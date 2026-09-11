По-строги правила за бързите кредити: По-високи изисквания и повече защита за потребителите

Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни в „Здравей, България” депутатът от "Прогресивна България" и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвяните законови промени.
Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. „Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш“, подчерта депутата. По думите му на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси.
Той коментира и ролята на годишния процент на разходите (ГПР), за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. „По презумпция той трябва да включва всичко, но реално в момента законът е написан така, че се заобикаля по всякакъв начин“, обясни Марков.
Според депутата именно подобни практики трябва да бъдат ограничени с новите правила. Той увери, че предлаганите текстове ще бъдат прецизирани, преди да бъдат окончателно приети. „Кредитът на практика не поскъпва, защото в момента в действителност е доста по-скъп“, заяви Марков и допълни, че текстовете, внесени от Министерството на икономиката, ще бъдат прецизирани така, че да защитават потребителите.
По думите му механизмът, свързан с общия разход по кредита, също може да бъде променен. „Ще направим работеща формула така, че българските потребители да са защитени“, увери той.
Марков беше категоричен и че няма да отпадне таванът при просрочие. На въпрос дали обезщетението при забавяне на плащанията може да надхвърля законната лихва, той отговори: „Твърдо и категорично мога да заявя, че не отпада нито една защита на потребителя“.
Сред обсъжданите мерки е и значително увеличаване на изискуемия капитал за компаниите за бързи кредити. В момента той е 500 000 евро, а се обмисля да бъде между 2 и 3 млн. евро. Друга мярка е свързана с лицата, които могат да участват в бизнеса. „Една от мерките, които предлагаме, е ограничаване на участието на осъждани лица за престъпления от общ характер“, каза Марков, като уточни, че се предвиждат изключения за реабилитирани лица.
Предстои законопроектът да бъде разгледан в парламентарните комисии, а след това и в пленарната зала. От думите на депутата стана ясно, че по редица от спорните текстове предстоят допълнителни промени и прецизиране преди окончателното им приемане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:39 11.09.2026
2 надарена кака
09:40 11.09.2026
3 Превишена скорост на кредитиране
09:43 11.09.2026
4 име
09:43 11.09.2026
5 Офчар
09:45 11.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:47 11.09.2026
7 Оставка! Искат двойно повишаване на данъ
Защо не увеличавате данъците за 2-ро, 3-то жилище, а със брадвата на всички?
Заради имотната спекула ще изритват на улицата българите.
Честито ни Ойро и Радев, Йотова подкрепена от Радев,, посегнаха на единствените жилища на бедните.! Да му имам вторият акъл на българина, гласувал за ПБ.
09:57 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Перо
10:15 11.09.2026
10 Цвете
10:15 11.09.2026
11 Цвете
10:17 11.09.2026
12 Никой
Иначе ще ти правят проблеми.
10:27 11.09.2026
13 Със сигурност много
Данък смет да не е на човек, а на кубатура,въпиюща несправедливост..
Не разбраха хората, че ПБ и Радев 8 г. подкрепяха ойрото, измамиха хората с "Чий е Крим", а Радев създаде ПП, той издигна Йотовица, която назначи Гюров.
Трябва да си сляп, да не виждаш, че ДПС и ПБ са коалиция в НС, негласна.
10:44 11.09.2026