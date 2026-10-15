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Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния

Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния

15 Октомври, 2026 17:38 490 29

  • румен радев-
  • среща-
  • рюте

Той благодари с пост в социалната мрежа на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг

Радев след срещата с Рюте: НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби.

Това пише в публикация в социалната мрежа X премиерът Румен Радев. Той благодари с пост в социалната мрежа на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг.

България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва още Радев в публикацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След срещата

    4 1 Отговор
    с Митрофанова,на снимката си личи кой,на кого се кара!

    17:40 15.10.2026

  • 3 Пич

    5 2 Отговор
    Само като прочетете словосъчетанието в заглавието, и може да ви кажа много за това, що за индивид е Радев!!!

    17:40 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Докато

    6 3 Отговор
    ходим със зелени чорапи, няма шанс някой дани помогне!

    17:42 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лека-полека

    3 3 Отговор
    Румен Радев се подава на натиска на Буданов за вкарване на НАТО в Черно море, за война с Русия и с помощта България.

    Тръмп не иска тази война, а Радев се прави на разсеян и не внимава в картинката...

    17:45 15.10.2026

  • 8 Гумен Гадев

    2 2 Отговор
    Знам, че Рюте ще ни помогне и затова бягаме. Ако ни помогне, току-виж разсърдим едно малко човече, от което ни е страх.

    17:45 15.10.2026

  • 9 авантгард

    4 2 Отговор
    Големи любезности, тц тц тц.
    Натовски генерал и натовска секретарка.
    Какво да очаква човек от такава комбинация освен бела някоя да ни натресат.

    17:45 15.10.2026

  • 10 Историята помни

    2 0 Отговор
    В навечерието на срещата на върха на НАТО, румънският президент посещава София. Основна тема на разговорите е румънската идея за съвместна Черноморска флотилия, в която да участват крайбрежните страни членки на алианса – Румъния, България и Турция, като се предвижда възможност за включване на Украйна и редовни учения с кораби на САЩ и Германия.
    На съвместна пресконференция с президента и военния министър премиерът категорично отхвърля участие на страната ни в подобен пакт, заявявайки, че това би провокирало пряк военен конфликт с Русия.
    Поради категоричния отказ на България да се включи в тристранния проект извън официалния общ формат на НАТО, идеята за постоянна флотилия пропада с всички последствия.
    👿 Не, не е това, което си мислите.
    Годината е 2016, причината за предложението е окупацията на Крим и нахлуването на ихтамнети в Донецк и Луганск. Румънският президент е Клаус Йоханес, българският - Плевнелиев, военният министър е Ненчев, а премиерът Борисов остана в историята с фразата
    "Искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, туристи, мир и любов. Не искам на курортите ни да се разхождат военни фрегати."
    Пълният цитат включва и "Аз на война нашите кораби няма да ги пратя... България може да прави всеки ден учения с Румъния, другото вече отива към военен конфликт."
    🤬Той избра безчестието, но войната я получихме всички.

    17:46 15.10.2026

  • 11 Лека-полека

    3 1 Отговор
    Румен Радев се поддава на натиска на Буданов за вкарване на НАТО в Черно море, за война с Русия и с помощта България.

    Тръмп не иска тази война, а Радев се прави на разсеян и не внимава в картинката...

    Едно иска да прави, друго го принуждават да върши - същинска марионетка на Зеленски.

    17:47 15.10.2026

  • 12 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    3 1 Отговор
    Румен Радев в ЕС.
    Всички европейски лидери се обявиха против "дизеловата сделка" на Тръмп и Путин.
    Румен Радев се обяви "ЗА" сделката.
    Всички европейски лидери подкрепиха украинските удари по руските рафинерии, защото така се пречи на финансирането на войната, което идва от приходите на Путин от петрол.
    Румен Радев се обяви против атаките срещу руските рафинерии.
    Кое не е ясно?

    Коментиран от #22

    17:48 15.10.2026

  • 13 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 1 Отговор
    34% увеличение на цената на газа, обяснява колко успешен е договорът на Румен Радев с БОТАШ!

    17:49 15.10.2026

  • 14 Казал едно

    4 0 Отговор
    голямо НЕЩО ! За това ли троши държавните пари ? Далеч по - интересни и важни неща се казаха и относно огромните вноски на държавите вливащи се в ЕС , държави , които плащат много повече от това , което получават , а с България е точно обратното и разходите в бюджета на ЕС ще бъдат намалени !

    17:50 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тошко

    4 0 Отговор
    Радев: дрън, дрън ,дрън и пак дрън...

    17:54 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 МАСОНА

    5 1 Отговор
    Ни набутва във войната.

    17:54 15.10.2026

  • 19 Ганю от Софето

    3 1 Отговор
    А на нато кой ще помогне

    17:54 15.10.2026

  • 20 Джихади Йово

    3 0 Отговор
    М-да, ясно е, че освен лицемерни алабалистики нищо свястно няма да прочетем..

    17:55 15.10.2026

  • 21 Анонимен

    2 1 Отговор
    Радев нали си с Путин какво лъжеш в.Европа пак защо излагаш държавата ни върви с Йотова да преговаряш с Путин

    17:56 15.10.2026

  • 22 Ганю от Софето

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Ек е незаконна никой не я е избирал

    17:57 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЮТЕТО

    2 1 Отговор
    Бил мъж.

    18:00 15.10.2026

  • 25 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    2 0 Отговор
    Излъга българите.

    18:01 15.10.2026

  • 26 мнение

    0 1 Отговор
    Радев е могъл да вземе със себе си господин Борисов за преводач, който е компетентен по всичко и добре владее английски. При тези тежки срещи винаги е добре да имаш "дялан камък" наблизо.

    18:02 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ех простьо

    1 0 Отговор
    гола вода и кал по ущаците кльопнали

    18:04 15.10.2026

  • 29 ДРОГАрката Илиана Гоцева

    0 0 Отговор
    Поредната стряскаща некомпетентност и неадекватност. Да се надяваш ЕС да приеме мораториум за спиране на атаките в Черно море, сякаш източникът на тези атаки е в Брюксел, а не в Москва, е безхаберие, маскирано като дипломация - много приказки, инициативи и декларации, но без реален механизъм за спиране на атаките и без гаранции за сигурността на България.
    Ако президентът и правителството действително искаха да постигнат мораториум, трябваше да го поставят пред този, който може да нареди спирането на руските атаки - Путин. Не да молят ЕС да одобри поредната нищонезначеща декларация, а да търсят пряк ангажимент от Москва и да настояват за проверими условия, контрол и последици при нарушаването им.
    Мораториумът не се договаря с този, който е обект на атаките, а с този, който ги извършва.
    Междувременно какво прави България, за да защити корабоплаването, въздушното си пространство и критичната си инфраструктура? Къде са конкретните мерки за наблюдение, противодействие на дронове и координация с НАТО? Кой носи отговорност за отбранителната готовност на страната?

    18:11 15.10.2026

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