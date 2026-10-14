Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
България и Румъния искат спиране на боевете с дронове в Черно море
  Тема: Украйна

България и Румъния искат спиране на боевете с дронове в Черно море

14 Октомври, 2026 19:35 771 50

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • дронове-
  • корабоплаване-
  • европейски съюз

Двете държави подготвят обща позиция за ЕС и настояват сигурността в региона да бъде отделна точка на предстоящата среща на върха

България и Румъния искат спиране на боевете с дронове в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Румъния ще настояват пред Европейския съюз за спиране на всички бойни действия и използването на дронове в Черно море. Двете държави подготвят обща позиция и искат сигурността в региона да бъде обсъдена като отделна извънредна точка на предстоящата европейска среща на върха, съобщи президентът Илияна Йотова на брифинг в Бургас.

„Основното ни искане е за спирането на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море“, заяви държавният глава след телефонен разговор с румънския си колега.

Още новини от Украйна

По думите ѝ първоначалното намерение е било ситуацията в Черно море да бъде част от общата дискусия за войната в Украйна. След последните атаки срещу търговски кораби България и Румъния са поискали темата да получи самостоятелно внимание.

Общ документ и европейска подкрепа

Външните министерства на двете държави вече работят по общ документ. В него ще бъдат включени данни за инцидентите и заплахите за корабоплаването, както и конкретни искания към европейските партньори.

Сред предложенията са засилено наблюдение на морската акватория и съдействие при разследването на атаките. България ще търси и техническа помощ от Европейската агенция за морска безопасност, включително оборудване за проучване на потъналите кораби.

България и Румъния подкрепят и предложението на Франция за мораториум върху ударите в Черно море. Йотова заяви, че идеята получава все по-голяма подкрепа сред европейските партньори.

„Мисля, че ние печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз“, каза Йотова.

Разговори с Турция и предупреждения за населението

Президентът подчерта, че трайно решение за сигурността в Черно море не може да бъде постигнато без участието на Русия и Украйна. България води разговори и с Турция, която би могла да използва дипломатическите си канали за постигане на споразумение.

Йотова заяви, че най-добрият вариант би бил среща за сигурността в Черно море с представители на всички черноморски държави, включително на воюващите страни. Тя предупреди, че подобен процес ще изисква продължителни преговори на дипломатическо и техническо равнище.

Рисковете не се ограничават до търговските кораби, посочи президентът. Според нея опасност има и за рибарите, както и за хората по българското Черноморие. Разработват се национални мерки за своевременно предупреждаване при откриване на опасни плаващи предмети и отломки.

„Би трябвало да се помисли за начини да се включва и системата BG-ALERT, когато се наблюдават такива остатъци в Черно море“, заяви Йотова.

Предложение за разширяване на координационния център

Президентът даде висока оценка на действията на българските служби при последните инциденти с търговски кораби. По думите ѝ координацията е била бърза, а екипите са участвали в спасяването на оцелели моряци. Йотова отбеляза специално работата на катерите на „Гранична полиция“.

След посещение в Координационния граничен център тя предложи структурата му да бъде разширена. В работата му според нея трябва да участват представители на местните власти, областната администрация, съответните министерства и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Целта е при нов инцидент информацията да се обменя по-бързо, а действията на местните и националните институции да бъдат по-добре съгласувани.

„Ние сме изправени в ситуация, в която нямаме право на грешка“, предупреди президентът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    17 0 Отговор
    Тези двете кои бяха , от тях нещо зависи ли. Нека някой им обясни

    Коментиран от #16, #47

    19:37 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    14 4 Отговор
    ЙОТОВАААААА ХАХАХА НАПУСНИ ЕВРОПЕЙСКОТО НИ ПРЕЗИДЕНСТВО СРАМ ПОЗОР СИ

    19:40 14.10.2026

  • 6 Васил

    6 16 Отговор
    Йотова рашистите не разбират от преговори трябва да се действа твърдо като за начало пратете Митрофанова в кочината и.

    Коментиран от #37

    19:40 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    9 0 Отговор
    РАДЕВ И МИЛИОНИТЕ ХВЪРЛЕВ
    НИ ЗА ФАЛШИВИТЕ МАДУРОВКИ ДИРЕКТНО НАЗНАЧАВАТ ЙОТОВА

    19:41 14.10.2026

  • 9 САМО ГЛУПАЦИТЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо и пиги скоро в затвора":

    Са у фейса.

    19:41 14.10.2026

  • 10 Булгар наивник

    5 0 Отговор
    Хаха и Тръмп иска ама путин не иска

    19:41 14.10.2026

  • 11 Хм...

    7 0 Отговор
    Ще настояват пред ЕС? А пред расия?

    19:41 14.10.2026

  • 12 ЦЕЛИ ОСЕМ ГОДИНИ Я ХРАНИМ ТАЯ

    13 0 Отговор
    Не е християнка православна.

    19:43 14.10.2026

  • 13 Пич

    11 1 Отговор
    Тази жена е уникална!!! Оспорва успешно интелигентностите на Урсула и Кая!
    Сега разбирам защо говореше някога - защото четеше от едни листа!!!
    Това и върха, не може повече!!!

    Коментиран от #44

    19:44 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 незнам за румънските

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "САНДОКАН":

    но нашенския башибозук 100% никой не го бръсне за жив след като авторитета му дори пред собствения му народ е нулев или минус...

    19:45 14.10.2026

  • 17 Анонимен

    5 7 Отговор
    ПУТИН Е УБИЕЦЪТ ТАМ ВЪРВИ

    19:45 14.10.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    Аз пък "ИЗКАМ"представителите на неандерталците за се върнат в пещерите си !

    19:51 14.10.2026

  • 19 Искаме сладолед

    4 0 Отговор
    Не искат ли член четвърти?

    19:53 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Удри

    3 9 Отговор
    За всеки ударен кораб България трябва да дарява по 50 милиона евро за ракети на Украйна. Тогава руснаците ще спрат да ни удрят. За взривен военен завод на територията на България да давеме по 200 милиона евро за ракети.

    Коментиран от #27

    19:54 14.10.2026

  • 22 ха, ха, ха...

    11 1 Отговор
    Абе и ние искаме съвестни политици, които да се грижат за държавата докато ние им изкарваме прехраната, но се оказа трудно за постигане. Вече 35+ години няма политик, който да защитава общите интереси на гражданите, а всеки защитава интересита на партията която го е издигнала и на вече личните си.

    19:54 14.10.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор
    Йотова, внимавай какво говориш преди изборите. Стрелял си в крака. Българският избирател не обича хора които стоят на два стола. Гласува за ясни кандидати " за Русия" и " против Русия" . Никой не избра Радев щото е много красив , умен или щото прави коремното на лост. Избраха го заради проруската му позиция. БСП затова е вече в историята. Ме можа да вземе ясна позиция за войната и избирателите ѝ я наказаха. Погледни резултатите днес в този сайт: Радев срещу Митрофанова. Радев беше разбит със 30:70. Избирателят има алтернатива. Коцето и Волгин чакат да се издъниш Йотова.

    19:55 14.10.2026

  • 24 А Турция е съвсем с мераци

    6 0 Отговор
    Ако другарката Йотова не разбира, България и Румъния имат съвсем различни интереси. На първо време трябва да се запознае с казусите Украйна, Молдова и Македония, да се опита да ги осмисли и тогава да мята заявления.

    19:58 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ганчев

    1 0 Отговор
    Дроннаш.

    20:05 14.10.2026

  • 27 Дайтедададем

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Удри":

    Дупедавците да си даряват само собствените Дъта.

    20:06 14.10.2026

  • 28 А така

    1 5 Отговор
    Путин настъпи мотиката, и то българската, която святка и отпред и отзад.

    20:06 14.10.2026

  • 29 койдазнай

    6 0 Отговор
    След като поиска световен мир, остава да е прочела и Пауло Куелю и е готова за Мис Свят!

    20:06 14.10.2026

  • 30 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ ПАЧКОВ КИБИКОВ

    1 0 Отговор
    КОЙТО ИСКА ДА СИ ПЛАЩ. ИНАЧЕ ОТИДЕ ХАЛКАТА.

    20:06 14.10.2026

  • 31 кой

    0 0 Отговор
    кой, кой?

    20:07 14.10.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Операция Тихи води":

    И как ще стане това? Плачеш за голяма ядрена гъба ли? Съгласно конвенцията Монтрьо, в Черно море не могат да влизат военни кораби на нечерноморски държави за повече от 21 дни. Общият им тонаж ме може да е повече от 45 хиляди тона, а най големият кораб не трябва да е над 15 хиляди тона.

    Коментиран от #48

    20:07 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 що бе

    0 3 Отговор
    Нека да си седи митрифанофффффффа, тя е безобидна бабичка. Тя не пречи и не прави нищо.

    20:12 14.10.2026

  • 36 Българин

    7 0 Отговор
    Аз пък искам правителството да спре да говори глупости и да ми даде 2 милиарда евро!

    20:12 14.10.2026

  • 37 Подстрекаването към война

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    е тежко престъпление срещу мира и човечеството, което е изрично криминализирано в българския Наказателен кодекс (НК). Законодателството разграничава две основни проявления на това деяние: прякото подстрекателство и военната пропаганда.

    Правна квалификация и наказания

    В Глава четиринадесета от НК („Престъпления против мира и човечеството“), Раздел I („Престъпления против мира“), са разписани следните текстове и наказания:
    • Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио (или по друг начин, включително интернет и социални мрежи) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.
    • Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.

    Коментиран от #39

    20:14 14.10.2026

  • 38 Предполагам, че

    4 1 Отговор
    Путин ще се притесни ужасно. Възможно е да не може да спи. Този път го приклещихме!

    20:15 14.10.2026

  • 39 Хай

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Подстрекаването към война":

    Това от конституцията на комунистите ли е? Че ги е страх от война? Няма нищо лошо да се активира член 4 и да се поиска помощ срещу терора на агресора.

    20:18 14.10.2026

  • 40 А50

    4 2 Отговор
    Ако бъдим честни Зиленски започна атаките по цивилни кораби в Черно и Средизимно море използвайки бази в Либия. Но тогава си мэлчаха България и Румъния може би са очакволи че руснаците ще търпят всичко това.

    20:22 14.10.2026

  • 41 ?????

    5 3 Отговор
    Уф.
    А що не го поискаха когато Зеленски и сие ги почнаха атаките в Черно море.
    Или тва е друго? А?
    Квото повикало такова се обадило.

    20:32 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Като

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    четеше от листата па клакьори около нея й ръкопляскаха, че можела да чете. Така сега ще стане и президент.....

    20:34 14.10.2026

  • 45 Русия

    1 1 Отговор
    Ееее,щом масонската фашистка идио....ва и румънските фашистчета искат от утре край ххахаа

    20:40 14.10.2026

  • 46 Без коментар

    0 0 Отговор
    Народе гласувайййй, гласуваййй за такива "политици".
    С двете ръце гласувай.

    20:40 14.10.2026

  • 47 Междувременно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "САНДОКАН":

    Ударените кораби дрефуват в посока Турция..

    20:46 14.10.2026

  • 48 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Айде, още един Медведев, Аман от вас бе, стига с тези заплахи

    20:52 14.10.2026

  • 49 Мисли се на парче

    0 0 Отговор
    Защо не спиране във всички морета Черно Средиземно Азовско Балтийско Каспийско Ами пиратите инспектори?

    20:52 14.10.2026

  • 50 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Искали били! А не разбрахте ли, че тупин разбира само от сила? Зеленски не ви ли каза това хиляда пъти? Не ви ли е ясно, че човек който води война, не се интересува от закони, искания, международно право и т. н.? Тупин е военен престъпник и унищожаването на някой друг кораб вповече не го бърка.

    20:54 14.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове