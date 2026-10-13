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Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

13 Октомври, 2026 19:40 666 42

  • делегация-
  • европейски парламент-
  • българия-
  • удари-
  • кораби-
  • черно море

Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море.

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие, информират от Нова телевизия. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море.
В посещението се очаква да се включат представители на комисията по отбрана в Европейския парламент. Предвижда се те да се запознаят на място с обекти от критичната инфраструктура, свързани със сигурността на населението.
Инициативата беше обявена след общо видеообръщение на евродепутати от Европейската народна партия, в което те осъдиха атаките срещу цивилното корабоплаване и изразиха подкрепа за България.

Според Андрей Новаков случващото се в Черно море вече не може да се разглежда единствено като национален проблем. По думите му нарастващите рискове изискват координирани действия на европейско равнище.

Емил Радев също призова за по-активно участие на европейските партньори и съюзниците от НАТО. Той предупреди, че нападенията срещу търговски плавателни съдове могат да имат сериозни последици не само за морската сигурност, но и за българската икономика и туристическия сектор.
Сред обсъжданите възможности е създаването на европейска военноморска мисия в Черно море, подобна на операция „Аспидес“, която Европейският съюз провежда за защита на корабоплаването в района на Червено море. Предложението предвижда бъдещата мисия да има изрично отбранителен характер, като основната ѝ задача бъде да осигурява ескорт и защита на търговските кораби и техните екипажи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 на платена екскурзия с хапване пийване

    18 1 Отговор
    и командировъчни
    Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна

    Коментиран от #8, #12, #13, #29

    19:43 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От Чепръчево

    17 0 Отговор
    Дааа. И делегацията от Европейския парламент ще наложи нов пакет снкции за Коледа... А Путин ще си го премести. Смешници!

    Коментиран от #38

    19:43 13.10.2026

  • 5 Ъхъ

    15 0 Отговор
    Делегациите много помагат в такива случаи, ако не вярвате питайте украинците върху чиито глави падат ракети и дронове!
    😂🤣

    19:45 13.10.2026

  • 6 Пич

    14 0 Отговор
    Каква е тази Урсулианска истерия...?!
    България или български кораби никой не е удрял!!!
    Но сигурен съм, ако се наложи ще ги ударят, и ще го припишат на Русия!!!

    19:45 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 демек

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":

    наште ганчовци от парла ментата на брюкселските зелки
    ще довтаса тук да се видят с родата си

    19:46 13.10.2026

  • 9 Шшш

    2 5 Отговор
    Чорапа сега какво ще прави? Ескалация или белия байряк, че да има мир

    19:46 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Край,всичко приключи,щом тия идват от утре фашистите ще плават свободно в Черно море, а нашата армия е в пълна бойна готовност.Двете надуваеми лодки са спуснати на постоянен дрейв и само чакат заповед да атакуват врага Русия.За не знаещите лошите руснаци ни освободиха от 500 г.Турско робство !

    19:48 13.10.2026

  • 12 Освен хапване и пийване

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":

    ще има и чук чук. България е най-посещаваната за кратко дестинация в Европейския съюз.
    Ядене пиене тези три неща плюс ....бело бело
    Навсякъде е Бело особено в Студентски град.
    Само службите не виждат че там е свърталище.
    Паднало и ме пердето или пардон .....еврото пред очите

    Коментиран от #18

    19:49 13.10.2026

  • 13 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":

    Еми прав си платена екскурзия..... Но бих допълнил тия фашисти не трябва да стъпват въобще в бг територията..... Писна ми от европейски ценности и европейски глупости..... Крайно време е българите да взема съдбата си в свой ръце като гласуват за политици, който нямат началници в Брюксел, в Вашингтон, в Москва....

    Коментиран от #14, #27

    19:49 13.10.2026

  • 14 Шшш

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Е, с Москва малко прекали, другарю...

    19:51 13.10.2026

  • 15 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт!

    Коментиран от #22, #25

    19:52 13.10.2026

  • 16 да инспектират

    4 0 Отговор
    бойната готовност на бидоните Ф16 също тоже !

    19:54 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аха...

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Освен хапване и пийване":

    Щом знаеш кво ще има, значи са те ангажирали за "тези три неща".

    Коментиран от #30

    19:55 13.10.2026

  • 19 Тиквамен

    3 0 Отговор
    Сезонът свърши и времето се развали. Няма нужда от туристи и екскурзианти.

    19:55 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Война е и всеки който превозва помощ

    4 0 Отговор
    За Страните по конфликта да си поемат риска , всичко е точно и нормално за военно време , който го е страх от мечки да не ходи в гората

    19:55 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Ще ни дават кураж

    19:56 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    спокойно. Сега Тръмп ще изкупи дизела на Путин, Американските трактористи ще са доволни, Путин ще има пари да унищожи фашизма в Украйна и всички останали бивши съветски републики, а после ще се притече и на нас на помощ братушката, за да ви отърве от гнилия запад.

    20:00 13.10.2026

  • 28 А50

    5 0 Отговор
    Тия короби защо минават толкова близо до българските териториални води. След като има такава опасност да ги пускат навътре

    20:03 13.10.2026

  • 29 И у Марица е потънал танкер

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "на платена екскурзия с хапване пийване":

    Ударен от подводница -))
    Да посетят и Филибето.

    20:03 13.10.2026

  • 30 Някога

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аха...":

    Бях от най елитните жиголо не само в Европа, а смея да кажа - на световно ниво!
    Самолети и яхти ми пращаха!

    Коментиран от #42

    20:05 13.10.2026

  • 31 Сатана

    2 0 Отговор
    Разбира ги тия неща с чужди кораби ГЕРБавият евродепутат

    "Евродепутатът Емил Радев искал от либийците 4,5 милиона евро за освобождаването на танкера БАДР
    В началото на август 2018 г. евродепутатът Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП), заедно с оръжейния бос Николайчо Гигов и Димитър Борисов от сметопочистващата фирма “Титан””, е летял до Триполи с предложение до държавната либийска компания GNMTC – консултантски договор с близка до Радев кантора за 4,5 милиона евро, срещу съдействие за освобождаване на арестувания в България либийски танкер БАДР

    20:07 13.10.2026

  • 32 хъм

    3 0 Отговор
    Напълно безмислено само да ги хрантутим тези политически евроолигарси, ненаяли се!

    20:07 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ
    ЩЕ ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПА ЗА ОРЪЖЕЙНИТЕ ЛОРДОВЕ ОТ БСП , СИК И МУЛТИГРУП :)
    .....
    ВСИЧКО ГО ИЗБИ НА ФРЕНСКА ЛЮБОВ В ТОЯ ЕС
    .... НЕ ЗНАЕШ ВЕЧЕ КОЙ ДА ОБИЖДАШ НА РУСОФИЛИ И РУСОФОБИ:)

    20:07 13.10.2026

  • 35 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Същите тези утайки ни направиха отдавна съучастници във войната в Украйна след като не спряха да предоставят незаконно купища български оръжия на украинците.

    20:08 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тези кораби декларирали ли са товар?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "От Чепръчево":

    Минали ли са митнчески контрол? С чие позволение плават в наши води в нарушение?

    20:18 13.10.2026

  • 39 Да,бе

    3 0 Отговор
    Сигур ще кажат,че ни подкрепят колкото е необходимо,т.е.до последният българин...осрайна 2.0...

    20:22 13.10.2026

  • 40 Антон

    2 0 Отговор
    Всичко е постановка. Атаката на корабите е с одобрението на някоя западна държава/и, вероятно извършен от укрите. Целта е да се създаде военноморска група от кораби на западни дуржави, които да нагнетявят напрежение в Черно море. Сега това не е възможно заради конвенцията от Монтрьо. Вдига се прекалено много медиен шум, за нещо, което се случва извън български териториални води. И вероятно България ше трябва да играе допната игра всичко това да се случи. Помислете как не намериха останки от дроновете върху обгорелите кораби. А в Лайпциг от някакъв дрон закопан в земята и взривил се намериха ДНК. Това са постановки, които преследват натовски цели.

    20:23 13.10.2026

  • 41 Вземете си и шнорхели, че да ще има баня

    0 0 Отговор
    след баня ще има и екстри.
    Плувай , плувай, не е шнорхел

    20:26 13.10.2026

  • 42 Делишъс

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Някога":

    А сега работите ли?

    20:27 13.10.2026

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