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Десетки хиляди тонове българска продукция останаха по полетата

Десетки хиляди тонове българска продукция останаха по полетата

15 Октомври, 2026 10:16 796 26

  • български фермери-
  • земеделие-
  • плодове и зеленчуци-
  • изкупни цени-
  • внос

Ниските изкупни цени и липсата на пазар оставиха праскови, дини, пъпеши и грозде неприбрани или изхвърлени. Точен национален отчет за загубените количества няма

Десетки хиляди тонове българска продукция останаха по полетата - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди тонове български плодове и зеленчуци останаха по полетата през сезон 2026 г. Част от продукцията беше изхвърлена, а друга не беше прибрана, защото изкупните цени не покриваха разходите за бране, транспорт и производство.

Става дума за праскови, сливи, дини, пъпеши, краставици и грозде. Точен национален отчет за унищожената или нереализираната продукция няма. Данните за десетки хиляди тонове са оценка на представители на сектора, а не официално обобщение на държавна институция.

Хиляди тонове праскови са останали по градините

Най-сериозни сигнали дойдоха от Сливенско. Председателят на сдружение „Българска праскова“ Коста Петров заяви пред bTV, че около 2000–3000 тона индустриални и десертни праскови са останали по градините. В района се отглеждат около 10 000 декара от културата.

По данни на bTV прекупвачи са предлагали между 40 и 50 евроцента за килограм, което според производителите не покрива направените разходи. За сливите първоначалните предложения от преработвателни предприятия са били 20–22 евроцента за килограм, а впоследствие са достигнали 28–30 евроцента.

„Може би от 2000 до 3000 тона праскови останаха по градините за тази година“, заяви Коста Петров.

По-късно земеделски производители и овощари се събраха в новозагорското село Еленово, за да поискат достъп до пазари и мерки за сектора. Производителят Димитър Андонов посочи, че половината от плодовете в неговите градини са паднали на земята, тъй като не е имало къде да бъдат реализирани.

Дини и пъпеши са оставени необрани

Подобна е ситуацията при дините и пъпешите. В района на Любимец поне 150 тона дини са останали на бостана, след като цените при производителите са се понижили до около 8–12 евроцента за килограм. При тези стойности прибирането на реколтата води до нови загуби.

В Добруджа производители от село Българево също са оставили част от реколтата по полето. NOVA свърза проблема с благоприятните климатични условия, довели до свръхпроизводство, както и с конкуренцията от внос. Производителят Петър Георгиев, който отглежда около 200 декара, заяви, че разходите му са нараснали около три пъти, докато субсидиите не са се увеличили съответно.

„Продажбите са трудни. Просто може би има много голямо производство, свръхпроизводство“, коментира Петър Георгиев пред NOVA.

Официалните данни показват голяма реколта

Оперативният анализ на Министерството на земеделието и храните към 8 октомври отчита значително увеличение на произведените количества при част от трайните насаждения. Прибраните праскови са 19 626 тона, сливите – 55 150 тона, а виненото грозде – 107 756 тона.

Документът отчита и 87 940 тона дини, 31 081 тона пъпеши и 15 449 тона краставици на открито. Министерството уточнява, че оперативните данни служат като ориентир за текущото състояние на пазара и нямат статистически характер.

В района на Септември производители на грозде са предупредили, че десетки тонове могат да останат по лозята. Според местни лозари изкупната цена от 30–35 евроцента за килограм не оправдава разходите за работници, препарати, гориво и обработка.

Държавата обеща логистични центрове

Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че държавата ще съдейства за създаването на логистични центрове по области, които да свързват местните производители с търговските вериги.

„Трябва да направим така, че да можете да захранвате и те да купуват от вас на местно ниво“, каза Абровски пред bTV.

Производителите настояват помощите да бъдат насочвани навреме, преди реколтата да бъде оставена на земята. След приключването на сезона част от загубите могат да бъдат компенсирани финансово, но продукцията вече не може да бъде върната на пазара.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    21 11 Отговор
    Тава няма значение , важното е че изнасяме бомби за Украйна докато военните заводите не бъдат взривени....На там вървим..

    Коментиран от #13

    10:20 15.10.2026

  • 2 Нека

    18 8 Отговор
    благодарим на ЕвроУмниците !

    10:22 15.10.2026

  • 3 ПалавНИК

    26 1 Отговор
    Във вода гази, жаден ходи.
    Модерен българин.

    10:23 15.10.2026

  • 4 НЯМА ПРОБЛЕМ

    27 0 Отговор
    ЗА СМЕТКА НА ТОВА ИМАМЕ 27 КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ДВОЙКИ ( ПРЕЗ 2006 СА 7) И 600 000 ПРЕКРАСНА АДМИНИСТРАЦИЯ.АКО ВСИЧКИ ТЯХ ГИ ПРАТЯТ НА ПОЛЕТО (ДА НЕ ЗАБРАВЯТ МАЯ МАНОЛОВА И КОРНЕЛИЯ НИНОВА) ПРОБЛЕМЪТ ЩЕ СЕ РЕШИ

    10:24 15.10.2026

  • 5 Това е заговор хора

    14 1 Отговор
    Българският лук примерно гние по нивите, полицаи не допускат камиони над 10 тона да го товарят а цената на едро на зеленчука е паднала в същото време в Украйна до 9-15 UAH за кг, което е с 10% по-ниско от седмица по-рано и хипермаркетите зареждат с украински лук!

    Коментиран от #10

    10:25 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами при

    13 2 Отговор
    положение, че производителя продава на пазара от 2.5 до 4 евро на кг праскови( около 4 броя) не знам какви разходи има! Ако аз вземам около 1500 евро, може би не нормално, ни Тея дето управляват и бизнеса, казват, че ако взимате повече пари, трупаме инфлация! Това е социално комунистическо управление...и няма да доведе до добър край за никого!

    10:26 15.10.2026

  • 8 Как не ги е срам

    6 1 Отговор
    Тази наши кьорави политици???!!!Това се случва години наред- хората се трудили, влагали пари и накрая им предлагат стотинки(центове)!!!За сметка на тях ядем боклуците на света.Скоро разбрах че хубави български ябълки гният, а в градовете ни предлагат такива от Полша, Македония и Италия!!!Сбъркана държава!!!

    10:27 15.10.2026

  • 9 ?????

    4 4 Отговор
    Уф.
    С европейска помощ от чуждите вериги доубиват и тва което е останало от селското ни стопанство.
    Въпреки прекрасните ни природни условия за производство на плодове и зеленчуци.

    10:27 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Доротея

    1 4 Отговор
    Стария, афтентичен капитализъм се завръща! Унищожава се продукцията, създава се дефицит, запазва се цената! И пробеми на без плановото стопанство, в случая - свръх производство! Колко чесън и розов цвят бяха изхвърляни преди 90 години, нищо не знаете!

    10:29 15.10.2026

  • 12 "Трябва да направим така... "

    3 0 Отговор
    Как ще го направиш "така"? Некадърници!

    10:30 15.10.2026

  • 13 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Радев заряза земеделците. Хората са отчаяни. Жалко за изхвърлената българска продукция.

    10:30 15.10.2026

  • 14 Вие чакате някой да я изкупи ?!?

    5 1 Отговор
    Сдружавайте се и продавайте сами на пазара. Хората ще купят българското.

    Коментиран от #24

    10:30 15.10.2026

  • 15 Счетоводител

    6 1 Отговор
    Какво ревете. Така е при пазарната икономика. Големите риби изяждат малките. Малките замеделци нямат шанс срещу големите търговски вериги. Извод:обединявайте се в големи кооперативи за да можете да диктувате цени

    10:30 15.10.2026

  • 16 ще се сетите за тодор живков

    4 2 Отговор
    по татово време учениците бяха на бригада от 15 септември до края на октомври

    имаше и консервни фабрики които съборихте с демокрацията

    10:31 15.10.2026

  • 17 Перо

    4 1 Отговор
    Фермерите да се жалват на Йотова или на Светия синод! Тя е във всяка манджа мерудия, преди изборите и “оправя” всички проблеми!

    10:32 15.10.2026

  • 18 ще се сетите за тодор живков

    0 0 Отговор
    трябва да се вдигне тол таксата на камионите които пренасят селско стопанска продукция

    вижда ми се ниска сегашната тол такса а?

    10:34 15.10.2026

  • 19 пресолена

    1 0 Отговор
    може би коопериране на производители и предварителни договори с търговци и преработватели ще помогне?

    10:35 15.10.2026

  • 20 така е

    0 0 Отговор
    Като не щете български праскови по 80 евро килото, яжте полсите празкови за 6 евро.

    10:35 15.10.2026

  • 21 Вие чакате някой да я изкупи ?!?

    1 1 Отговор
    Държавата трябваше да я изкупи и да я предлага на пазара на конкурентни цени. Но не и се занимава. По лесно е помощи да дава. Неквалифицираната работна ръка има социални помощи детски надбавки и по две майчинства на веднъж и не иска да работи. Това всичко е политика на държавата. Като гласувахте за Румен не му ли казахте ?

    Коментиран от #25

    10:36 15.10.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    КЪДЕ Е ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯ НАЛИ ЩЕШЕ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХАХАХА ЕДИНСТВЕНО ПЪЛНИ ЛИЧНИТЕ СИ СМЕТКИ И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ХИЧ НЕ МУ ПУКАЗА БЪЛГАРИЯ

    10:37 15.10.2026

  • 23 Защо закриха

    0 0 Отговор
    Магазините в пощите? А?

    10:37 15.10.2026

  • 24 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вие чакате някой да я изкупи ?!?":

    И до 15 .....те не си застраховат къщите и твърдят , че при бедствия държавата е длъжна да им построи нови къщи , вие им говорите за пазарна икономика и кооперативни сдружения ...!!!!?
    Соца и ТКЗС то са още живи в главите на БГ приматите и скоро няма изгледи да се промени нищо от това мислене и нагласа !!!

    10:38 15.10.2026

  • 25 коя е тази държава

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вие чакате някой да я изкупи ?!?":

    Коя е тази държава която изкупува селскостопанската си продукция и после я препродава? Коя е?
    Земеделците къде са дремали а не са си уредили кой да я изкупи.

    10:38 15.10.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    На пазарът продукцията се разваля но цените не се коригират защо

    10:39 15.10.2026

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