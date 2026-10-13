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От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември

От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември

13 Октомври, 2026 20:24 1 222 49

  • булгаргаз-
  • ноември-
  • природен газ-
  • поскъпване

От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище „Чирен“. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага „Булгаргаз“ в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, информират от Нова телевизия. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44.09 евро за мегаватчас.
От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище „Чирен“. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, която ще определи окончателната цена за ноември. Ако бъде одобрено, увеличението ще засегне цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малии

    47 6 Отговор
    Прогресивна цена

    Коментиран от #6, #25

    20:28 13.10.2026

  • 2 Кина

    49 3 Отговор
    Акциите на двете най големи банки във Франция за 5 дни се сринаха с 15% ..! Хората масово си теглят парите..! Това е най лошия и неочакван сценарий за монетарната система...! Ефекта на доминото ще засегне селия свят..! Това е неудобната истина.

    Коментиран от #8

    20:28 13.10.2026

  • 3 Рекетьори

    19 3 Отговор
    Тия , топлофикация и политиците в тоя кетиз.

    Коментиран от #39

    20:29 13.10.2026

  • 4 Алчни бандити

    20 3 Отговор
    Що не, акционерите искат да папкат ли?

    Коментиран от #22

    20:30 13.10.2026

  • 5 КЕВР

    36 3 Отговор
    Няма да позволим толкова рязко вдигане 30-32 % макс.Работим за хората.

    Коментиран от #20

    20:30 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    27 4 Отговор
    Я на Кокорчо,Боко,Кирчо,Шишо,Мирчо и Рундьо САНКЦИИТЕ и перемогата.Мисля ,че още оръжие и санкции ще оправят нещата.....към 200%

    Коментиран от #29

    20:36 13.10.2026

  • 8 оня с коня

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Ами да сте мислили като сте си вложили парите във Френски банки,че на това отгоре сте си купили и техни Акции.

    Коментиран от #16

    20:37 13.10.2026

  • 9 Честито

    19 4 Отговор
    на блеещото излъгано стадо! По здрав от прогресивните управляващи!

    20:40 13.10.2026

  • 10 Я виж ти

    26 4 Отговор
    Европа се откъсва от доставките на руска газ.
    През следващата година европейската комисия заяви че ще престане да използва такава.
    Да ви е честито скъпи български граждани които използвате топлинна енергия през зимата от газови такива. Инфлация в захлас

    20:41 13.10.2026

  • 11 Абе

    22 1 Отговор
    Вие луди ли сте ??? Какви са тези цени ?

    20:44 13.10.2026

  • 12 Тая зима

    24 3 Отговор
    Ще има големи протести. Виновните за налагането на Еврото по техният начин и мизерията ще бягат.

    Коментиран от #15

    20:46 13.10.2026

  • 13 Вуте

    19 2 Отговор
    Тва щото санкциите работят ли е?

    Коментиран от #43

    20:47 13.10.2026

  • 14 Опа

    11 11 Отговор
    Благодарим ти Радев за поредното поскъпване.

    20:52 13.10.2026

  • 15 Гробар

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тая зима":

    Какво стана с референдума на Чорапа? Какво стана с мутри вън?

    20:52 13.10.2026

  • 16 Гробар

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Ще ви вкарват във войната с гръмки еврашистки фрази. Без право на обжалване. От Пиги - нови мешки и кубинки.

    20:53 13.10.2026

  • 17 Хмм

    8 5 Отговор
    Пак се чувствам прогресивно.

    20:53 13.10.2026

  • 18 Абе....

    3 0 Отговор
    А къс и debel във брауни факторито не искат ли?

    Коментиран от #21

    20:54 13.10.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Само 34%...
    Нищо не е! Урсулите искат изключителни правомощия така че и да искате да платите 34% по-скъпо те да казват да ви пуснат ли или не! Топло ли ви е или не! За вас ли да е вашия газ или за някой техен!!!

    Фашизъмчето ви е под носа а вие още не го забелязвате!

    20:55 13.10.2026

  • 20 Булгаргаз

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "КЕВР":

    Абе ние искаме само 20%.

    Коментиран от #30

    20:55 13.10.2026

  • 21 Там може и да им хареса

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абе....":

    По-добре в kраtуната.

    20:56 13.10.2026

  • 22 Честитка

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Алчни бандити":

    Да живее Урсула, да се свети името й, Господ здраве да й дава, на нея и на цялото урсулианство. Когато сложиш една акушерка на чело на икономико-политически съюз от държави - резултатът е този! На всички печеливши - честито.

    Коментиран от #28

    20:57 13.10.2026

  • 23 Ехо

    16 2 Отговор
    Започва световна финансова криза. Гледах една руска експертка каза: от октомври започва световна финансова криза. Тази баснословна дългова задлъжнялост все някой ден трябваше да избие. Няма пари за социални плащания/от няколко години постоянно се реже/ и здравеопазване, има само да се плащат лихви, за оръжия и за Украйна

    Коментиран от #24

    20:58 13.10.2026

  • 24 Миризлив Чорап - зелен, с фуражка

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ехо":

    За нас еврашистите винаги ще има.

    21:00 13.10.2026

  • 25 Рублата, рублата..

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "малии":

    По договора, от който се отказахме през 22 година цената щеше 7 долара. Така и не разбрах защо се отказахме от такава цена.

    21:01 13.10.2026

  • 26 Цвете

    9 0 Отговор
    НАЛИ СА СЕ СПОРАЗУМЕЛИ ДОНИ И ВЛАДИ ,ЗАЩО ОТНОВО НАГОРЕ И БЕЗ ДА Е ВКЛЮЧЕНО ДДС И ПОДОБНИТЕ ПРИТУРКИ КАТО " ТАХЕМ " НАПРИМЕР??????? КОЙ Е ТОЗИ ,КОЙТО ИСКА ОТНОВО ДА БРЪКНЕ ДЪЛБОКО В ДЖОБА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ИМА ЛИ СИ ИМЕ? 😠👺🙉🙈🙊👎🔎

    21:01 13.10.2026

  • 27 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    Красота.Нали ви казах че еврото няма да оскъпи мижавият ви живот

    Коментиран от #36

    21:03 13.10.2026

  • 28 Стоянчо Пуканката

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Честитка":

    Въпросът на въпросите е: кой сложи кака Урсурка (акушерката) начело на ЕС? И с каква цел?

    Коментиран от #32, #33, #37

    21:03 13.10.2026

  • 29 Ура

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ресторант Синият Лъв ви поздравява":

    Европейския съюз и евро зоната са само хубави неща, мед и мляко тече от чешмите, няма бедни, няма гладни, няма бездомни, няма измамени, няма ограбени. В Европейския съюз и в евро зоната хората са щастливи, доволни, богати и спокойни. Ако не е така - поправете ме.

    Коментиран от #35

    21:03 13.10.2026

  • 30 КЕВР

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Булгаргаз":

    Разликата за нас и си стискаме ръцете

    21:05 13.10.2026

  • 31 Тъй,тъй

    7 0 Отговор
    Та колко процента е инфлацията в ес и в частност на територията?Мишкиии!И не е от еврото,санкциите или зелените еквилибристики,просто ни кефи да сме бедни и ограбени,а!?!

    21:07 13.10.2026

  • 32 САНДОКАН

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    Целта е да се фалира EU. Но кой точно я сложи още се чудя между тримата големи.

    Коментиран от #42

    21:08 13.10.2026

  • 33 Как кой

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    Със сигурност не е избрана на избори. Което е потвърждение, че ако имаше значение кой, как и за кого гласува, и ако това щеше да промени нещо, изборите щяха да бъдат забранени. Там са я сложили господарите на света, тези които решават да живеем или не, колко да живеем, как да живеем, тези чиито имена не се изричат на глас, а лицата им се показват само по между им.

    Коментиран от #38

    21:10 13.10.2026

  • 34 Няма страшно

    2 5 Отговор
    Генерал Радев ще им нареди да свалят цените.

    21:14 13.10.2026

  • 35 Еврокопейкa

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ура":

    Какви бедни българи бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?

    21:14 13.10.2026

  • 36 Еврото го докараха

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Тиквата и БСП-Фритюрници. Без да го обмислят и последствията от малоумието си.

    Коментиран от #40, #41

    21:15 13.10.2026

  • 37 Урсула беше

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    министър на отбраната на Германия, с опустошителен резултат.
    Меркел я натири в Брюксел за да не и се мотае в краката и глей ти какво стана.

    Коментиран от #44

    21:15 13.10.2026

  • 38 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Как кой":

    Именно! Това имах предвид, въпросът ми беше риторичен...

    Прочее, ако целта е била кака Урсулка да скапе Европа, защо така, хм, грубо, недодялано някак си, без финес? Не е в стила на" господарите на света". Може би има нещо друго...

    21:17 13.10.2026

  • 39 катран

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рекетьори":

    само 34%. Газари и те са хората, имат деца и яхти..Живота е скъп..Заедно можем повече..ще оцелеем и тази зима..и украинци ще оцелеят..може би..но там е война, а българи как така уж не водят войни, а разруха повсеместна..но тава което пиша е хибридна атака срещу демокрацията..

    21:18 13.10.2026

  • 40 .....

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Еврото го докараха":

    Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време

    21:19 13.10.2026

  • 41 Акъл

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Еврото го докараха":

    Не го направиха от глупост.
    Много добре са го обмислили, така добре са ги нахранили, че мисълта им протекла гладко и светкавично.

    21:22 13.10.2026

  • 42 Стоянчо Пуканката

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "САНДОКАН":

    Фалирал ЕС не е нужен на щатите, нито пък на Русия, а Китай е"далеко и восоко". Съвсем травиални са причините- може би една от тях е традиционната немска профанщина. (Да не забравяме, че макар и акушерка, кака Урсулка е със старо немско благородническо потекло.)

    21:26 13.10.2026

  • 43 Ердоган

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вуте":

    Не, щото махнаха акциза

    21:32 13.10.2026

  • 44 Стоянчо Пуканката

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Урсула беше":

    А как една акушерка е стигнала до престижният пост "Министър на отбраната" на държава като Германия? Два възможни логични отговора:1- Или всичко е било режисирано; 2- Или на немците чавка им е изпила акъла.

    Коментиран от #47

    21:34 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Искахте радев

    1 1 Отговор
    На ви го.

    21:44 13.10.2026

  • 47 Стоян Пукнатия

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Стоянчо Пуканката":

    Как един кон може да бъде министър на отбраната на пРосия?

    21:46 13.10.2026

  • 48 Камион

    1 0 Отговор
    Прогресивни неможачи със зелени чорапи…

    21:47 13.10.2026

  • 49 питам ви

    0 0 Отговор
    Нали ви е прогресивно.

    Мазнинките свършиха

    21:57 13.10.2026

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