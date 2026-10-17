Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна днес в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ), съобщават от bTV. Визитата е свързана с историческите чествания, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.
През 2026 г. Българската православна църква отбелязва 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, основател на Рилската света обител. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от Светия Синод още през юли тази година.
Междувременно десетки граждани се събраха на протест пред Синодалната палата в София, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи „Вартоломей, не си добре дошъл“ и „Еретик и икуменист“.
Сред основните критики на протестиращите е икуменизмът, който те възприемат като противоречащ на православното учение. Те изразиха несъгласие и с т.нар. „фенеропапизъм“ – определяното от тях като стремеж на Константинополската патриаршия да разширява правомощията си спрямо останалите поместни православни църкви.
Недоволство предизвиква и ролята на патриарх Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според протестиращите действията на Константинопол са задълбочили църковното разделение в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Илиана
Коментиран от #36
17:47 17.10.2026
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7 Анонимен
17:48 17.10.2026
8 Протестирам
17:49 17.10.2026
9 Стенли
До коментар #2 от "Браво бе":Нещата да много сложни , не може да се каже точно , кой повече мачка българската общност в Бесарабия , украинци или руснаци 😕
17:50 17.10.2026
10 Последния Софиянец
17:51 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоа верно има 5 косъма брада🤣
17:53 17.10.2026
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Въртоловейчо
Коментиран от #21, #27
17:55 17.10.2026
17 Стенли
До коментар #15 от "Хмм":Да има логика в разсъжденията ви , но както казва Радев води се много векторна политика , каквото и да означава това 😕,а относно българския патриарх , съм чувал че го обвиняват , че повече държи за Русия , отколкото за Украйна , така че пак опитаме до тази много векторна политика 🤔
17:59 17.10.2026
18 Не съм му наместник
18:02 17.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Като прескочим
До коментар #16 от "Въртоловейчо":откровенните глупостите, които пишеш. Вселенската или Цариградската патриаршия има същия статут както Българската. Самостоятедна Църква, част от Единната Света Апостолска Съборна Църква.
Разликата е, че тук имаме плне 2-3 милиона, които наричат себе си православни, а там не знае.
18:08 17.10.2026
22 Мир и за вас
Коментиран от #28, #41
18:08 17.10.2026
23 Мълчанке
До коментар #20 от "ЗАЩО ПУСКАТЕ ТОЗИ БЪЛГАРОМРАЗЕЦ":Кога ще се обърне внимание на антибългарската политика на РПЦ?
18:10 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 голям смях
18:14 17.10.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Въртоловейчо":Абе натовец, вие от НАТО викате на RS 28 Сатана, щото си пълните гащите от страх. Руснаците ѝ викат Сармат.
18:17 17.10.2026
28 А стига , бе ! ?
До коментар #22 от "Мир и за вас":Добре ! Дано те чуе вселенския агент на ЦиРейУ , който замълча , че киевския режим забрани Украинската Православна църква , гонението на свещениците ѝ , и прие назначените от хунтата попове в "православна църква на Украйна " . Така че , по-вероятно е "наместник" не на онзи горе , а на онези в Лондон , Турция и Израел .
18:18 17.10.2026
29 Крум Страшни
Коментиран от #31
18:18 17.10.2026
30 Европа
18:21 17.10.2026
31 !!!
До коментар #29 от "Крум Страшни":Русия получила христианство от Византия.
Как-то и България.
А Фенер е създаден от Мехмед || след падение
на Константинопол!Има разлика да попитам?
Мехмед VS Фенер?????
18:24 17.10.2026
32 !!!
Дори ги има на снимка с него и Порошенко!
18:26 17.10.2026
33 !!!
18:27 17.10.2026
34 1234
18:29 17.10.2026
35 казах
18:31 17.10.2026
36 На Илия р
До коментар #3 от "Илиана":Във всички случаи множеството щеше да е благосклонно към негова визита . Виждали сме го на Шипка .
18:32 17.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дедо
Коментиран от #40
18:46 17.10.2026
39 Гедер
18:49 17.10.2026
40 Смотльо
До коментар #38 от "Дедо":Това византийско куче, твърди, че в Северна Гърция няма българи, а славяноговорящи гърци!?!!!
18:55 17.10.2026
41 Абе
До коментар #22 от "Мир и за вас":не е хубаво така да се говори като е дошъл по покана за гостуване във връзка с честване на кръгла годишнина на патрона на БПЦ, ама щом има протести може верно да има защо. Все пак никой не би го обвинил, че е искал да раздели православието и проруските свещеници да бъдат преследвани чак до смърт в Украйна, което е по причина по-скоро или само на властниците й, преди това изтребили немалко рускоговорящи там. Вартоломей не може да е така грешен като тях и най-вероятно се е покаял за това си решение, не е упорито грешащ като некои наши попове.....
19:03 17.10.2026
42 ПРАВИЛНО
19:14 17.10.2026