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Пеевски: Всичко е на тъмно, готвят се милиарди харчове

Пеевски: Всичко е на тъмно, готвят се милиарди харчове

14 Октомври, 2026 12:10 982 29

  • делян пеевски-
  • харчове-
  • източване-
  • апи

Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Пеевски: Всичко е на тъмно, готвят се милиарди харчове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС ще направи предложение "всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните", заяви лидерът на партията Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове", каза Пеевски.

"Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг от фирми", посочи още той и допълни: "Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата, какво променят? Готви се подписване на анекси за магистрала „Хемус“ на три пъти по-високи цени, увеличават се с 300 % цените, а мантинелите - със 160 %".

Всичко е на тъмно - това приключи и ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат, каза Делян Пеевски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Вчера в Районният съд започна делото срещу Росен Миленов за опит за преврат и обида срещу Делян Пеевски.Нищо не се е променило.

    12:12 14.10.2026

  • 2 ама

    21 2 Отговор
    този път ти няма да участваш!

    12:14 14.10.2026

  • 3 честен ционист

    1 2 Отговор
    „Войната е начин да се разбият на парчета, да се разтворят в стратосферата или да се потопят в морските дълбини материали, които биха могли да подобрят живота на народа и с това да го направят по-разумен.“

    12:15 14.10.2026

  • 4 Факт

    21 2 Отговор
    А тебе не нема в цялата схема,пара ти требва за злоупотреба....

    12:15 14.10.2026

  • 5 Румката е по голям крадец от

    4 15 Отговор
    Пеевски

    Ще плащаме кражбите му 20 години

    12:16 14.10.2026

  • 6 Без майтап

    20 1 Отговор
    Този е изритан от софрата. Дали няма да отслабне?

    12:16 14.10.2026

  • 7 Радев ни измами

    8 7 Отговор
    Сега ще сърбаме попарата му

    12:17 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 наглото си е нагло

    12 1 Отговор
    Той знае как се краде и го правеще, та сега предполага, че новите ще правят същото. Всеки ден му гледаме противната физиономия с любезното съдействие на медиите. И НИКАКЪВ СРАМ за направеното от него ЗА ХОРАТА, както заявяваше доскоро. Къде са му магазините, за които държавата даде 10 милиона? Чий го е търсил в Дубай толкова често г-н магнитски, който няма право да харчи свои пари?

    12:20 14.10.2026

  • 10 Кари

    10 1 Отговор
    Този е притеснен, че са го отрязали и вече няма да има кой да му плаща частния самолет. Разбираемо е защо се пени.

    12:20 14.10.2026

  • 11 Хаха

    7 1 Отговор
    Като обра и зароби народа шопара се сетил за народа! Кой обра КТБ и после кой тегли кредит за да запуши дупките? Кой унищожи Булгартабак и до каквото се допря?

    12:21 14.10.2026

  • 12 A , каквито и да са харчовете.

    6 2 Отговор
    Ти не участваш. Мъка....мъка.

    12:26 14.10.2026

  • 13 Психодинспансер

    1 1 Отговор
    Като теб!!!!!!!

    12:29 14.10.2026

  • 14 Чудя се калко пари са нужни

    3 1 Отговор
    на една жена за да обърне внимание на това

    Коментиран от #20

    12:31 14.10.2026

  • 15 кво ми дреме

    0 3 Отговор
    нали Борисов вече не краде!

    12:36 14.10.2026

  • 16 Мунчо даде магистралите

    2 1 Отговор
    и БДЖ на турски фирми!
    Какво се жалиш!

    Коментиран от #18

    12:39 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо даде магистралите":

    ДПС ВИНАГИ е била руска партия. Не случайно Ахмед Доган раздаваше порциите в държавата. ВСИЧКО което е купил или се е домогнал Пеевски, днес се управлява директно от руснаци.

    12:41 14.10.2026

  • 19 Дедо

    3 0 Отговор
    Брей Дубайския май е много наясно с източването на хазната и пълненето на касите на обръчи от фирми . Явно има много опит.

    12:41 14.10.2026

  • 20 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чудя се калко пари са нужни":

    А АЗ СЕ ЧУДЯ КАК БЕЗ НИКАКВИ ПАРИ РАДЕВ ИЗЛЪГА МАЛОУМНИЦИТЕ И ЗАВЛАДЯ ДЪРЖАВА ВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ И Е БЕЗНАКАЗАН ДИКТАТОРСКИ МАДУРОВКИ МИЛИОНИ РАЗДАВАНИ ОТ ПАРИТЕ НИ НАПРАВО СЕ ЧУДЯ

    Коментиран от #26

    12:42 14.10.2026

  • 21 Данчо ментата се спаси засега

    2 0 Отговор
    Абсолютен популист!!!
    Той открадна каквото можа, а сега грухти, иска още

    Коментиран от #23

    12:44 14.10.2026

  • 22 Да така е

    2 1 Отговор
    Такава завист го тресе дебелия, че не може да кешира от общото, че чак ще поболее от ярост. А така нареченото семейство, трябва да заплаща разходи. А как без приходи....

    12:58 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    1 0 Отговор
    Стига пище бе! Няма човек, по тая жалка територия, който не иска да краде! Такъв не съществува и, в тая връзка, не може само двама (пеефски и борисоф) да крадат всичко. Има много други апетити и няма нищо вечно. Сменихме крадеца пееф, квото си откраднал, откраднал си. Бегай да харчиш и ни освободи от неприятната си персона....

    13:04 14.10.2026

  • 26 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Е как?! Както твойта пътелодна светлина бойко! Е така....

    13:06 14.10.2026

  • 27 Олигарсите

    2 1 Отговор
    си искат парите, похарчени за Радев!

    13:13 14.10.2026

  • 28 Под прикритие 7

    1 1 Отговор
    Всички телевизии, чакат Пеевски да влезе в студио, че да си поговорят пред широката публика.
    Може би ще внесе разнообразие в ефира и ще конкурира предавания като, Фермата, Ергенът, Сделка или НЕ ,Стани богат , Дремджиев...

    13:15 14.10.2026

  • 29 АБЕ

    0 0 Отговор
    ТИ И БОЙО ВСИЧКО ОКРАДОХТЕ.ОТ ДЕ ПАРИ ЗА ХАРЧЕНЕ???

    14:14 14.10.2026

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