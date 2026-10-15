Плоскост от строеж падна върху жена и я прати на платното на булевард във Варна

Плоскост от строеж се стовари върху жена в центъра на Варна. За случая става ясно от социалните мрежи, а инцидентът е заснет от очевидец.
На кадрите се вижда как ограда пада докато жената чака зелен светофар, за да пресече, в следващия миг тя полита под тежестта напред като пада на платното.
За късмет това става докато няма преминаващи автомобили.
Ситуацията се е разиграла след 12:00 часа, в района на Червения площад, предава БТВ.
"Жената е добре, вероятно с охлузвания. Клипът го качвам, ако някой близък я познае и решат да потърсят отговорност на обекта. Аз ще го пусна към ОДМВР Варна като сигнал. Късмет, че не падна върху детето", пише мъжът публикувал кадрите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полтава
Коментиран от #6
15:31 15.10.2026
2 Цвете
Коментиран от #9
15:37 15.10.2026
3 Хммм
15:39 15.10.2026
4 Гърди
Коментиран от #8
15:42 15.10.2026
5 Цвете
Коментиран от #7
15:43 15.10.2026
6 Пламен
До коментар #1 от "Полтава":Пред ,, но" се слага запетая.
И за това ли Еврото ти е виновно? 😀
15:47 15.10.2026
7 Айс
До коментар #5 от "Цвете":Ти си все по форумите така че какво ти пука.
15:48 15.10.2026
8 Това поставя въпроса
До коментар #4 от "Гърди":Има ли господ и на чия страна е.
15:49 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мокър
Коментиран от #11
16:07 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.