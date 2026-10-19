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„Челси 3“ оцеля: Разследват атаката след три пробойни
  Тема: Украйна

„Челси 3“ оцеля: Разследват атаката след три пробойни

19 Октомври, 2026 07:52 812 11

  • кораб „челси 3“-
  • атака с дронове-
  • военна прокуратура-
  • черно море-
  • бургас

Военната прокуратура търси останки от дронове и доказателства за извършителите. Корабът беше изтеглен до Бургас след рискована операция при лошо време

„Челси 3“ оцеля: Разследват атаката след три пробойни - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военно-окръжна прокуратура – София разследва атаката срещу кораба „Челси 3“, след като плавателният съд беше изтеглен до пристанище Бургас. Корабът беше поразен от дронове на 13 октомври, на около 17 морски мили източно от Бяла, а всички 15 души от екипажа бяха спасени.

Първите огледи в Бургас са установили три видими пробойни – в десния борд, левия борд и кърмата. Най-голямата повреда се вижда в предната част на корпуса. Около пробойните разследващите ще търсят останки от дронове и други следи, които могат да помогнат за установяването на произхода на атаката.

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Корабът е бил на косъм от потъване

След евакуацията на екипажа „Челси 3“ остана без хора на борда и започна да дрейфува край българското Черноморие. Първият опит за овладяването му беше прекратен заради силното вълнение и опасността спасителите да бъдат изложени на допълнителен риск.

На 17 октомври корабът беше докаран в Бургас след продължила близо денонощие операция. С него работиха български екипи, сред които служители на Морска администрация, Военноморските сили и „Гранична полиция“. Капитанът на Морска администрация – Бургас Живко Петров обясни: „Опасността беше при провлачването и при буксира да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция.“

Корабът е под малтийски флаг, а екипажът му е включвал седем украински и осем азербайджански граждани. Моряците са били евакуирани при тежко море, след като са съобщили за удари и взривове около плавателния съд.

Прокуратурата проверява маршрута и товара

Досъдебното производство е образувано на 16 октомври по сигнал, съдържащ твърдения за нарушение на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона. Разследването е възложено на военен следовател, а отделни действия са поверени и на следовател от Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

Ще се проверяват собствеността на плавателния съд, съставът на екипажа, маршрутът, целта на плаването, превозваният товар и евентуално съпричастните лица. Главният секретар на МВР е получил задача да организира издирването на свидетели и други действия по случая.

Транспортният министър Георги Пеев заяви, че сред работните хипотези е дроновете да са били изпратени от Русия, но подчерта, че това не е установен факт. „Еднозначно трябва да докажем, че това е така“, каза той. Българските власти отхвърлиха и твърденията, че от „Челси 3“ е бил изнасян товар с помощта на друг кораб. Предстоят технически експертизи и анализ на събраните следи, преди да бъде направен извод за извършителите и използваното оръжие.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бля-бля-бля бля-бля-бля

    10 1 Отговор
    ама вътре с кво е натоварен ???

    08:00 19.10.2026

  • 3 Вие разследвайте

    14 1 Отговор
    колко милиарди дадохме на ЕЦБ от резерв 86 милиарда лева от тях 43 милиарда под управление на ЕЦБ, злато около 2 милиарда, и ЕСМ около милиард и половина разсрочено плюс 15 милиарда за спасяване на чужди държави. 53 милиарда лева.
    Толкова ни струва ойрочленството. Плюс дългови спирали, и лихви по заеми.
    Вдигане на данъци и цени.
    Кораби потъват от 2022 постоянно.

    Коментиран от #5

    08:00 19.10.2026

  • 4 Фен

    13 2 Отговор
    Е той, Буданов, нали за това дойде, да си събере частите от дроновете. Сега остава само да вярваме на атлантическия вой.

    08:02 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъй,тъй

    7 1 Отговор
    Като не е натоварен с гърмяща пшеница и не потъва за три минути.

    08:06 19.10.2026

  • 7 си пън

    7 2 Отговор
    ха ха и кой ще плаща туй разгляване по кораба да търсят вятъра,пак ганчо щот пълен с пари,кат удари дрона, взрива ще го изхвърли в морето,обявявайте русия,стига разходи,че урсула няма да е доволна от друго "разкритие"

    08:10 19.10.2026

  • 8 Тия са непрекъснато пияни

    3 0 Отговор
    Всички до един са връзкари! Високи заплати и малко работа!
    Резчлтати - няма!
    Едно време съдиха бягащите от трудови войски. Сега такива няма!
    А тия военни които продават и купуват самолени и оръжие не са в списъка на престъпниците!

    08:12 19.10.2026

  • 9 Арсенал

    2 1 Отговор
    Да не е някой кораб на Абрамович?

    08:21 19.10.2026

  • 10 само питам

    3 0 Отговор
    няма ли да стане както всичко до сега -пито платено -няма виновни и толкова

    08:35 19.10.2026

  • 11 Простокурин

    1 0 Отговор
    Сега ще изкарат, че дроновете са украински, т.е. украинците сами гърмят по корабите си.

    09:17 19.10.2026

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