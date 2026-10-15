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Илияна Йотова: Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна

Илияна Йотова: Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна

15 Октомври, 2026 21:45 805 65

  • илияна йотова-
  • удари-
  • кораби-
  • черно море

Всички ние сме заинтересовани от това морето да е безопасно. За съжаление, от десетилетие нямаме обвързващи документи между шестте държави около Черно море на тема сигурност

Илияна Йотова: Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакваме да видим всички как ще помогне НАТО, защото се обърнахме към нашите партньори още преди няколко дни, след поредната атака в Черно море. НАТО има своите възможности. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването "Денят ON AIR".

Държавният глава припомни, че беше създадена специална стратегия за "Източен страж", който е инструментът, по който може да се помага в такива ситуации на държавите членки, част от общата стратегия на източния фланг на НАТО.

"Искаме да видим конкретните предписания, които ще получи от там и какво конкретно нашите партньори могат да ни помогнат. НАТО е едната страна, имаме ЕС, имаме Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която излезе вчера със становище", изтъкна Йотова.

По думите на президента, България е изключително активна в своята дипломация, на всички нива.

"Очакваме този общ отговор. Тази многостранна дипломация ще премине през много етапи, на най-различни нива, за да се стигне накрая до сядане на лидерите около една маса. Нямаме право на грешка", каза Йотова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея, трябва да има поне елементарно доверие между държавите, за да могат да седнат на тази маса за преговори.

"Професионалисти, истински дипломати трябва да подготвят тази почва и да се вземат след това политическите решения. Това, което виждам от няколко дни, ми дава известна доза оптимизъм - консултациите с нашите румънски партньори, желанието да поставим като отделна точка на заседанието на върха ситуацията в Черно море. Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна. Тя засяга всички страни в Черноморския басейн. Блокира корабоплаването, което което вече говори за потенциална криза в Африка и Азия. Има заплаха за продоволствена криза, има военна заплаха, за спиране на доставките", заяви държавният глава.

Днешният ден носи добри и положителни новини, отчете Йотова, като изтъкна и специалната среща на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"На тази среща присъства и моят колега Никушор Дан. Това вече е основа за това двете държави да действат заедно. След първите атаки в изключителната икономическа зона на България същата вечер проведох разговор с председателя на Европейския съвет г-н Коща. Обсъдихме няколко варианта за предстоящия съвет, който е днес и утре. Тогава настоях Черно море да бъде изведено в определена нова тема", обяви тя.

Йотова изрази надежда да получим и мандат, или поне политическа рамка, за това да започнем да водим консултации и да отворим дипломатическите канали към всички държави, които са около 6 държави - България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия.

"Всички ние сме заинтересовани от това морето да е безопасно. За съжаление, от десетилетие нямаме обвързващи документи между шестте държави около Черно море на тема сигурност", отбеляза президентът.

Президентът изтъкна, че в дипломацията, в междудържавните отношения има различни степени на реакции затова всички са много предпазливи.

"Всяка дума, погрешна стъпка може да бъде фатална. Член 4 от Устава на НАТО предполага точно консултации между държавите членки в момент, в който имат има заплаха за националната сигурност. Визира се и някакъв тип участие на територията на съответната страна, макар и не в силна степен, както е член 5. Тези консултации започнахме да ги правим след първите инциденти в Черно море", коментира тя. "Ако продължават по същия начин атаките в Черно море, не само ще се вдигнат застраховките - корабите няма да пътуват. Освен товарите, които са застрашени, имаме потопени кораби. Не можем да си позволим толкова евтино да харчим човешки животи. При продължителна ескалация има две големи опасности. Едната е свързана с това да се прекрачва границата на териториалните води, второ - да не забравяме, че си имаме и наш собствен флот, търговски. Нашата първа задача е да се погрижим за сигурността на тези хора", подчерта Йотова.

Мирът не може да бъде лозунг, не може да стоим и да чакаме някой да се разбере някъде по света, каза държавният глава, като допълни, че всяка една държава трябва да бъде активна.

"Крайно време е Европа да започне да участва. Последните две години сякаш загубихме инерцията за разрешаването на този конфликт. ЕС е световен лидер. Като такива трябва да решим какво е нашето мирно предложение", настоя Йотова.

"Нека бъде мир чрез преговори, а не чрез сила".

По думите ѝ идва тежка зима и ако действително искаме да помагаме на Украйна, "трябва да видим как развързваме този възел". Радев изненада Брюксел, подкрепяйки сделката за дизела между Русия и САЩ.

"Проблемите са два, защото може да се стигне и до липса на доставки. Да, ние в България сме гарантирани откъм доставки, но не сме гарантирани откъм цени. Да успокоим нашите граждани, че имаме достатъчно петрол, много отдавна България не е зависима от тези доставки. България се е подсигурила до голяма степен", увери Йотова.

Президентът уточни, че е поискана от Европейската агенция за морска безопасност съоръжения за дълбоководни изследвания: "По моя информация, първият потънал кораб, от първите атаки, е на близо 2000 метра надолу. Що се отнася до кораба от втората атака, който оцеля, в най-скоро време ще бъде доближен до българските брегове". "Не смятам, че това трябва да бъде предизборна тема. Трябва да има българска позиция, добре обоснована. Това беше причината да свикам КСНС след първите атаки. Винаги е била моя цел, в случаите, в които се налага, на територията на президентската институция да имат възможност да се събират всички министерства, службите за сигурност - всички, които имат съпричастност, и са отговорни при решаването на определен проблем", обясни Йотова.

Попитана дали е сезирала прокуратурата за Огнян Атанасов, президентът отговори, че се подготвя така че да бъде сигналът издържан и пълен: "Въпрос на дни е да го внесем. Говоря само с факти. Във връзка с казуса с Ива Михайлова, Йотова посочи, че нито една официална българска институция по никакъв начин не е сигнализирана и не е имала информация за това, че тя ще се прибере в България.

"Оттук нататък е много важно да се направят пълните изследвания от българските лекари, за да видим какви са рисковете пред здравето ѝ и какво може да се предложи. Става дума за дете на 23 години", каза тя.

"Достатъчно се напатихме от хора, които не бяха на местата си, на различни нива в управлението. Освен да си добре подготвен, трябва да искаш доверието на хората, което не се наследява, то трябва да се заслужи. С целия си политически път, биография мога да си позволя да настоявам за доверието на хората. Трябва да се води кампания, в която да се чуват идеите, предложенията на хората", заключи Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    14 5 Отговор
    Йотова ще се съюзява с турците срещу Русия.

    Коментиран от #18

    21:47 15.10.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    12 0 Отговор
    В Черно море ще има само платноходки

    21:47 15.10.2026

  • 3 Не бях чувал

    22 4 Отговор
    война да СЛИЗА. Сегашният "президент" няма да бъде повече президент.

    Коментиран от #32

    21:49 15.10.2026

  • 4 ИЛИЯНКЕ

    13 7 Отговор
    РАДЕВ НАЛИ
    ТВЪРДЕШЕ ЧЕ С РАЗГОВОРИ

    ЩЕ СЕ СПРЕ ВОЙНАТА ....

    АЙ СЕГА КОГАТО ВОЙНАТА
    ДОЙДЕ И
    ДО БЪЛГАРИЯ

    ВИЕ ДВАМАТА ГОВОРЕТЕ С ПУТИН

    ДА СПРЕ УДАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ.

    ДА ВИДИМ КАК ЕДИН ЛУД ЧОВЕК
    С РАКЕТИ
    ЩЕ ГО УБЕДИТЕ ДА СЕ СПРЕ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:52 15.10.2026

  • 5 Анонимен

    15 4 Отговор
    Госпожо пълно безсрамие и алчност не належахге ли се 10 г или радев ви е обещал пожизнено да лежите на държавната трапеза ОСВОБОДЕТЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО СРАМ СТЕ

    21:54 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Берия

    12 4 Отговор
    Митинга срещу теб Йотова и Рундьо Боташ тази вечер е в подкрепа на лъжите ти!

    21:55 15.10.2026

  • 8 Взеха ли ни

    5 3 Отговор
    КИРИЛИЦАТА?😄😄😄

    21:57 15.10.2026

  • 9 интереса и феса

    3 2 Отговор
    """"""Всички ние сме заинтересовани от това морето да е безопасно."""""""
    Но някой е заинтересован да не се изнася украинско жито срещу валута.

    21:57 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    8 1 Отговор
    Всшчки почнаха да говорят общи приказки.

    22:00 15.10.2026

  • 12 България

    4 4 Отговор
    Активирахте ли член 4 за да помогне НАТО? Не може да се разбере от написаното. Или така е казано от Илияна Йотова, че да заблуждава. Прилича ми на увъртяно изказването. Госпожо Йотова не увъртайте по ваш стил, активирайте член 4.

    22:01 15.10.2026

  • 13 Е нали

    13 1 Отговор
    Радев каза , че война няма , а това са само военни действия , на другарке ? Оплетохте се в купища лъжи и забатачите държавата и народа !

    22:01 15.10.2026

  • 14 Про стачка

    15 1 Отговор
    Бла , бла , бла - празни приказки от куха лейка. Като комсомолски секретарка на отчетно изборно събрание .

    Коментиран от #23, #25, #26

    22:02 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    7 4 Отговор
    Краинците първи няколко пъти се хвалят как обстрелват граждански кораби.и танкери.Сега всички реват че руснаците нападат гражданските кораби.

    22:04 15.10.2026

  • 17 Путинь

    8 1 Отговор
    Тая госпожа да оди да си почива!

    22:04 15.10.2026

  • 18 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Абе май си прав..... Червената кариеристка с петрохански оттенък като нищо може да ни вкара в голяма беля с нейните петрохански и натовски напъни...... Ако тя си е на място и червения петруханец лётчика е на място е редно да поискат от Русия да си решава проблемите с проблемните кораби поне на 10 мили от териториалните води на България..... Вика Митрофанова, а до сега трябваше да извика и оная интересната украинска посланичка и да забрани украински кораби и други такива пътуващи за Украйна да не влизат в български пристанища и да пътуват извън българските териториални води поне също на 10 мили..... Украинците са изхитриха , ама руснаците ще продължат да бият по тия проблемни кораби.... Заиграването с НАТО е опасно, няма да донесе сигурност, а напротив ще донесе напрежение и ескалация, която не се знае накъде ще избие и кой знае какви беди ще ни донесе..... Ердоган беше обещал на Путин да спазва конвенцията от Монтрьо и засега спира чуждите военни кораби на на на не черноморски държави да влизат в Черно море, което е точна и мъжка постъпка.... Колкото и да не харесват Ердоган, той се докажа като играч и се усвоява интересите на Турция, а не като нашите червени петроханци.... Много трябва да се учат от него....

    Коментиран от #43

    22:05 15.10.2026

  • 19 Хапретата,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ИНТЕРЕСНО?":

    забрави хапчетата.

    22:05 15.10.2026

  • 20 И сега

    4 1 Отговор
    НАТО ще е виновна за некомпетентните решения на нашите сегашни и предишни управници. Пълен смях. Повръща ми се от срещи, конференции, симпозиуми и т. н. общи бръщолевиници в НРБ.

    22:06 15.10.2026

  • 21 Шшш

    4 5 Отговор
    Заления чорап радеф ревеше, че ескалация не трябва. Белия байряк и да има мир.

    Коментиран от #29

    22:06 15.10.2026

  • 22 нннн

    8 1 Отговор
    Женицата не е наясно. Войната никога не е била само Русия-Украйна.

    Коментиран от #24

    22:06 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Даката

    4 1 Отговор
    За съжаление нямаме президент, нямаме и министър председател... какво имаме едни русофилски мишки, послушници на путин. Толкова се срамувам, че такива смотани хора като радев и илияна йотова са начело на България, как успяхме да паднем толкова ниско?

    Коментиран от #58

    22:16 15.10.2026

  • 28 ВАЖЕН ФАКТ !!!!

    1 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ОБИЧА И НЕ ИСКА ПРЕДАТЕЛИ ОКОЛО НЕГО !!!

    22:16 15.10.2026

  • 29 Ами да

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Шшш":

    зелената гняс смръдлива отдавна трябваше да е развяла белият барак и да има МИР!

    Коментиран от #40

    22:17 15.10.2026

  • 30 Само ги чакам

    1 2 Отговор
    Гуспоице Йотова , ас вече съм стегнал мешката, казвайте кога ще ни събирате и да отиваме на фронта да се бием?

    22:17 15.10.2026

  • 31 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Копринкови мекерета,":

    Да и лётчика и тая с гривата излязоха мошеници и пълни неграмотници....минах по диагонал статията и е добре да я прочетат всички, които се канят на предстоящите избори да гласуват за червената кариеристка с петрохански оттенък... После когато стане белята да знаят на кого да се сърдят..... Аз определено ще гласувам с номер 11 за Възраждане, защото в тия кризисни времена тяхната позиция е най-адекватна..
    Господ да пази България от грешките които са на път да допуснат Радев и Йотова с заиграването с НАТО .... Още веднъж червените ,които биха гласували за Йотова да прочетат тази статия и да си направя изводите.... И както се казва маските паднаха...
    ...

    Коментиран от #37

    22:17 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТАМПЛИЕРКА И МАСОНА

    5 0 Отговор
    Ни набутаха в чуждата война. Отивайте да преговаряте бе, предатели.

    22:21 15.10.2026

  • 34 Аз ако съм на мястото на

    1 0 Отговор
    Г-жa Йотова ще се откажа веднага в името на семейството ми!¡Нека тя си реши......

    22:21 15.10.2026

  • 35 Заставам до вас

    0 2 Отговор
    Подкрепям МВР ДАНС ГДБОП и всички служители, които имат смелостта и се изправят в борбата в безконтролната и масова корупция и престъпност в държавните институции и като цяло в държавата!

    22:22 15.10.2026

  • 36 Ха сега де...

    3 3 Отговор
    Значи ние ще помагаме на Путин като оставяме Украйна без оръжие за самоотбрана, а НАТО е длъжно да помга на нас, така ли? Как ги смятат само тия все едно елементарна аритметика не са учили, а ние сме им поверили за държава да се грижат, докато ние сме заети да им осигуряваме доходите.

    Коментиран от #52

    22:22 15.10.2026

  • 37 👍👍👍

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    Евала брат !!!! САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!Дуото радев- йотова излъгаха милион и половина , грубо казано, наши сънародници! Хора, събудете се и не вярвайте на никакви социологически проучвания! Всички целят да всяват представа за предизвестена победа на йотова и да демотивират хората да гласуват ,за да могат да си правят мушенгиите на воля!!!

    22:25 15.10.2026

  • 38 хахаха

    4 2 Отговор
    Йотова сега ли, че войната е "слязла" в Черно море? От година покрайнинците нападат търговски кораби и танкери, ама това е друго, нали?

    22:25 15.10.2026

  • 39 булята

    3 0 Отговор
    да каже кой е агресора?

    22:26 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РУНТАВАТА ПРЕДАТЕЛКА

    4 0 Отговор
    Незаконен президент.

    22:26 15.10.2026

  • 42 мдаа

    0 0 Отговор
    Приемаме на доверие думите на Йотова, че България е гарантирана откъм доставки на дизел, но не е гарантира откъм цени. Игнорирам цените и питам - ако Германия не е гарантирана откъм доставки на дизел и немските камиони нямат дизел да доставят храни в България, каква е ползата от това, че България е гарантирана откъм доставки за вътрешния си пазар? Значи в България който може ще си джитка с дизел накъдето му хрумне, но немските доставчици ще спрат доставките заради липсата на дизел. Ако си представим, че български камиони доставят храните, нали се сещате колко пъти ще се оскъпят те? Направо ми се срути цялата конструкция на наличност-липса-цени на горива. Зимата се очертава твърде драматична, почти или по-страшна от Виденовата и честния разговор трябва да се състои в указания всеки колкото и както може да се запаси с храна, кеш и гориво. Това разчетох между редовете.

    22:26 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Перо

    2 1 Отговор
    Това е въпрос на изпълнителната власт! Тя има изключително репрезентативни функции, да закача дрънкулки на предложени от премиера награди и да налага безполезно вето на решения на НС! Не и е работа да става във всяка манджа мерудия, предизборно!

    22:29 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 РУНТАВАТА

    5 0 Отговор
    Никой нормален човек няма да гласува за нея.

    22:34 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И в какво точно

    1 0 Отговор
    партньор ни е било НАТО ? Смехотворно е тези думички от Илияна Йотова да ги слушаш. Всички мисии на НАТО са били престъпни и без мандат от ООН. Това е терористична организация която няма случай в историята си някога отбранителна да е била. Единствено корупцията е свързващият елемент във нея и това е заявявано от самите и създатели като Теодор Ахил примерно човека който реално създаде НАТО и описано още през 1972 г.

    22:34 15.10.2026

  • 51 Войната я докараха такива като неа

    2 0 Отговор
    Истината

    22:35 15.10.2026

  • 52 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха сега де...":

    Добре е червените петруханци Радев и Йотова да мислят за интереса на България......Да не мислят за интереса на Украйна и Русия .... Вечна признателност към Русия, че ни е освободила от турското робство..... Вечна признателност и към Съветския съюз, че ни освободи от фашизма и ни помогна да станем държава с държавност и да достигнем 28-мо място по световно развитие... Идва време разделно и трябва да гледаме собствения български интерес...

    22:35 15.10.2026

  • 53 Много тъпа

    5 0 Отговор
    чак, дрънка! Боже пази България от тази простакеса!!!

    Коментиран от #63

    22:35 15.10.2026

  • 54 йотова

    4 0 Отговор
    кажи днес колко престъпника помилва??

    22:35 15.10.2026

  • 55 8899

    3 0 Отговор
    Къде ви е сега дипломацията и масата за мирни преговори?

    22:36 15.10.2026

  • 56 Йотова

    4 0 Отговор
    Искам да ми казвате Чубака от Междузвездни войни! Не знам какво ми е по-голямо косата или главата но гласът ми е същия. А торбите под очите са от безплатната водка.

    22:36 15.10.2026

  • 57 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи хи":

    Не го мисля Ердоган, мисля за България и българските интереси...

    22:37 15.10.2026

  • 58 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даката":

    Мешката на гръб и марш на фронта да ни отсрамиш!

    22:37 15.10.2026

  • 59 Чакай

    3 0 Отговор
    пеги бънди, доказателствата. Все ще се намери картичка.

    22:40 15.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Със всяко споменаване на НАТО

    3 0 Отговор
    и партньори, Йотова губи избиратели. И то в % ..

    22:44 15.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Със всяко споменаване на НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Много тъпа":

    Кухее и чак дрънка!

    22:46 15.10.2026

  • 64 Слугиня !

    2 0 Отговор
    -------------- !

    22:46 15.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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