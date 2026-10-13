От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага „Булгаргаз“ в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, информират от Нова телевизия. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44.09 евро за мегаватчас.

От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище „Чирен“. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която ще определи окончателната цена за ноември. Ако бъде одобрено, увеличението ще засегне цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар.