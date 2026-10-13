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Спряха издирването на 11 моряци от потъналия HS Dignity край Шабла
  Тема: Украйна

Спряха издирването на 11 моряци от потъналия HS Dignity край Шабла

13 Октомври, 2026 20:12, обновена 13 Октомври, 2026 20:24 938 18

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  • черно море

Спасените пристигат във Варна

Спряха издирването на 11 моряци от потъналия HS Dignity край Шабла - 1
HS Dignity, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Операцията е временно преустановена заради тъмнината и намалената видимост. Петима моряци са спасени, а България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаките с дронове.

Издирването на 11-те моряци от потъналия край Шабла товарен кораб HS Dignity е временно преустановено. Причината е настъпването на тъмната част от денонощието и намалената видимост в района на инцидента.

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Предстои да бъде направена оценка на обстановката, след което спасителната операция може да бъде подновена. До момента са спасени петима души от екипажа на плавателния съд, а съдбата на останалите 11 остава неизвестна.

Спасените моряци се очаква да пристигнат във Варна

Петимата оцелели се очаква да бъдат транспортирани до Варна на борда на търговския кораб Azov Concord. По информация, разпространена следобед на 13 октомври, пристигането им се очакваше около 19:00 часа.

След това моряците трябва да бъдат прехвърлени на военния влекач „Мизар“, който да ги отведе до пристанище Варна.

Междувременно продължава изясняването на обстоятелствата около атаката. HS Dignity е плавал под флага на Гвинея-Бисау и е бил без товар. Според информацията на компанията, управляваща плавателния съд, корабът е пътувал по маршрут от Мостаганем (Алжир) за Браила (Румъния), когато е бил нападнат и е потънал в Черното море.

Той е превозвал 16-членен екипаж и е бил ударен от безпилотни летателни апарати на около 17 морски мили североизточно от нос Шабла

България поиска помощ от ЕС и НАТО

Разследването на атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона продължава. България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за установяване на отговорните за нападенията.

По информация на Министерския съвет е поискано съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Въпреки предприетите действия до момента не са открити останки от дроновете, които биха могли да помогнат за установяване на произхода им.

Целта е да бъдат анализирани наличните материални доказателства, сателитните данни и събраната информация за атаките. Българските власти заявяват намерение да установят отговорността за нападенията и да предприемат необходимите дипломатически и правни действия.

Втори кораб също бе атакуван

При инцидентите през нощта срещу 13 октомври е бил поразен и търговският кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, на около 15–17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа му са спасени, като на част от тях е оказана медицинска помощ заради леки наранявания.

По първоначални данни и двата засегнати кораба са плавали без товар. Причините за нападенията и произходът на използваните дронове все още се изясняват.


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хе хе...

    18 7 Отговор
    Абе казвам ви аз да не возите морска сол и пшеница за 4о4, че много взривоопасни, ама пуста алчност.

    Коментиран от #7, #11

    20:24 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    5 2 Отговор
    Толкова страхлив генерал няма.

    20:25 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    12 3 Отговор
    То е гърмяща пшеница и сол а от единия кораб даже няма и оцелели освен ако не е дело и провокация на англетата.Биданов неслучайно беше тук. А днес другите кораби уж били празни а единия кораб много бързо е потънал.

    20:33 13.10.2026

  • 7 Абе

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Казвам ви да не возите севернокорейски ракети - ама вие пак Ела ...

    20:34 13.10.2026

  • 8 така, така

    11 1 Отговор
    Прави ми впечатление, че "празните" кораби потъват за минути! И все в посока към Украйна

    20:36 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Прав си, е така е..... Казаха по ТВ хората от Крапец че са чули силните взривове.... Тая морска сол била много взривоопасна.... А пък гледах област не управител на Варна да казва че кораба пътувал за Молдова.... Знаех, че Молдова няма излаз на Черно море, ама за да не пиша глупости питах ИИ, който потвърди моите знания.... А той е областният на Варна не знам какво е учил и какво знае, но знам че си е чиста регресивна петроханка. ....

    Коментиран от #16

    20:39 13.10.2026

  • 12 Велики сте, нема що !

    6 0 Отговор
    “когато е бил нападнат и е потънал в Черното море.” - това наистина ли българин го е написал ???

    20:47 13.10.2026

  • 13 Мим

    3 3 Отговор
    Ще ги намерят кога намерят и кораба на дъното....

    20:48 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 руски банан 🍌

    1 0 Отговор
    Гледайте директно по БНТ как Шивичката в момента изплисква легена с всяка своя дума.

    21:14 13.10.2026

  • 16 руски банан 🍌

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Плавателният канал "Дунав - Черно море" за украса ли го е построил Чаушеску?

    21:16 13.10.2026

  • 17 Дзак

    4 0 Отговор
    Мир на душите им!

    21:18 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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