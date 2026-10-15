Плоскост от строеж падна върху жена и я прати на платното на булевард във Варна

Плоскост от строеж се стовари върху жена в центъра на Варна. За случая става ясно от социалните мрежи, а инцидентът е заснет от очевидец.

На кадрите се вижда как ограда пада докато жената чака зелен светофар, за да пресече, в следващия миг тя полита под тежестта напред като пада на платното.

За късмет това става докато няма преминаващи автомобили.

Ситуацията се е разиграла след 12:00 часа, в района на Червения площад, предава БТВ.

"Жената е добре, вероятно с охлузвания. Клипът го качвам, ако някой близък я познае и решат да потърсят отговорност на обекта. Аз ще го пусна към ОДМВР Варна като сигнал. Късмет, че не падна върху детето", пише мъжът публикувал кадрите.