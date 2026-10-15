Приети са оставките на д-р Попова от клиниката и МУ

Проф. д-р Мариела Генева-Попова напуска двата ръководни поста, които заемаше в Пловдив. УМБАЛ „Свети Георги“ е приела оставката ѝ като директор на Клиниката по ревматология, а Медицинският университет в Пловдив – като декан на Медицинския факултет.

Оставките са подадени, докато Попова се намира в ареста. Тя е обвиняема за участие в организирана престъпна група, разследвана за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи. Според прокуратурата сумата надхвърля 3 млн. евро за три години. Попова не е осъдена, а обвиненията срещу нея подлежат на доказване в съдебно производство.

За временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет е определен проф. д-р Павел Тимонов. В Клиниката по ревматология предстои да бъдат организирани кадровите промени след освобождаването на досегашния ѝ ръководител.

Клиниката продължава работа

От УМБАЛ „Свети Георги“ заявиха, че Клиниката по ревматология и комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия продължават работа по утвърдения график. „Клиниката функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти“, посочиха от лечебното заведение, цитирано от „Скенер“.

От болницата уверяват, че прегледите, процедурите и плановите хоспитализации се извършват по установения ред, а графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че лечебно-диагностичният процес да не бъде прекъсван.

Попова остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави Попова под стража. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването, започнало след полицейска акция в първа база на УМБАЛ „Свети Георги“, при която бяха иззети документи и компютри от ревматологичната клиника.

Пред съда Попова заяви: „Безкрайно съжалявам за цялата ситуация и поднасям извинения на семейството ми, колегите ми, на УМБАЛ „Свети Георги“ и на цялото медицинско съсловие.“ Тя каза още, че в клиниката, която е ръководила, е имало фиктивни хоспитализации, но не коментира твърдението, че е била в основата на схемата. Цитатът е предаден от Българската телеграфна агенция.

Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на Попова срещу постоянния арест. До произнасянето му тя остава задържана.

Източници: skener.news, bnrnews.bg, bta.bg