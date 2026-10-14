Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев: Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември

Румен Радев: Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември

14 Октомври, 2026 17:35 790 57

  • румен радев-
  • петрол-
  • рафинерия

Място за паника няма, каквато се опитва да насажда един партиен лидер, каза премиерът

Румен Радев: Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември и място за паника няма. Това заяви министър-председателят Румен Радев от парламентарната трибуна по време на изслушване в Народното събрание за предприетите от българското правителство действия и мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

„Има достатъчно запаси в „Лукойл“. Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води“, подчерта Румен Радев. За следващите доставки през новата година премиерът уточни, че цените ще зависят много от бъдещите застраховки на корабите, плаващи в Черно море.

„Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа", каза премиерът, визирайки председателя на ГЕРБ. Румен Радев посочи, че място за паника няма и че дизел има и ще има.

Премиерът отново отговори на въпрос за физическия извършител на атаките срещу търговските кораби в Черно море, като напомни, че категорични доказателства за това към днешна дата няма. „За съжаление, ние не разполагаме с вашата кристална топка“, обърна се премиерът към депутата от ГЕРБ Даниел Митов и уточни: „Вашата кристална топка сочеше, че магистрала „Хемус“ ще бъде готова 2017 г. Така че няма как толкова смело, за разлика от вас, ние да потвърдим с доказателства. Много ясно казах: ние работим с доказателства, а не с хипотези, когато става въпрос за важни международни отношения“. Правителството продължава всички усилия на активна дипломация и чрез всички канали, съвместно със съюзниците в ЕС и НАТО, да стигне до извършителя на атаките.

Министър-председателят призова мнозинството в Народното събрание към търпение по всички въпроси, свързани с опожаряването на антените на „Старлинк“.

„Не можем категорично като вас, да твърдим и да обвиняваме, гледайки във вашата кристална топка, която сочеше, че Пеевски се променя към добро, а Борисов е маркетингов враг. Днес вие говорите обратното“, обърна се премиерът към автора на въпроса - депутатът Божидар Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Тъкмо, докато замръзне Дунава.

    17:37 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Берта

    8 13 Отговор
    Най-накрая честен и велик ръководител ! Светлинни години пред предните.

    Коментиран от #8, #24, #33

    17:43 14.10.2026

  • 4 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Човек":

    Да ама той ще си кара шкодичката, а ти ще одиш пеш и то в кишата.

    17:43 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вин Дизел

    6 1 Отговор
    А несуров?

    17:43 14.10.2026

  • 7 Сатана Z

    13 0 Отговор
    То петрол може и да има ,но на каква цена ще продават "тунджата" по бензиностанциите,тавариш Радев?

    17:44 14.10.2026

  • 8 Тошо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Берта":

    Крушата пада под дървото....

    17:44 14.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Тръмп ще осигури на своята собственост.

    Коментиран от #13

    17:45 14.10.2026

  • 10 Мадуро

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Заминавате си мунчо и в затвора":

    Машинките решават мача!

    17:46 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ще осигури, но радевсити не казват цената за литър, каква ще да е? Да не е като тази за галон?

    17:47 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 тхйт

    13 1 Отговор
    Това на някой променя ли му живота кРадев?

    17:48 14.10.2026

  • 16 Грозданов

    5 0 Отговор
    С преварка до Коледа!

    17:48 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 След това

    7 0 Отговор
    С магггаренцата.

    17:59 14.10.2026

  • 20 Вълк единак

    7 2 Отговор
    Рус Матрьошка!

    18:00 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 "Най-накраа честен и велик

    9 4 Отговор
    ръководител..."?
    Ето това е безпределна електорална тъпа безусловна преданост!

    18:07 14.10.2026

  • 24 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Берта":

    3 ТУК ДА НЕ Е КИТАЙ ХАХАХАХА ЕГАТИ ПЛОСКИТЕ ЛЪЖИХАХАХАХА

    18:08 14.10.2026

  • 25 Нефтохимик

    6 1 Отговор
    Половината дизел заминава за Грузия,от там за Русия!

    18:09 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бойко

    4 2 Отговор
    крадоха крадоха и Дунава окрадоха малко повече им дойде на комунистите не смеят да кажат че русия е агресора и само аз имам тая смелост тука!

    18:20 14.10.2026

  • 29 ПЪРВО КАКВО МОЖЕ ДА

    2 3 Отговор
    Направи една бедна без армия и и военна техника. НИЩО И ПОЛОВИНА. А ПРЕДИ 50 ГОДИНИ ПЕТДЕСЕТ БЯХМЕ АРМИЯ СИЛНА И БОЕВО ГОТОВА ЗА ЗАЩИТА. И СЕГА РАДЕВ ТРЯБВА ДА СИ МЕРИ ДУМИТЕ. А НАЙ ДОБРЕ ДА СИ МЪЛЧИ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ. И ДНЕС ЧЕТОХ БЮДЖЕТА ЗА 2027 ГОД. СУПЕР ЗА ХОРАТА. ПОЧТИ ЗА ВСИЧКИ ЩЕ ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ. ЗА МВР армийката няма.

    Коментиран от #34

    18:22 14.10.2026

  • 30 Питане

    11 0 Отговор
    А цените на колонките за въпросният период ???
    Мумчооо, мунчо... какво стана с Боташ, като беше толкова на "сметка" що им падна на колене на фесовете да го замразят.
    Муньо, нищо не казваш за това "замразяване" "фризера" България колко ток и каква сметка ще плати !
    Си като братята ти партизани - всичко по късна добра, когато нормалните спят !!!

    18:23 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Явно си

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Берта":

    Дебелата Берта дето от мазнините са и затворени очите и нищо не вижда, а само слуша новините на канал 1

    18:27 14.10.2026

  • 34 Вагнер

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "ПЪРВО КАКВО МОЖЕ ДА":

    Каква армия от наборници,смешник?Първите шест месеца се учеха да разглобят Калашник!Не сме изстреляли по 5 патрона за две години!Бъркахме бетон за вилите на офицерите!

    18:27 14.10.2026

  • 35 кабакрадев

    5 0 Отговор
    затягайте коланите всичко е опоскано!

    18:27 14.10.2026

  • 36 Бангаранга

    0 3 Отговор
    А през януари, ще подкрепяте Украйна и ще духатесупата.

    18:28 14.10.2026

  • 37 заплахи атаки с дронове

    3 0 Отговор
    цени най високи в ЕС както и заплатите на политиците а заплатите за работещите африкански и още и още...

    18:30 14.10.2026

  • 38 Рафинерията в Бургас

    5 0 Отговор
    на Лукойл рафинерията ли?Руската?

    18:43 14.10.2026

  • 39 Не засекох Радев

    5 0 Отговор
    но Йотова има 14 часа изказвания в денонощие!

    18:50 14.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тоя е надун като парена въшка!

    5 0 Отговор
    Няма грам възпитание. Държи се просташки и вулгарно.
    Оставка!

    18:52 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Боли ме шперца

    0 0 Отговор
    Ще се адаптирам

    19:01 14.10.2026

  • 44 само погледни

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мицкоски":

    какви твари управляват вече 100 години...

    19:04 14.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мунчо приключен си и в затвора

    2 0 Отговор
    Изненада!😱🗳️

    В анкета, проведена във Facebook в рамките на само 24 часа и достигнала до над 76 хиляди души, се очертават две ясни кандидатури за президент. Вероятният балотаж би бил между -4️⃣Андрей Гюров (Номер 4).
    и - 1️⃣7️⃣Радостин Василев (номер 17).

    Илияна Йотова отпада още на първия тур. Доверието в заемащата длъжността президент на Република България рязко се е сринало — от „действащ държавен глава“ до статистика с едва няколко процента подкрепа.

    Голяма изненада представлява нарастващата подкрепа за кандидата Радостин Василев, който се настани стабилно на второ място.

    Цифрите (защото Facebook обича да изненадва с математика):
    - Андрей Гюров— 51,6% (1089 гласа)
    - Радостин Василев— 26,6% (562)
    - Костадин Костадинов— 10,2%
    - Ивелин Михайлов — 5,6%
    - Илияна Йотова — 3,7%
    - Иван Христанов— 1,9%
    - „Няма да гласуват“ — 0,4%

    Какво мислите вие? Гюров ли води убедително, или Василев тепърва набира скорост? Споделете и коментирайте — следващите 24 часа може да донесат още по-голяма изненада!🇧🇬

    Коментиран от #47, #49

    19:07 14.10.2026

  • 47 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мунчо приключен си и в затвора":

    Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
    Радостин Василев - 25%
    Андрей Гюров - 23%
    Илияна Йотова - 14%
    Костадин Костадинов - 11%
    ....
    На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %

    19:08 14.10.2026

  • 48 Абе

    2 0 Отговор
    коя телевизия гледате?Аз където пусна все Радев,Йотова,или Каракачанов!

    19:08 14.10.2026

  • 49 отговора е ясен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мунчо приключен си и в затвора":

    биволицата помилва престъпници и плонжира пред гундзяев рудко геля веднага щом докопа субсидия си купи ново бемве и раздава шутове псувни и клетви в парламента г-н Гюров преподавател в АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!

    19:10 14.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 мисирка

    1 0 Отговор
    нареждане от кремал

    19:13 14.10.2026

  • 54 мисирка

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Горски":

    нареждане от кремал

    19:13 14.10.2026

  • 55 Горски

    2 0 Отговор
    Спрете се с този цевзура бе да ви ебапуткатамайчина!

    Коментиран от #56

    19:15 14.10.2026

  • 56 путин

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Горски":

    не дава!

    19:16 14.10.2026

  • 57 Горски

    1 0 Отговор
    Борисов се изказа за настъпване на криза с дизела в България, заради отмяна на забраната за неговия износ! Пълни глупости и абсолютно невярно! И това е така, защото Борисов не разбира от абсолютно нищо, а приказва само в угода на собственото си оцеляване и интереси! Напълно вярвам на новия управител на Лукойл, че разрешението на износ на дизел и авиационно гориво е в полза на рафинерията ни и няма да има никакъв дефицит и липса на дизел и бензин в страната!

    19:18 14.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове