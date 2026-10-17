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Андрей Новаков: България трябваше да поиска консултации по член 4 на НАТО

Андрей Новаков: България трябваше да поиска консултации по член 4 на НАТО

17 Октомври, 2026 19:25 476 32

  • андрей новаков-
  • българия-
  • консултации-
  • член 4

Военни конвои за защита на търговските кораби в Черно море по подобие на мисията в Червено море са необходими за гарантиране на сигурността на корабоплаването, коментира още евродепутатът от ГЕРБ

Андрей Новаков: България трябваше да поиска консултации по член 4 на НАТО - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Военни конвои за защита на търговските кораби в Черно море по подобие на мисията в Червено море са необходими за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му европейските държави могат да организират ескорт на търговските кораби през безопасни морски коридори.

„Абсолютно същото нещо трябва да се случи тук, защото това нещо засяга пряко България“, подчерта Новаков.

Той даде за пример европейската военноморска мисия „Аспидес“ в Червено море, в която участват кораби от няколко държави, включително Гърция. Те ескортират търговски плавателни съдове през определени морски коридори и ги защитават от нападения.

Евродепутатът предупреди, че ако опасността за морския транспорт нарасне, застрахователните компании могат да спрат да застраховат корабите или да повишат значително цените на полиците. Това би затруднило превоза на стоки и би увеличило разходите за доставки.

„Като спрат да застраховат корабите, те ще спрат да плават. Или ще плават на безумно високи цени“, обясни той.
По думите му подобно развитие може да доведе до поскъпване на широк кръг стоки, сред които пшеница, царевица, петрол и продукти, доставяни чрез международната търговия.

Той заяви, че е очаквал по-бързи и по-смели действия от страна на правителството за защита на страната. Според него България трябва да потърси по-активна подкрепа от европейските институции и съюзниците си. Новаков смята, че страната е трябвало да поиска консултации по член 4 на НАТО.

„Никой в тази ситуация не може да се справи сам. Излишна проява на геройство е да кажеш: „Никой не ни трябва, няма нужда, няма проблем“, заяви той.

Евродепутатът коментира и общия апел на няколко бивши министър-председатели на България срещу руската заплаха. Той определи съвместната им позиция като нормален и необходим знак за единство в настоящата ситуация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шорт

    9 1 Отговор
    Акъл море. Глава шамандура!се си търсят членове!

    Коментиран от #30

    19:28 17.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Абе, защо на всички петроханци, все членове им в главата?

    19:29 17.10.2026

  • 4 3.14К

    9 1 Отговор
    Лустрация за всички представители на ГЕРБ във власта!

    Коментиран от #16

    19:30 17.10.2026

  • 5 Корнелия Нинова ги разкри

    5 3 Отговор
    Да се знае! Активирани са така наречените "Български синдикати" да отклонят надигащото се масово народно недоволство и многомилиардния грабеж на Радев и олигархията негов ментор с измислени социални протести. Какви игри играят прогресистите и синдикатите. Петър Витанов нарече шефа на КНСБ - Пламен Димитров с името на прочутия американски синдикален мафиот Джими Хофа.

    Ама заместникът на Димитров в КНСБ е в Инициативния комитет на Йотова?!!

    Вчера правителството назначи вицпрезидента на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис в Съвета на директорите на „Пристанище Бургас" срещу 7-8000 евро на месец.

    Какво става? Някой ни прави на глупаци.

    19:30 17.10.2026

  • 6 некадърници

    8 0 Отговор
    само на консултации и нищонеправене и нищонеприказване сте го ударили и на богатлъци докато геноцида си върви с пълна сила!

    19:31 17.10.2026

  • 7 Факт

    6 1 Отговор
    Този заспал гербер е липсвал от час. България направи това още през 2022, тикво.

    19:31 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    15 1 Отговор
    Виждаме още едно малоумно същество..... Какво е станало да искаш член 4 бе..... Корабите не са български, А и не са ударени в български териториални води..... Член 4 беше в Полша, заради да си ти на 15 дрона влезна ли нейна територия.... за тия много ясна информация руски ли са или украински... гледах и четох изказвания на военни от НАТО и либераста Рюте..... Оставам си усещането, че много, много не искат да бъде активизиран тоя чл четвърти, защото след него следва и член 5....... Тия дни бяха получили и едно писмо от руския президент Владимир Путин, в което се говори за Калининград..... Явно са си направили изводите либеразците....

    19:32 17.10.2026

  • 12 Гост

    12 1 Отговор
    Преди 85 години ненормалните депутати обявиха "символична" война на САЩ и Англия! Сега подобните им искат да обявим официално война на Русия!

    19:33 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 България

    3 2 Отговор
    Пред гологлава (свободна) Европа, руска ушанка и турски фес, с изборът на Радев
    1.5 млн. заблудени избраха руската ушанка. Скоро вместо Гърция - Сочи за награда.

    19:34 17.10.2026

  • 15 Горски

    6 0 Отговор
    Усещам как по най-директния и мъчителен начин нашите пишман-натовци осъзнават тези дни, че чл.4 и чл.5 на НАТО не воюват самички. Трябват бойци. Тренирани, мотивирани и осигурени. А НАТО ги няма. Нашите обаче могат. Вместо да лаят срещу Крим, да се вдигат и да се озовават там. Предполага се че президентът и премиера на една държава, трябва да са умни хора. Макар за България, това да не важи в пълна сила. Но, тези "умници", могат ли да обяснят, защо Русия гърми празни кораби. И защо всички гръмнсти кораби, пътуват към Украйна. Защо Русия не гърми пълни кораби, тръгващи от Украйна. И защо, всички кораби, в посока Украйна са "празни". Вие, за идиоти ли ни смятате, господа празни кухи, евроатлантически манерки. Костадин Костадинов го каза още преди дни. Докато не спрем да даваме оръжие на Украйна, ге гледаме как в близост до България, потъват кораби. И това, всички политици го знаят и радеф и Радева, най вероятно, и митрофанова им го е казала. И на Русия, въобще не и пука, какъв и какви членове, България ще активира. С този член, няма как да уплашим Русия. Нато само това чака, да натъпче държавата ни с чужди войски. Нов плацдарм, и ли поискана окупация.

    19:35 17.10.2026

  • 16 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "3.14К":

    Съгласен съм с коментара ти, но си пропуснал недоразуменията от ПП ДБ.... Тия всички военнолюбци не трябва да се допират до властта вече....

    19:37 17.10.2026

  • 17 Така е

    3 2 Отговор
    За да поискаш консултации по чл.4 на НАТО трябва да назовеш агресора. Но нашето правителство не смее да го назове.

    19:37 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И на какво основание?

    3 0 Отговор
    Заради това, че е реализирана провокация в международни води, при която бяха потопени два кораба със сирийци, египтяни и турци, а корабите с украинци на борда не бяха потопени, а оставени на вода със запазена плавучест, като корабът Chealsea-3 на практика е мореходен и не е трябвало да бъде напускан от украино-азерския екипаж, защото по този начин е въвлякъл България в безсмислени спасителни операции и е оставен като неуправляема плаваща опасност.

    Защо натовците са в истерия!?

    Не успяхте да вкарате България и НАТО, като цяло, в руско-руската гражданска война на територията на Украйна и Русия?

    Затова ли сте гневни и кахърни?

    19:41 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Радо

    6 1 Отговор
    Поредния БГ безсмислен тип и кариерист е тоя Новаков

    19:47 17.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А бе този по няколко пъти на ден

    2 0 Отговор
    почнахте да го пускате. Мирчев опуск ли е, или ви отказва интервюта? Или променята визията и трябва да е с брада, а Мирчата не може толкова бързо да си пусне...

    19:49 17.10.2026

  • 25 Ненормален кробар

    4 0 Отговор
    Помним Ви още кражбата, мафията и лъжите

    19:50 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 костя копейкин

    1 1 Отговор
    е лалугер лъжепатриот

    19:54 17.10.2026

  • 28 Факт

    0 1 Отговор
    Навремето руснаците и украинците се хилеха като сливи,ама ква война ние сме братушки славяни православни,се същото ще стане с бг,до 1 година раша ще бомбардират анклави те си Варна и Бургас да ги освобождава

    19:57 17.10.2026

  • 29 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Рюте казва че няма нужда ,но от зайчарника упорито твърдят обратното.

    19:59 17.10.2026

  • 30 Депутат логика-море

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Ако се ограничи корабоплаването и се затрудни износа на БГ пшеница , тя ще поскъпне ли или ще поевтинее на вътрешния пазар.
    Апропо какво им защитаваме на "родните" производители като основно я изнасят?

    19:59 17.10.2026

  • 31 Стефчо

    0 0 Отговор
    Поредния евро лапач. Вземай автомата и се качвай на кораба

    20:05 17.10.2026

  • 32 Гяуров

    0 0 Отговор
    Куха кратуна за член си мечтае

    20:05 17.10.2026

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