От ЦИК напомнят : Изтича срокът за подаване на заявления за отстраняване на грешки в избирателните списъци

Днес изтича срокът, в който всеки избирател може да подаде заявление за отстраняването на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък спрямо него. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на страницата си във фейсбук, цитирани от БТА.
Заявлението се подава до общинската администрация, като може да бъде и по електронен път, допълниха от ЦИК.
Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧИЧО
15:23 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 В Тая Страна !
Мирише !
16:03 17.10.2026