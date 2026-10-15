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Иван Ангелов: Няма ясни доказателства кой стои зад атаките
  Тема: Украйна

Иван Ангелов: Няма ясни доказателства кой стои зад атаките

15 Октомври, 2026 10:15 341 10

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Депутатът призова за изчакване на подробностите около инцидентите с дронове и кораби в Черно море. По думите му България координира действията си с Румъния и Турция

Иван Ангелов: Няма ясни доказателства кой стои зад атаките - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все още няма ясни доказателства откъде идват последните атаки в Черно море и не бива да се правят прибързани заключения за отговорността на една или друга държава. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов в ефира на bTV.

Коментарът му беше в отговор на въпрос дали България ще втвърди тона към Москва след последните инциденти в Черно море.

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„Все още няма ясни доказателства за това откъде идват тези атаки. Не бива да прибързваме със заключенията“, заяви Ангелов.

По думите му след вдигането на два изтребителя едната въздушна цел е била изпусната, а другата се е насочила към Украйна. Той уточни, че информацията все още не е потвърдена и не може да се каже със сигурност чии са били дроновете или дали именно те са ударили танкера.

Ангелов заяви, че българските власти са показали готовност и решителност за реакция. Според него при атаката срещу последните два кораба е имало бърза реакция и адекватен отговор от българска страна.

Той посочи, че логиката води към Русия, но подчерта, че това не е равнозначно на доказана отговорност. Като пример Ангелов посочи кораба „Челси“, който по думите му е изцяло украинска собственост и плава под малтийски флаг. Половината от екипажа били украински граждани, а останалите били от Азербайджан.

„Някак си няма логика Украйна сама да избива собствените си граждани или да потапя корабите си“, каза депутатът.

Той добави, че враждуващите страни отричат участие в ударите. По думите му българските власти работят в тясно сътрудничество с румънските и турските си колеги по партньорска линия на НАТО.

По-високият риск оскъпява превоза

Според Ангелов повишеният риск за корабоплаването води до по-високи застраховки и увеличава себестойността на превозваните товари. Това, по думите му, може да се отрази и върху крайните цени за потребителите.

„Правим всичко, което е по силите ни, за да реагираме адекватно, и се надяваме все по-скоро тази война да приключи“, заяви той.

В разговора Ангелов коментира и наличието на горива. Той заяви, че износът не влияе върху потреблението и цените, тъй като производството на „Нефтохим“ е натоварило мощностите на около 90%, а наличният продукт трябва да бъде съхраняван.

По думите му има достатъчно гориво в държавния резерв и в самата рафинерия. Затова, според Ангелов, през следващите месеци няма повод за притеснение относно наличностите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля че

    0 3 Отговор
    От лон дон

    10:23 15.10.2026

  • 2 Анонимен

    7 0 Отговор
    ПУТИН РУСИЯ А ВИЕ СТЕ ПРЕДАТЕЛИ НЕ ЗАЩИТАВАТЕ ДЪРЖАВАТА НИ ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС

    10:24 15.10.2026

  • 3 Ама

    5 0 Отговор
    нещо и не търсите много. Само на приказки.

    10:26 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е КАК ТАКА НЕ ЗНАЕТЕ

    0 5 Отговор
    ИВАЙЛО МИРЧЕВ ЗНАЕ ДАЖЕ ТИЯ КОИТО ЩЕ ЛЕТЯТ ДРУГИЯ МЕСЕЦ ЧЕ СА РУСКИ.ЗАЩОТО Е МНОГО УМНОКРАСИВ

    10:29 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма такъв народ

    1 0 Отговор
    С тези промити комунистически мозъчета как ще ви е ясно от къде са атаките ...Питайте AI той със сигурнист ще ви каже.

    10:32 15.10.2026

  • 8 Бфбж

    2 0 Отговор
    Абсолютно бездействие от Бг управляващите. Тодор Живков тактика на снишавате. Щели към НАТО да се обърнат, към ООН, към Турция, Румъния... А през това време Раша бомби всеки ден.

    10:33 15.10.2026

  • 9 Ей горкото момче

    1 0 Отговор
    Нямало…. Ах колко сте прозрачни мишлета на заплатка от Гундяев

    10:34 15.10.2026

  • 10 Григор

    0 0 Отговор
    "Все още няма ясни доказателства откъде идват последните атаки в Черно море и не бива да се правят прибързани заключения за отговорността на една или друга държава."
    Прав ли е? Абсолютно! Ако предприемем действия без доказателства и се окаже, че нещата не са така, ще си влошим отношенията с Русия. Колко тъп трябва да си,за да направиш подобно нещо? САЩ не го правят, а ние видиш ли, понеже сме "важен фактор", ще го направим. САЩ си гледат икономическите интереси и затова гледат да имат нормални отношения с Русия.

    10:39 15.10.2026

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