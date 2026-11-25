София търси модел за управление и развитие на минералните си води и бани по опита на Виена. Работна група на Столичната община трябва да изготви цялостно предложение до февруари 2027 г., а последващата пътна карта ще обхване периода 2027–2035 г. Анализите включват осем находища, управлявани от общината, както и още четири с потенциал за разработване.

Председател на работната група е заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев. Целта е минералният ресурс, сградите и градската среда да бъдат разглеждани заедно, така че след реставрацията на баните да има ясен отговор кой ще ги управлява, как ще се финансират и как ще бъде гарантиран общественият достъп.

Виена управлява баните чрез специализиран отдел

„Не е достатъчно да възстановим една минерална баня. Трябва да знаем как тя ще живее след това – как ще се управлява, как ще се финансира, как ще използва минералния ресурс и как ще гарантираме обществения достъп до него“, посочи арх. Любомир Георгиев.

От 5 до 7 октомври експерти на Столичната община, заедно с колеги от Будапеща, посетиха Виена в рамките на проекта „Историческите бани като устойчиви градски активи“. Програмата е финансирана по обмена между градове на Европейската инициатива за градовете.

В австрийската столица общинските бани са поверени на специализирания отдел MA 44. Виена работи по програма за развитие на баните до 2030 г. и подготвя стратегия с хоризонт 2040 г. Според домакините този подход позволява да се натрупва експертиза, инвестициите да се планират координирано, а обектите да се управляват по общи стандарти.

Софийската делегация е посетила баните Amalienbad, Großfeldsiedlungsbad и Floridsdorfer Bad, както и термалния комплекс Therme Wien. Там са били разгледани техническите съоръжения, фотоволтаичните инсталации, сауните и начините за съчетаване на обществени услуги с енергийна ефективност.

Икономии от енергия финансират модернизацията

Един от акцентите е моделът на договори за енергийна ефективност. При него външни партньори финансират предварително мерките за обновяване, а вложените средства се възстановяват чрез постигнатите икономии от разходите за енергия. Във виенските бани се използват термопомпи, фотоволтаични системи, решения за оползотворяване на отпадната топлина и съвременни технологии за пречистване на водата.

Посещението на Therme Wien е показало и как един комплекс може да съчетава различни функции. Той разполага с около 4000 квадратни метра водна площ, сауна зона от около 3000 квадратни метра и здравен център с около 6000 квадратни метра използваема площ. Освен спорт и отдих комплексът предлага семейни пространства, уелнес, медицински и терапевтични услуги, а цифрова система улеснява резервациите и достъпа на посетителите.

В София ще бъдат разгледани различни варианти за стопанисване – общинско предприятие, общинско търговско дружество, концесия, договор за управление или комбинация от модели. Натрупаният опит от Виена ще допълни анализите на екипа, координиран от д-р Иво Анев, който работи по финансово-икономическата рамка и пътната карта за развитието на баните. Целта е европейските практики да бъдат адаптирани към минералния ресурс, архитектурното наследство, законовите изисквания и потребностите на София.