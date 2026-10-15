15 октомври 1912 г. Българската армия атакува укрепената линия Люлебургаз-Бунархисар

От 15 до 19 октомври 1912 г. Първа и Трета армия провеждат Люлебургаз-Бунархисарската настъпателна операция, припомнят от Националният военноисторически музей (НВИМ).
Главното командване не предприема незабавно преследване на разбитите при Лозенград османски сили, които се оттеглят на отбранителната линия Люлебургаз – Бунархисар – р. Караагач дере. Замисълът на противника предвижда отбрана на позицията за спиране на българските войски и нанасяне на контраудар по направлението Бунархисар – Лозенград с цел постигане на обрат във войната, .
Действията срещу неприятеля са възобновени на 15 октомври 1912 г. За по-добро управление на войските се създават Съединените армии (Първа и Трета) под общото командване на генерал-лейтенант Радко Димитриев, с което за първи път в практиката на европейските армии е формирано оперативно обединение, по-голямо от армия. Главният удар се нанася от Трета армия в направление Лозенград – Бунархисар – Чорлу.
Първа армия настъпва по спомагателното направление Люлебургаз – Чорлу. Само за пет денонощия с изключително тежки боеве противниковата отбрана е пробита и неприятелят безредно отстъпва към Чаталджа, изоставяйки цялото си тежко въоръжение и военно имущество.
Дълбоко впечатлен от устрема на българския войник при Бунархисар и Люлебургаз, британският всекидневник „Таймс“ пише: „Истински герой на деня е българският пехотински войник… Търпелив, издръжлив, весел и засмян… в решителния момент на боя той се явява в един нов, удивителен лик. На него преди всичко се дължи сполуката и победата
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Генерал на Мира
Коментиран от #3, #5
10:54 15.10.2026
2 Историк
Коментиран от #6
10:59 15.10.2026
3 Уточнение
До коментар #1 от "Генерал на Мира":Така е, както си го написал. Но нашето участие при потушаването на събитията, наречени "Пражка пролет" не е съвсем мирно деяние. От възрастни хора знам, че тогава нашите войски са имали задачата да окупират летището в Прага и са се справили, а също така и че един наш войник е загинал по време на участието ни в операцията на войските на Варшавския договор в Чехословакия.
11:05 15.10.2026
4 Плд
11:14 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Точно така
До коментар #2 от "Историк":1912..началото на Първата Национална Катастрофа..
11:28 15.10.2026
7 каунь
11:46 15.10.2026