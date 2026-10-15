"Георг Георгиев: Кабинетът е мек към Русия заради Черно море"

Правителството заема прекалено мека позиция към Русия и не назовава ясно източника на опасността в Черно море. Това заяви в предаването „Тази сутрин“ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев.
„Правителството бърка в мекушавата си, безгръбначна позиция по отношение на Русия. На това да се назове откъде идва опасността“, каза Георгиев.
По думите му България рискува да се превърне в „удобна и мека цел“ за извършителите на нападенията, ако продължи да не заема ясна позиция. Той посочи, че четири кораба са били ударени в българската изключителна икономическа зона.
Георгиев постави под въпрос и подхода на властите към руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво. „Четири ударени кораба по-късно в нашата икономическа зона ние продължаваме да се чудим и да се подлагаме на руския посланик, извикан на най-високото възможно политическо ниво, на когото му говорим за логика. Каква логика търсим вече?“, попита той.
Призив за единна позиция по сигурността
Депутатът заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя единен подход на държавата по темите, свързани с националната сигурност. Според него правителството трябва да спре да идва неподготвено в Народното събрание и да влиза в конфликти с опозицията.
„Ние сме единствените, които подкрепяме това държавата да бъде единна по темите, свързани с националната сигурност“, каза Георгиев. По думите му политическите спорове не трябва да пречат на реакцията при заплахи за корабоплаването и сигурността в региона.
Румънско предложение за координация
Като възможен отговор Георгиев посочи инициатива на Румъния за координация в Черно море. Той призова българските власти да дадат ясен отговор на предложението.
„Румъния ни предлага много добра и интересна инициатива за координация в Черно море. Нека да видим как ще отговорим. Румъния, и дори Турция, са много по-категорични в действията си“, заяви депутатът.
Изказването му идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. bTV съобщи, че Русия е атакувала пристанището в Измаил и два товарни кораба, като руското Министерство на отбраната твърди, че плавателните съдове са превозвали товари с военна употреба. В отделен случай румънските власти разследват пожар на танкер в териториалните води на страната, без засега да е установено дали корабът е бил поразен от дрон.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Мека.
Коментиран от #50
09:34 15.10.2026
2 Как няма да е мек
09:36 15.10.2026
3 За мъст създаден
Нито ден в мир
09:36 15.10.2026
4 Кина
Коментиран от #26
09:37 15.10.2026
5 Никой
09:37 15.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #18
09:37 15.10.2026
7 Ха ха
09:38 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 провинциалист
09:39 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
" В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена. В мирно време ги тачат, на война не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват."
Всеки може да прецени в наши дни за кого се отнася това!
09:40 15.10.2026
13 Източника на опастност
Коментиран от #24
09:41 15.10.2026
14 ВИШУ
09:41 15.10.2026
15 Хи хи хи
09:42 15.10.2026
16 Поредната
09:42 15.10.2026
17 Източника на опастност за България са
09:43 15.10.2026
18 Ъхъъъъ
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":И друго и друго!!!
09:43 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А БРЕ БАЛАЛЙКО
09:44 15.10.2026
21 Гейорг
09:44 15.10.2026
22 Гербавият
09:46 15.10.2026
23 Израел вероломно нападна ивицата
09:46 15.10.2026
24 Розовото пони
До коментар #13 от "Източника на опастност":Като си с розовите очила и розовия памперс, няма никаква опасност от никъде.
09:46 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Георги
09:48 15.10.2026
28 стоян георгиев
Коментиран от #34
09:49 15.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Европеец
09:51 15.10.2026
31 Ктр
09:52 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Точно този,
09:55 15.10.2026
34 КОТсРАК
До коментар #28 от "стоян георгиев":Ама тука нашите национални украински медии ни дума, ни вопъл, ни стон.
09:57 15.10.2026
35 Някой
09:57 15.10.2026
36 Всички от партия ГЕРБ
Що не се опълчихте на лидера си бе?
09:59 15.10.2026
37 Кочо
10:00 15.10.2026
38 Понеже
10:01 15.10.2026
39 Григор
За всички е ясно, че в Черно море се води война между Русия и Украйна. Русия атакува всички кораби плаващи към Одеса за които има данни, че превозват оръжия и боеприпаси. Украйна атакува всички танкери излизащи от Новоросийск с руски нефт. Екологичните последици не ги интересуват. Според господина излиза, че от Русия трябва да търсим сметка, а от Украйна, не. КОЙ И КОГА ДОКАЗА, ЧЕ РУСИЯ СТОИ ЗАД АТАКИТЕ В НАШИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ ВОДИ? Дипломатическите мисии на Русия категорично отричат страната да има нещо общо. Кажи сега Георг, по каква причина не трябва да им вярваме и без никакви доказателства да предприемаме дипломатически стъпки? За вас причината е една. Това е Русия, а Русия трябва да се мрази. Огромната част от българите обаче не смятат така и не носят "българското" име Георг!
10:08 15.10.2026
40 Чума
10:09 15.10.2026
41 Че и Хелоуин наближава
10:11 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гост
10:12 15.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Когато беше потопен Флагмана на РФ
10:17 15.10.2026
46 Баш този ли
10:18 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Боби
10:19 15.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ШЕФА
10:34 15.10.2026
53 За рундашкия електорат
10:36 15.10.2026
54 гошко гошкоф
10:37 15.10.2026