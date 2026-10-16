Стоянов: Очаква се нов опит за изтегляне на „Chelsea-3“ към Бургас

Очаква се да започне нова операция по изтеглянето на атакувания кораб „Chelsea-3“ до пристанище Бургас при подобряване на времето. Предишният опит е бил прекратен заради лошите метеорологични условия, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му плавателният съд се намира на около 10 км източно от Лозенец.

Министърът уточни, че Българската армия не е разследващ орган. Военноморските сили са оказали съдействие при спасителните действия и огледа на плавателния съд.

Според министъра опитът на балтийските държави може да бъде приложен и в Черноморския регион. България поддържа тясно сътрудничество с тях и получава политическа подкрепа.

„Най-важното е ние тук, в Черноморския регион, заедно с Румъния и Турция, да изработим единна стратегия за действие“, заяви той.

Очаква се скоро да се проведе среща с министрите на отбраната на Турция и Румъния, както и с началниците на отбраната на трите държави.

Стоянов отбеляза, че интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден, а вчера бяха нанесени удари в териториалните води на Румъния. Според нег това още веднъж показва необходимостта от модернизация на въоръжените сили на България и подобряване на отбранителните способности, заяви министърът на отбраната.

Той заяви, че България е изпратила искане до генералния секретар на НАТО и до съюзното командване за усилване на отбранителните способности в региона. Страната ни е поискала авиация, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и патрулна авиация.

„Все още се очаква решение, като не е потвърдено каква подкрепа и по какъв начин ще бъде осигурена. Възможностите на съюзниците са ограничени, а необходимост от допълнителни способности има и Румъния, както и балтийските държави“, каза министърът.

Докато доскоро вниманието беше насочено основно към Балтийския регион, през последната седмица фокусът все повече се измества и към Черно море, подчерта още той.