Столична община започна обезопасяването на района около долната станция на Княжевския лифт в „Княжево“, след като Административният съд – София-град отхвърли жалбата на собственика „Въжени линии“ ЕАД срещу предварителното изпълнение на заповедта за премахване на опасните елементи.

Първата мярка е поставянето на ограждения и ограничаването на достъпа до рисковите участъци. Следва премахването на най-опасното въже, както и на други части от съоръжението, посочени в техническото обследване.

„За момента ние започваме с обезопасяването, за да е ясно, че тук изобщо не трябва да се минава под съоръжението“, заяви кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че собственикът има двуседмичен срок да премахне опасните елементи. Ако това не бъде направено, общината ще организира демонтажа и ще търси разходите от дружеството.

Опасни въжета и корозирали конструкции

Заповедта на Терзиев е издадена на 12 ноември въз основа на независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столична община. Според него на места въжетата висят на по-малко от два метра над земята, части от въжената система липсват, а металните конструкции са силно корозирали.

В определението си съдът приема, че по трасето има реална и непосредствена опасност за преминаващите граждани. Княжевският лифт е построен през 1962 г., дълъг е около 1900 метра и не работи от повече от 30 години. Трасето му пресича пешеходни алеи, горски пътеки и места за целогодишен отдих.

Съдът е посочил и че експертиза, възложена от самия собственик, препоръчва демонтиране на носещото и теглещото въже, на поддържащите ролки и на други елементи от системата. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок.

Общината подготвя и следващите етапи

За останалите дейности по обезопасяването са определени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта. Те включват премахване на други опасни конструкции, стълбове и станции, като изпълнението им ще зависи и от развитието на съдебния спор по същество.

„Очаквам собственикът да прояви същата активност в премахването на опасните съоръжения, каквато проявява в обжалването на заповедта“, каза Терзиев.

Паралелно с мерките за безопасност Столичната община работи по процедурите за бъдещото възстановяване на лифтовата връзка „Княжево – Копитото“. Столичният общински съвет е приел решение за изработване на подробен устройствен план, а през август е прегласувал и проектите за новите линии „Алеко 1“ и „Княжево – Копитото“.

Кметът заяви, че общината има ограничени правомощия, тъй като лифтовете са частна собственост, но ще използва законовите възможности за решаване на проблема и ще настоява за подкрепа от държавата.