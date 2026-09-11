По-строги правила за бързите кредити: По-високи изисквания и повече защита за потребителите

Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни в „Здравей, България” депутатът от "Прогресивна България" и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвяните законови промени.

Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. „Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш“, подчерта депутата. По думите му на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси.

Той коментира и ролята на годишния процент на разходите (ГПР), за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. „По презумпция той трябва да включва всичко, но реално в момента законът е написан така, че се заобикаля по всякакъв начин“, обясни Марков.

Според депутата именно подобни практики трябва да бъдат ограничени с новите правила. Той увери, че предлаганите текстове ще бъдат прецизирани, преди да бъдат окончателно приети. „Кредитът на практика не поскъпва, защото в момента в действителност е доста по-скъп“, заяви Марков и допълни, че текстовете, внесени от Министерството на икономиката, ще бъдат прецизирани така, че да защитават потребителите.

По думите му механизмът, свързан с общия разход по кредита, също може да бъде променен. „Ще направим работеща формула така, че българските потребители да са защитени“, увери той.

Марков беше категоричен и че няма да отпадне таванът при просрочие. На въпрос дали обезщетението при забавяне на плащанията може да надхвърля законната лихва, той отговори: „Твърдо и категорично мога да заявя, че не отпада нито една защита на потребителя“.

Сред обсъжданите мерки е и значително увеличаване на изискуемия капитал за компаниите за бързи кредити. В момента той е 500 000 евро, а се обмисля да бъде между 2 и 3 млн. евро. Друга мярка е свързана с лицата, които могат да участват в бизнеса. „Една от мерките, които предлагаме, е ограничаване на участието на осъждани лица за престъпления от общ характер“, каза Марков, като уточни, че се предвиждат изключения за реабилитирани лица.

Предстои законопроектът да бъде разгледан в парламентарните комисии, а след това и в пленарната зала. От думите на депутата стана ясно, че по редица от спорните текстове предстоят допълнителни промени и прецизиране преди окончателното им приемане.