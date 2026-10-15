Приети са оставките на д-р Попова от клиниката и МУ

Проф. д-р Мариела Генева-Попова напуска двата ръководни поста, които заемаше в Пловдив. УМБАЛ „Свети Георги“ е приела оставката ѝ като директор на Клиниката по ревматология, а Медицинският университет в Пловдив – като декан на Медицинския факултет.
Оставките са подадени, докато Попова се намира в ареста. Тя е обвиняема за участие в организирана престъпна група, разследвана за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи. Според прокуратурата сумата надхвърля 3 млн. евро за три години. Попова не е осъдена, а обвиненията срещу нея подлежат на доказване в съдебно производство.
За временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет е определен проф. д-р Павел Тимонов. В Клиниката по ревматология предстои да бъдат организирани кадровите промени след освобождаването на досегашния ѝ ръководител.
Клиниката продължава работа
От УМБАЛ „Свети Георги“ заявиха, че Клиниката по ревматология и комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия продължават работа по утвърдения график. „Клиниката функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти“, посочиха от лечебното заведение, цитирано от „Скенер“.
От болницата уверяват, че прегледите, процедурите и плановите хоспитализации се извършват по установения ред, а графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че лечебно-диагностичният процес да не бъде прекъсван.
Попова остава в ареста
Окръжният съд в Пловдив остави Попова под стража. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването, започнало след полицейска акция в първа база на УМБАЛ „Свети Георги“, при която бяха иззети документи и компютри от ревматологичната клиника.
Пред съда Попова заяви: „Безкрайно съжалявам за цялата ситуация и поднасям извинения на семейството ми, колегите ми, на УМБАЛ „Свети Георги“ и на цялото медицинско съсловие.“ Тя каза още, че в клиниката, която е ръководила, е имало фиктивни хоспитализации, но не коментира твърдението, че е била в основата на схемата. Цитатът е предаден от Българската телеграфна агенция.
Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на Попова срещу постоянния арест. До произнасянето му тя остава задържана.
Източници: skener.news, bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожелание
Коментиран от #13
11:16 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Оставката добре
11:17 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак полицейщина
Не оставиха групата по хуманитарна медицина да си плете кошничките и да скътава бяло евро за черни дни!
Срам и подор!
11:19 15.10.2026
8 Евроатлантик
11:19 15.10.2026
9 жалната женица
няма да лапа яко като преди
ама ще я пуснат кат кихне от заграбеното кат другите крадци колеги с бели престилки
11:19 15.10.2026
10 Айде ,
За далаверите в държавните и общински болници, където е голямото източване - нито дума, скрихме ги успешно!
За далаверите с лекарства, аптечни складове и търговци , където е голямото крадене- нито дума
Някой управляващ в МЗ обясни ли КАКВА Е ТАЯ КЛИНИКА по РЕВМАТОЛОГИЯ в Пловдивската държавна болница с 45 ЛЕГЛА БЕ?!
45 ревматологични легла в Пловдив?!
И как се пълни това отделение, как се намират болни? Как се плаща заплати , осигуровки, режийни ?
Единственият начин е да ловят " болни " по улиците!
Ми те стигат за целия Балкански полуостров, гаси!
И точно това е ставало!
Предлагам НАПЕТАТА МИНИСТЕРКА на здравеопазването да стане за един месец САМО завеждащ на Клиниката по ревматология в Св.Георги и да я видим как ще осигури работа и заплати на подчинените си!
11:35 15.10.2026
11 90% от лекарите.
11:37 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЦК на БКП
До коментар #1 от "Пожелание":Тия винаги нямат нищо и всички са болни...
Нови закони - до девето коляно, до десети братовчеди и любовници от 15 годишна възраст
11:42 15.10.2026