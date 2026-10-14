Румен Радев: Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември

Рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември и място за паника няма. Това заяви министър-председателят Румен Радев от парламентарната трибуна по време на изслушване в Народното събрание за предприетите от българското правителство действия и мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.
„Има достатъчно запаси в „Лукойл“. Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води“, подчерта Румен Радев. За следващите доставки през новата година премиерът уточни, че цените ще зависят много от бъдещите застраховки на корабите, плаващи в Черно море.
„Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа", каза премиерът, визирайки председателя на ГЕРБ. Румен Радев посочи, че място за паника няма и че дизел има и ще има.
Премиерът отново отговори на въпрос за физическия извършител на атаките срещу търговските кораби в Черно море, като напомни, че категорични доказателства за това към днешна дата няма. „За съжаление, ние не разполагаме с вашата кристална топка“, обърна се премиерът към депутата от ГЕРБ Даниел Митов и уточни: „Вашата кристална топка сочеше, че магистрала „Хемус“ ще бъде готова 2017 г. Така че няма как толкова смело, за разлика от вас, ние да потвърдим с доказателства. Много ясно казах: ние работим с доказателства, а не с хипотези, когато става въпрос за важни международни отношения“. Правителството продължава всички усилия на активна дипломация и чрез всички канали, съвместно със съюзниците в ЕС и НАТО, да стигне до извършителя на атаките.
Министър-председателят призова мнозинството в Народното събрание към търпение по всички въпроси, свързани с опожаряването на антените на „Старлинк“.
„Не можем категорично като вас, да твърдим и да обвиняваме, гледайки във вашата кристална топка, която сочеше, че Пеевски се променя към добро, а Борисов е маркетингов враг. Днес вие говорите обратното“, обърна се премиерът към автора на въпроса - депутатът Божидар Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:37 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Берта
Коментиран от #8, #24, #33
17:43 14.10.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Човек":Да ама той ще си кара шкодичката, а ти ще одиш пеш и то в кишата.
17:43 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вин Дизел
17:43 14.10.2026
7 Сатана Z
17:44 14.10.2026
8 Тошо
До коментар #3 от "Берта":Крушата пада под дървото....
17:44 14.10.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13
17:45 14.10.2026
10 Мадуро
До коментар #5 от "Заминавате си мунчо и в затвора":Машинките решават мача!
17:46 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ще осигури, но радевсити не казват цената за литър, каква ще да е? Да не е като тази за галон?
17:47 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 тхйт
17:48 14.10.2026
16 Грозданов
17:48 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 След това
17:59 14.10.2026
20 Вълк единак
18:00 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 "Най-накраа честен и велик
Ето това е безпределна електорална тъпа безусловна преданост!
18:07 14.10.2026
24 Анонимен
До коментар #3 от "Берта":3 ТУК ДА НЕ Е КИТАЙ ХАХАХАХА ЕГАТИ ПЛОСКИТЕ ЛЪЖИХАХАХАХА
18:08 14.10.2026
25 Нефтохимик
18:09 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бойко
18:20 14.10.2026
29 ПЪРВО КАКВО МОЖЕ ДА
Коментиран от #34
18:22 14.10.2026
30 Питане
Мумчооо, мунчо... какво стана с Боташ, като беше толкова на "сметка" що им падна на колене на фесовете да го замразят.
Муньо, нищо не казваш за това "замразяване" "фризера" България колко ток и каква сметка ще плати !
Си като братята ти партизани - всичко по късна добра, когато нормалните спят !!!
18:23 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Явно си
До коментар #3 от "Берта":Дебелата Берта дето от мазнините са и затворени очите и нищо не вижда, а само слуша новините на канал 1
18:27 14.10.2026
34 Вагнер
До коментар #29 от "ПЪРВО КАКВО МОЖЕ ДА":Каква армия от наборници,смешник?Първите шест месеца се учеха да разглобят Калашник!Не сме изстреляли по 5 патрона за две години!Бъркахме бетон за вилите на офицерите!
18:27 14.10.2026
35 кабакрадев
18:27 14.10.2026
36 Бангаранга
18:28 14.10.2026
37 заплахи атаки с дронове
18:30 14.10.2026
38 Рафинерията в Бургас
18:43 14.10.2026
39 Не засекох Радев
18:50 14.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тоя е надун като парена въшка!
Оставка!
18:52 14.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Боли ме шперца
19:01 14.10.2026
44 само погледни
До коментар #42 от "Мицкоски":какви твари управляват вече 100 години...
19:04 14.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мунчо приключен си и в затвора
В анкета, проведена във Facebook в рамките на само 24 часа и достигнала до над 76 хиляди души, се очертават две ясни кандидатури за президент. Вероятният балотаж би бил между -4️⃣Андрей Гюров (Номер 4).
и - 1️⃣7️⃣Радостин Василев (номер 17).
Илияна Йотова отпада още на първия тур. Доверието в заемащата длъжността президент на Република България рязко се е сринало — от „действащ държавен глава“ до статистика с едва няколко процента подкрепа.
Голяма изненада представлява нарастващата подкрепа за кандидата Радостин Василев, който се настани стабилно на второ място.
Цифрите (защото Facebook обича да изненадва с математика):
- Андрей Гюров— 51,6% (1089 гласа)
- Радостин Василев— 26,6% (562)
- Костадин Костадинов— 10,2%
- Ивелин Михайлов — 5,6%
- Илияна Йотова — 3,7%
- Иван Христанов— 1,9%
- „Няма да гласуват“ — 0,4%
Какво мислите вие? Гюров ли води убедително, или Василев тепърва набира скорост? Споделете и коментирайте — следващите 24 часа може да донесат още по-голяма изненада!🇧🇬
Коментиран от #47, #49
19:07 14.10.2026
47 Стенли
До коментар #46 от "Мунчо приключен си и в затвора":Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
Радостин Василев - 25%
Андрей Гюров - 23%
Илияна Йотова - 14%
Костадин Костадинов - 11%
....
На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %
19:08 14.10.2026
48 Абе
19:08 14.10.2026
49 отговора е ясен
До коментар #46 от "Мунчо приключен си и в затвора":биволицата помилва престъпници и плонжира пред гундзяев рудко геля веднага щом докопа субсидия си купи ново бемве и раздава шутове псувни и клетви в парламента г-н Гюров преподавател в АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!
19:10 14.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 мисирка
19:13 14.10.2026
54 мисирка
До коментар #50 от "Горски":нареждане от кремал
19:13 14.10.2026
55 Горски
Коментиран от #56
19:15 14.10.2026
56 путин
До коментар #55 от "Горски":не дава!
19:16 14.10.2026
57 Горски
19:18 14.10.2026