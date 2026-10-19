„Челси 3“ оцеля: Разследват атаката след три пробойни

Военно-окръжна прокуратура – София разследва атаката срещу кораба „Челси 3“, след като плавателният съд беше изтеглен до пристанище Бургас. Корабът беше поразен от дронове на 13 октомври, на около 17 морски мили източно от Бяла, а всички 15 души от екипажа бяха спасени.

Първите огледи в Бургас са установили три видими пробойни – в десния борд, левия борд и кърмата. Най-голямата повреда се вижда в предната част на корпуса. Около пробойните разследващите ще търсят останки от дронове и други следи, които могат да помогнат за установяването на произхода на атаката.

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Корабът е бил на косъм от потъване

След евакуацията на екипажа „Челси 3“ остана без хора на борда и започна да дрейфува край българското Черноморие. Първият опит за овладяването му беше прекратен заради силното вълнение и опасността спасителите да бъдат изложени на допълнителен риск.

На 17 октомври корабът беше докаран в Бургас след продължила близо денонощие операция. С него работиха български екипи, сред които служители на Морска администрация, Военноморските сили и „Гранична полиция“. Капитанът на Морска администрация – Бургас Живко Петров обясни: „Опасността беше при провлачването и при буксира да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция.“

Корабът е под малтийски флаг, а екипажът му е включвал седем украински и осем азербайджански граждани. Моряците са били евакуирани при тежко море, след като са съобщили за удари и взривове около плавателния съд.

Прокуратурата проверява маршрута и товара

Досъдебното производство е образувано на 16 октомври по сигнал, съдържащ твърдения за нарушение на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона. Разследването е възложено на военен следовател, а отделни действия са поверени и на следовател от Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

Ще се проверяват собствеността на плавателния съд, съставът на екипажа, маршрутът, целта на плаването, превозваният товар и евентуално съпричастните лица. Главният секретар на МВР е получил задача да организира издирването на свидетели и други действия по случая.

Транспортният министър Георги Пеев заяви, че сред работните хипотези е дроновете да са били изпратени от Русия, но подчерта, че това не е установен факт. „Еднозначно трябва да докажем, че това е така“, каза той. Българските власти отхвърлиха и твърденията, че от „Челси 3“ е бил изнасян товар с помощта на друг кораб. Предстоят технически експертизи и анализ на събраните следи, преди да бъде направен извод за извършителите и използваното оръжие.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg