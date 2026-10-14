Роби напълни Зала 1 на НДК с първия си концерт

Роби изнесе първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 13 октомври пред разпродадена месеци по-рано зала. Певецът беше посрещнат с бурни аплодисменти, а вечерта премина с песни от албума „Следа“, специални гости и лични моменти.
С началото на концерта спуснатата завеса бавно се отдръпна и разкри сценография с полупрозрачна материя, 3D мапинг и визуални ефекти. В интрото оживя туптящо синьо сърце – символ, който има специално значение за Роби.
На сцената заедно с него излязоха Жеко Жеков на китара, Мартин Стоянов на бас, Николай Христов на пиано, Ивайло Нинчен на китара, Живко Иванов на ударни и Пламена Николова на ударни. В програмата бяха включени „Тихо“, „Да“, „Следа“, „Танцувай“, „Карай направо“, „Душа“, „Студ“ и „Двама“.
Личен момент пред публиката
Между изпълненията Роби говори за любовта, семейството и уважението между хората. Той съобщи пред публиката, че със съпругата му Пламена очакват момче.
Семейната им история присъства и в песента „Да“. За видеото към нея Роби е определил сватбения им ден като „Най-красивият ни ден“, съобщи Радио България.
Сред специалните гости на концерта бяха Дара Екимова, „Молец“, Графа, Тино и Мона. Дара Екимова се включи в „Ако се обадиш“, „Молец“ изпълниха „Как“, „Никъде“ и „Персеиди“, а Графа се присъедини към Роби за „Всеки от нас“. Тино участва в „Сиромах“ и „Налей“, а Мона – в „Мале“.
След близо два часа музика и нестихващи аплодисменти Роби се върна на сцената за бис с „Пламенна жена“ и „Рано призори“.Концертът е бил един от най-емоционалните моменти в кариерата му.
След концерта в НДК
Изявата в София дойде след осем разпродадени концерта на Роби в летни театри в страната и представянето на албума „Следа“, който включва 12 песни, 10 от които са нови.
Следващите му обявени участия са на 6 ноември в The Brick Port във Варна и на 7 ноември в HashtagSTUDIO в Бургас. Билетите за двата концерта се продават чрез Eventim, като местата са ограничени.
Източници: life.dir.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #17
20:43 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
20:47 14.10.2026
4 За съжакение
20:52 14.10.2026
5 Красимир Петров
20:55 14.10.2026
6 Тарикат
20:57 14.10.2026
7 Ин друг
20:58 14.10.2026
8 Оня с джипката от Банкя
21:04 14.10.2026
9 Списание икономист
21:19 14.10.2026
10 Златен мъж
21:22 14.10.2026
11 Хмм
21:36 14.10.2026
12 Много Известен Съветски Актьор
21:38 14.10.2026
13 Смех
21:50 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дядо ви
До коментар #1 от "Хахаха":Дядо ви Димитри Иванов наричаше хейтърите "омразничета". Момчето е надарено от Господа с талант и голямо сърце. Непринудено превежда духа на българската народна песен на съвременен език.
22:14 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пецата
22:25 14.10.2026
20 В СОФИЯ СА ПАРИТЕЕЕЕ
22:29 14.10.2026