ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев предупреди, че на територията на България не са изключени бъдещи саботажни действия. Той направи изявлението по време на изслушване в Народното събрание, посветено на палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край София.

„Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще“, заяви Тончев. По думите му ДАНС ежедневно установява лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мостове и железопътни гари.

Разследването на палежа продължава

Случаят с антените е бил обсъден заедно с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Обектът се намира в района на село Плана и е свързан с комуникационната инфраструктура на „Старлинк“, чиито услуги се използват и от Украйна за военни цели.

Тончев посочи, че по разследването се работи съвместно с МВР и прокуратурата. Той съобщи, че част от оградата на обекта е била отстранена и това е улеснило достъпа на извършителите. Кой стои зад палежа и какъв е мотивът все още не е публично установено.

Премиерът Румен Радев заяви, че операцията се извършва заедно с партньорски служби, но призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности, които могат да попречат на разследването. Междувременно Министерството на вътрешните работи е предприело допълнителни мерки за охрана на подобни комуникационни обекти в страната.

ДАНС запазва звеното за руското направление

В парламента Тончев увери, че службата разполага с достатъчно кадрови възможности за противодействие на действия на руските специални служби. Той заяви, че нито един служител не е освободен или преместен от дирекцията, която работи по руското направление.

По думите му е намален броят на ръководните длъжности за сметка на оперативните работници. Тончев определи преструктурирането като мярка за увеличаване на аналитичните, техническите и оперативните способности на агенцията.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, stolica.bg