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Кирил Петков: Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия!

Кирил Петков: Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия!

15 Октомври, 2026 08:21 1 413 102

  • кирил петков-
  • удари-
  • руски удари-
  • руски дронове-
  • черно море

Активиране на член 4 от Договора за НАТО за спешни консултации и общ отговор на атаките в Черно море

Кирил Петков: Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия! - 1
Снимка: БГНЕС
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Кирил Петков Кирил Петков

Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия!

Танкерът YARA J, пътуващ към Украйна, беше ударен от дрон в румънски териториални води. Това вече е удар на територията на държава членка на НАТО и ЕС и директна заплаха за сигурността на доставките на петрол до бургаската рафинерия.

Необходими са четири незабавни действия:

1. Активиране на член 4 от Договора за НАТО за спешни консултации и общ отговор на атаките в Черно море.

2. Създаване на съвместно морско командване между България, Румъния и Турция за ескортиране и защита на петролните танкери в териториалните води на трите държави.

3. Привикване на руските посланици във всички черноморски държави членки на НАТО и връчване на последно предупреждение преди обявяването им за персона нон грата. При следващия атакуван кораб в териториални води, реално изгонване на руските посланици.

4. Предлагане на нови европейски санкции, включително механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море, за компенсиране на икономическите щети от атаките.

Нямаме време за изчакване!

Русия реши да тества директно територията на НАТО. Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия.

Този път агресията на Русия трябва да има реална цена! Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 розодендрон

    48 5 Отговор
    Бирене по шльопски.

    08:24 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Д-р Гълъбова

    130 9 Отговор
    Време е здравната система да се задейства за Кирил Петков с реални действия.

    08:24 15.10.2026

  • 4 коки

    92 9 Отговор
    Какви бе мухльо?

    Коментиран от #92

    08:25 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ако някой трябва

    91 4 Отговор
    в случая да активира чл.4, то това не е България в случая. Румъния не е убедена, че пожара на кораба е от удар с дрон. Кире обратно в небитието!

    08:25 15.10.2026

  • 8 Внимание !

    98 5 Отговор
    • Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио (или по друг начин, включително интернет и социални мрежи) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.
    • Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.

    Коментиран от #24

    08:26 15.10.2026

  • 9 Надзирател

    92 7 Отговор
    И какви действия да предприемем ? Да напляскаме руснаците ли ? Я отивай бързо в затвора .

    08:27 15.10.2026

  • 10 Изумяващо

    78 6 Отговор
    Кой беше този?!
    Някой нещо да го е питал?

    Коментиран от #15, #41

    08:27 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хоминид

    34 6 Отговор
    Кирчоооо,сложи си вратовръзка,като си с риза и костюм,бре човече!!!

    08:27 15.10.2026

  • 14 Факти

    41 4 Отговор
    Кирил Петков: Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия за Евровоенолюбците !

    08:28 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това татко

    37 3 Отговор
    Петко ли ти го каза
    Браво , ти го научи
    Машала

    08:28 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Г.Г

    57 4 Отговор
    Ето такива марионетки като този се използват за да се раздухват нещата.
    Тоз пикл..ьо освен да си пудри носа др знае ли?

    Коментиран от #49

    08:28 15.10.2026

  • 19 Лопата Орешник

    60 3 Отговор
    Премятай мешката, нарамвай автомата и отивай да спреш руснаците! Клепар екзалтиран, щял да спира руснаци! По голям от Наполеон и художника с мустачки е тоя!

    Коментиран от #36, #76

    08:29 15.10.2026

  • 20 Дзак

    34 3 Отговор
    Още ли не е разбрал, че не е имало дрон!

    08:29 15.10.2026

  • 21 Мунчо

    5 35 Отговор
    Да се снишим,да се снишим,дано бурята ни отмине. Преклонена глава руски дрон не сече

    08:29 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Линда Еванджелиста

    27 3 Отговор
    Ще плашим гаргите...

    08:30 15.10.2026

  • 24 Бездушник

    45 4 Отговор

    До коментар #8 от "Внимание !":

    Този бездушен предател е за заточение на далечен остров само на вода и трева

    Коментиран от #31

    08:30 15.10.2026

  • 25 Вовкина

    42 3 Отговор
    Мхм, цяла година се подмокряхте когато думкаха и крадяха руски кораби където ги сварят, даже и в самите им пристанища. Да не би да са очаквали да им се размине?... сега рев, че думкането стана реципрочно

    08:31 15.10.2026

  • 26 Ной

    21 3 Отговор
    Последствия като това да смениш знамето ли .

    08:31 15.10.2026

  • 27 Весо

    37 3 Отговор
    Време е Киро Тъпото да мята пушка на рамо и да заминава на фронта.

    08:32 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Град София

    39 4 Отговор
    Беше се скрил някъде Киро про100то. И пак го активираха!

    08:32 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тези

    27 3 Отговор
    от Петроханската секта не са ли подсадими

    08:34 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Троян

    33 3 Отговор
    Носил съм автомат АК 74М година и половина. Срещу руснаците няма да тръгна да се бия нещастници. Това не му е ясно на просто киро.

    08:34 15.10.2026

  • 35 Джоко

    32 3 Отговор
    Ами действай бе, Кире. В Кауфланд има от днес боб на промоция. Зареждай оръдието и бой по врага.

    08:34 15.10.2026

  • 36 Вовкина

    32 3 Отговор

    До коментар #19 от "Лопата Орешник":

    Аха, ам Киро си няма понятие какво е "мешка" а автомат е виждал само на снимка и във филмите за Рамбо

    08:35 15.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    28 3 Отговор
    Реално подканяме Кирил Петков да заминава за фронта и да се бори с Путин!! Чамадан, вакзал, Киййййй!

    08:35 15.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българя

    22 3 Отговор
    Ти ли ще воюваш бя, аз няма да си давам живота са мафиотска страна

    08:36 15.10.2026

  • 41 1488

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "Изумяващо":

    "Кой беше този?!"

    мошеник и убиец на бьлгари

    08:36 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пица

    16 3 Отговор
    с трева ли е ял

    08:37 15.10.2026

  • 44 Киро-лъжата да се обръсне

    24 3 Отговор
    и да ходи на война.

    Знаем, че не е добре с главата, но украинците ще му я оправят на първа линия.

    08:37 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пич

    20 3 Отговор
    Киреее!!!!
    Кирееее!!!!
    Тя и жена ти знае, че си про100!!!

    08:39 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А, когато Народният

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Г.Г":

    Съд им въздаде заслуженото после, лош ли ще е или добър???

    08:39 15.10.2026

  • 50 Мишел

    13 4 Отговор
    НатО предпочита да воюва с Русия само с украинци и до последния украинец.

    08:39 15.10.2026

  • 51 Анонимен

    10 4 Отговор
    На какво се надява.Неговите предшественици се разпоредиха с армията на страната.Приравниха я до ръста на джудже.Ний сме лилипути и трябва да слушаме големите държави.Иначе се обречени да стигнем до задънена улица с малките ни сили .

    08:40 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Съгласен

    3 12 Отговор
    Така си е, но проблемът е, че ни управляват нерешителни, страхливи и слаби хора, които обслужват руските интереси!
    Трябва да се дадат на съд за държавна измяна!

    08:42 15.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЕДИН ПРОВАЛИЛ СЕ

    8 2 Отговор
    КРАДЛИВ САМО СЪС СЪДИЛИЩА СЕ ЗАНИМАВА БИВШ ПОЛИТИК ДАВА СЪВЕТИ НА НАТО. ВОЙНА ИСКА БАРЕМ ВСИЧКО И ЗА НЕГО ТУУПА ШИША ГЕРБИ ПП ДБ БСП ДПС ИИИ ДА СЕ ПОТУЛИ. РАДЕВ ОБЕЩА ВРЕМЕ Е ДА ДЕЙСТВАШ НЕ САМО ДУМИ.

    08:47 15.10.2026

  • 59 Майстора

    12 2 Отговор
    Кире, ма ти не знаеш откъде се държи пушката бе мамин, а акъли даваш.Изобщо не се бъркай в мъжките работи.

    08:47 15.10.2026

  • 60 асенчо

    5 4 Отговор
    Ботът се "размечта" за ядрена гъба ??

    08:47 15.10.2026

  • 61 Евала му!

    5 12 Отговор
    Още се помни как Кирил Петков натовари стотина рашки от посолството на два самолета и ги отпрати обратно за каторгата им. Не гъкнаха. Крайно време е от същото и за Митрофанова. Може и на товарен влак. Най-много е да изгрухти на заминаване.

    Коментиран от #74

    08:47 15.10.2026

  • 62 456

    8 2 Отговор
    Ех ,това от Кембридж, Оксфорт са мноого умни и знаещи. Ле,ле.
    От кога международните води са води на НАТО? Бре ,бре .Я виж ти...🤔🤣

    08:49 15.10.2026

  • 63 Кире

    6 2 Отговор
    успокой се, ще скъсаш някой съд!

    08:49 15.10.2026

  • 64 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Тоя от затвора ли пише?

    08:49 15.10.2026

  • 65 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    Киро нали се беше отказал от политиката?
    И не, икономичесаката зона не е териториални води! Про100 Кире има още да поучи не е лошо пак да иде до хАрвАрд

    08:49 15.10.2026

  • 66 язе

    9 2 Отговор
    кирчо мамин заоблен / да не казвам точно / време е наистина да си вземеш пекачката и да изчезнеш от Бъргария !!!!!

    08:49 15.10.2026

  • 67 Наркос!

    3 3 Отговор
    Наркос!

    08:50 15.10.2026

  • 68 Гост

    4 2 Отговор
    Да му дадем автомат и да го изпратим тържествено за фронта в Украйна. Има и други желаещи, но като стане време да ги изпращаме да не се скрият.

    Коментиран от #99

    08:51 15.10.2026

  • 69 Анонимен

    2 2 Отговор
    А може би иска да каже за реални действия.Боже и този ни е бил президент.Добре,че вече не е .Но много силно зарева либералния хор:Киро ,Миро , някакъв бивш зам.министър и куп други "експерти"

    08:51 15.10.2026

  • 70 Кирчо бе,

    5 2 Отговор
    НАТО няма териториални води, бе...

    08:51 15.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Некой си

    2 2 Отговор
    Румънските официални лица заявиха, че не е ясна причината за пожара и се води разследване. Нищо не споменават за дронове, камо ли за Русия.
    Ама простокиро пак се изока като швед пред пункта за вторични суровини.

    08:51 15.10.2026

  • 73 Хайо

    3 1 Отговор
    Когато избирате хора недържали орижие и не виждали никога смърт ,ще носите последствията които ще ви донесат .Една държава като България която 12 човека подготвен екип от 1986 ще довърши сегашната българска армия за по малко от 24 говори да се опълчи на държава като русия ,значи проблема пред българския народ е огромен .Тези войнолюбци първи ше избягат от България при една война с Русия .Има ли престава този човек какво е война ? С какво ще се опълчи НАТО без Сащ на Русия ? Какво има европа ? Териториална дълбочина ? Запаси от орижия ? Войници ? Ресурси ? Ей такива ще докарат в Европа смърт .

    Коментиран от #78

    08:51 15.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Егати

    2 1 Отговор
    Ппъдльото

    08:52 15.10.2026

  • 76 И най-важното

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лопата Орешник":

    Да махне мушката на калашника, че е доста голяма. Да му е по-лесно де.

    08:53 15.10.2026

  • 77 Симо

    2 1 Отговор
    Чалгарчето и Про100Киро те това са фейсбук политици без покритие вече хаха

    08:54 15.10.2026

  • 78 Русия заличава българската идентичност

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хайо":

    Въпрос за българите, които живеят в окупираните от Русия територии в Украйна - получаваме сигнали за репресии, за ограничаване възможностите за себеизразяване. Какво може да направи президентът там? И бихте ли влезли потенциално в билатерални разговори с Русия по този въпрос?

    Андрей Гюров: Аз мисля, че е необходимо тогава, когато говорим за защита на сигурността и интереса на българските граждани, също да имаме предвид, че в тези територии има много голямо българско население. На цялата територия на Украйна, но дори концентрирано в областите, които са окупирани в момента, има около 250 000 българи по различни оценки, които в момента нямат право да учат на български език, които биват репресирани и със сигурност тук трябва да се предприемат всички възможни действия. Доколко в момента дипломатически усилия в тази посока биха дали някакъв резултат е под въпрос - при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава. Но със сигурност тези българи не трябва да остават извън фокуса на българското правителство, на президентската институция.

    08:54 15.10.2026

  • 79 Трол

    0 0 Отговор
    Г-н Петков трябва да поведе морския ни флот към победа.

    08:54 15.10.2026

  • 80 Велик Петков

    1 0 Отговор
    Изгони 70 руски шпиони като мр@сни кучет@

    08:54 15.10.2026

  • 81 Тоя мухльо

    2 1 Отговор
    Изплува от фекалиите.

    08:55 15.10.2026

  • 82 Мумурандуме….

    1 1 Отговор
    ….гледай си там съдебните дела и недей се напъва с политика -> не е за тебе!!!

    08:55 15.10.2026

  • 83 Коррррви

    4 1 Отговор
    Как е Парапета. Коя го крепи.

    08:57 15.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ОБЕКТИВЕН

    0 2 Отговор
    Ще го кажа веднъж завинаги. Технически погледнато, БГ е във война с Русия: 1/3 от мунициите на пронацисткия укрорежим, убиващи руснаци, идват от БГ. Това ни прави легимна военна цел. Защо руснаците ни щадят? Някой да се е замислил? Не, нали? Защото имат стратегически интереси към сближаване и защото знаят, че елитът е прозападен, но народът гледа на руснаците като на братски народ. И не искат да пушат този капитал. Сега ясно ли е? Иначе сме готови за 10 мин.

    Коментиран от #97

    08:59 15.10.2026

  • 89 Пак ли

    1 2 Отговор
    От Египет гърмяща сол...

    09:00 15.10.2026

  • 90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 91 Този

    2 1 Отговор
    От къде се събра толкова паплач да дрънка небивалици. Този пръв ще избяга при жена си в Канада ако му кажат да отиде да на фронта.

    Коментиран от #94

    09:01 15.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да точно така е но радев и червените олигарси са с Путин убиец

    09:04 15.10.2026

  • 94 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Този":

    Че по голяма паплач от теб и такива като теб няма

    09:04 15.10.2026

  • 95 ТОЗИ НЕ БЕШЕ ЛИ

    1 0 Отговор
    Киро ТЪПОТО? Що му давате думата.

    09:05 15.10.2026

  • 96 Мит

    0 0 Отговор
    Абе нереализиран канадецо,какви ги бръщолевиш.гледай си там бг бактерийте дане се пресече млякото и да не паднеш от парапета.Пак ли ще ни занимаваш с бензиностанцийте на Путин.

    09:06 15.10.2026

  • 97 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":

    88 Путин не му дреме за теб а ако толкова ти допада Путин вън от държавата ни поддръжници на убийци нямат място при нас

    09:06 15.10.2026

  • 98 Зеления

    0 0 Отговор
    Брей Киро ще става премиер на Румъния, я как им определи на румънците кой член от Нато кога да го задействат...

    09:07 15.10.2026

  • 99 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    68 автомат за теб бе убиецо на невинни какво търсиш тук вън от държавата ни при Путин да убиваш там ти е мястото гнус сте такива като теб

    09:07 15.10.2026

  • 100 Друсан

    0 0 Отговор
    Шморц. Изчезни!

    09:08 15.10.2026

  • 101 Пет пари

    0 0 Отговор
    Маймунопроклета, марш нафронта като е време за действия! Заминавай!

    09:09 15.10.2026

  • 102 павела митова

    0 0 Отговор
    кики , по добре кажи - бузиш ли още ленчето..... това за Русия не е за теб.....мишле си

    09:09 15.10.2026

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