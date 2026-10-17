Андрей Новаков: България трябваше да поиска консултации по член 4 на НАТО

Военни конвои за защита на търговските кораби в Черно море по подобие на мисията в Червено море са необходими за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му европейските държави могат да организират ескорт на търговските кораби през безопасни морски коридори.
„Абсолютно същото нещо трябва да се случи тук, защото това нещо засяга пряко България“, подчерта Новаков.
Той даде за пример европейската военноморска мисия „Аспидес“ в Червено море, в която участват кораби от няколко държави, включително Гърция. Те ескортират търговски плавателни съдове през определени морски коридори и ги защитават от нападения.
Евродепутатът предупреди, че ако опасността за морския транспорт нарасне, застрахователните компании могат да спрат да застраховат корабите или да повишат значително цените на полиците. Това би затруднило превоза на стоки и би увеличило разходите за доставки.
„Като спрат да застраховат корабите, те ще спрат да плават. Или ще плават на безумно високи цени“, обясни той.
По думите му подобно развитие може да доведе до поскъпване на широк кръг стоки, сред които пшеница, царевица, петрол и продукти, доставяни чрез международната търговия.
Той заяви, че е очаквал по-бързи и по-смели действия от страна на правителството за защита на страната. Според него България трябва да потърси по-активна подкрепа от европейските институции и съюзниците си. Новаков смята, че страната е трябвало да поиска консултации по член 4 на НАТО.
„Никой в тази ситуация не може да се справи сам. Излишна проява на геройство е да кажеш: „Никой не ни трябва, няма нужда, няма проблем“, заяви той.
Евродепутатът коментира и общия апел на няколко бивши министър-председатели на България срещу руската заплаха. Той определи съвместната им позиция като нормален и необходим знак за единство в настоящата ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шорт
Коментиран от #30
19:28 17.10.2026
3 РЕАЛИСТ
19:29 17.10.2026
4 3.14К
Коментиран от #16
19:30 17.10.2026
5 Корнелия Нинова ги разкри
Ама заместникът на Димитров в КНСБ е в Инициативния комитет на Йотова?!!
Вчера правителството назначи вицпрезидента на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис в Съвета на директорите на „Пристанище Бургас" срещу 7-8000 евро на месец.
Какво става? Някой ни прави на глупаци.
19:30 17.10.2026
6 некадърници
19:31 17.10.2026
7 Факт
19:31 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Европеец
19:32 17.10.2026
12 Гост
19:33 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 България
1.5 млн. заблудени избраха руската ушанка. Скоро вместо Гърция - Сочи за награда.
19:34 17.10.2026
15 Горски
19:35 17.10.2026
16 Европеец
До коментар #4 от "3.14К":Съгласен съм с коментара ти, но си пропуснал недоразуменията от ПП ДБ.... Тия всички военнолюбци не трябва да се допират до властта вече....
19:37 17.10.2026
17 Така е
19:37 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И на какво основание?
Защо натовците са в истерия!?
Не успяхте да вкарате България и НАТО, като цяло, в руско-руската гражданска война на територията на Украйна и Русия?
Затова ли сте гневни и кахърни?
19:41 17.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Радо
19:47 17.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А бе този по няколко пъти на ден
19:49 17.10.2026
25 Ненормален кробар
19:50 17.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 костя копейкин
19:54 17.10.2026
28 Факт
19:57 17.10.2026
29 стоян георгиев
19:59 17.10.2026
30 Депутат логика-море
До коментар #2 от "Шорт":Ако се ограничи корабоплаването и се затрудни износа на БГ пшеница , тя ще поскъпне ли или ще поевтинее на вътрешния пазар.
Апропо какво им защитаваме на "родните" производители като основно я изнасят?
19:59 17.10.2026
31 Стефчо
20:05 17.10.2026
32 Гяуров
20:05 17.10.2026