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Плоскост от строеж падна върху жена и я прати на платното на булевард във Варна

Плоскост от строеж падна върху жена и я прати на платното на булевард във Варна

15 Октомври, 2026 15:25 978 11

  • плоскост-
  • строеж-
  • жена-
  • булевард-
  • варна

За късмет това става докато няма преминаващи автомобили

Плоскост от строеж падна върху жена и я прати на платното на булевард във Варна - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плоскост от строеж се стовари върху жена в центъра на Варна. За случая става ясно от социалните мрежи, а инцидентът е заснет от очевидец.

На кадрите се вижда как ограда пада докато жената чака зелен светофар, за да пресече, в следващия миг тя полита под тежестта напред като пада на платното.

За късмет това става докато няма преминаващи автомобили.

Ситуацията се е разиграла след 12:00 часа, в района на Червения площад, предава БТВ.

"Жената е добре, вероятно с охлузвания. Клипът го качвам, ако някой близък я познае и решат да потърсят отговорност на обекта. Аз ще го пусна към ОДМВР Варна като сигнал. Късмет, че не падна върху детето", пише мъжът публикувал кадрите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полтава

    9 6 Отговор
    Но не обезопасяват като хората. Не знам защо но виждам много пробойни в строително монтажните работи но и не само там. Изобщо целия ни живот бе объркан след влизането в НАТО и ЕС. За еврозоната не ми се мисли дори.

    Коментиран от #6

    15:31 15.10.2026

  • 2 Цвете

    8 2 Отговор
    СТРОЕЖЪТ НЕ Е ЛИ БИЛ ОБЕЗОПАСЕН ? " ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД "? 🤦‍♂️🔎🤦‍♂️А КОЛКО МНОГО ОБИЧАМ ЧЕРВЕНОТО.КОЯ Е ФИРМАТА ,КАЖЕТЕ Я. ЩЕ ПОСЛЕДВАТ ЛИ САНКЦИИ??????

    Коментиран от #9

    15:37 15.10.2026

  • 3 Хммм

    7 1 Отговор
    Пълна к0чина. Не знам кой иска да живее в този километров Варна.

    15:39 15.10.2026

  • 4 Гърди

    4 1 Отговор
    В България все нещо пада, но не върху политици и олигархия, а както редовно го отнася народа! Пропаднала държава!

    Коментиран от #8

    15:42 15.10.2026

  • 5 Цвете

    4 2 Отговор
    ЩЕ ВИ СПОДЕЛЯ ,ЧЕ ГРАДА В КОЙТО ЖИВЕЯ ( ГЕРМАНИЯ) Е ПОЛОВИНАТА В РЕМОНТ ОТ ЕДНА ГОДИНА ПРИБЛИЗИТЕЛНО И ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧИ ВСИЧКО ДО КРАЯ НА 29. ГОДИНА. НО ДРУГОТО Е ПО ВАЖНО, ЧЕ НЯМА СКЕЛЕ ,КОЕТО ДА НЕ Е С ДВОЙНИ ИЗОЛАЦИИ ,ПОРАДИ ВЯТЪР И ДЪЖД.ОТ ВСЯКЪДЕ СА ПОСТАВЕНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО СФЕТОФАРИ.ТАКА Е ,ЗАЩОТО НАИСТИНА ИМАТ ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ ПЕШЕХОДЕЦ .👍

    Коментиран от #7

    15:43 15.10.2026

  • 6 Пламен

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Полтава":

    Пред ,, но" се слага запетая.
    И за това ли Еврото ти е виновно? 😀

    15:47 15.10.2026

  • 7 Айс

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Ти си все по форумите така че какво ти пука.

    15:48 15.10.2026

  • 8 Това поставя въпроса

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гърди":

    Има ли господ и на чия страна е.

    15:49 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мокър

    0 0 Отговор
    Ремонтирах покрива. Едното ОСБ се плъзна отвисоко и ми помля бетонобъркачката. От кого да се оплача?

    Коментиран от #11

    16:07 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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