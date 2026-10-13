Спряха издирването на 11 моряци от потъналия HS Dignity край Шабла

Операцията е временно преустановена заради тъмнината и намалената видимост. Петима моряци са спасени, а България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаките с дронове.

Издирването на 11-те моряци от потъналия край Шабла товарен кораб HS Dignity е временно преустановено. Причината е настъпването на тъмната част от денонощието и намалената видимост в района на инцидента.

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Предстои да бъде направена оценка на обстановката, след което спасителната операция може да бъде подновена. До момента са спасени петима души от екипажа на плавателния съд, а съдбата на останалите 11 остава неизвестна.

Спасените моряци се очаква да пристигнат във Варна

Петимата оцелели се очаква да бъдат транспортирани до Варна на борда на търговския кораб Azov Concord. По информация, разпространена следобед на 13 октомври, пристигането им се очакваше около 19:00 часа.

След това моряците трябва да бъдат прехвърлени на военния влекач „Мизар“, който да ги отведе до пристанище Варна.

Междувременно продължава изясняването на обстоятелствата около атаката. HS Dignity е плавал под флага на Гвинея-Бисау и е бил без товар. Според информацията на компанията, управляваща плавателния съд, корабът е пътувал по маршрут от Мостаганем (Алжир) за Браила (Румъния), когато е бил нападнат и е потънал в Черното море.

Той е превозвал 16-членен екипаж и е бил ударен от безпилотни летателни апарати на около 17 морски мили североизточно от нос Шабла

България поиска помощ от ЕС и НАТО

Разследването на атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона продължава. България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за установяване на отговорните за нападенията.

По информация на Министерския съвет е поискано съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Въпреки предприетите действия до момента не са открити останки от дроновете, които биха могли да помогнат за установяване на произхода им.

Целта е да бъдат анализирани наличните материални доказателства, сателитните данни и събраната информация за атаките. Българските власти заявяват намерение да установят отговорността за нападенията и да предприемат необходимите дипломатически и правни действия.

Втори кораб също бе атакуван

При инцидентите през нощта срещу 13 октомври е бил поразен и търговският кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, на около 15–17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа му са спасени, като на част от тях е оказана медицинска помощ заради леки наранявания.

По първоначални данни и двата засегнати кораба са плавали без товар. Причините за нападенията и произходът на използваните дронове все още се изясняват.