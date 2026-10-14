Румен Радев: Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември

Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември и място за паника няма. Това заяви министър-председателят Румен Радев от парламентарната трибуна по време на изслушване в Народното събрание за предприетите от българското правителство действия и мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

„Има достатъчно запаси в „Лукойл“. Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води“, подчерта Румен Радев. За следващите доставки през новата година премиерът уточни, че цените ще зависят много от бъдещите застраховки на корабите, плаващи в Черно море.

„Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа", каза премиерът, визирайки председателя на ГЕРБ. Румен Радев посочи, че място за паника няма и че дизел има и ще има.

Премиерът отново отговори на въпрос за физическия извършител на атаките срещу търговските кораби в Черно море, като напомни, че категорични доказателства за това към днешна дата няма. „За съжаление, ние не разполагаме с вашата кристална топка“, обърна се премиерът към депутата от ГЕРБ Даниел Митов и уточни: „Вашата кристална топка сочеше, че магистрала „Хемус“ ще бъде готова 2017 г. Така че няма как толкова смело, за разлика от вас, ние да потвърдим с доказателства. Много ясно казах: ние работим с доказателства, а не с хипотези, когато става въпрос за важни международни отношения“. Правителството продължава всички усилия на активна дипломация и чрез всички канали, съвместно със съюзниците в ЕС и НАТО, да стигне до извършителя на атаките.

Министър-председателят призова мнозинството в Народното събрание към търпение по всички въпроси, свързани с опожаряването на антените на „Старлинк“.

„Не можем категорично като вас, да твърдим и да обвиняваме, гледайки във вашата кристална топка, която сочеше, че Пеевски се променя към добро, а Борисов е маркетингов враг. Днес вие говорите обратното“, обърна се премиерът към автора на въпроса - депутатът Божидар Божанов.