Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Христо Гаджев: Русия иска да покаже, че НАТО не работи
  Тема: Украйна

Христо Гаджев: Русия иска да покаже, че НАТО не работи

14 Октомври, 2026 16:41 629 18

  • христо гаджев-
  • нато-
  • русия-
  • черно море-
  • кораби

Депутатът от ГЕРБ-СДС определи реакцията на управляващите след атаките по кораби в Черно море като закъсняла. България поиска от НАТО засилено наблюдение и допълнителни способности

Христо Гаджев: Русия иска да покаже, че НАТО не работи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Мечтата на руската дипломация е да покаже, че НАТО не работи.“ Това заяви пред БНР Христо Гаджев, заместник-председател на парламентарната Комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС.

Коментарът му дойде след новите атаки с дронове по два търговски кораба в Черно море край българското крайбрежие. Инцидентите са станали в нощта срещу 13 октомври, а единият от корабите е потънал.

Още новини от Украйна

Гаджев определи действията на управляващите като закъснели. „Това, което управляващите направиха вчера, трябваше да направят още миналата сряда“, каза той пред националното радио.

Призив за обща позиция с НАТО и ЕС

Според депутата България е трябвало да поиска среща на постоянните представители на Северноатлантическия съвет, консултации в НАТО и Европейския съюз, както и незабавна координация с Румъния и Турция.

По думите му страната е трябвало да заяви ясно, че няма да допуска подобни атаки в зоната си на отговорност, когато те засягат корабоплаването и могат да се отразят на цените за българските потребители.

„Въпросът е колко силен и ясен сигнал искаме да изпратим, че не желаем да се случват такива неща и няма да толерираме да се случват в българската зона на отговорност“, заяви Гаджев.

Той подчерта, че от ГЕРБ-СДС настояват за консенсус между управляващи и опозиция по въпросите на националната сигурност.

Правителството поиска подкрепа от съюзниците

Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността след новата атака срещу търговски кораб на 18 морски мили източно от Бяла. След заседанието той разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.

От Министерския съвет съобщиха, че Митрофанова не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с атаките. Българското правителство заяви, че ще разговаря с Румъния и Турция за общи предложения за безопасността на корабоплаването в Черно море.

Радев съобщи още, че България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.

Нови системи за противовъздушна отбрана

На фона на атаките парламентарната Комисия по отбрана подкрепи придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM за над 900 млн. евро. Проектът ще бъде финансиран чрез европейския инструмент SAFE, а реализацията му ще изисква програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и допълнение към договора с германската компания „Дийл Дефенс“.

Гаджев посочи, че системите са предназначени за противоракетна и противовъздушна отбрана срещу самолети и ракети. По думите му придобиването е част от договор, по който преговорите са започнали през 2023 г., а ратификацията е приключила през 2024 г.

Депутатът уточни, че системите не са разработени основно за противодействие на дронове. Той допълни, че целта на програмата SAFE е придобитото въоръжение да бъде доставено и въведено в експлоатация до началото на 2030 г.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    Вярвате ли че руснаците шетат в нашите води без разрешение от Тръмп?Съвпадение ли е сделката за дизел?

    Коментиран от #13

    16:43 14.10.2026

  • 2 НАТО убива българи с коли по

    27 1 Отговор
    пътищата също като Кирил Петков и Найо Тицин

    16:44 14.10.2026

  • 3 Натото

    22 2 Отговор
    е тотал щета

    Коментиран от #17

    16:45 14.10.2026

  • 4 Реалността

    20 0 Отговор
    А още по-лошото е че в България нищо не работи и то отдавна
    сега ли се сетиха че войните са ни под носа
    а колко пари са изписани и усвоени назад през годините и колко дечица са уредени на пресладки длъжности да правят абсолютно нищо

    16:46 14.10.2026

  • 5 Ехото на Банкя

    15 1 Отговор
    А сега кажи че ако твоя патрон беше на кормилото
    това не можеше да се случи особенно пък ако имаше и подкрепата на Плевнелиев

    16:54 14.10.2026

  • 6 Хелоуин

    17 0 Отговор
    Още един от "мозъците" на герп.

    16:55 14.10.2026

  • 7 да ама не,

    5 4 Отговор
    Всъщност успя единствено да да докаже на НАТО, че България не работи.

    Коментиран от #14

    16:58 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хихи

    15 0 Отговор
    Кух , по кух , Гаджев...

    17:00 14.10.2026

  • 10 Тъпоъгълник,

    13 0 Отговор
    Русия си преследва целите. НАТО си следва протоколите! А бг-то е закъсало с тия неможачи, които се въртят като смок под вила!

    17:03 14.10.2026

  • 11 ?????

    15 0 Отговор
    Рисунката трябва да се допълни засега с Борислав Цеков и Христо Гаджев.
    Предполагам ще се появят и още кандидати.

    17:05 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хмм

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой не може да "шета" в наши води, защото това е нарушаване на суверенитет!
    Радев да мисли какво прави, щото скоро ще го подканим да си ходи като 🎃...

    17:11 14.10.2026

  • 14 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "да ама не,":

    Това също им служи перфектно на плановете.

    17:12 14.10.2026

  • 15 От пейката пред блока

    4 0 Отговор
    Сигурно авторът има много, много приятели руснаци политици и с тях яде и пие и те му споделят какво искат, какво мислят и за какво си мечтаят. А ако няма, може да е някой телепати и емпат, та е толкова наясно с намеренията и желанията на Русия.

    17:16 14.10.2026

  • 16 горски

    2 0 Отговор
    България да включи камерите на 158-те спътника които има,да изкара 80-батареи ПВО,112 военни кораби и 60-те катера и да направи един понтон от Турция до Румъния...Корабите от вътрешната страна на понтона ,а всичкото жълтопаветно наредено с автомати и рпг-да сваля руски дронове....Звучи налудничаво нали,както и всички глупостите които куцо и сакато дрънка.Турция не можа да опази своите кораби и тези в нейната зона,ние ще борим световния импереализъм....жалка работа.Натискайте парцалите и се молете войната да свърше без български жертви и щети....и гледайте цветя,че утре може да ни подарят я на Русия,я на Турция....

    17:21 14.10.2026

  • 17 Ако ръководството на НАТО

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Натото":

    проумее, че отсреща има варвари и агресори и започне да се държи като с такива, всичко ще си дойде на мястото

    17:29 14.10.2026

  • 18 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Проблемът на Христо Гаджев е, че е много обратното на умен, семпъл, но много злобен индивид. Той е от Герб, а там всички са такива - Гьорг, Къдравата Сю и др.

    17:29 14.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове