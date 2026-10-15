Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния

НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби.
Това пише в публикация в социалната мрежа X премиерът Румен Радев. Той благодари с пост в социалната мрежа на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг.
България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва още Радев в публикацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 След срещата
17:40 15.10.2026
3 Пич
17:40 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Докато
17:42 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лека-полека
Тръмп не иска тази война, а Радев се прави на разсеян и не внимава в картинката...
17:45 15.10.2026
8 Гумен Гадев
17:45 15.10.2026
9 авантгард
Натовски генерал и натовска секретарка.
Какво да очаква човек от такава комбинация освен бела някоя да ни натресат.
17:45 15.10.2026
10 Историята помни
На съвместна пресконференция с президента и военния министър премиерът категорично отхвърля участие на страната ни в подобен пакт, заявявайки, че това би провокирало пряк военен конфликт с Русия.
Поради категоричния отказ на България да се включи в тристранния проект извън официалния общ формат на НАТО, идеята за постоянна флотилия пропада с всички последствия.
👿 Не, не е това, което си мислите.
Годината е 2016, причината за предложението е окупацията на Крим и нахлуването на ихтамнети в Донецк и Луганск. Румънският президент е Клаус Йоханес, българският - Плевнелиев, военният министър е Ненчев, а премиерът Борисов остана в историята с фразата
"Искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, туристи, мир и любов. Не искам на курортите ни да се разхождат военни фрегати."
Пълният цитат включва и "Аз на война нашите кораби няма да ги пратя... България може да прави всеки ден учения с Румъния, другото вече отива към военен конфликт."
🤬Той избра безчестието, но войната я получихме всички.
17:46 15.10.2026
11 Лека-полека
Тръмп не иска тази война, а Радев се прави на разсеян и не внимава в картинката...
Едно иска да прави, друго го принуждават да върши - същинска марионетка на Зеленски.
17:47 15.10.2026
12 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Всички европейски лидери се обявиха против "дизеловата сделка" на Тръмп и Путин.
Румен Радев се обяви "ЗА" сделката.
Всички европейски лидери подкрепиха украинските удари по руските рафинерии, защото така се пречи на финансирането на войната, което идва от приходите на Путин от петрол.
Румен Радев се обяви против атаките срещу руските рафинерии.
Кое не е ясно?
Коментиран от #22
17:48 15.10.2026
13 Гyмен кРадев БОгаТАШа
17:49 15.10.2026
14 Казал едно
17:50 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тошко
17:54 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 МАСОНА
17:54 15.10.2026
19 Ганю от Софето
17:54 15.10.2026
20 Джихади Йово
17:55 15.10.2026
21 Анонимен
17:56 15.10.2026
22 Ганю от Софето
До коментар #12 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Ек е незаконна никой не я е избирал
17:57 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РЮТЕТО
18:00 15.10.2026
25 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
18:01 15.10.2026
26 мнение
18:02 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ех простьо
18:04 15.10.2026
29 ДРОГАрката Илиана Гоцева
Ако президентът и правителството действително искаха да постигнат мораториум, трябваше да го поставят пред този, който може да нареди спирането на руските атаки - Путин. Не да молят ЕС да одобри поредната нищонезначеща декларация, а да търсят пряк ангажимент от Москва и да настояват за проверими условия, контрол и последици при нарушаването им.
Мораториумът не се договаря с този, който е обект на атаките, а с този, който ги извършва.
Междувременно какво прави България, за да защити корабоплаването, въздушното си пространство и критичната си инфраструктура? Къде са конкретните мерки за наблюдение, противодействие на дронове и координация с НАТО? Кой носи отговорност за отбранителната готовност на страната?
18:11 15.10.2026