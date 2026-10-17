От ЦИК напомнят : Изтича срокът за подаване на заявления за отстраняване на грешки в избирателните списъци

Днес изтича срокът, в който всеки избирател може да подаде заявление за отстраняването на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък спрямо него. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на страницата си във фейсбук, цитирани от БТА.

Заявлението се подава до общинската администрация, като може да бъде и по електронен път, допълниха от ЦИК.

Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.