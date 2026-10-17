Радостин Василев: Очаквам голяма изненада на президентските избори

Илияна Йотова може да не спечели президентските избори на първи тур, а смятаните за сигурни участници в балотажа да останат извън него. Такъв развой допуска кандидатът на МЕЧ за президентския пост Радостин Василев.

Той не вярва на социологическите прогнози и очаква недоволството от управлението на Румен Радев да се отрази на вота.

В предаването "Денят ON AIR" Василев коментира още сигурността в Черно море, цените на горивата и държавния бюджет.

Ще се стигне ли до неочаквано пренареждане на фаворите?

Радостин Василев постави под съмнение прогнозите за убедителна победа на Илияна Йотова и заяви, че срещите му с избиратели показват различни обществени нагласи.

"Аз смея да твърдя, че там ще има голяма изненада. Тя не е в състояние да направи никакъв силен резултат на тези избори. То се вижда на терен", заяви Василев по адрес на Илияна Йотова.

Според него ще има балотаж, но не е сигурно, че на него ще се явят кандидатите, които в момента се смятат за фаворити.

"Бъдещите несигурни събития ги коментират врачките и социолозите. Те са от една категория."

Василев оспори и прогнозите за политическата подкрепа на Румен Радев.

"От тези, които му слагаха 131 депутати на Радев, ако сега са изборите, той няма да има и половината", заяви кандидатът за президент на МЕЧ.

Той разкритикува Йотова и Андрей Гюров за предизборните им срещи с предварително поканена публика.

"Аз съм по улиците, по пазарите и срещам хора, които не всички ме одобряват, сигурно и не ме харесват, но пък съм с високо вдигната глава пред тях", увери Василев.

По думите му хората се тревожат най-вече от обедняването и икономическото си състояние, а МЕЧ има потенциал да се превърне в сериозен политически фактор в средносрочен план.

Попитан за собствените си шансове, той заяви: "Шансът ми да стигна до балотаж и да стана президент е 100% по-голям от шанса Йотова и Гюров да бъдат на моето ниво, в който и аспект на управлението да говорим".

Василев отправи критики и към бюджетната макрорамка, като постави под въпрос очаквания ръст на приходите при предвидените нови данъчни и осигурителни тежести. Той прогнозира, че при подобен бюджет правителството на Румен Радев няма да се задържи на власт през следващата година.

Атаките в Черно море - украинска провокация?

По повод атаките срещу търговски кораби в Черно море Василев заяви, че България не разполага с достатъчен отбранителен капацитет, за да установи категорично извършителите.

"Аз не съм сигурен, че са руски. Това може да е украинска провокация", коментира той, като направи паралел с провокацията в Глайвиц, която дава формален повод за началото на Втората световна война.

Кандидатът на МЕЧ разкритикува премиера Румен Радев за разговора с руския посланик Елеонора Митрофанова.

"Премиерът Радев се унижи от позицията на премиер да повика посланик", заяви той.

"Ако въпросът беше какво бих направил, аз бих се свързал директно с Путин или поне с някой от кабинета му, който отговаря за отбраната."

Той настоя за пълно разследване на атаките и призна необходимостта от подкрепата на съюзниците.

"Ние сме страна членка на НАТО и нямаме друг избор, освен да поискаме помощ от тях", подчерта той.

Държавата - собственик на "Лукойл"

Радостин Василев защити предложението държавата да придобие рафинерията на "Лукойл", като заяви, че така ще има по-големи възможности за влияние върху цените на горивата.

Според него покупката няма да струва повече от 2 млрд. евро, а средствата могат да бъдат осигурени от бюджета.

"Аз ще ви ги намеря", отговори той на въпроса откъде ще дойдат парите, като посочи, че има поне 10 бюджетни пера, от които може да бъдат осигурени необходимите средства.

"Ако държавата беше собственик, можеше да генерира печалби, които, дали чрез държавна помощ, дали чрез намаляване на цените на колонка, щяха да помогнат на гражданите", изрази увереност гостът на предаването.