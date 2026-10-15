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Румен Радев поиска мораториум върху ударите по кораби
  Тема: Украйна

Румен Радев поиска мораториум върху ударите по кораби

15 Октомври, 2026 11:02 700 43

  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • европейски съвет-
  • дронове

Премиерът обсъжда обща инициатива с Румъния и Турция и очаква подкрепа от ЕС за прекратяване на атаките срещу цивилни плавателни съдове

Румен Радев поиска мораториум върху ударите по кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу цивилни и търговски кораби в Черно море са недопустими и трябва да спрат. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Той очаква подкрепа от държавите членки за предложения от България меморандум за прекратяване на ударите.

„Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който предлагаме, за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби“, каза Радев, цитиран от бТВ.

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По думите му България и Румъния подготвят обща инициатива пред Съвета на ЕС. Радев е разговарял с румънския премиер, а следващата му стъпка е разговор с президента на Румъния. Към инициативата може да бъде привлечена и Турция.

Обсъждат стационарен или ротационен вариант

Предложението е Черно море да бъде определено като пространство, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Радев подчерта, че морето е важен стратегически коридор за доставки на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят милиони хора.

Трите държави обсъждат и организацията на общата инициатива, свързана със щаб на НАТО. Според Радев все още се разглеждат два варианта – щабът да бъде стационарен или да работи на ротационен принцип.

„Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането“, посочи премиерът.

Все още няма категорични данни за произхода на дроновете

Радев съобщи, че няма установено какви са дроновете, ударили корабите в българската икономическа зона на Черно море. Очаква се корабът „Челси 3“ да бъде буксиран до пристанището в Бургас за ремонт. Там ще бъде извършен оглед, при който може да бъдат открити останки от използваните апарати.

„Имаме хипотеза, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Но доказателства категорични няма“, заяви Радев.

Премиерът каза още, че България участва в противоминната група в Черно море и поддържа канал за комуникация с Руската федерация. Според него този канал трябва да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения, насочени към прекратяване на ударите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прросто

    14 2 Отговор
    Потресаващи Прогресивни Бееезхаберници.

    Коментиран от #13, #41

    11:04 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    7 2 Отговор
    Льотчикът поиска да се стрелят с халосни.

    11:05 15.10.2026

  • 4 ?????

    5 6 Отговор
    Късно е либе за китка.
    Що мълчахте когато Зеленски я започна тая игра?
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #31

    11:07 15.10.2026

  • 5 Родина

    5 7 Отговор
    Тя , Турция отдавна си е заплюла Черно море .
    Провокациите идват от Великобритания . Точно
    за това искат да ни пази Турция . Продажници .
    Как не се намери един мъж в тази държава ?

    11:08 15.10.2026

  • 6 Пич

    5 5 Отговор
    Военния съвсем се е смахнал!!!
    Той Тръмп не успя да повлияе на наркомана да спре с глупостите, Урсула ще успее...!?

    Коментиран от #12, #18

    11:08 15.10.2026

  • 7 Зеления

    5 7 Отговор
    Другари вижте сега, когато дрона е руски е атакуван кораб и е агресия срещу морското право, когато дрона е украински е възникнал пожар от само себе си на кораба и моряците безследно изчезват във водите на Черно море, защото вкупом през нощта им се е прискало да поплуват.

    11:09 15.10.2026

  • 8 Георги

    3 6 Отговор
    голям жълтопаветен рев за два "украински" кораба. На бункерите целият му флот страна на подводници, а рафинериите на чевермета и дума не е обелил.

    11:09 15.10.2026

  • 9 за едно се трае за безмислено врява

    3 5 Отговор
    Поискай и мораториум на милиардите евро които България дава за Украйна.Ще плащаме цял живот от идиотизма на политиците ни.

    11:10 15.10.2026

  • 10 Окооо

    4 4 Отговор
    Слава Богу, че сега не са на власт сглобкаджиите! Щяха да ни вкарат във война! Никога вече- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН!

    Коментиран от #22

    11:11 15.10.2026

  • 11 Гост

    3 6 Отговор
    "...няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи" тази тъпотия, дори да я повторите десет хиляди пъти, пак няма да стане истина. Няма как, ако е нормална страна, а Украйна се доказа като ненормална. Още преди 2022 г. много успешно атакува собственото си население в Донецк и Луганск и изби няколко десетки хиляди по тогавашно време украински жители, че едни кораби ли няма да думне. Особено ако има интерес от това!

    Коментиран от #17

    11:11 15.10.2026

  • 12 Зеления

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    "Военния съвсем се е смахнал!!!
    Той Тръмп не успя да повлияе на наркомана да спре с глупостите, Урсула ще успее...!?"

    По принцип, ако поискат наистина и Тръмп и Урсула могат да спрат Зеленски. Договарят се Тръмп и Урсула да спрат всичката разузнавателна информация, всички доставки на оръжие, всички пари за Украйна и войната до 3 месеца приключва.

    Но...вероятно няма да го направят - освен евентуално гражданите в САЩ и ЕС масово да излязат на протести против войната, против високите цени на горивата и т.н.

    11:13 15.10.2026

  • 13 Даа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прросто":

    А вие сте потресаващи сглобкаджии, никога вече няма да помиришете власт!

    Коментиран от #16, #23

    11:13 15.10.2026

  • 14 Анонимен

    7 2 Отговор
    Искай от Путин за мен си срам оставка прокремълски

    11:15 15.10.2026

  • 15 Българин

    4 1 Отговор
    Да ходи в Киев и да моли Зеленски за милост! Докато не изпълни всички условия на украинците, няма ка да има мир за нас!

    11:15 15.10.2026

  • 16 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    Шарлатани Йотова гюров с вас сме господин президент това е сглобата на червените олигарси Грабители

    Коментиран от #24

    11:16 15.10.2026

  • 17 Неанонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Другарю, кога успя Украина да убие десетки хиляди мирни жители в Донецк, ако официално за 2021ва загиналите са 7 (седем) души?

    Коментиран от #20, #25

    11:17 15.10.2026

  • 18 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Путин е убиец диктатор агресор Украйна се защитава спрете да лъжете и защитавате убийците

    11:17 15.10.2026

  • 19 Комм

    2 1 Отговор
    То не било черно море ами оранжево море , както се пее в една детска песничка .....

    11:19 15.10.2026

  • 20 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Неанонимен":

    ИИ-то друго казва:
    Според официалните данни на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR), общият брой на загиналите в резултат на конфликта в Донбас (областите Донецк и Луганск) от началото му на 14 април 2014 г. до 31 декември 2021 г. (преди началото на руската инвазия през 2022 г.) е между 14 200 и 14 400 души

    11:19 15.10.2026

  • 21 Историк

    3 1 Отговор
    Мораториум срещу кого? Кой трябва да спре да удря,според него? Като го е страх от Митрофанова и се хвали, че я привикал ,ама не казва за какво- да я пита какво да прави ли? Да слуша тогоава какво казва публично шефа й Лавров: "Ще увеличим ударите в Черно море". Това ли правят- да, ама нашите путинолизци не искат и това да признаят. Националната сигурност на България е застрашена от управляващите.

    11:20 15.10.2026

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    10 не желая прокремълски оставка и червени олигарси да ни грабят

    11:21 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Даа⁷

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Слава Богу, вие феновете на ГЕРБ- ДПС сте изчезващ вид !!!!!!

    Коментиран от #28

    11:21 15.10.2026

  • 25 провициалист

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Неанонимен":

    Друг другарю, не се изказвайте неподготвен! 14 200 и 14 400 души (военни и цивилни общо). Според официалните данни на Организацията на обединените нации (ООН) за периода между април 2014 г. и февруари 2022 г. във въоръжения конфликт в Донбас (Донецка и Луганска област) са загинали между 14 200 и 14 400 души (военни и цивилни общо).

    11:22 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Даа⁷":

    Болен мозък си прегледай се радев добре те е нахъсал да мразиш само че докога ще се храниш с радева омраза а месията ти с милиони хахахаха

    11:27 15.10.2026

  • 29 Буданов

    2 1 Отговор
    Терорист номер едно в света.

    Коментиран от #43

    11:36 15.10.2026

  • 30 Ха сега де...

    2 1 Отговор
    Що бе, досега да не би да бяха разрешени ударите по кораби? Кого ще плашим с мораториуми, гаргите ли? Когато се предприема някакво действие е разумно предварително да се помисли дали има смисъл, а не да се правим на много загрижени като само предлагаме на другите да направят нещо по въпроса. Още от месец март 2023г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин, обвинен във военни престъпления в Украйна и какво от това?

    11:39 15.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гумиран

    2 0 Отговор
    Приятно ми е, Гумен, Гумен Радев........

    11:42 15.10.2026

  • 33 Румба, стига глупости

    2 3 Отговор
    В международни води всеки може да потапя всеки, те за това са международни. Второ на всички е ясно, че украинските терористи сами си потапят корабите, за да се правят на жертви. Трето когато Русия приключи с недоразумението украйна трябва да имате очи да молите Путин за газ и петрол.

    Коментиран от #36

    11:43 15.10.2026

  • 34 "Ще положим максимум усилия..."

    3 0 Отговор
    Какви точно! "Имаме хипотеза..." нали с хипотези не работиш! Както обикновено кухи речи! Чорапът е смешен! Оставка!

    11:45 15.10.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Мораториум е когато общата МУ ЗАБРАНИ да посещава покойте и.
    Неговото е целувки по земята, там където е стъпвала шефката му - губернаторката

    11:48 15.10.2026

  • 36 "Св. Наум"

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Румба, стига глупости":

    Кога избяга бе ???
    С гривна си и няма дъло да се криеш!

    11:50 15.10.2026

  • 37 Грозен,

    2 0 Отговор
    защо внесохте в европейската бюджетна комисия чернова на бюджет 2027? Преяде с власт ама след преяждане следва омазване

    11:54 15.10.2026

  • 38 стига стари дъвки

    2 1 Отговор
    И когато стане ясно, че с мораториум никакъв ефект няма какво, ще искаме да се забрани корабоплаването в Черно море ли? Единствения начин да се търси решение е Русия да бъде поставена в ситуация без полезен ход ако се повтори проблема.

    11:54 15.10.2026

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Кюмбе плешиво

    3 0 Отговор
    окакано от гълъби

    12:01 15.10.2026

  • 41 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прросто":

    Съгласен съм с ника и с коментара ти..... За какъв мораториум говори червения петруханец лётчика...... Мораториум може да има само с участието на Украйна и Русия..... Но ударите по кораби носещи оръжия за украинската хунта ще продължат, па дори и да се граждански.... Лётчика трябваше да забрани на кораби плаващи за Украйна да навлизат в териториалните води на България и българските пристанища.... Трябваше да поиска от Русия да решава проблемите с проблемните кораби за Украйна поне на 10 мили от българските териториални води.... Заиграването с НАТО в случая е опасно за нас и ще доведе до ескалация с непредвидим край.......

    12:02 15.10.2026

  • 42 РАДЕВ РАДЕВ

    0 0 Отговор
    АЙ СЕГА ДА ВИДИМ

    КАК ЩЕ СПРЕШ
    САМО С ПРИКАЗКИ ,

    ПУТИН ДА НЕ БОМБИ
    КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ФАТМАКА СЕГА ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ
    ЗА МОРАТОРИУМ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    12:07 15.10.2026

  • 43 ПУЧЯ ВЪШКИН

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Буданов":

    ПЪРВОТО МЯСТО НЕ СИ ГО
    ДАВАМ

    12:08 15.10.2026

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