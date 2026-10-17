Костадин Костадинов: Хора, непомирисвали барут, говорят за война, а ние искаме мир

“Отбих военната си служба през 2002 г., заклех се във вярност само на България (тогава не бяхме в НАТО), научих се да боравя с оръжие, обучиха ме да свалям самолети и ракети, създадох приятелства за цял живот и се гордея, че съм ефрейтор от запаса на ВВС.

Във време, в което хора, непомирисвали барут и недокосвали оръжие, не спират да говорят за война, България има нужда от президент, който да носи сигурност и спокойствие на българите. Защото преди да искаш да командваш, трябва да знаеш какво е да си командван. Иначе на чужд гръб и 100 тояги са малко.

Различният избор за мир е с номер 11. Всички останали ще ви донесат само война и нищо друго освен война”, написа Костадин Костадинов.

Припомняме, че президентът е върховен главнокомандващ и като такъв е добре да познава армията или поне да е преминал през нея. Само така един човек, изпитал допир до метала и аромата на барут, знае, че мирът трябва да се опази на всяка цена.

По темите за войната Костадин Костадинов заявява категорично, че ако той е президент, България ще обяви активен неутралитет, Това означава, че страната ни не подкрепя нито една от враждуващите страни, не участва в чужди войни, а гледа националния си интерес, в който основна цел е запазването на мира в сложните геополитически времена, в които живеем.

Ако българските граждани дадат доверието си на Костадинов и Волгин и направят различен избор с номер 11, те гарантират за себе си и децата си живот в мирна България!

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!