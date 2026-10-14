Христо Гаджев: Русия иска да покаже, че НАТО не работи

„Мечтата на руската дипломация е да покаже, че НАТО не работи.“ Това заяви пред БНР Христо Гаджев, заместник-председател на парламентарната Комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС.
Коментарът му дойде след новите атаки с дронове по два търговски кораба в Черно море край българското крайбрежие. Инцидентите са станали в нощта срещу 13 октомври, а единият от корабите е потънал.
Гаджев определи действията на управляващите като закъснели. „Това, което управляващите направиха вчера, трябваше да направят още миналата сряда“, каза той пред националното радио.
Призив за обща позиция с НАТО и ЕС
Според депутата България е трябвало да поиска среща на постоянните представители на Северноатлантическия съвет, консултации в НАТО и Европейския съюз, както и незабавна координация с Румъния и Турция.
По думите му страната е трябвало да заяви ясно, че няма да допуска подобни атаки в зоната си на отговорност, когато те засягат корабоплаването и могат да се отразят на цените за българските потребители.
„Въпросът е колко силен и ясен сигнал искаме да изпратим, че не желаем да се случват такива неща и няма да толерираме да се случват в българската зона на отговорност“, заяви Гаджев.
Той подчерта, че от ГЕРБ-СДС настояват за консенсус между управляващи и опозиция по въпросите на националната сигурност.
Правителството поиска подкрепа от съюзниците
Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността след новата атака срещу търговски кораб на 18 морски мили източно от Бяла. След заседанието той разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова.
От Министерския съвет съобщиха, че Митрофанова не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с атаките. Българското правителство заяви, че ще разговаря с Румъния и Турция за общи предложения за безопасността на корабоплаването в Черно море.
Радев съобщи още, че България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.
Нови системи за противовъздушна отбрана
На фона на атаките парламентарната Комисия по отбрана подкрепи придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM за над 900 млн. евро. Проектът ще бъде финансиран чрез европейския инструмент SAFE, а реализацията му ще изисква програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и допълнение към договора с германската компания „Дийл Дефенс“.
Гаджев посочи, че системите са предназначени за противоракетна и противовъздушна отбрана срещу самолети и ракети. По думите му придобиването е част от договор, по който преговорите са започнали през 2023 г., а ратификацията е приключила през 2024 г.
Депутатът уточни, че системите не са разработени основно за противодействие на дронове. Той допълни, че целта на програмата SAFE е придобитото въоръжение да бъде доставено и въведено в експлоатация до началото на 2030 г.
Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
16:43 14.10.2026
2 НАТО убива българи с коли по
16:44 14.10.2026
3 Натото
Коментиран от #17
16:45 14.10.2026
4 Реалността
сега ли се сетиха че войните са ни под носа
а колко пари са изписани и усвоени назад през годините и колко дечица са уредени на пресладки длъжности да правят абсолютно нищо
16:46 14.10.2026
5 Ехото на Банкя
това не можеше да се случи особенно пък ако имаше и подкрепата на Плевнелиев
16:54 14.10.2026
6 Хелоуин
16:55 14.10.2026
7 да ама не,
Коментиран от #14
16:58 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хихи
17:00 14.10.2026
10 Тъпоъгълник,
17:03 14.10.2026
11 ?????
Предполагам ще се появят и още кандидати.
17:05 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой не може да "шета" в наши води, защото това е нарушаване на суверенитет!
Радев да мисли какво прави, щото скоро ще го подканим да си ходи като 🎃...
17:11 14.10.2026
14 разбира се
До коментар #7 от "да ама не,":Това също им служи перфектно на плановете.
17:12 14.10.2026
15 От пейката пред блока
17:16 14.10.2026
16 горски
17:21 14.10.2026
17 Ако ръководството на НАТО
До коментар #3 от "Натото":проумее, че отсреща има варвари и агресори и започне да се държи като с такива, всичко ще си дойде на мястото
17:29 14.10.2026
18 Исторически факти
17:29 14.10.2026