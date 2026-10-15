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Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море
  Тема: Украйна

Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море

15 Октомври, 2026 09:33 660 54

  • георг георгиев-
  • герб-сдс-
  • черно море-
  • русия-
  • национална сигурност

Депутатът от ГЕРБ-СДС призова правителството да назове източника на опасността и да координира действията си с Румъния и Турция

Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството заема прекалено мека позиция към Русия и не назовава ясно източника на опасността в Черно море. Това заяви в предаването „Тази сутрин“ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев.

„Правителството бърка в мекушавата си, безгръбначна позиция по отношение на Русия. На това да се назове откъде идва опасността“, каза Георгиев.

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По думите му България рискува да се превърне в „удобна и мека цел“ за извършителите на нападенията, ако продължи да не заема ясна позиция. Той посочи, че четири кораба са били ударени в българската изключителна икономическа зона.

Георгиев постави под въпрос и подхода на властите към руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво. „Четири ударени кораба по-късно в нашата икономическа зона ние продължаваме да се чудим и да се подлагаме на руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво, на когото му говорим за логика. Каква логика търсим вече?“, попита той.

Призив за единна позиция по сигурността

Депутатът заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя единен подход на държавата по темите, свързани с националната сигурност. Според него правителството трябва да спре да идва неподготвено в Народното събрание и да влиза в конфликти с опозицията.

„Ние сме единствените, които подкрепяме това държавата да бъде единна по темите, свързани с националната сигурност“, каза Георгиев. По думите му политическите спорове не трябва да пречат на реакцията при заплахи за корабоплаването и сигурността в региона.

Румънско предложение за координация

Като възможен отговор Георгиев посочи инициатива на Румъния за координация в Черно море. Той призова българските власти да дадат ясен отговор на предложението.

„Румъния ни предлага много добра и интересна инициатива за координация в Черно море. Нека да видим как ще отговорим. Румъния, и дори Турция, са много по-категорични в действията си“, заяви депутатът.

Изказването му идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. bTV съобщи, че Русия е атакувала пристанището в Измаил и два товарни кораба, като руското Министерство на отбраната твърди, че плавателните съдове са превозвали товари с военна употреба. В отделен случай румънските власти разследват пожар на танкер в териториалните води на страната, без засега да е установено дали корабът е бил поразен от дрон.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    33 2 Отговор
    Откачалка.
    Мека.

    Коментиран от #50

    09:34 15.10.2026

  • 2 Как няма да е мек

    20 1 Отговор
    като повечето са дърти фуражки. Една жена на пазара се чудеше ти защо си мек гербав младеж

    09:36 15.10.2026

  • 3 За мъст създаден

    17 1 Отговор
    Със злост роден
    Нито ден в мир

    09:36 15.10.2026

  • 4 Кина

    32 1 Отговор
    Този никой не го взима на сериозно.. Жалък червей.

    Коментиран от #26

    09:37 15.10.2026

  • 5 Никой

    22 0 Отговор
    Само си хаби времето в България, това е Галактически мозък.

    09:37 15.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    31 1 Отговор
    Ама тоА как само цАлИваше ръка на Бо.Бо.🫪

    Коментиран от #18

    09:37 15.10.2026

  • 7 Ха ха

    26 1 Отговор
    Целувача на ръце се активизира неподготвен.

    09:38 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 провинциалист

    11 0 Отговор
    Георг Георг и ев е кръстен на Майор Майор Майор.

    09:39 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    20 1 Отговор
    Антон Страшимиров, откъс от романа "Вихър":
    " В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена. В мирно време ги тачат, на война не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват."
    Всеки може да прецени в наши дни за кого се отнася това!

    09:40 15.10.2026

  • 13 Източника на опастност

    2 8 Отговор
    Каква точно опасност виждаш в Русия. Пет години не може до Днепър да стигне. Украйна порази 30 процента от рафинериите им с помощта единствено на астсрлинг. Тоест източник на опастност са САЩ и украйна следват Турция и НАТО и Израел да май големия източник на опастност.

    Коментиран от #24

    09:41 15.10.2026

  • 14 ВИШУ

    15 1 Отговор
    Не се ли замисляте че след като всичко приключи ще ви св търси сметка и няма къде да си навреш главицата мишарник.

    09:41 15.10.2026

  • 15 Хи хи хи

    11 1 Отговор
    Георг? Този не е ли Гошко?🤔

    09:42 15.10.2026

  • 16 Поредната

    17 2 Отговор
    Жълтопаветна петроханска гайда.

    09:42 15.10.2026

  • 17 Източника на опастност за България са

    10 1 Отговор
    Израел САЩ НАТО Турция и украйна

    09:43 15.10.2026

  • 18 Ъхъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    И друго и друго!!!

    09:43 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А БРЕ БАЛАЛЙКО

    15 2 Отговор
    ПОРАДИ ЩО СЕ СРАМИШ ДА СЕ ИМЕНУВАШ БЪЛГАРИН.

    09:44 15.10.2026

  • 21 Гейорг

    13 2 Отговор
    Бившия външен да отива да целува, ръка и разни други работи.

    09:44 15.10.2026

  • 22 Гербавият

    2 5 Отговор
    си е добре. Вие си гледайте мизерното битуване, което ви осигури рундакът

    09:46 15.10.2026

  • 23 Израел вероломно нападна ивицата

    7 3 Отговор
    Да не говорим колко вероломно нападна Иран а после заповяда на САЩ да водят война там. Обаче за Израел никой нищо не казва че лидера на хунтата в Куев също е евреин ?!?

    09:46 15.10.2026

  • 24 Розовото пони

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Източника на опастност":

    Като си с розовите очила и розовия памперс, няма никаква опасност от никъде.

    09:46 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    9 1 Отговор
    точно пък тоя налъм да се изказва! Тоя , дето се извини на израел, че на пътя на техния снаряд е имало българин.

    09:48 15.10.2026

  • 28 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Хихихи, снищи Руската армия 10 часа е бомбила някъв бандеровски град в централна укрия 😂 отделно още няколко кораба са дали фира в при Одеса 🍻

    Коментиран от #34

    09:49 15.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европеец

    8 2 Отговор
    Интересно заглавие...... Не може да не бъдеш мек когато не си твърд.... Твърдост БГ няма по ред причини.... Не си струва да чета статията и простотиите на Георги..... Да сме благодарни на Турция, че Ердоган обеща на Путин, че ще спазва договора от Монтрьо и няма да пуска чужди военни кораби в Черно море..... Това е гаранция някаква конфликта да не се разраства въпреки желанието на определени натовски същества.... Русия ще продължава да бия по кораби каращи товарис двойно употреба за Украйна..., червения петроханец лётчика трябваше да поиска от Русия да решават въпроса са проблемите кораби от и за Украйна в международни води и поне на 10 мили от териториалните води на България..... Трябваше да забрани на кораби плаващи от и за Украйна да навлизат в български териториални води..... Украинците са изхитриха и вече карат в български и румънски териториални води, за да се защитат от ударите на Русия, но това е вредно и опасно за нас.... Гледам льотчика и Йотова се заиграват с НАТО във връзка с дроновете и корабите в Черно море.... Това няма да донесе сигурност на България, аз ще засиля напрежението и ескалацията, което ще доведе до беди за България.... А иначе Георги и други такива като него безмозъчни същества е добре да спрат да говорят простотии и да се опитат да оценят рисковете за нас...,

    09:51 15.10.2026

  • 31 Ктр

    1 5 Отговор
    Реакцията е такава, заради зависимостите на Р. Какво не е ясно?

    09:52 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Точно този,

    2 2 Отговор
    който като министър от ГЕРБ разреши на Путин да прелети над България, въпреки санкциите и без никой да иска това от него?!

    09:55 15.10.2026

  • 34 КОТсРАК

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Ама тука нашите национални украински медии ни дума, ни вопъл, ни стон.

    09:57 15.10.2026

  • 35 Някой

    6 1 Отговор
    Георг, вярно е че кабинета не назовава Украйна като източник на опасност в Черно море. Но няма да е политкоректно да се каже това.

    09:57 15.10.2026

  • 36 Всички от партия ГЕРБ

    4 2 Отговор
    се оказаха Меки Марии и безгръбначни послушници, които гледат как Боко предава властта на Радев и Йотова и само мигат умно!

    Що не се опълчихте на лидера си бе?

    09:59 15.10.2026

  • 37 Кочо

    6 1 Отговор
    Ето! Този доберман се надяваше да е кандидат за президент, но Бойко утрепа мечтите ни! Успех, Георг!

    10:00 15.10.2026

  • 38 Понеже

    2 1 Отговор
    Водите са наши просто забраняваме кораби към и от Украйна да преминават и проблема е решен?!? Украйна се опитва да въвлече чужди държави в нейната войната....защо въобще корабите и минават през нашите води когато е ясно че Русия ще ги атакува....нека се изтеглят 5 мили навътре и проблема не е наш

    10:01 15.10.2026

  • 39 Григор

    4 1 Отговор
    "Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море"
    За всички е ясно, че в Черно море се води война между Русия и Украйна. Русия атакува всички кораби плаващи към Одеса за които има данни, че превозват оръжия и боеприпаси. Украйна атакува всички танкери излизащи от Новоросийск с руски нефт. Екологичните последици не ги интересуват. Според господина излиза, че от Русия трябва да търсим сметка, а от Украйна, не. КОЙ И КОГА ДОКАЗА, ЧЕ РУСИЯ СТОИ ЗАД АТАКИТЕ В НАШИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ ВОДИ? Дипломатическите мисии на Русия категорично отричат страната да има нещо общо. Кажи сега Георг, по каква причина не трябва да им вярваме и без никакви доказателства да предприемаме дипломатически стъпки? За вас причината е една. Това е Русия, а Русия трябва да се мрази. Огромната част от българите обаче не смятат така и не носят "българското" име Георг!

    10:08 15.10.2026

  • 40 Чума

    4 1 Отговор
    Тези кораби в наши и румънски водоеми са постановка! Все празни, все екипажите са спасени или напълно изчезнали! Как не се намери едно тяло с жилетка върху вълните!? Първия си личеше, че лично мяците са си го запалили и под изгорялата боя се вижда ръдиво корито, готово а скраб! Танкера в румънско - удобно празен! Да бе гръмнал като комета с 300 000 тона горими течности, да повярвам, че Путин го е поразил! Болшой театър, режисиран от Ми 6! Цел - да се окепази Русия! Атентата срещу Иван Гешев бе Малък гербераски театър!

    10:09 15.10.2026

  • 41 Че и Хелоуин наближава

    1 1 Отговор
    Черногледството си е страшна работа.

    10:11 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    4 1 Отговор
    Гоше, ти ли щеше да си твърдия?!! Ти щеше за си се скрил под леглото бе, нежничкият ми...

    10:12 15.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Когато беше потопен Флагмана на РФ

    4 1 Отговор
    Никой нищо не каза макар да беше ясно че ответен удар ще има. Вие какво очаквате. Целия западен свят срещу Русия но тя се взе в ръце и отвръща на удара. Нищо няма да остане от украйна ако продължавате да я въоръжаване абсолютно нищо.

    10:17 15.10.2026

  • 46 Баш този ли

    4 1 Отговор
    Този след висене няколко нощи пред ЦИК толкова се е втвърдил, че Бойко го направи и министър. Но явно е измръзнал през нощите на стълбите пред ЦИК и в кратуната му не е останало нищо. Иначе е направил добри бузи от министерстването си.

    10:18 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Боби

    4 1 Отговор
    Митрофанова може да излезе права,че може да има намеса на трета страна! Провокации,само и само НАТО да се намеси в конфликта и тогава ще стане голяма беля ,предизвикана от ..........!

    10:19 15.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Мек е малкият Георг, и за това целувам ръка на моят домашен заместник.

    10:34 15.10.2026

  • 53 За рундашкия електорат

    1 0 Отговор
    "проглеждане" няма! Готови са да душат чорапена смрад, докато шават!

    10:36 15.10.2026

  • 54 гошко гошкоф

    1 0 Отговор
    Кабинетът е мек към нищоправещи брадати бръмбари и калинки на хранилка

    10:37 15.10.2026

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