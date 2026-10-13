От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага „Булгаргаз“ в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, информират от Нова телевизия. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44.09 евро за мегаватчас.
От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище „Чирен“. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари.
Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която ще определи окончателната цена за ноември. Ако бъде одобрено, увеличението ще засегне цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малии
Коментиран от #6, #25
20:28 13.10.2026
2 Кина
Коментиран от #8
20:28 13.10.2026
3 Рекетьори
Коментиран от #39
20:29 13.10.2026
4 Алчни бандити
Коментиран от #22
20:30 13.10.2026
5 КЕВР
Коментиран от #20
20:30 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ресторант Синият Лъв ви поздравява
Коментиран от #29
20:36 13.10.2026
8 оня с коня
До коментар #2 от "Кина":Ами да сте мислили като сте си вложили парите във Френски банки,че на това отгоре сте си купили и техни Акции.
Коментиран от #16
20:37 13.10.2026
9 Честито
20:40 13.10.2026
10 Я виж ти
През следващата година европейската комисия заяви че ще престане да използва такава.
Да ви е честито скъпи български граждани които използвате топлинна енергия през зимата от газови такива. Инфлация в захлас
20:41 13.10.2026
11 Абе
20:44 13.10.2026
12 Тая зима
Коментиран от #15
20:46 13.10.2026
13 Вуте
Коментиран от #43
20:47 13.10.2026
14 Опа
20:52 13.10.2026
15 Гробар
До коментар #12 от "Тая зима":Какво стана с референдума на Чорапа? Какво стана с мутри вън?
20:52 13.10.2026
16 Гробар
До коментар #8 от "оня с коня":Ще ви вкарват във войната с гръмки еврашистки фрази. Без право на обжалване. От Пиги - нови мешки и кубинки.
20:53 13.10.2026
17 Хмм
20:53 13.10.2026
18 Абе....
Коментиран от #21
20:54 13.10.2026
19 ДрайвингПлежър
Нищо не е! Урсулите искат изключителни правомощия така че и да искате да платите 34% по-скъпо те да казват да ви пуснат ли или не! Топло ли ви е или не! За вас ли да е вашия газ или за някой техен!!!
Фашизъмчето ви е под носа а вие още не го забелязвате!
20:55 13.10.2026
20 Булгаргаз
До коментар #5 от "КЕВР":Абе ние искаме само 20%.
Коментиран от #30
20:55 13.10.2026
21 Там може и да им хареса
До коментар #18 от "Абе....":По-добре в kраtуната.
20:56 13.10.2026
22 Честитка
До коментар #4 от "Алчни бандити":Да живее Урсула, да се свети името й, Господ здраве да й дава, на нея и на цялото урсулианство. Когато сложиш една акушерка на чело на икономико-политически съюз от държави - резултатът е този! На всички печеливши - честито.
Коментиран от #28
20:57 13.10.2026
23 Ехо
Коментиран от #24
20:58 13.10.2026
24 Миризлив Чорап - зелен, с фуражка
До коментар #23 от "Ехо":За нас еврашистите винаги ще има.
21:00 13.10.2026
25 Рублата, рублата..
До коментар #1 от "малии":По договора, от който се отказахме през 22 година цената щеше 7 долара. Така и не разбрах защо се отказахме от такава цена.
21:01 13.10.2026
26 Цвете
21:01 13.10.2026
27 И Киев е Руски
Коментиран от #36
21:03 13.10.2026
28 Стоянчо Пуканката
До коментар #22 от "Честитка":Въпросът на въпросите е: кой сложи кака Урсурка (акушерката) начело на ЕС? И с каква цел?
Коментиран от #32, #33, #37
21:03 13.10.2026
29 Ура
До коментар #7 от "Ресторант Синият Лъв ви поздравява":Европейския съюз и евро зоната са само хубави неща, мед и мляко тече от чешмите, няма бедни, няма гладни, няма бездомни, няма измамени, няма ограбени. В Европейския съюз и в евро зоната хората са щастливи, доволни, богати и спокойни. Ако не е така - поправете ме.
Коментиран от #35
21:03 13.10.2026
30 КЕВР
До коментар #20 от "Булгаргаз":Разликата за нас и си стискаме ръцете
21:05 13.10.2026
31 Тъй,тъй
21:07 13.10.2026
32 САНДОКАН
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":Целта е да се фалира EU. Но кой точно я сложи още се чудя между тримата големи.
Коментиран от #42
21:08 13.10.2026
33 Как кой
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":Със сигурност не е избрана на избори. Което е потвърждение, че ако имаше значение кой, как и за кого гласува, и ако това щеше да промени нещо, изборите щяха да бъдат забранени. Там са я сложили господарите на света, тези които решават да живеем или не, колко да живеем, как да живеем, тези чиито имена не се изричат на глас, а лицата им се показват само по между им.
Коментиран от #38
21:10 13.10.2026
34 Няма страшно
21:14 13.10.2026
35 Еврокопейкa
До коментар #29 от "Ура":Какви бедни българи бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?
21:14 13.10.2026
36 Еврото го докараха
До коментар #27 от "И Киев е Руски":Тиквата и БСП-Фритюрници. Без да го обмислят и последствията от малоумието си.
Коментиран от #40, #41
21:15 13.10.2026
37 Урсула беше
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":министър на отбраната на Германия, с опустошителен резултат.
Меркел я натири в Брюксел за да не и се мотае в краката и глей ти какво стана.
Коментиран от #44
21:15 13.10.2026
38 Стоянчо Пуканката
До коментар #33 от "Как кой":Именно! Това имах предвид, въпросът ми беше риторичен...
Прочее, ако целта е била кака Урсулка да скапе Европа, защо така, хм, грубо, недодялано някак си, без финес? Не е в стила на" господарите на света". Може би има нещо друго...
21:17 13.10.2026
39 катран
До коментар #3 от "Рекетьори":само 34%. Газари и те са хората, имат деца и яхти..Живота е скъп..Заедно можем повече..ще оцелеем и тази зима..и украинци ще оцелеят..може би..но там е война, а българи как така уж не водят войни, а разруха повсеместна..но тава което пиша е хибридна атака срещу демокрацията..
21:18 13.10.2026
40 .....
До коментар #36 от "Еврото го докараха":Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време
21:19 13.10.2026
41 Акъл
До коментар #36 от "Еврото го докараха":Не го направиха от глупост.
Много добре са го обмислили, така добре са ги нахранили, че мисълта им протекла гладко и светкавично.
21:22 13.10.2026
42 Стоянчо Пуканката
До коментар #32 от "САНДОКАН":Фалирал ЕС не е нужен на щатите, нито пък на Русия, а Китай е"далеко и восоко". Съвсем травиални са причините- може би една от тях е традиционната немска профанщина. (Да не забравяме, че макар и акушерка, кака Урсулка е със старо немско благородническо потекло.)
21:26 13.10.2026
43 Ердоган
До коментар #13 от "Вуте":Не, щото махнаха акциза
21:32 13.10.2026
44 Стоянчо Пуканката
До коментар #37 от "Урсула беше":А как една акушерка е стигнала до престижният пост "Министър на отбраната" на държава като Германия? Два възможни логични отговора:1- Или всичко е било режисирано; 2- Или на немците чавка им е изпила акъла.
Коментиран от #47
21:34 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Искахте радев
21:44 13.10.2026
47 Стоян Пукнатия
До коментар #44 от "Стоянчо Пуканката":Как един кон може да бъде министър на отбраната на пРосия?
21:46 13.10.2026
48 Камион
21:47 13.10.2026
49 питам ви
Мазнинките свършиха
21:57 13.10.2026