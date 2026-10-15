Румен Радев поиска мораториум върху ударите по кораби

Атаките срещу цивилни и търговски кораби в Черно море са недопустими и трябва да спрат. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Той очаква подкрепа от държавите членки за предложения от България меморандум за прекратяване на ударите.
„Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който предлагаме, за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби“, каза Радев, цитиран от бТВ.
По думите му България и Румъния подготвят обща инициатива пред Съвета на ЕС. Радев е разговарял с румънския премиер, а следващата му стъпка е разговор с президента на Румъния. Към инициативата може да бъде привлечена и Турция.
Обсъждат стационарен или ротационен вариант
Предложението е Черно море да бъде определено като пространство, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Радев подчерта, че морето е важен стратегически коридор за доставки на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят милиони хора.
Трите държави обсъждат и организацията на общата инициатива, свързана със щаб на НАТО. Според Радев все още се разглеждат два варианта – щабът да бъде стационарен или да работи на ротационен принцип.
„Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането“, посочи премиерът.
Все още няма категорични данни за произхода на дроновете
Радев съобщи, че няма установено какви са дроновете, ударили корабите в българската икономическа зона на Черно море. Очаква се корабът „Челси 3“ да бъде буксиран до пристанището в Бургас за ремонт. Там ще бъде извършен оглед, при който може да бъдат открити останки от използваните апарати.
„Имаме хипотеза, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Но доказателства категорични няма“, заяви Радев.
Премиерът каза още, че България участва в противоминната група в Черно море и поддържа канал за комуникация с Руската федерация. Според него този канал трябва да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения, насочени към прекратяване на ударите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прросто
Коментиран от #13, #41
11:04 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
11:05 15.10.2026
4 ?????
Що мълчахте когато Зеленски я започна тая игра?
Или тва е друго? А?
Коментиран от #31
11:07 15.10.2026
5 Родина
Провокациите идват от Великобритания . Точно
за това искат да ни пази Турция . Продажници .
Как не се намери един мъж в тази държава ?
11:08 15.10.2026
6 Пич
Той Тръмп не успя да повлияе на наркомана да спре с глупостите, Урсула ще успее...!?
Коментиран от #12, #18
11:08 15.10.2026
7 Зеления
11:09 15.10.2026
8 Георги
11:09 15.10.2026
9 за едно се трае за безмислено врява
11:10 15.10.2026
10 Окооо
Коментиран от #22
11:11 15.10.2026
11 Гост
Коментиран от #17
11:11 15.10.2026
12 Зеления
До коментар #6 от "Пич":"Военния съвсем се е смахнал!!!
Той Тръмп не успя да повлияе на наркомана да спре с глупостите, Урсула ще успее...!?"
По принцип, ако поискат наистина и Тръмп и Урсула могат да спрат Зеленски. Договарят се Тръмп и Урсула да спрат всичката разузнавателна информация, всички доставки на оръжие, всички пари за Украйна и войната до 3 месеца приключва.
Но...вероятно няма да го направят - освен евентуално гражданите в САЩ и ЕС масово да излязат на протести против войната, против високите цени на горивата и т.н.
11:13 15.10.2026
13 Даа
До коментар #1 от "Прросто":А вие сте потресаващи сглобкаджии, никога вече няма да помиришете власт!
Коментиран от #16, #23
11:13 15.10.2026
14 Анонимен
11:15 15.10.2026
15 Българин
11:15 15.10.2026
16 Анонимен
До коментар #13 от "Даа":Шарлатани Йотова гюров с вас сме господин президент това е сглобата на червените олигарси Грабители
Коментиран от #24
11:16 15.10.2026
17 Неанонимен
До коментар #11 от "Гост":Другарю, кога успя Украина да убие десетки хиляди мирни жители в Донецк, ако официално за 2021ва загиналите са 7 (седем) души?
Коментиран от #20, #25
11:17 15.10.2026
18 Анонимен
До коментар #6 от "Пич":Путин е убиец диктатор агресор Украйна се защитава спрете да лъжете и защитавате убийците
11:17 15.10.2026
19 Комм
11:19 15.10.2026
20 Гост
До коментар #17 от "Неанонимен":ИИ-то друго казва:
Според официалните данни на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR), общият брой на загиналите в резултат на конфликта в Донбас (областите Донецк и Луганск) от началото му на 14 април 2014 г. до 31 декември 2021 г. (преди началото на руската инвазия през 2022 г.) е между 14 200 и 14 400 души
11:19 15.10.2026
21 Историк
11:20 15.10.2026
22 Анонимен
До коментар #10 от "Окооо":10 не желая прокремълски оставка и червени олигарси да ни грабят
11:21 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Даа⁷
До коментар #16 от "Анонимен":Слава Богу, вие феновете на ГЕРБ- ДПС сте изчезващ вид !!!!!!
Коментиран от #28
11:21 15.10.2026
25 провициалист
До коментар #17 от "Неанонимен":Друг другарю, не се изказвайте неподготвен! 14 200 и 14 400 души (военни и цивилни общо). Според официалните данни на Организацията на обединените нации (ООН) за периода между април 2014 г. и февруари 2022 г. във въоръжения конфликт в Донбас (Донецка и Луганска област) са загинали между 14 200 и 14 400 души (военни и цивилни общо).
11:22 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
До коментар #24 от "Даа⁷":Болен мозък си прегледай се радев добре те е нахъсал да мразиш само че докога ще се храниш с радева омраза а месията ти с милиони хахахаха
11:27 15.10.2026
29 Буданов
Коментиран от #43
11:36 15.10.2026
30 Ха сега де...
11:39 15.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гумиран
11:42 15.10.2026
33 Румба, стига глупости
Коментиран от #36
11:43 15.10.2026
34 "Ще положим максимум усилия..."
11:45 15.10.2026
35 АГАТ а Кристи
Неговото е целувки по земята, там където е стъпвала шефката му - губернаторката
11:48 15.10.2026
36 "Св. Наум"
До коментар #33 от "Румба, стига глупости":Кога избяга бе ???
С гривна си и няма дъло да се криеш!
11:50 15.10.2026
37 Грозен,
11:54 15.10.2026
38 стига стари дъвки
11:54 15.10.2026
39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
40 Кюмбе плешиво
12:01 15.10.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "Прросто":Съгласен съм с ника и с коментара ти..... За какъв мораториум говори червения петруханец лётчика...... Мораториум може да има само с участието на Украйна и Русия..... Но ударите по кораби носещи оръжия за украинската хунта ще продължат, па дори и да се граждански.... Лётчика трябваше да забрани на кораби плаващи за Украйна да навлизат в териториалните води на България и българските пристанища.... Трябваше да поиска от Русия да решава проблемите с проблемните кораби за Украйна поне на 10 мили от българските териториални води.... Заиграването с НАТО в случая е опасно за нас и ще доведе до ескалация с непредвидим край.......
12:02 15.10.2026
42 РАДЕВ РАДЕВ
КАК ЩЕ СПРЕШ
САМО С ПРИКАЗКИ ,
ПУТИН ДА НЕ БОМБИ
КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ФАТМАКА СЕГА ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ
ЗА МОРАТОРИУМ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
12:07 15.10.2026
43 ПУЧЯ ВЪШКИН
До коментар #29 от "Буданов":ПЪРВОТО МЯСТО НЕ СИ ГО
ДАВАМ
12:08 15.10.2026