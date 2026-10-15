"Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море"

Правителството заема прекалено мека позиция към Русия и не назовава ясно източника на опасността в Черно море. Това заяви в предаването „Тази сутрин“ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев.

„Правителството бърка в мекушавата си, безгръбначна позиция по отношение на Русия. На това да се назове откъде идва опасността“, каза Георгиев.

Още новини от Украйна

По думите му България рискува да се превърне в „удобна и мека цел“ за извършителите на нападенията, ако продължи да не заема ясна позиция. Той посочи, че четири кораба са били ударени в българската изключителна икономическа зона.

Георгиев постави под въпрос и подхода на властите към руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво. „Четири ударени кораба по-късно в нашата икономическа зона ние продължаваме да се чудим и да се подлагаме на руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво, на когото му говорим за логика. Каква логика търсим вече?“, попита той.

Призив за единна позиция по сигурността

Депутатът заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя единен подход на държавата по темите, свързани с националната сигурност. Според него правителството трябва да спре да идва неподготвено в Народното събрание и да влиза в конфликти с опозицията.

„Ние сме единствените, които подкрепяме това държавата да бъде единна по темите, свързани с националната сигурност“, каза Георгиев. По думите му политическите спорове не трябва да пречат на реакцията при заплахи за корабоплаването и сигурността в региона.

Румънско предложение за координация

Като възможен отговор Георгиев посочи инициатива на Румъния за координация в Черно море. Той призова българските власти да дадат ясен отговор на предложението.

„Румъния ни предлага много добра и интересна инициатива за координация в Черно море. Нека да видим как ще отговорим. Румъния, и дори Турция, са много по-категорични в действията си“, заяви депутатът.

Изказването му идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. bTV съобщи, че Русия е атакувала пристанището в Измаил и два товарни кораба, като руското Министерство на отбраната твърди, че плавателните съдове са превозвали товари с военна употреба. В отделен случай румънските власти разследват пожар на танкер в териториалните води на страната, без засега да е установено дали корабът е бил поразен от дрон.

Източници: btvnovinite.bg