Христо Гаджев: Русия иска да покаже, че НАТО не работи

„Мечтата на руската дипломация е да покаже, че НАТО не работи.“ Това заяви пред БНР Христо Гаджев, заместник-председател на парламентарната Комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС.

Коментарът му дойде след новите атаки с дронове по два търговски кораба в Черно море край българското крайбрежие. Инцидентите са станали в нощта срещу 13 октомври, а единият от корабите е потънал.

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Гаджев определи действията на управляващите като закъснели. „Това, което управляващите направиха вчера, трябваше да направят още миналата сряда“, каза той пред националното радио.

Призив за обща позиция с НАТО и ЕС

Според депутата България е трябвало да поиска среща на постоянните представители на Северноатлантическия съвет, консултации в НАТО и Европейския съюз, както и незабавна координация с Румъния и Турция.

По думите му страната е трябвало да заяви ясно, че няма да допуска подобни атаки в зоната си на отговорност, когато те засягат корабоплаването и могат да се отразят на цените за българските потребители.

„Въпросът е колко силен и ясен сигнал искаме да изпратим, че не желаем да се случват такива неща и няма да толерираме да се случват в българската зона на отговорност“, заяви Гаджев.

Той подчерта, че от ГЕРБ-СДС настояват за консенсус между управляващи и опозиция по въпросите на националната сигурност.

Правителството поиска подкрепа от съюзниците

Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността след новата атака срещу търговски кораб на 18 морски мили източно от Бяла. След заседанието той разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.

От Министерския съвет съобщиха, че Митрофанова не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с атаките. Българското правителство заяви, че ще разговаря с Румъния и Турция за общи предложения за безопасността на корабоплаването в Черно море.

Радев съобщи още, че България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.

Нови системи за противовъздушна отбрана

На фона на атаките парламентарната Комисия по отбрана подкрепи придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM за над 900 млн. евро. Проектът ще бъде финансиран чрез европейския инструмент SAFE, а реализацията му ще изисква програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и допълнение към договора с германската компания „Дийл Дефенс“.

Гаджев посочи, че системите са предназначени за противоракетна и противовъздушна отбрана срещу самолети и ракети. По думите му придобиването е част от договор, по който преговорите са започнали през 2023 г., а ратификацията е приключила през 2024 г.

Депутатът уточни, че системите не са разработени основно за противодействие на дронове. Той допълни, че целта на програмата SAFE е придобитото въоръжение да бъде доставено и въведено в експлоатация до началото на 2030 г.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com