижда се те да се запознаят на място с обекти от критичната инфраструктура, свързани със сигурността на населението.
Инициативата беше обявена след общо видеообръщение на евродепутати от Европейската народна партия, в което те осъдиха атаките срещу цивилното корабоплаване и изразиха подкрепа за България.
Според Андрей Новаков случващото се в Черно море вече не може да се разглежда единствено като национален проблем. По думите му нарастващите рискове изискват координирани действия на европейско равнище.
Емил Радев също призова за по-активно участие на европейските партньори и съюзниците от НАТО. Той предупреди, че нападенията срещу търговски плавателни съдове могат да имат сериозни последици не само за морската сигурност, но и за българската икономика и туристическия сектор.
Сред обсъжданите възможности е създаването на европейска военноморска мисия в Черно море, подобна на операция „Аспидес“, която Европейският съюз провежда за защита на корабоплаването в района на Червено море. Предложението предвижда бъдещата мисия да има изрично отбранителен характер, като основната ѝ задача бъде да осигурява ескорт и защита на търговските кораби и техните екипажи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 на платена екскурзия с хапване пийване
Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна
Коментиран от #8, #12, #13, #29
19:43 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 От Чепръчево
Коментиран от #38
19:43 13.10.2026
5 Ъхъ
😂🤣
19:45 13.10.2026
6 Пич
България или български кораби никой не е удрял!!!
Но сигурен съм, ако се наложи ще ги ударят, и ще го припишат на Русия!!!
19:45 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 демек
До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":наште ганчовци от парла ментата на брюкселските зелки
ще довтаса тук да се видят с родата си
19:46 13.10.2026
9 Шшш
19:46 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ШЕФА
19:48 13.10.2026
12 Освен хапване и пийване
До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":ще има и чук чук. България е най-посещаваната за кратко дестинация в Европейския съюз.
Ядене пиене тези три неща плюс ....бело бело
Навсякъде е Бело особено в Студентски град.
Само службите не виждат че там е свърталище.
Паднало и ме пердето или пардон .....еврото пред очите
Коментиран от #18
19:49 13.10.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":Еми прав си платена екскурзия..... Но бих допълнил тия фашисти не трябва да стъпват въобще в бг територията..... Писна ми от европейски ценности и европейски глупости..... Крайно време е българите да взема съдбата си в свой ръце като гласуват за политици, който нямат началници в Брюксел, в Вашингтон, в Москва....
Коментиран от #14, #27
19:49 13.10.2026
14 Шшш
До коментар #13 от "Европеец":Е, с Москва малко прекали, другарю...
19:51 13.10.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #25
19:52 13.10.2026
16 да инспектират
19:54 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аха...
До коментар #12 от "Освен хапване и пийване":Щом знаеш кво ще има, значи са те ангажирали за "тези три неща".
Коментиран от #30
19:55 13.10.2026
19 Тиквамен
19:55 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Война е и всеки който превозва помощ
19:55 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хасковски каунь
19:56 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ
До коментар #13 от "Европеец":спокойно. Сега Тръмп ще изкупи дизела на Путин, Американските трактористи ще са доволни, Путин ще има пари да унищожи фашизма в Украйна и всички останали бивши съветски републики, а после ще се притече и на нас на помощ братушката, за да ви отърве от гнилия запад.
20:00 13.10.2026
28 А50
20:03 13.10.2026
29 И у Марица е потънал танкер
До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":Ударен от подводница -))
Да посетят и Филибето.
20:03 13.10.2026
30 Някога
До коментар #18 от "Аха...":Бях от най елитните жиголо не само в Европа, а смея да кажа - на световно ниво!
Самолети и яхти ми пращаха!
Коментиран от #42
20:05 13.10.2026
31 Сатана
"Евродепутатът Емил Радев искал от либийците 4,5 милиона евро за освобождаването на танкера БАДР
В началото на август 2018 г. евродепутатът Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП), заедно с оръжейния бос Николайчо Гигов и Димитър Борисов от сметопочистващата фирма “Титан””, е летял до Триполи с предложение до държавната либийска компания GNMTC – консултантски договор с близка до Радев кантора за 4,5 милиона евро, срещу съдействие за освобождаване на арестувания в България либийски танкер БАДР
20:07 13.10.2026
32 хъм
20:07 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПА ЗА ОРЪЖЕЙНИТЕ ЛОРДОВЕ ОТ БСП , СИК И МУЛТИГРУП :)
.....
ВСИЧКО ГО ИЗБИ НА ФРЕНСКА ЛЮБОВ В ТОЯ ЕС
.... НЕ ЗНАЕШ ВЕЧЕ КОЙ ДА ОБИЖДАШ НА РУСОФИЛИ И РУСОФОБИ:)
20:07 13.10.2026
35 Ти да видиш
20:08 13.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тези кораби декларирали ли са товар?
До коментар #4 от "От Чепръчево":Минали ли са митнчески контрол? С чие позволение плават в наши води в нарушение?
20:18 13.10.2026
39 Да,бе
20:22 13.10.2026
40 Антон
20:23 13.10.2026
41 Вземете си и шнорхели, че да ще има баня
Плувай , плувай, не е шнорхел
20:26 13.10.2026
42 Делишъс
До коментар #30 от "Някога":А сега работите ли?
20:27 13.10.2026