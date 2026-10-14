Роби напълни Зала 1 на НДК с първия си концерт

Роби изнесе първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 13 октомври пред разпродадена месеци по-рано зала. Певецът беше посрещнат с бурни аплодисменти, а вечерта премина с песни от албума „Следа“, специални гости и лични моменти.

С началото на концерта спуснатата завеса бавно се отдръпна и разкри сценография с полупрозрачна материя, 3D мапинг и визуални ефекти. В интрото оживя туптящо синьо сърце – символ, който има специално значение за Роби.

На сцената заедно с него излязоха Жеко Жеков на китара, Мартин Стоянов на бас, Николай Христов на пиано, Ивайло Нинчен на китара, Живко Иванов на ударни и Пламена Николова на ударни. В програмата бяха включени „Тихо“, „Да“, „Следа“, „Танцувай“, „Карай направо“, „Душа“, „Студ“ и „Двама“.

Личен момент пред публиката

Между изпълненията Роби говори за любовта, семейството и уважението между хората. Той съобщи пред публиката, че със съпругата му Пламена очакват момче.

Семейната им история присъства и в песента „Да“. За видеото към нея Роби е определил сватбения им ден като „Най-красивият ни ден“, съобщи Радио България.

Сред специалните гости на концерта бяха Дара Екимова, „Молец“, Графа, Тино и Мона. Дара Екимова се включи в „Ако се обадиш“, „Молец“ изпълниха „Как“, „Никъде“ и „Персеиди“, а Графа се присъедини към Роби за „Всеки от нас“. Тино участва в „Сиромах“ и „Налей“, а Мона – в „Мале“.

След близо два часа музика и нестихващи аплодисменти Роби се върна на сцената за бис с „Пламенна жена“ и „Рано призори“.Концертът е бил един от най-емоционалните моменти в кариерата му.

След концерта в НДК

Изявата в София дойде след осем разпродадени концерта на Роби в летни театри в страната и представянето на албума „Следа“, който включва 12 песни, 10 от които са нови.

Следващите му обявени участия са на 6 ноември в The Brick Port във Варна и на 7 ноември в HashtagSTUDIO в Бургас. Билетите за двата концерта се продават чрез Eventim, като местата са ограничени.

Източници: life.dir.bg, bnrnews.bg