Румен Радев поиска мораториум върху ударите по кораби

Атаките срещу цивилни и търговски кораби в Черно море са недопустими и трябва да спрат. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Той очаква подкрепа от държавите членки за предложения от България меморандум за прекратяване на ударите.

„Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който предлагаме, за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби“, каза Радев, цитиран от бТВ.

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По думите му България и Румъния подготвят обща инициатива пред Съвета на ЕС. Радев е разговарял с румънския премиер, а следващата му стъпка е разговор с президента на Румъния. Към инициативата може да бъде привлечена и Турция.

Обсъждат стационарен или ротационен вариант

Предложението е Черно море да бъде определено като пространство, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Радев подчерта, че морето е важен стратегически коридор за доставки на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят милиони хора.

Трите държави обсъждат и организацията на общата инициатива, свързана със щаб на НАТО. Според Радев все още се разглеждат два варианта – щабът да бъде стационарен или да работи на ротационен принцип.

„Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането“, посочи премиерът.

Все още няма категорични данни за произхода на дроновете

Радев съобщи, че няма установено какви са дроновете, ударили корабите в българската икономическа зона на Черно море. Очаква се корабът „Челси 3“ да бъде буксиран до пристанището в Бургас за ремонт. Там ще бъде извършен оглед, при който може да бъдат открити останки от използваните апарати.

„Имаме хипотеза, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Но доказателства категорични няма“, заяви Радев.

Премиерът каза още, че България участва в противоминната група в Черно море и поддържа канал за комуникация с Руската федерация. Според него този канал трябва да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения, насочени към прекратяване на ударите.