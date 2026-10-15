Кирил Петков: Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия!

Русия вече атакува в териториалните води на НАТО. Време е за реални последствия!
Танкерът YARA J, пътуващ към Украйна, беше ударен от дрон в румънски териториални води. Това вече е удар на територията на държава членка на НАТО и ЕС и директна заплаха за сигурността на доставките на петрол до бургаската рафинерия.
Необходими са четири незабавни действия:
1. Активиране на член 4 от Договора за НАТО за спешни консултации и общ отговор на атаките в Черно море.
2. Създаване на съвместно морско командване между България, Румъния и Турция за ескортиране и защита на петролните танкери в териториалните води на трите държави.
3. Привикване на руските посланици във всички черноморски държави членки на НАТО и връчване на последно предупреждение преди обявяването им за персона нон грата. При следващия атакуван кораб в териториални води, реално изгонване на руските посланици.
4. Предлагане на нови европейски санкции, включително механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море, за компенсиране на икономическите щети от атаките.
Нямаме време за изчакване!
Русия реши да тества директно територията на НАТО. Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия.
Този път агресията на Русия трябва да има реална цена! Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 розодендрон
08:24 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Д-р Гълъбова
08:24 15.10.2026
4 коки
Коментиран от #92
08:25 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ако някой трябва
08:25 15.10.2026
8 Внимание !
• Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.
Коментиран от #24
08:26 15.10.2026
9 Надзирател
08:27 15.10.2026
10 Изумяващо
Някой нещо да го е питал?
Коментиран от #15, #41
08:27 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хоминид
08:27 15.10.2026
14 Факти
08:28 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това татко
Браво , ти го научи
Машала
08:28 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Г.Г
Тоз пикл..ьо освен да си пудри носа др знае ли?
Коментиран от #49
08:28 15.10.2026
19 Лопата Орешник
Коментиран от #36, #76
08:29 15.10.2026
20 Дзак
08:29 15.10.2026
21 Мунчо
08:29 15.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Линда Еванджелиста
08:30 15.10.2026
24 Бездушник
До коментар #8 от "Внимание !":Този бездушен предател е за заточение на далечен остров само на вода и трева
Коментиран от #31
08:30 15.10.2026
25 Вовкина
08:31 15.10.2026
26 Ной
08:31 15.10.2026
27 Весо
08:32 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Град София
08:32 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тези
08:34 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Троян
08:34 15.10.2026
35 Джоко
08:34 15.10.2026
36 Вовкина
До коментар #19 от "Лопата Орешник":Аха, ам Киро си няма понятие какво е "мешка" а автомат е виждал само на снимка и във филмите за Рамбо
08:35 15.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хи хи
08:35 15.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българя
08:36 15.10.2026
41 1488
До коментар #10 от "Изумяващо":"Кой беше този?!"
мошеник и убиец на бьлгари
08:36 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пица
08:37 15.10.2026
44 Киро-лъжата да се обръсне
Знаем, че не е добре с главата, но украинците ще му я оправят на първа линия.
08:37 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пич
Кирееее!!!!
Тя и жена ти знае, че си про100!!!
08:39 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А, когато Народният
До коментар #18 от "Г.Г":Съд им въздаде заслуженото после, лош ли ще е или добър???
08:39 15.10.2026
50 Мишел
08:39 15.10.2026
51 Анонимен
08:40 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Съгласен
Трябва да се дадат на съд за държавна измяна!
08:42 15.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ЕДИН ПРОВАЛИЛ СЕ
08:47 15.10.2026
59 Майстора
08:47 15.10.2026
60 асенчо
08:47 15.10.2026
61 Евала му!
Коментиран от #74
08:47 15.10.2026
62 456
От кога международните води са води на НАТО? Бре ,бре .Я виж ти...🤔🤣
08:49 15.10.2026
63 Кире
08:49 15.10.2026
64 Баце ЕООД
08:49 15.10.2026
65 ДрайвингПлежър
И не, икономичесаката зона не е териториални води! Про100 Кире има още да поучи не е лошо пак да иде до хАрвАрд
08:49 15.10.2026
66 язе
08:49 15.10.2026
67 Наркос!
08:50 15.10.2026
68 Гост
Коментиран от #99
08:51 15.10.2026
69 Анонимен
08:51 15.10.2026
70 Кирчо бе,
08:51 15.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Некой си
Ама простокиро пак се изока като швед пред пункта за вторични суровини.
08:51 15.10.2026
73 Хайо
Коментиран от #78
08:51 15.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Егати
08:52 15.10.2026
76 И най-важното
До коментар #19 от "Лопата Орешник":Да махне мушката на калашника, че е доста голяма. Да му е по-лесно де.
08:53 15.10.2026
77 Симо
08:54 15.10.2026
78 Русия заличава българската идентичност
До коментар #73 от "Хайо":Въпрос за българите, които живеят в окупираните от Русия територии в Украйна - получаваме сигнали за репресии, за ограничаване възможностите за себеизразяване. Какво може да направи президентът там? И бихте ли влезли потенциално в билатерални разговори с Русия по този въпрос?
Андрей Гюров: Аз мисля, че е необходимо тогава, когато говорим за защита на сигурността и интереса на българските граждани, също да имаме предвид, че в тези територии има много голямо българско население. На цялата територия на Украйна, но дори концентрирано в областите, които са окупирани в момента, има около 250 000 българи по различни оценки, които в момента нямат право да учат на български език, които биват репресирани и със сигурност тук трябва да се предприемат всички възможни действия. Доколко в момента дипломатически усилия в тази посока биха дали някакъв резултат е под въпрос - при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава. Но със сигурност тези българи не трябва да остават извън фокуса на българското правителство, на президентската институция.
08:54 15.10.2026
79 Трол
08:54 15.10.2026
80 Велик Петков
08:54 15.10.2026
81 Тоя мухльо
08:55 15.10.2026
82 Мумурандуме….
08:55 15.10.2026
83 Коррррви
08:57 15.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #97
08:59 15.10.2026
89 Пак ли
09:00 15.10.2026
90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
91 Този
Коментиран от #94
09:01 15.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Анонимен
09:04 15.10.2026
94 Анонимен
До коментар #91 от "Този":Че по голяма паплач от теб и такива като теб няма
09:04 15.10.2026
95 ТОЗИ НЕ БЕШЕ ЛИ
09:05 15.10.2026
96 Мит
09:06 15.10.2026
97 Анонимен
До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":88 Путин не му дреме за теб а ако толкова ти допада Путин вън от държавата ни поддръжници на убийци нямат място при нас
09:06 15.10.2026
98 Зеления
09:07 15.10.2026
99 Анонимен
До коментар #68 от "Гост":68 автомат за теб бе убиецо на невинни какво търсиш тук вън от държавата ни при Путин да убиваш там ти е мястото гнус сте такива като теб
09:07 15.10.2026
100 Друсан
09:08 15.10.2026
101 Пет пари
09:09 15.10.2026
102 павела митова
09:09 15.10.2026