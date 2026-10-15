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Приети са оставките на д-р Попова от клиниката и МУ

Приети са оставките на д-р Попова от клиниката и МУ

15 Октомври, 2026 11:13 588 13

  • мариела генева-попова-
  • нзок-
  • клиника по ревматология-
  • медицински университет пловдив-
  • умбал свети георги

Обвиняемата за източване на НЗОК напуска ръководните постове в УМБАЛ „Свети Георги“ и Медицинския университет в Пловдив

Приети са оставките на д-р Попова от клиниката и МУ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проф. д-р Мариела Генева-Попова напуска двата ръководни поста, които заемаше в Пловдив. УМБАЛ „Свети Георги“ е приела оставката ѝ като директор на Клиниката по ревматология, а Медицинският университет в Пловдив – като декан на Медицинския факултет.

Оставките са подадени, докато Попова се намира в ареста. Тя е обвиняема за участие в организирана престъпна група, разследвана за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи. Според прокуратурата сумата надхвърля 3 млн. евро за три години. Попова не е осъдена, а обвиненията срещу нея подлежат на доказване в съдебно производство.

За временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет е определен проф. д-р Павел Тимонов. В Клиниката по ревматология предстои да бъдат организирани кадровите промени след освобождаването на досегашния ѝ ръководител.

Клиниката продължава работа

От УМБАЛ „Свети Георги“ заявиха, че Клиниката по ревматология и комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия продължават работа по утвърдения график. „Клиниката функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти“, посочиха от лечебното заведение, цитирано от „Скенер“.

От болницата уверяват, че прегледите, процедурите и плановите хоспитализации се извършват по установения ред, а графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че лечебно-диагностичният процес да не бъде прекъсван.

Попова остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави Попова под стража. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването, започнало след полицейска акция в първа база на УМБАЛ „Свети Георги“, при която бяха иззети документи и компютри от ревматологичната клиника.

Пред съда Попова заяви: „Безкрайно съжалявам за цялата ситуация и поднасям извинения на семейството ми, колегите ми, на УМБАЛ „Свети Георги“ и на цялото медицинско съсловие.“ Тя каза още, че в клиниката, която е ръководила, е имало фиктивни хоспитализации, но не коментира твърдението, че е била в основата на схемата. Цитатът е предаден от Българската телеграфна агенция.

Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на Попова срещу постоянния арест. До произнасянето му тя остава задържана.

Източници: skener.news, bnrnews.bg, bta.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелание

    9 0 Отговор
    Затвор за 10г.,и конфискация на всичко

    Коментиран от #13

    11:16 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оставката добре

    7 0 Отговор
    А осъден медик-КОГА?

    11:17 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак полицейщина

    2 4 Отговор
    и произвол!
    Не оставиха групата по хуманитарна медицина да си плете кошничките и да скътава бяло евро за черни дни!
    Срам и подор!

    11:19 15.10.2026

  • 8 Евроатлантик

    10 1 Отговор
    Добра работа на правителството! Дано това е само началото! Обществена тайна е как се източва здравната каса със фалшиви пътеки и пациенти, които дори не знаят, че са били в болница! Много милиони се крадат и бъркат в нашия джоб!

    11:19 15.10.2026

  • 9 жалната женица

    6 2 Отговор
    ще заслабне
    няма да лапа яко като преди
    ама ще я пуснат кат кихне от заграбеното кат другите крадци колеги с бели престилки

    11:19 15.10.2026

  • 10 Айде ,

    2 2 Отговор
    управляващите си намериха виновен- докторите.

    За далаверите в държавните и общински болници, където е голямото източване - нито дума, скрихме ги успешно!
    За далаверите с лекарства, аптечни складове и търговци , където е голямото крадене- нито дума

    Някой управляващ в МЗ обясни ли КАКВА Е ТАЯ КЛИНИКА по РЕВМАТОЛОГИЯ в Пловдивската държавна болница с 45 ЛЕГЛА БЕ?!

    45 ревматологични легла в Пловдив?!

    И как се пълни това отделение, как се намират болни? Как се плаща заплати , осигуровки, режийни ?
    Единственият начин е да ловят " болни " по улиците!

    Ми те стигат за целия Балкански полуостров, гаси!

    И точно това е ставало!

    Предлагам НАПЕТАТА МИНИСТЕРКА на здравеопазването да стане за един месец САМО завеждащ на Клиниката по ревматология в Св.Георги и да я видим как ще осигури работа и заплати на подчинените си!

    11:35 15.10.2026

  • 11 90% от лекарите.

    5 0 Отговор
    Са като тая.

    11:37 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЦК на БКП

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пожелание":

    Тия винаги нямат нищо и всички са болни...
    Нови закони - до девето коляно, до десети братовчеди и любовници от 15 годишна възраст

    11:42 15.10.2026

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