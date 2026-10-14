ДАНС предупреди за бъдещи саботажи в България

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев предупреди, че на територията на България не са изключени бъдещи саботажни действия. Той направи изявлението по време на изслушване в Народното събрание, посветено на палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край София.
„Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще“, заяви Тончев. По думите му ДАНС ежедневно установява лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мостове и железопътни гари.
Разследването на палежа продължава
Случаят с антените е бил обсъден заедно с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Обектът се намира в района на село Плана и е свързан с комуникационната инфраструктура на „Старлинк“, чиито услуги се използват и от Украйна за военни цели.
Тончев посочи, че по разследването се работи съвместно с МВР и прокуратурата. Той съобщи, че част от оградата на обекта е била отстранена и това е улеснило достъпа на извършителите. Кой стои зад палежа и какъв е мотивът все още не е публично установено.
Премиерът Румен Радев заяви, че операцията се извършва заедно с партньорски служби, но призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности, които могат да попречат на разследването. Междувременно Министерството на вътрешните работи е предприело допълнителни мерки за охрана на подобни комуникационни обекти в страната.
ДАНС запазва звеното за руското направление
В парламента Тончев увери, че службата разполага с достатъчно кадрови възможности за противодействие на действия на руските специални служби. Той заяви, че нито един служител не е освободен или преместен от дирекцията, която работи по руското направление.
По думите му е намален броят на ръководните длъжности за сметка на оперативните работници. Тончев определи преструктурирането като мярка за увеличаване на аналитичните, техническите и оперативните способности на агенцията.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, stolica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Саботажи
Коментиран от #7, #18
15:14 14.10.2026
2 Боруна Лом
15:14 14.10.2026
3 120 000 "нулеви" фирми в България
15:15 14.10.2026
4 Камчия върнаха ли я?
15:16 14.10.2026
5 Възмутен
15:17 14.10.2026
6 Нещо за Плана?
Скоро пак може да гръмнат някоя църква по заръка на Москва като 1925г.!
Коментиран от #11, #15
15:19 14.10.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Саботажи":Не знам, сутринта колата не запали и определено мога да заявя, че това е саботаж извършен лично от руския президент Владимир Путин... А пък после се оказа, че нямала гориво..... Та така с аботажа....
15:19 14.10.2026
8 Никой
15:20 14.10.2026
9 12 палежа на складове и фабрики
15:21 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Голям
15:37 14.10.2026
14 Много станаха
15:41 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пресолена
15:51 14.10.2026
17 Перо
15:53 14.10.2026
18 Църква
До коментар #1 от "Саботажи":Патриарх Кирил дошъл в България да благословил двойката Костадинов Волгин но освен Бог никой друг не искал знае и за това предприел нещо в името на православието.
15:57 14.10.2026