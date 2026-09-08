ЦИК прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент

Централната избирателна комисия прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25-и октомври, съобщават от БНР. ЦИК ще приема документите за регистрация всеки ден от 9.30 ч. до 17 часа, като крайният срок е 22-и септември. Независими кандидати не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

Право да бъде избиран за президент или вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство и е навършил 40 години към изборния ден, включително, не изтърпява наказание "лишаване от свобода" и е живял последните пет години в страната.

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати за президент или вицепрезидент военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от МВР, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", държавните служители от ДАНС, съдии, прокурори и следователи, както и други, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

Кандидат за президент или вицепрезидент, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК.