Илияна Йотова: Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна

Очакваме да видим всички как ще помогне НАТО, защото се обърнахме към нашите партньори още преди няколко дни, след поредната атака в Черно море. НАТО има своите възможности. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването "Денят ON AIR".
Държавният глава припомни, че беше създадена специална стратегия за "Източен страж", който е инструментът, по който може да се помага в такива ситуации на държавите членки, част от общата стратегия на източния фланг на НАТО.
"Искаме да видим конкретните предписания, които ще получи от там и какво конкретно нашите партньори могат да ни помогнат. НАТО е едната страна, имаме ЕС, имаме Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която излезе вчера със становище", изтъкна Йотова.
По думите на президента, България е изключително активна в своята дипломация, на всички нива.
"Очакваме този общ отговор. Тази многостранна дипломация ще премине през много етапи, на най-различни нива, за да се стигне накрая до сядане на лидерите около една маса. Нямаме право на грешка", каза Йотова пред Bulgaria ON AIR.
Според нея, трябва да има поне елементарно доверие между държавите, за да могат да седнат на тази маса за преговори.
"Професионалисти, истински дипломати трябва да подготвят тази почва и да се вземат след това политическите решения. Това, което виждам от няколко дни, ми дава известна доза оптимизъм - консултациите с нашите румънски партньори, желанието да поставим като отделна точка на заседанието на върха ситуацията в Черно море. Войната слезе в Черно море, тя вече не е само Русия-Украйна. Тя засяга всички страни в Черноморския басейн. Блокира корабоплаването, което което вече говори за потенциална криза в Африка и Азия. Има заплаха за продоволствена криза, има военна заплаха, за спиране на доставките", заяви държавният глава.
Днешният ден носи добри и положителни новини, отчете Йотова, като изтъкна и специалната среща на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
"На тази среща присъства и моят колега Никушор Дан. Това вече е основа за това двете държави да действат заедно. След първите атаки в изключителната икономическа зона на България същата вечер проведох разговор с председателя на Европейския съвет г-н Коща. Обсъдихме няколко варианта за предстоящия съвет, който е днес и утре. Тогава настоях Черно море да бъде изведено в определена нова тема", обяви тя.
Йотова изрази надежда да получим и мандат, или поне политическа рамка, за това да започнем да водим консултации и да отворим дипломатическите канали към всички държави, които са около 6 държави - България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия.
"Всички ние сме заинтересовани от това морето да е безопасно. За съжаление, от десетилетие нямаме обвързващи документи между шестте държави около Черно море на тема сигурност", отбеляза президентът.
Президентът изтъкна, че в дипломацията, в междудържавните отношения има различни степени на реакции затова всички са много предпазливи.
"Всяка дума, погрешна стъпка може да бъде фатална. Член 4 от Устава на НАТО предполага точно консултации между държавите членки в момент, в който имат има заплаха за националната сигурност. Визира се и някакъв тип участие на територията на съответната страна, макар и не в силна степен, както е член 5. Тези консултации започнахме да ги правим след първите инциденти в Черно море", коментира тя. "Ако продължават по същия начин атаките в Черно море, не само ще се вдигнат застраховките - корабите няма да пътуват. Освен товарите, които са застрашени, имаме потопени кораби. Не можем да си позволим толкова евтино да харчим човешки животи. При продължителна ескалация има две големи опасности. Едната е свързана с това да се прекрачва границата на териториалните води, второ - да не забравяме, че си имаме и наш собствен флот, търговски. Нашата първа задача е да се погрижим за сигурността на тези хора", подчерта Йотова.
Мирът не може да бъде лозунг, не може да стоим и да чакаме някой да се разбере някъде по света, каза държавният глава, като допълни, че всяка една държава трябва да бъде активна.
"Крайно време е Европа да започне да участва. Последните две години сякаш загубихме инерцията за разрешаването на този конфликт. ЕС е световен лидер. Като такива трябва да решим какво е нашето мирно предложение", настоя Йотова.
"Нека бъде мир чрез преговори, а не чрез сила".
По думите ѝ идва тежка зима и ако действително искаме да помагаме на Украйна, "трябва да видим как развързваме този възел". Радев изненада Брюксел, подкрепяйки сделката за дизела между Русия и САЩ.
"Проблемите са два, защото може да се стигне и до липса на доставки. Да, ние в България сме гарантирани откъм доставки, но не сме гарантирани откъм цени. Да успокоим нашите граждани, че имаме достатъчно петрол, много отдавна България не е зависима от тези доставки. България се е подсигурила до голяма степен", увери Йотова.
Президентът уточни, че е поискана от Европейската агенция за морска безопасност съоръжения за дълбоководни изследвания: "По моя информация, първият потънал кораб, от първите атаки, е на близо 2000 метра надолу. Що се отнася до кораба от втората атака, който оцеля, в най-скоро време ще бъде доближен до българските брегове". "Не смятам, че това трябва да бъде предизборна тема. Трябва да има българска позиция, добре обоснована. Това беше причината да свикам КСНС след първите атаки. Винаги е била моя цел, в случаите, в които се налага, на територията на президентската институция да имат възможност да се събират всички министерства, службите за сигурност - всички, които имат съпричастност, и са отговорни при решаването на определен проблем", обясни Йотова.
Попитана дали е сезирала прокуратурата за Огнян Атанасов, президентът отговори, че се подготвя така че да бъде сигналът издържан и пълен: "Въпрос на дни е да го внесем. Говоря само с факти. Във връзка с казуса с Ива Михайлова, Йотова посочи, че нито една официална българска институция по никакъв начин не е сигнализирана и не е имала информация за това, че тя ще се прибере в България.
"Оттук нататък е много важно да се направят пълните изследвания от българските лекари, за да видим какви са рисковете пред здравето ѝ и какво може да се предложи. Става дума за дете на 23 години", каза тя.
"Достатъчно се напатихме от хора, които не бяха на местата си, на различни нива в управлението. Освен да си добре подготвен, трябва да искаш доверието на хората, което не се наследява, то трябва да се заслужи. С целия си политически път, биография мога да си позволя да настоявам за доверието на хората. Трябва да се води кампания, в която да се чуват идеите, предложенията на хората", заключи Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #18
21:47 15.10.2026
2 Бойко Разбойко
21:47 15.10.2026
3 Не бях чувал
Коментиран от #32
21:49 15.10.2026
4 ИЛИЯНКЕ
ТВЪРДЕШЕ ЧЕ С РАЗГОВОРИ
ЩЕ СЕ СПРЕ ВОЙНАТА ....
АЙ СЕГА КОГАТО ВОЙНАТА
ДОЙДЕ И
ДО БЪЛГАРИЯ
ВИЕ ДВАМАТА ГОВОРЕТЕ С ПУТИН
ДА СПРЕ УДАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ.
ДА ВИДИМ КАК ЕДИН ЛУД ЧОВЕК
С РАКЕТИ
ЩЕ ГО УБЕДИТЕ ДА СЕ СПРЕ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:52 15.10.2026
5 Анонимен
21:54 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Берия
21:55 15.10.2026
8 Взеха ли ни
21:57 15.10.2026
9 интереса и феса
Но някой е заинтересован да не се изнася украинско жито срещу валута.
21:57 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дзак
22:00 15.10.2026
12 България
22:01 15.10.2026
13 Е нали
22:01 15.10.2026
14 Про стачка
Коментиран от #23, #25, #26
22:02 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
22:04 15.10.2026
17 Путинь
22:04 15.10.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Абе май си прав..... Червената кариеристка с петрохански оттенък като нищо може да ни вкара в голяма беля с нейните петрохански и натовски напъни...... Ако тя си е на място и червения петруханец лётчика е на място е редно да поискат от Русия да си решава проблемите с проблемните кораби поне на 10 мили от териториалните води на България..... Вика Митрофанова, а до сега трябваше да извика и оная интересната украинска посланичка и да забрани украински кораби и други такива пътуващи за Украйна да не влизат в български пристанища и да пътуват извън българските териториални води поне също на 10 мили..... Украинците са изхитриха , ама руснаците ще продължат да бият по тия проблемни кораби.... Заиграването с НАТО е опасно, няма да донесе сигурност, а напротив ще донесе напрежение и ескалация, която не се знае накъде ще избие и кой знае какви беди ще ни донесе..... Ердоган беше обещал на Путин да спазва конвенцията от Монтрьо и засега спира чуждите военни кораби на на на не черноморски държави да влизат в Черно море, което е точна и мъжка постъпка.... Колкото и да не харесват Ердоган, той се докажа като играч и се усвоява интересите на Турция, а не като нашите червени петроханци.... Много трябва да се учат от него....
Коментиран от #43
22:05 15.10.2026
19 Хапретата,
До коментар #15 от "ИНТЕРЕСНО?":забрави хапчетата.
22:05 15.10.2026
20 И сега
22:06 15.10.2026
21 Шшш
Коментиран от #29
22:06 15.10.2026
22 нннн
Коментиран от #24
22:06 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Даката
Коментиран от #58
22:16 15.10.2026
28 ВАЖЕН ФАКТ !!!!
22:16 15.10.2026
29 Ами да
До коментар #21 от "Шшш":зелената гняс смръдлива отдавна трябваше да е развяла белият барак и да има МИР!
Коментиран от #40
22:17 15.10.2026
30 Само ги чакам
22:17 15.10.2026
31 Европеец
До коментар #6 от "Копринкови мекерета,":Да и лётчика и тая с гривата излязоха мошеници и пълни неграмотници....минах по диагонал статията и е добре да я прочетат всички, които се канят на предстоящите избори да гласуват за червената кариеристка с петрохански оттенък... После когато стане белята да знаят на кого да се сърдят..... Аз определено ще гласувам с номер 11 за Възраждане, защото в тия кризисни времена тяхната позиция е най-адекватна..
Господ да пази България от грешките които са на път да допуснат Радев и Йотова с заиграването с НАТО .... Още веднъж червените ,които биха гласували за Йотова да прочетат тази статия и да си направя изводите.... И както се казва маските паднаха...
...
Коментиран от #37
22:17 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТАМПЛИЕРКА И МАСОНА
22:21 15.10.2026
34 Аз ако съм на мястото на
22:21 15.10.2026
35 Заставам до вас
22:22 15.10.2026
36 Ха сега де...
Коментиран от #52
22:22 15.10.2026
37 👍👍👍
До коментар #31 от "Европеец":Евала брат !!!! САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!Дуото радев- йотова излъгаха милион и половина , грубо казано, наши сънародници! Хора, събудете се и не вярвайте на никакви социологически проучвания! Всички целят да всяват представа за предизвестена победа на йотова и да демотивират хората да гласуват ,за да могат да си правят мушенгиите на воля!!!
22:25 15.10.2026
38 хахаха
22:25 15.10.2026
39 булята
22:26 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 РУНТАВАТА ПРЕДАТЕЛКА
22:26 15.10.2026
42 мдаа
22:26 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Перо
22:29 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 РУНТАВАТА
22:34 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И в какво точно
22:34 15.10.2026
51 Войната я докараха такива като неа
22:35 15.10.2026
52 Европеец
До коментар #36 от "Ха сега де...":Добре е червените петруханци Радев и Йотова да мислят за интереса на България......Да не мислят за интереса на Украйна и Русия .... Вечна признателност към Русия, че ни е освободила от турското робство..... Вечна признателност и към Съветския съюз, че ни освободи от фашизма и ни помогна да станем държава с държавност и да достигнем 28-мо място по световно развитие... Идва време разделно и трябва да гледаме собствения български интерес...
22:35 15.10.2026
53 Много тъпа
Коментиран от #63
22:35 15.10.2026
54 йотова
22:35 15.10.2026
55 8899
22:36 15.10.2026
56 Йотова
22:36 15.10.2026
57 Европеец
До коментар #43 от "Хи хи":Не го мисля Ердоган, мисля за България и българските интереси...
22:37 15.10.2026
58 Гробар
До коментар #27 от "Даката":Мешката на гръб и марш на фронта да ни отсрамиш!
22:37 15.10.2026
59 Чакай
22:40 15.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Със всяко споменаване на НАТО
22:44 15.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Със всяко споменаване на НАТО
До коментар #53 от "Много тъпа":Кухее и чак дрънка!
22:46 15.10.2026
64 Слугиня !
22:46 15.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.