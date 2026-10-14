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Роби напълни Зала 1 на НДК с първия си концерт
  Тема: Известни личности

Роби напълни Зала 1 на НДК с първия си концерт

14 Октомври, 2026 20:42 1 240 20

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  • българска музика

Певецът излезе пред публика на 13 октомври, а билетите за събитието бяха разпродадени месеци по-рано

Роби напълни Зала 1 на НДК с първия си концерт - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роби изнесе първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 13 октомври пред разпродадена месеци по-рано зала. Певецът беше посрещнат с бурни аплодисменти, а вечерта премина с песни от албума „Следа“, специални гости и лични моменти.

С началото на концерта спуснатата завеса бавно се отдръпна и разкри сценография с полупрозрачна материя, 3D мапинг и визуални ефекти. В интрото оживя туптящо синьо сърце – символ, който има специално значение за Роби.

На сцената заедно с него излязоха Жеко Жеков на китара, Мартин Стоянов на бас, Николай Христов на пиано, Ивайло Нинчен на китара, Живко Иванов на ударни и Пламена Николова на ударни. В програмата бяха включени „Тихо“, „Да“, „Следа“, „Танцувай“, „Карай направо“, „Душа“, „Студ“ и „Двама“.

Личен момент пред публиката

Между изпълненията Роби говори за любовта, семейството и уважението между хората. Той съобщи пред публиката, че със съпругата му Пламена очакват момче.

Семейната им история присъства и в песента „Да“. За видеото към нея Роби е определил сватбения им ден като „Най-красивият ни ден“, съобщи Радио България.

Сред специалните гости на концерта бяха Дара Екимова, „Молец“, Графа, Тино и Мона. Дара Екимова се включи в „Ако се обадиш“, „Молец“ изпълниха „Как“, „Никъде“ и „Персеиди“, а Графа се присъедини към Роби за „Всеки от нас“. Тино участва в „Сиромах“ и „Налей“, а Мона – в „Мале“.


След близо два часа музика и нестихващи аплодисменти Роби се върна на сцената за бис с „Пламенна жена“ и „Рано призори“.Концертът е бил един от най-емоционалните моменти в кариерата му.

След концерта в НДК

Изявата в София дойде след осем разпродадени концерта на Роби в летни театри в страната и представянето на албума „Следа“, който включва 12 песни, 10 от които са нови.

Следващите му обявени участия са на 6 ноември в The Brick Port във Варна и на 7 ноември в HashtagSTUDIO в Бургас. Билетите за двата концерта се продават чрез Eventim, като местата са ограничени.

Източници: life.dir.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    21 3 Отговор
    Този пудел сам ли си писа статията?

    Коментиран от #17

    20:43 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    16 3 Отговор
    КВО Е ТОВА БЕ ....???!

    20:47 14.10.2026

  • 4 За съжакение

    9 1 Отговор
    Чалгата превзе България

    20:52 14.10.2026

  • 5 Красимир Петров

    9 2 Отговор
    Какво е това на снимката

    20:55 14.10.2026

  • 6 Тарикат

    6 0 Отговор
    Ще разберете всичко за една жена като погледнете мъжа до нея 🚩🤭🥳🥳🥳🥳🍾

    20:57 14.10.2026

  • 7 Ин друг

    8 2 Отговор
    Този първо да си издуха носа, че не му се разбира като грачи. Отвратителен типаж човек.

    20:58 14.10.2026

  • 8 Оня с джипката от Банкя

    9 2 Отговор
    Сред гостите на световно неизвестния Роби бяха още скакалецът, светулката, комарът, стоножката, паякът, бръмбърът, осата, папатакът и разбира се... мухата, дето каца навсякъде!

    21:04 14.10.2026

  • 9 Списание икономист

    5 0 Отговор
    Инфлацията се надига в сащ , фед ще вдигне лихвите отново на 28 октомври. Лоша новина за инвеститорите. Очаква се след изборите в сащ другия месец да запопнат масирани бомбардировки в близкия изток. Това какво означава ли? Разбирасе по скъп петрол и инфлация.

    21:19 14.10.2026

  • 10 Златен мъж

    3 0 Отговор
    Днес намерих решение на 99% от проблемите ми 🥳🥳🥳

    21:22 14.10.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    този Роби и той като Дара с латиница и главни букви има милиони гледания в ютюб и пее фолклор, да напълни първа зала на НДК, ами браво, аз лично не го знаех

    21:36 14.10.2026

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    0 1 Отговор
    Чалгарите започнаха да копират шантавото сценично поведение, костюми и визия на изпълнители от други музикални жанрове. Този типаж, в друго време можеше да мине и за "ню уейв" изпълнител, ако само го бяхте видели на снимка. Като запее, става ясно че е на съвсем друга дрога.

    21:38 14.10.2026

  • 13 Смех

    1 1 Отговор
    Този не знаех че съществува

    21:50 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Дядо ви Димитри Иванов наричаше хейтърите "омразничета". Момчето е надарено от Господа с талант и голямо сърце. Непринудено превежда духа на българската народна песен на съвременен език.

    22:14 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    22:25 14.10.2026

  • 20 В СОФИЯ СА ПАРИТЕЕЕЕ

    0 0 Отговор
    АМА В СОФИЯ СА И ХОРТА ДЕТ МИЗЕРСТВАТ И ЯДЪТ ПО ЕДИН ПЪТ НА ДЕН АКО ИМАТ КЪСМЕТ. ТЪЙ ЧЕ ИЗВОДА Е НЕРАВНОСТОЕН, НЕЧЕСТЕН ЖИВОТ ПЪЛЕЕЕН С ЕГОИСТИ ГЛЕДАЩИ ЛИЧНИЯ КЕФ

    22:29 14.10.2026