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15 октомври 1912 г. Българската армия атакува укрепената линия Люлебургаз-Бунархисар

15 октомври 1912 г. Българската армия атакува укрепената линия Люлебургаз-Бунархисар

15 Октомври, 2026 10:42 692 7

  • люлебургаз-
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  • българска армия-
  • български войник-
  • османска империя

Главният удар се нанася от Трета армия в направление Лозенград – Бунархисар – Чорлу

15 октомври 1912 г. Българската армия атакува укрепената линия Люлебургаз-Бунархисар - 1
Щабът на Съединените армии при Люлебургаз, 16 октомври 1912 г., източник: НВИМ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От 15 до 19 октомври 1912 г. Първа и Трета армия провеждат Люлебургаз-Бунархисарската настъпателна операция, припомнят от Националният военноисторически музей (НВИМ).

Главното командване не предприема незабавно преследване на разбитите при Лозенград османски сили, които се оттеглят на отбранителната линия Люлебургаз – Бунархисар – р. Караагач дере. Замисълът на противника предвижда отбрана на позицията за спиране на българските войски и нанасяне на контраудар по направлението Бунархисар – Лозенград с цел постигане на обрат във войната, .

Действията срещу неприятеля са възобновени на 15 октомври 1912 г. За по-добро управление на войските се създават Съединените армии (Първа и Трета) под общото командване на генерал-лейтенант Радко Димитриев, с което за първи път в практиката на европейските армии е формирано оперативно обединение, по-голямо от армия. Главният удар се нанася от Трета армия в направление Лозенград – Бунархисар – Чорлу.

Първа армия настъпва по спомагателното направление Люлебургаз – Чорлу. Само за пет денонощия с изключително тежки боеве противниковата отбрана е пробита и неприятелят безредно отстъпва към Чаталджа, изоставяйки цялото си тежко въоръжение и военно имущество.

Дълбоко впечатлен от устрема на българския войник при Бунархисар и Люлебургаз, британският всекидневник „Таймс“ пише: „Истински герой на деня е българският пехотински войник… Търпелив, издръжлив, весел и засмян… в решителния момент на боя той се явява в един нов, удивителен лик. На него преди всичко се дължи сполуката и победата


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генерал на Мира

    4 3 Отговор
    Другарката Илияна Йотова би нарекла тези велики българи и патриоти, военолюбци. Искала да бъде президент на мира, главнокомандващ на българската армия, на мирната българска армия. България откатко е била разделена след втората световна война от Чърчил и Сталин и е попаднала в съветската сфера на влияние, от тогава има само мирна армия. И генералите ни са мирни и корумпирани. Мирът е за предпочитане винаги. Но няма как да има мир с корупцията, тиранията, беззаконието. При тези обстоятелства се разрушава самата държава.

    Коментиран от #3, #5

    10:54 15.10.2026

  • 2 Историк

    3 0 Отговор
    Да бяха написали, че става въпрос за Балканската война.

    Коментиран от #6

    10:59 15.10.2026

  • 3 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал на Мира":

    Така е, както си го написал. Но нашето участие при потушаването на събитията, наречени "Пражка пролет" не е съвсем мирно деяние. От възрастни хора знам, че тогава нашите войски са имали задачата да окупират летището в Прага и са се справили, а също така и че един наш войник е загинал по време на участието ни в операцията на войските на Варшавския договор в Чехословакия.

    11:05 15.10.2026

  • 4 Плд

    1 0 Отговор
    Когато българската армия не беше от теляци и водоноски в служба на белият сахиб!

    11:14 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    1912..началото на Първата Национална Катастрофа..

    11:28 15.10.2026

  • 7 каунь

    1 1 Отговор
    де са вика по пет на нож! Слава на Геройте!

    11:46 15.10.2026

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