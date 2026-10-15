Иван Ангелов: Няма ясни доказателства кой стои зад атаките

Все още няма ясни доказателства откъде идват последните атаки в Черно море и не бива да се правят прибързани заключения за отговорността на една или друга държава. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов в ефира на bTV.

Коментарът му беше в отговор на въпрос дали България ще втвърди тона към Москва след последните инциденти в Черно море.

Още новини от Украйна

„Все още няма ясни доказателства за това откъде идват тези атаки. Не бива да прибързваме със заключенията“, заяви Ангелов.

По думите му след вдигането на два изтребителя едната въздушна цел е била изпусната, а другата се е насочила към Украйна. Той уточни, че информацията все още не е потвърдена и не може да се каже със сигурност чии са били дроновете или дали именно те са ударили танкера.

Ангелов заяви, че българските власти са показали готовност и решителност за реакция. Според него при атаката срещу последните два кораба е имало бърза реакция и адекватен отговор от българска страна.

Той посочи, че логиката води към Русия, но подчерта, че това не е равнозначно на доказана отговорност. Като пример Ангелов посочи кораба „Челси“, който по думите му е изцяло украинска собственост и плава под малтийски флаг. Половината от екипажа били украински граждани, а останалите били от Азербайджан.

„Някак си няма логика Украйна сама да избива собствените си граждани или да потапя корабите си“, каза депутатът.

Той добави, че враждуващите страни отричат участие в ударите. По думите му българските власти работят в тясно сътрудничество с румънските и турските си колеги по партньорска линия на НАТО.

По-високият риск оскъпява превоза

Според Ангелов повишеният риск за корабоплаването води до по-високи застраховки и увеличава себестойността на превозваните товари. Това, по думите му, може да се отрази и върху крайните цени за потребителите.

„Правим всичко, което е по силите ни, за да реагираме адекватно, и се надяваме все по-скоро тази война да приключи“, заяви той.

В разговора Ангелов коментира и наличието на горива. Той заяви, че износът не влияе върху потреблението и цените, тъй като производството на „Нефтохим“ е натоварило мощностите на около 90%, а наличният продукт трябва да бъде съхраняван.

По думите му има достатъчно гориво в държавния резерв и в самата рафинерия. Затова, според Ангелов, през следващите месеци няма повод за притеснение относно наличностите.