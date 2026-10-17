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Радостин Василев: Очаквам голяма изненада на президентските избори

Радостин Василев: Очаквам голяма изненада на президентските избори

17 Октомври, 2026 11:57 1 162 36

  • радостин василев-
  • голяма изненада-
  • президентски избори

Според лидера на МЕЧ ще има балотаж, но не е сигурно, че на него ще се явят кандидатите, които в момента се смятат за фаворити.

Радостин Василев: Очаквам голяма изненада на президентските избори - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова може да не спечели президентските избори на първи тур, а смятаните за сигурни участници в балотажа да останат извън него. Такъв развой допуска кандидатът на МЕЧ за президентския пост Радостин Василев.

Той не вярва на социологическите прогнози и очаква недоволството от управлението на Румен Радев да се отрази на вота.
В предаването "Денят ON AIR" Василев коментира още сигурността в Черно море, цените на горивата и държавния бюджет.

Ще се стигне ли до неочаквано пренареждане на фаворите?
Радостин Василев постави под съмнение прогнозите за убедителна победа на Илияна Йотова и заяви, че срещите му с избиратели показват различни обществени нагласи.

"Аз смея да твърдя, че там ще има голяма изненада. Тя не е в състояние да направи никакъв силен резултат на тези избори. То се вижда на терен", заяви Василев по адрес на Илияна Йотова.

Според него ще има балотаж, но не е сигурно, че на него ще се явят кандидатите, които в момента се смятат за фаворити.

"Бъдещите несигурни събития ги коментират врачките и социолозите. Те са от една категория."
Василев оспори и прогнозите за политическата подкрепа на Румен Радев.

"От тези, които му слагаха 131 депутати на Радев, ако сега са изборите, той няма да има и половината", заяви кандидатът за президент на МЕЧ.

Той разкритикува Йотова и Андрей Гюров за предизборните им срещи с предварително поканена публика.
"Аз съм по улиците, по пазарите и срещам хора, които не всички ме одобряват, сигурно и не ме харесват, но пък съм с високо вдигната глава пред тях", увери Василев.

По думите му хората се тревожат най-вече от обедняването и икономическото си състояние, а МЕЧ има потенциал да се превърне в сериозен политически фактор в средносрочен план.

Попитан за собствените си шансове, той заяви: "Шансът ми да стигна до балотаж и да стана президент е 100% по-голям от шанса Йотова и Гюров да бъдат на моето ниво, в който и аспект на управлението да говорим".

Василев отправи критики и към бюджетната макрорамка, като постави под въпрос очаквания ръст на приходите при предвидените нови данъчни и осигурителни тежести. Той прогнозира, че при подобен бюджет правителството на Румен Радев няма да се задържи на власт през следващата година.

Атаките в Черно море - украинска провокация?
По повод атаките срещу търговски кораби в Черно море Василев заяви, че България не разполага с достатъчен отбранителен капацитет, за да установи категорично извършителите.

"Аз не съм сигурен, че са руски. Това може да е украинска провокация", коментира той, като направи паралел с провокацията в Глайвиц, която дава формален повод за началото на Втората световна война.
Кандидатът на МЕЧ разкритикува премиера Румен Радев за разговора с руския посланик Елеонора Митрофанова.

"Премиерът Радев се унижи от позицията на премиер да повика посланик", заяви той.

"Ако въпросът беше какво бих направил, аз бих се свързал директно с Путин или поне с някой от кабинета му, който отговаря за отбраната."

Той настоя за пълно разследване на атаките и призна необходимостта от подкрепата на съюзниците.

"Ние сме страна членка на НАТО и нямаме друг избор, освен да поискаме помощ от тях", подчерта той.

Държавата - собственик на "Лукойл"
Радостин Василев защити предложението държавата да придобие рафинерията на "Лукойл", като заяви, че така ще има по-големи възможности за влияние върху цените на горивата.

Според него покупката няма да струва повече от 2 млрд. евро, а средствата могат да бъдат осигурени от бюджета.

"Аз ще ви ги намеря", отговори той на въпроса откъде ще дойдат парите, като посочи, че има поне 10 бюджетни пера, от които може да бъдат осигурени необходимите средства.

"Ако държавата беше собственик, можеше да генерира печалби, които, дали чрез държавна помощ, дали чрез намаляване на цените на колонка, щяха да помогнат на гражданите", изрази увереност гостът на предаването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Исторически парк

    18 14 Отговор
    Тоя ко0панар и предния път очакваше да влезе в парламента ама..🤣😂

    Коментиран от #20, #27

    12:07 17.10.2026

  • 4 пфф

    20 12 Отговор
    Руди още не е разбрал, че рейтингът му клони към нула.
    Коментарите му имат същия рейтинг.

    Коментиран от #24

    12:07 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ужас(истински)

    11 8 Отговор
    Радо гела брои мотаенето си около Часовника в Бургас и раздаването на пазарски чанти на минувачите за контакт с народа:))

    12:10 17.10.2026

  • 7 Споко Радо,

    8 7 Отговор
    Машинките са нагласени така, че да спечели Тлъстуша по заповед на американското посолство

    12:10 17.10.2026

  • 8 Как

    23 6 Отговор
    може изобщо Йотова да се кандидатира ? Що за наглост и гьонсуратлък ? Човек без морал и достойнство ! Да се пръждоса топтан с регресивните лъжци безподобни !

    Коментиран от #10, #14

    12:14 17.10.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор
    Луд умора няма... Даже не се и поти, когато е от комунистическо котило

    12:16 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Като изключим И.Дражев

    5 5 Отговор
    Всички други в кандидатпрезидентските двойки са по стойностни от Гюров и Йотова. До един

    12:16 17.10.2026

  • 12 Коч

    5 1 Отговор
    намирисва ми на тотално зануляване

    12:18 17.10.2026

  • 13 Марис

    9 3 Отговор
    Една дума - лаладжия !!!

    12:19 17.10.2026

  • 14 В клоаката

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    Че кой друг да се кандидатира? Изборите са фиктивни. Тук властта я назначават от Москва.

    12:20 17.10.2026

  • 15 УдоМача

    4 12 Отговор
    Разбира се! Голямата изненада ще е Възраждане!

    Коментиран от #22, #26

    12:24 17.10.2026

  • 16 Пич

    4 4 Отговор
    Той че говори глупости, говори! Но аз също очаквам Йотова да тръгне към забрава на тези избори, ако са честни! Но за съжаление очаквам и да не са честни, и да я бутнат напред с машините!!!
    Задължиха ви с машините и това не е случайно - комунисти честно не играят!!!

    12:27 17.10.2026

  • 17 Петроханската..

    6 3 Отговор
    секта ще бъде отвяна с двеста!

    12:28 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    2 3 Отговор
    Този ще гледа през крив макарон

    12:32 17.10.2026

  • 20 Има по-големи шансове

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    от скункса Костадинов.

    12:33 17.10.2026

  • 21 Анонимен

    3 3 Отговор
    Този става за Каруцар и нищо повече

    Коментиран от #28

    12:34 17.10.2026

  • 22 Луд Скайуокър

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "УдоМача":

    Колега изненади няма да има - мача е свирен ! Всичко останало е като илюзионно шоу на мистър Сенко - тука има , тука нема , светкавици , огледала , двойни дъна и пушилка!

    12:36 17.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Той не за себе си ве !

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "пфф":

    Коцето е новия прецедател !

    12:37 17.10.2026

  • 25 Искам да спечели Коцето,

    2 3 Отговор
    за да бъде изритан най-после отвсякъде, защото ще се изложи тотално.
    Мястото му е метач в Историческия музей.

    12:38 17.10.2026

  • 26 ще ни изненада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "УдоМача":

    с ниските си проценти, така е

    12:39 17.10.2026

  • 27 Само Цецка е достоен конкурент

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    на Иляна за призовото второ място !

    12:40 17.10.2026

  • 28 Буба шпек

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Дали е така и ли ти се иска ?
    Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, Швейцария: Това е най-висшата съдебна инстанция в световния спорт. Кантората на Василев е представлявала български и чуждестранни спортисти, клубове и футболни мениджъри в международни арбитражни дела за неизплатени договори, трансферни спорове и допинг казуси

    12:45 17.10.2026

  • 29 Няма шанс

    2 0 Отговор
    Машинките са прогресивно " ремонтирани"
    Изненади не се очакват.Очаква се обаче ГОЛЯМ лабут.

    12:47 17.10.2026

  • 30 Майора

    2 1 Отговор
    Блажени вярващите Руди Гела! Видяхме какво направи в Н С , видяхме същото и в ЦСКА! Народът е казал”Гладна кокошка просо сънува”!

    Коментиран от #34

    12:56 17.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 рудко

    0 0 Отговор
    ша купува ново бемвйе с парите на хората

    13:01 17.10.2026

  • 34 Мутата

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Майора":

    Мафията Млати Майора по Малкия Мозък
    Майора Мрачно Мастурбира Между Миндера и Масата

    Коментиран от #35

    13:04 17.10.2026

  • 35 кради ганчо лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мутата":

    в кражбата се утвърди!

    13:09 17.10.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КАКВА ИЗНЕНАДА ОЧАКВАШ, ИНДОБЪЛГАРИН НЕЩАСТЕН ....................... ТА ПО ДОБРЕ ДА ИЗБЕРЕМ ЦВЕТЕЛИН КЪНЧЕВ, ОТ КОЛКО ТЕБ .................... ФАКТ !

    13:10 17.10.2026

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