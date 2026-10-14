България и Румъния искат спиране на боевете с дронове в Черно море

България и Румъния ще настояват пред Европейския съюз за спиране на всички бойни действия и използването на дронове в Черно море. Двете държави подготвят обща позиция и искат сигурността в региона да бъде обсъдена като отделна извънредна точка на предстоящата европейска среща на върха, съобщи президентът Илияна Йотова на брифинг в Бургас.
„Основното ни искане е за спирането на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море“, заяви държавният глава след телефонен разговор с румънския си колега.
По думите ѝ първоначалното намерение е било ситуацията в Черно море да бъде част от общата дискусия за войната в Украйна. След последните атаки срещу търговски кораби България и Румъния са поискали темата да получи самостоятелно внимание.
Общ документ и европейска подкрепа
Външните министерства на двете държави вече работят по общ документ. В него ще бъдат включени данни за инцидентите и заплахите за корабоплаването, както и конкретни искания към европейските партньори.
Сред предложенията са засилено наблюдение на морската акватория и съдействие при разследването на атаките. България ще търси и техническа помощ от Европейската агенция за морска безопасност, включително оборудване за проучване на потъналите кораби.
България и Румъния подкрепят и предложението на Франция за мораториум върху ударите в Черно море. Йотова заяви, че идеята получава все по-голяма подкрепа сред европейските партньори.„Мисля, че ние печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз“, каза Йотова.
Разговори с Турция и предупреждения за населението
Президентът подчерта, че трайно решение за сигурността в Черно море не може да бъде постигнато без участието на Русия и Украйна. България води разговори и с Турция, която би могла да използва дипломатическите си канали за постигане на споразумение.
Йотова заяви, че най-добрият вариант би бил среща за сигурността в Черно море с представители на всички черноморски държави, включително на воюващите страни. Тя предупреди, че подобен процес ще изисква продължителни преговори на дипломатическо и техническо равнище.
Рисковете не се ограничават до търговските кораби, посочи президентът. Според нея опасност има и за рибарите, както и за хората по българското Черноморие. Разработват се национални мерки за своевременно предупреждаване при откриване на опасни плаващи предмети и отломки.„Би трябвало да се помисли за начини да се включва и системата BG-ALERT, когато се наблюдават такива остатъци в Черно море“, заяви Йотова.
Предложение за разширяване на координационния център
Президентът даде висока оценка на действията на българските служби при последните инциденти с търговски кораби. По думите ѝ координацията е била бърза, а екипите са участвали в спасяването на оцелели моряци. Йотова отбеляза специално работата на катерите на „Гранична полиция“.
След посещение в Координационния граничен център тя предложи структурата му да бъде разширена. В работата му според нея трябва да участват представители на местните власти, областната администрация, съответните министерства и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Целта е при нов инцидент информацията да се обменя по-бързо, а действията на местните и националните институции да бъдат по-добре съгласувани.„Ние сме изправени в ситуация, в която нямаме право на грешка“, предупреди президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САНДОКАН
Коментиран от #16, #47
19:37 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Анонимен
19:40 14.10.2026
6 Васил
Коментиран от #37
19:40 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
НИ ЗА ФАЛШИВИТЕ МАДУРОВКИ ДИРЕКТНО НАЗНАЧАВАТ ЙОТОВА
19:41 14.10.2026
9 САМО ГЛУПАЦИТЕ
До коментар #2 от "Мунчо и пиги скоро в затвора":Са у фейса.
19:41 14.10.2026
10 Булгар наивник
19:41 14.10.2026
11 Хм...
19:41 14.10.2026
12 ЦЕЛИ ОСЕМ ГОДИНИ Я ХРАНИМ ТАЯ
19:43 14.10.2026
13 Пич
Сега разбирам защо говореше някога - защото четеше от едни листа!!!
Това и върха, не може повече!!!
Коментиран от #44
19:44 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 незнам за румънските
До коментар #1 от "САНДОКАН":но нашенския башибозук 100% никой не го бръсне за жив след като авторитета му дори пред собствения му народ е нулев или минус...
19:45 14.10.2026
17 Анонимен
19:45 14.10.2026
18 АГАТ а Кристи
19:51 14.10.2026
19 Искаме сладолед
19:53 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Удри
Коментиран от #27
19:54 14.10.2026
22 ха, ха, ха...
19:54 14.10.2026
23 РЕАЛИСТ
19:55 14.10.2026
24 А Турция е съвсем с мераци
19:58 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ганчев
20:05 14.10.2026
27 Дайтедададем
До коментар #21 от "Удри":Дупедавците да си даряват само собствените Дъта.
20:06 14.10.2026
28 А така
20:06 14.10.2026
29 койдазнай
20:06 14.10.2026
30 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ ПАЧКОВ КИБИКОВ
20:06 14.10.2026
31 кой
20:07 14.10.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "Операция Тихи води":И как ще стане това? Плачеш за голяма ядрена гъба ли? Съгласно конвенцията Монтрьо, в Черно море не могат да влизат военни кораби на нечерноморски държави за повече от 21 дни. Общият им тонаж ме може да е повече от 45 хиляди тона, а най големият кораб не трябва да е над 15 хиляди тона.
Коментиран от #48
20:07 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 що бе
20:12 14.10.2026
36 Българин
20:12 14.10.2026
37 Подстрекаването към война
До коментар #6 от "Васил":е тежко престъпление срещу мира и човечеството, което е изрично криминализирано в българския Наказателен кодекс (НК). Законодателството разграничава две основни проявления на това деяние: прякото подстрекателство и военната пропаганда.
Правна квалификация и наказания
В Глава четиринадесета от НК („Престъпления против мира и човечеството“), Раздел I („Престъпления против мира“), са разписани следните текстове и наказания:
• Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио (или по друг начин, включително интернет и социални мрежи) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.
• Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.
Коментиран от #39
20:14 14.10.2026
38 Предполагам, че
20:15 14.10.2026
39 Хай
До коментар #37 от "Подстрекаването към война":Това от конституцията на комунистите ли е? Че ги е страх от война? Няма нищо лошо да се активира член 4 и да се поиска помощ срещу терора на агресора.
20:18 14.10.2026
40 А50
20:22 14.10.2026
41 ?????
А що не го поискаха когато Зеленски и сие ги почнаха атаките в Черно море.
Или тва е друго? А?
Квото повикало такова се обадило.
20:32 14.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Като
До коментар #13 от "Пич":четеше от листата па клакьори около нея й ръкопляскаха, че можела да чете. Така сега ще стане и президент.....
20:34 14.10.2026
45 Русия
20:40 14.10.2026
46 Без коментар
С двете ръце гласувай.
20:40 14.10.2026
47 Междувременно
До коментар #1 от "САНДОКАН":Ударените кораби дрефуват в посока Турция..
20:46 14.10.2026
48 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Айде, още един Медведев, Аман от вас бе, стига с тези заплахи
20:52 14.10.2026
49 Мисли се на парче
20:52 14.10.2026
50 Хахахаха
20:54 14.10.2026