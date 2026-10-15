Иван Ангелов: Няма ясни доказателства кой стои зад атаките

Все още няма ясни доказателства откъде идват последните атаки в Черно море и не бива да се правят прибързани заключения за отговорността на една или друга държава. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов в ефира на bTV.
Коментарът му беше в отговор на въпрос дали България ще втвърди тона към Москва след последните инциденти в Черно море.
По думите му след вдигането на два изтребителя едната въздушна цел е била изпусната, а другата се е насочила към Украйна. Той уточни, че информацията все още не е потвърдена и не може да се каже със сигурност чии са били дроновете или дали именно те са ударили танкера.
Ангелов заяви, че българските власти са показали готовност и решителност за реакция. Според него при атаката срещу последните два кораба е имало бърза реакция и адекватен отговор от българска страна.
Той посочи, че логиката води към Русия, но подчерта, че това не е равнозначно на доказана отговорност. Като пример Ангелов посочи кораба „Челси“, който по думите му е изцяло украинска собственост и плава под малтийски флаг. Половината от екипажа били украински граждани, а останалите били от Азербайджан.„Някак си няма логика Украйна сама да избива собствените си граждани или да потапя корабите си“, каза депутатът.
Той добави, че враждуващите страни отричат участие в ударите. По думите му българските власти работят в тясно сътрудничество с румънските и турските си колеги по партньорска линия на НАТО.
По-високият риск оскъпява превоза
Според Ангелов повишеният риск за корабоплаването води до по-високи застраховки и увеличава себестойността на превозваните товари. Това, по думите му, може да се отрази и върху крайните цени за потребителите.
„Правим всичко, което е по силите ни, за да реагираме адекватно, и се надяваме все по-скоро тази война да приключи“, заяви той.
В разговора Ангелов коментира и наличието на горива. Той заяви, че износът не влияе върху потреблението и цените, тъй като производството на „Нефтохим“ е натоварило мощностите на около 90%, а наличният продукт трябва да бъде съхраняван.
По думите му има достатъчно гориво в държавния резерв и в самата рафинерия. Затова, според Ангелов, през следващите месеци няма повод за притеснение относно наличностите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мисля че
10:23 15.10.2026
2 Анонимен
10:24 15.10.2026
3 Ама
10:26 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е КАК ТАКА НЕ ЗНАЕТЕ
10:29 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Няма такъв народ
10:32 15.10.2026
8 Бфбж
10:33 15.10.2026
9 Ей горкото момче
10:34 15.10.2026
10 Григор
Прав ли е? Абсолютно! Ако предприемем действия без доказателства и се окаже, че нещата не са така, ще си влошим отношенията с Русия. Колко тъп трябва да си,за да направиш подобно нещо? САЩ не го правят, а ние видиш ли, понеже сме "важен фактор", ще го направим. САЩ си гледат икономическите интереси и затова гледат да имат нормални отношения с Русия.
10:39 15.10.2026