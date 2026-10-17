Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна днес в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ), съобщават от bTV. Визитата е свързана с историческите чествания, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

През 2026 г. Българската православна църква отбелязва 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, основател на Рилската света обител. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от Светия Синод още през юли тази година.

Междувременно десетки граждани се събраха на протест пред Синодалната палата в София, за да изразят недоволството си от посещението на главата на Вселенската патриаршия у нас. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи „Вартоломей, не си добре дошъл“ и „Еретик и икуменист“.

Сред основните критики на протестиращите е икуменизмът, който те възприемат като противоречащ на православното учение. Те изразиха несъгласие и с т.нар. „фенеропапизъм“ – определяното от тях като стремеж на Константинополската патриаршия да разширява правомощията си спрямо останалите поместни православни църкви.

Недоволство предизвиква и ролята на патриарх Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според протестиращите действията на Константинопол са задълбочили църковното разделение в страната.

Снимка: БГНЕС