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ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България
  Тема: Киберсигурност

ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България

14 Октомври, 2026 15:09 777 18

  • данс-
  • пламен тончев-
  • саботаж-
  • старлинк-
  • критична инфраструктура

Пламен Тончев направи изявлението при изслушване в парламента за палежа на антени на „Старлинк“ край София

ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев предупреди, че на територията на България не са изключени бъдещи саботажни действия. Той направи изявлението по време на изслушване в Народното събрание, посветено на палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край София.

„Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще“, заяви Тончев. По думите му ДАНС ежедневно установява лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мостове и железопътни гари.

Разследването на палежа продължава

Случаят с антените е бил обсъден заедно с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Обектът се намира в района на село Плана и е свързан с комуникационната инфраструктура на „Старлинк“, чиито услуги се използват и от Украйна за военни цели.

Тончев посочи, че по разследването се работи съвместно с МВР и прокуратурата. Той съобщи, че част от оградата на обекта е била отстранена и това е улеснило достъпа на извършителите. Кой стои зад палежа и какъв е мотивът все още не е публично установено.

Премиерът Румен Радев заяви, че операцията се извършва заедно с партньорски служби, но призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности, които могат да попречат на разследването. Междувременно Министерството на вътрешните работи е предприело допълнителни мерки за охрана на подобни комуникационни обекти в страната.

ДАНС запазва звеното за руското направление

В парламента Тончев увери, че службата разполага с достатъчно кадрови възможности за противодействие на действия на руските специални служби. Той заяви, че нито един служител не е освободен или преместен от дирекцията, която работи по руското направление.

По думите му е намален броят на ръководните длъжности за сметка на оперативните работници. Тончев определи преструктурирането като мярка за увеличаване на аналитичните, техническите и оперативните способности на агенцията.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, stolica.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саботажи

    3 3 Отговор
    Определено саботажите са извършени от хамериканците, според Радев.

    Коментиран от #7, #18

    15:14 14.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    Е АЙДЕ ЛОВЕТЕ,,БАНДЮГИТЕ,,

    15:14 14.10.2026

  • 3 120 000 "нулеви" фирми в България

    6 3 Отговор
    на руските шпиони, които не извършват никаква дейност!

    15:15 14.10.2026

  • 4 Камчия върнаха ли я?

    4 2 Отговор
    Нема по смешна територия!

    15:16 14.10.2026

  • 5 Възмутен

    9 0 Отговор
    Мизерник! За това ли служиш на Блъгария, за това ли взимаш заплата!?

    15:17 14.10.2026

  • 6 Нещо за Плана?

    3 5 Отговор
    Нашите руски еничари подпалиха американските Старлинк!
    Скоро пак може да гръмнат някоя църква по заръка на Москва като 1925г.!

    Коментиран от #11, #15

    15:19 14.10.2026

  • 7 Европеец

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Саботажи":

    Не знам, сутринта колата не запали и определено мога да заявя, че това е саботаж извършен лично от руския президент Владимир Путин... А пък после се оказа, че нямала гориво..... Та така с аботажа....

    15:19 14.10.2026

  • 8 Никой

    5 0 Отговор
    ДАНС , прокуратура , разследване, в руско направление, боже опази . Ми то не е само да четеш ФАКТИ бг. и да драскаш доклади ,че си свършил нещо . Той , зеления чорап затова ги е предупредил , да не станат за смях пред партньорските служби .

    15:20 14.10.2026

  • 9 12 палежа на складове и фабрики

    5 1 Отговор
    Досега нищо не са открили!

    15:21 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Голям

    4 0 Отговор
    Значи шефът на ДАНС бил казал, че се очакват бъдещи саботажи в България от руска страна... казвайте ги нещата с пълните имена, стига полувинчати писания, всички знаем че България е определена ор русия за вражеска, защото е против това русия да избива украинци в Украйна, против войната на путин.

    15:37 14.10.2026

  • 14 Много станаха

    4 0 Отговор
    пенсионетата на клона на властта. Дано да се счупи!

    15:41 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пресолена

    1 0 Отговор
    така е . руската част работи без проблеми у нас.

    15:51 14.10.2026

  • 17 Перо

    1 0 Отговор
    И какво разбира тоя куфар от ДАНС! Такива като него направиха от агенцията паразитна, слугинажна организация, без никакъв професионализъм!

    15:53 14.10.2026

  • 18 Църква

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Саботажи":

    Патриарх Кирил дошъл в България да благословил двойката Костадинов Волгин но освен Бог никой друг не искал знае и за това предприел нещо в името на православието.

    15:57 14.10.2026

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