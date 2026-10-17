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Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата

17 Октомври, 2026 17:42 1 172 42

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Визитата на Вартоломей е свързана с историческите чествания, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна днес в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ), съобщават от bTV. Визитата е свързана с историческите чествания, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

През 2026 г. Българската православна църква отбелязва 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, основател на Рилската света обител. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от Светия Синод още през юли тази година.

Междувременно десетки граждани се събраха на протест пред Синодалната палата в София, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи „Вартоломей, не си добре дошъл“ и „Еретик и икуменист“.

Сред основните критики на протестиращите е икуменизмът, който те възприемат като противоречащ на православното учение. Те изразиха несъгласие и с т.нар. „фенеропапизъм“ – определяното от тях като стремеж на Константинополската патриаршия да разширява правомощията си спрямо останалите поместни православни църкви.

Недоволство предизвиква и ролята на патриарх Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според протестиращите действията на Константинопол са задълбочили църковното разделение в страната.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата
Снимка: БГНЕС


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Илиана

    19 4 Отговор
    За Кирил щеше да има тържествена заря и парад!

    Коментиран от #36

    17:47 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    34 7 Отговор
    Докога ще търпим тези фанатици да цвъкат по всичко? Щом само украйна им се върти в главата, що не си отидат там?

    17:48 17.10.2026

  • 8 Протестирам

    11 12 Отговор
    В България има ли нещо , за което да не се протеситра ? И аз утре като пристигна на летище София и като видя рекламите на хазартни залози ще ми прилошее ,но не мога да протестирам , защото ще съм уморена от полета.

    17:49 17.10.2026

  • 9 Стенли

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Браво бе":

    Нещата да много сложни , не може да се каже точно , кой повече мачка българската общност в Бесарабия , украинци или руснаци 😕

    17:50 17.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    21 18 Отговор
    Браво на протеста!

    17:51 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоа верно има 5 косъма брада🤣

    7 7 Отговор
    Да си присади че така изглежда зле

    17:53 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Въртоловейчо

    15 20 Отговор
    Протестират щото не е патриарха на червената кочина, дето се има за вселенски. Тоя същия дето благослови руско оръжие с име "Сатана" и е пръв приятел на русофила Радев. Вселенският патриарх винаги е бил глава на източно православното християнство от време оно, колкото и да му е неприятно на руския държавен измекяр в расо.

    Коментиран от #21, #27

    17:55 17.10.2026

  • 17 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    Да има логика в разсъжденията ви , но както казва Радев води се много векторна политика , каквото и да означава това 😕,а относно българския патриарх , съм чувал че го обвиняват , че повече държи за Русия , отколкото за Украйна , така че пак опитаме до тази много векторна политика 🤔

    17:59 17.10.2026

  • 18 Не съм му наместник

    2 1 Отговор
    Той, да съди.

    18:02 17.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Като прескочим

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Въртоловейчо":

    откровенните глупостите, които пишеш. Вселенската или Цариградската патриаршия има същия статут както Българската. Самостоятедна Църква, част от Единната Света Апостолска Съборна Църква.
    Разликата е, че тук имаме плне 2-3 милиона, които наричат себе си православни, а там не знае.

    18:08 17.10.2026

  • 22 Мир и за вас

    2 2 Отговор
    Общ и светъл път в благополучието за всички ни. Не обръщайте внимание на разколите, на никого не помагат.

    Коментиран от #28, #41

    18:08 17.10.2026

  • 23 Мълчанке

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "ЗАЩО ПУСКАТЕ ТОЗИ БЪЛГАРОМРАЗЕЦ":

    Кога ще се обърне внимание на антибългарската политика на РПЦ?

    18:10 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 голям смях

    0 2 Отговор
    някаква платена агитка ама тя много рехава

    18:14 17.10.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въртоловейчо":

    Абе натовец, вие от НАТО викате на RS 28 Сатана, щото си пълните гащите от страх. Руснаците ѝ викат Сармат.

    18:17 17.10.2026

  • 28 А стига , бе ! ?

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мир и за вас":

    Добре ! Дано те чуе вселенския агент на ЦиРейУ , който замълча , че киевския режим забрани Украинската Православна църква , гонението на свещениците ѝ , и прие назначените от хунтата попове в "православна църква на Украйна " . Така че , по-вероятно е "наместник" не на онзи горе , а на онези в Лондон , Турция и Израел .

    18:18 17.10.2026

  • 29 Крум Страшни

    0 5 Отговор
    Руски слуги, платени от генерала-лъжепаъриарх. Да прочетат за Киприян Търновски и ще разберат, как Константинополската патриаршия е създала руската църква...

    Коментиран от #31

    18:18 17.10.2026

  • 30 Европа

    0 0 Отговор
    България и Гърция за държави на писмостта и духовенството. Българската азбука и гръцката азбука са носители на християнството. Не случайно са и на европейските банкноти и монети. До латинската азбука. Трите официално признати богослужебни езици. Време за отмяна на разединението в православната и католическата деноминации на християнството. Европа е необходимо да се върне към корените си.

    18:21 17.10.2026

  • 31 !!!

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Крум Страшни":

    Русия получила христианство от Византия.
    Как-то и България.
    А Фенер е създаден от Мехмед || след падение
    на Константинопол!Има разлика да попитам?
    Мехмед VS Фенер?????

    18:24 17.10.2026

  • 32 !!!

    4 0 Отговор
    Вартоломей срещу 10хил $ даде томос на украинците.Бандити от Днипро са платили на Вартоломей.
    Дори ги има на снимка с него и Порошенко!

    18:26 17.10.2026

  • 33 !!!

    1 0 Отговор
    Коррекция:срещу 10млн$ Платен томос на Вартоломей!

    18:27 17.10.2026

  • 34 1234

    5 1 Отговор
    Тоя вартоломей защо е без пагони. Той е високозвезден офицер от ЦРУ. Защо се притеснява от тази си благородна дейност за прокарване на демокрацията в православния свят.

    18:29 17.10.2026

  • 35 казах

    3 0 Отговор
    Въртоглав Въртоломей, вън от България, мръсен ЦРУшник.

    18:31 17.10.2026

  • 36 На Илия р

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Илиана":

    Във всички случаи множеството щеше да е благосклонно към негова визита . Виждали сме го на Шипка .

    18:32 17.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дедо

    0 3 Отговор
    Протестиращи руски подлоги , които искат да омаловажат ролята на Константинополския патриарх за сметка на Руския патриарх агент на КГБ

    Коментиран от #40

    18:46 17.10.2026

  • 39 Гедер

    0 3 Отговор
    Платени руски провокатори от Мутрофанова . Когато в Константинопол е имало патриарх , в Русия още са тичали с камени боздугани .

    18:49 17.10.2026

  • 40 Смотльо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дедо":

    Това византийско куче, твърди, че в Северна Гърция няма българи, а славяноговорящи гърци!?!!!

    18:55 17.10.2026

  • 41 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мир и за вас":

    не е хубаво така да се говори като е дошъл по покана за гостуване във връзка с честване на кръгла годишнина на патрона на БПЦ, ама щом има протести може верно да има защо. Все пак никой не би го обвинил, че е искал да раздели православието и проруските свещеници да бъдат преследвани чак до смърт в Украйна, което е по причина по-скоро или само на властниците й, преди това изтребили немалко рускоговорящи там. Вартоломей не може да е така грешен като тях и най-вероятно се е покаял за това си решение, не е упорито грешащ като некои наши попове.....

    19:03 17.10.2026

  • 42 ПРАВИЛНО

    0 0 Отговор
    КАКВО ПРАВИ ТУК ,КАПИТАН,ВОЕНЕН,АГЕНТ,ЮДА?

    19:14 17.10.2026

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