Пеевски: Всичко е на тъмно, готвят се милиарди харчове

ДПС ще направи предложение "всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните", заяви лидерът на партията Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.
"Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове", каза Пеевски.
"Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг от фирми", посочи още той и допълни: "Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата, какво променят? Готви се подписване на анекси за магистрала „Хемус“ на три пъти по-високи цени, увеличават се с 300 % цените, а мантинелите - със 160 %".
Всичко е на тъмно - това приключи и ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат, каза Делян Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:12 14.10.2026
2 ама
12:14 14.10.2026
3 честен ционист
12:15 14.10.2026
4 Факт
12:15 14.10.2026
5 Румката е по голям крадец от
Ще плащаме кражбите му 20 години
12:16 14.10.2026
6 Без майтап
12:16 14.10.2026
7 Радев ни измами
12:17 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 наглото си е нагло
12:20 14.10.2026
10 Кари
12:20 14.10.2026
11 Хаха
12:21 14.10.2026
12 A , каквито и да са харчовете.
12:26 14.10.2026
13 Психодинспансер
12:29 14.10.2026
14 Чудя се калко пари са нужни
Коментиран от #20
12:31 14.10.2026
15 кво ми дреме
12:36 14.10.2026
16 Мунчо даде магистралите
Какво се жалиш!
Коментиран от #18
12:39 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хе хе
До коментар #16 от "Мунчо даде магистралите":ДПС ВИНАГИ е била руска партия. Не случайно Ахмед Доган раздаваше порциите в държавата. ВСИЧКО което е купил или се е домогнал Пеевски, днес се управлява директно от руснаци.
12:41 14.10.2026
19 Дедо
12:41 14.10.2026
20 Анонимен
До коментар #14 от "Чудя се калко пари са нужни":А АЗ СЕ ЧУДЯ КАК БЕЗ НИКАКВИ ПАРИ РАДЕВ ИЗЛЪГА МАЛОУМНИЦИТЕ И ЗАВЛАДЯ ДЪРЖАВА ВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ И Е БЕЗНАКАЗАН ДИКТАТОРСКИ МАДУРОВКИ МИЛИОНИ РАЗДАВАНИ ОТ ПАРИТЕ НИ НАПРАВО СЕ ЧУДЯ
Коментиран от #26
12:42 14.10.2026
21 Данчо ментата се спаси засега
Той открадна каквото можа, а сега грухти, иска още
Коментиран от #23
12:44 14.10.2026
22 Да така е
12:58 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
13:04 14.10.2026
26 Гост
До коментар #20 от "Анонимен":Е как?! Както твойта пътелодна светлина бойко! Е така....
13:06 14.10.2026
27 Олигарсите
13:13 14.10.2026
28 Под прикритие 7
Може би ще внесе разнообразие в ефира и ще конкурира предавания като, Фермата, Ергенът, Сделка или НЕ ,Стани богат , Дремджиев...
13:15 14.10.2026
29 АБЕ
14:14 14.10.2026