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По-строги правила за бързите кредити: По-високи изисквания и повече защита за потребителите

По-строги правила за бързите кредити: По-високи изисквания и повече защита за потребителите

11 Септември, 2026 09:37 734 13

  • правила-
  • изисквания-
  • бързи кредити

Депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков коментира подготвяните законови промени

По-строги правила за бързите кредити: По-високи изисквания и повече защита за потребителите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни в „Здравей, България” депутатът от "Прогресивна България" и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвяните законови промени.

Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. „Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш“, подчерта депутата. По думите му на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси.

Той коментира и ролята на годишния процент на разходите (ГПР), за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. „По презумпция той трябва да включва всичко, но реално в момента законът е написан така, че се заобикаля по всякакъв начин“, обясни Марков.

Според депутата именно подобни практики трябва да бъдат ограничени с новите правила. Той увери, че предлаганите текстове ще бъдат прецизирани, преди да бъдат окончателно приети. „Кредитът на практика не поскъпва, защото в момента в действителност е доста по-скъп“, заяви Марков и допълни, че текстовете, внесени от Министерството на икономиката, ще бъдат прецизирани така, че да защитават потребителите.

По думите му механизмът, свързан с общия разход по кредита, също може да бъде променен. „Ще направим работеща формула така, че българските потребители да са защитени“, увери той.

Марков беше категоричен и че няма да отпадне таванът при просрочие. На въпрос дали обезщетението при забавяне на плащанията може да надхвърля законната лихва, той отговори: „Твърдо и категорично мога да заявя, че не отпада нито една защита на потребителя“.

Сред обсъжданите мерки е и значително увеличаване на изискуемия капитал за компаниите за бързи кредити. В момента той е 500 000 евро, а се обмисля да бъде между 2 и 3 млн. евро. Друга мярка е свързана с лицата, които могат да участват в бизнеса. „Една от мерките, които предлагаме, е ограничаване на участието на осъждани лица за престъпления от общ характер“, каза Марков, като уточни, че се предвиждат изключения за реабилитирани лица.

Предстои законопроектът да бъде разгледан в парламентарните комисии, а след това и в пленарната зала. От думите на депутата стана ясно, че по редица от спорните текстове предстоят допълнителни промени и прецизиране преди окончателното им приемане.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Всички бързи кредити взимат по 200 процента лихва минимум.

    09:39 11.09.2026

  • 2 надарена кака

    1 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:40 11.09.2026

  • 3 Превишена скорост на кредитиране

    11 1 Отговор
    Ако съвсем скоро не ги забранят тотално, ще има не "Здравей България", а "довиждане България". И то не само по сутрешните блокове.

    09:43 11.09.2026

  • 4 име

    5 4 Отговор
    Мисля, че хора, които теглят, примерно, 1000 евро заем за да отидат на почивка лятото или да изкарат приятно коледните празници, не заслужават съжаление. В същото време такива хорат плащат данъци и затраховки на 2-3 коли, дават по 100-150 евро на месец за цигари, мързи ги да си готвят и съответно, ядат навън и други примери за необосновани харчове.

    09:43 11.09.2026

  • 5 Офчар

    4 1 Отговор
    Тряба да се стриже до месо

    09:45 11.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 1 Отговор
    тия кредити трябва да се забранят със закон!! банката що не дава лихва също се чудя , като цените скочиха тройно!!

    09:47 11.09.2026

  • 7 Оставка! Искат двойно повишаване на данъ

    4 2 Отговор
    Прогресивна България предприема драстично увеличение на данъчните оценки на имотите, макар и разсрочено във времето. Предвижда се данъчните оценки да бъдат актуализирани с 30% още от догодина. 2028 и 2029 г. оценките да се повишат общо със 100%.
    Защо не увеличавате данъците за 2-ро, 3-то жилище, а със брадвата на всички?
    Заради имотната спекула ще изритват на улицата българите.
    Честито ни Ойро и Радев, Йотова подкрепена от Радев,, посегнаха на единствените жилища на бедните.! Да му имам вторият акъл на българина, гласувал за ПБ.

    09:57 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    0 0 Отговор
    И да не ни правят клизма кредито.ите

    10:15 11.09.2026

  • 10 Цвете

    5 1 Отговор
    С ТЕЗИ " БЪРЗИ " КРЕДИТИ, ИМАТЕ ЛИ ПРЕДСТАВА, КОЛКО АПАРТАМЕНТИ БЯХА ПРЕВЗЕТИ ОТ ТЕЗИ МОШЕНИЦИ ? ЖЕСТОКИ ,КРУТИ МЕРКИ ЗА ТАЗИ ГАНГСТЕРСКА ИЗМЕТ. КОЙ ГИ СЪЗДАДЕ И ЗАЩО? СПОМНЕТЕ СИ ЗА ОТКРАДНАТИТЕ 15 БАНКИ ПРЕЗ ДЕВЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ. ЛАМЯТА Е ОТВИРИЛА УСТАТА СИ О ПОГЛЪЩА БЪРЗО СТРАДАЩИТЕ ,КОИТО РАЗЧИТАТ НА КРАТЪК ПЕРИОД ЗА ПОМОЩ.ТРЯБВА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ БАРАБАР С ХАЗАРТА.

    10:15 11.09.2026

  • 11 Цвете

    2 1 Отговор
    С ТЕЗИ " БЪРЗИ " КРЕДИТИ, ИМАТЕ ЛИ ПРЕДСТАВА, КОЛКО АПАРТАМЕНТИ БЯХА ПРЕВЗЕТИ ОТ ТЕЗИ МОШЕНИЦИ ? ЖЕСТОКИ ,КРУТИ МЕРКИ ЗА ТАЗИ ГАНГСТЕРСКА ИЗМЕТ. КОЙ ГИ СЪЗДАДЕ И ЗАЩО? СПОМНЕТЕ СИ ЗА ОТКРАДНАТИТЕ 15 БАНКИ ПРЕЗ ДЕВЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ. ЛАМЯТА Е ОТВИРИЛА УСТАТА СИ О ПОГЛЪЩА БЪРЗО СТРАДАЩИТЕ ,КОИТО РАЗЧИТАТ НА КРАТЪК ПЕРИОД ЗА ПОМОЩ.ТРЯБВА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ БАРАБАР С ХАЗАРТА.

    10:17 11.09.2026

  • 12 Никой

    1 1 Отговор
    Това са нищо работи. Все ще се намерят лихвари. На черно. Мани не трябва изобщо да им се връзваш.

    Иначе ще ти правят проблеми.

    10:27 11.09.2026

  • 13 Със сигурност много

    0 0 Отговор
    хора ще опрат до кредитите. Поради непосилни цени на лекарства, парно, подгряване на топла вода, СИ 30% повишение, счетоводни парно с 50% увеличение, 50% увеличени такси ток, банкови такси, данък сграда и смет готвено повишение със 100% до 2029, но не пипат спекулантите на имоти с по 20-30 имота, създаващи имотен балон. С над сто процента до 400% повишение на цени храни. Ток 2025 януари 200 ойро, 400 лв. Как болен българин ще здравни повишени МРЗ, лекарства, ток, води студена, топла, парно, мобилни?
    Данък смет да не е на човек, а на кубатура,въпиюща несправедливост..
    Не разбраха хората, че ПБ и Радев 8 г. подкрепяха ойрото, измамиха хората с "Чий е Крим", а Радев създаде ПП, той издигна Йотовица, която назначи Гюров.
    Трябва да си сляп, да не виждаш, че ДПС и ПБ са коалиция в НС, негласна.

    10:44 11.09.2026

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