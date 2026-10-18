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Посланикът ни в РСМ: Нито аз, нито българската държава имахме информация за напускането на Ива Михайлова

Посланикът ни в РСМ: Нито аз, нито българската държава имахме информация за напускането на Ива Михайлова

18 Октомври, 2026 13:37 922 54

  • посланик-
  • северна македония-
  • напускане-
  • ива михайлова-
  • информация-
  • държава

"Пред къщата й обаче постоянно е имало полиция", сподели посланикът. Същото е споделяла и тя. Понякога е имало и дронове над дома й. Предвид тези обстоятелства според Радуков е почти невъзможно момичето да се измъкне незабелязано.

Посланикът ни в РСМ: Нито аз, нито българската държава имахме информация за напускането на Ива Михайлова - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не съм бил информиран за напускането на Ива Михайлова. Нито българската държава, нито аз лично имахме информация, че се подготвя подобно действие. Напротив, очаквахме да продължи съдебният процес по остатъчното дело, както и да продължат усилията за освобождаването ѝ с цел провеждане на необходимото лечение.

Подготвяше се и съвместна работа на местния медицински консилиум с участието на български лекари, които да прегледат медицинската документация и да обсъдят възможностите за последващо лечение. Смятам, че бяхме съвсем близо до постигането на тази цел.

Това заяви посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков в ефира на bTV по повод случая с връщането на Ива Михайлова в България, цитиран от "Фокус".

Радуков поясни, че България така или иначе е щяла да си я върне - дали след месец или два.

По думите му българската държава е оказала необходимата помощ на Михайлова във всички аспекти - не само в рамките на стандартната консулска защита, но и като на представител на българската общност в Северна Македония, чиито права подлежат на защита чрез съответните механизми. Осигурен ѝ е бил един от най-добрите адвокати в страната, поети са били част от разходите по делото и за необходимите експертизи, проведени са редица срещи и са ѝ предоставени документи, които тя не е имала възможност да получи лично поради невъзможността си да пътува.

"Тоест, направили сме всичко необходимо, за да ѝ помогнем да постигне благоприятен изход от ситуацията, но по законовия ред. Ето защо случилото се беше толкова голяма изненада за нас. Това е действие, което не можем да подминем, нито да приветстваме. На първо място обаче не можем да не проявим разбиране към отчаянието ѝ и към изключително тежката ситуация, в която беше поставена.

Не можем да пренебрегнем факта, че от нея се очакваше да има доверие в съдебна система, на която, според обществените нагласи, се доверяват едва около 2% от гражданите. Става дума за съдебна система, която разполага с механизми за освобождаване на лица в подобно положение с цел провеждане на лечение и прилага тези механизми на практика, при това сравнително бързо.

Още повече, как би могла да се довери на система, в която самата съдебна експертиза посочва, че необходимото ѝ лечение не се провежда и не може да бъде осигурено в Северна Македония, а на най-високо политическо ниво, включително в София, се заявява, че съществуват сериозни проблеми с лечението й?

Именно в такава ситуация беше поставена Ива Михайлова - в състояние на крайно отчаяние. Като човек я разбирам, макар че като представител на институция, естествено, не мога професионално да подкрепя подобно действие", разказа Радуков.

Относно информация за иззетите ѝ паспорти посланик Радуков каза, че още миналата година властите в РСМ са отнели личните ѝ документи.

"Пред къщата ѝ обаче постоянно е имало полиция", сподели посланикът. Същото е споделяла и тя. Понякога е имало и дронове над дома ѝ. Предвид тези обстоятелства според Радуков е почти невъзможно момичето да се измъкне незабелязано.

"Северна Македония е съвременна страна със сериозни правоохранителни органи особено в такива сериозни политически случаи. Системата тук не е за подценяване", подчерта Радуков.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    10 15 Отговор
    Това македонче се и.рс на българските усилия да и помогнат.... Поне да беше хубава....

    Коментиран от #15, #16, #29, #37

    13:49 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    13 9 Отговор
    Кво е направила че е толкова ценна и за едните и за другите някой ще ми обясни ли

    Коментиран от #5

    13:54 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Направила е това че има наше гражданство.в република северна македония да си българин е престъпление.

    Коментиран от #17

    13:58 18.10.2026

  • 6 Някой

    16 4 Отговор
    Трябва да направят филм как момиче с проблеми с гръбнака се промъква незабелязано покрай полицай, дронове, гранична полиция. Умишлено са я пуснали, защото случаят вече можеше да повлияе на влизането им в ЕС, а пък като кажат, че е избягала им се заплита чудесна история.

    Коментиран от #26

    13:59 18.10.2026

  • 7 гаргата:

    8 4 Отговор
    лееекичко ни вкараха в режим на обяснения

    14:03 18.10.2026

  • 8 Да бе да

    5 3 Отговор
    Верваме на политици.

    14:05 18.10.2026

  • 9 Абе

    5 4 Отговор
    А вината и каква е за кво я съдят в Македония,кражба ли е направила кво

    Коментиран от #20, #39

    14:06 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факт

    5 0 Отговор
    НЛО - това е

    14:15 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Умиращ но с мерак

    6 7 Отговор
    Абе от какво е толкова тази 23-годишна Ива е ,,болна"?
    Пратете я при мен да я излекува моят...Янко...

    14:16 18.10.2026

  • 14 Перо

    8 1 Отговор
    Ако здравословното състояние и е било поносимо, можеше да остане и да спечели делото, защото то беше под лупа на всички международни организации и БГ държава! Сега ще и е трудно за пътуване в чужбина и не се знае как ще продължи делото при нейно отсъствие, липса на външно наблюдение и дали ще се разглежда справедливо при македонистки съд! Но ако е имала нетърпими болки е направила правилния избор, защото здравето е над всичко!

    Коментиран от #22

    14:16 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сложих ти плюс

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Но кажи ми, защо седесарят, пребоядисан комуняка Жельо Желев , вместо да освободи западните покрайнини, подари на сепаратистите танкове?!

    Коментиран от #27, #49, #53

    14:22 18.10.2026

  • 18 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Цената ви е паница леща,юромръ@$шляци.

    14:22 18.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 като питаш, да ти кажа

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Катастрофа с жертва и обвиняват нея защото е българка, а реално кола от другата лента влиза насрещно в нейната. Полиция са спрели друг автомобили за проверка на пътя и затрудняват движението, а идващия срещу нея автомобил вместо да изчака, заобикаля полицаите и навлиза в насрещното срещу нея.

    Коментиран от #42

    14:24 18.10.2026

  • 21 Йотова

    3 0 Отговор
    в началото каза , че много се радвала , че въпросната Ива Михайлова е в България и при първа възможност ще се срещне с нея ! А сега ? Замлъкна .

    14:24 18.10.2026

  • 22 Абсолютно вярно!

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Здравето на първо място. И да загуби делото, тя има българско гражданство и ще продължи живота си в България.

    Коментиран от #33

    14:24 18.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Наркос

    10 2 Отговор
    Цялия тази драма е отвличане на вниманието от факта, че именно патрулката спряла подобно на българските е създала ситуацията за птп и последвалата смърт ,)

    14:28 18.10.2026

  • 25 Разграден двор

    5 1 Отговор
    Всеки престъпник може да влезе

    14:30 18.10.2026

  • 26 Няма място за чудене

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    България и Македония исторически са един и същи народ разделен в две съседни български държави. И е логично тези КПП да се махнат, защото са символ на престъпленията и репресиите срещу българския народ на балканите. Цялата граница е символ на това и е незаконна!

    Коментиран от #30

    14:31 18.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сложих ти плюс":

    Защото в македония хората не искат да са българи в мнозинството си.за да няма война подобно на тази в босна и сърбия желев побърза да признае македония.беше много правилен ход.

    Коментиран от #32

    14:32 18.10.2026

  • 28 И защо така категорично

    1 2 Отговор
    Че няма да я върнете?
    Бащатаиколко ви брои?

    14:33 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Няма място за чудене":

    Преди обаче да се случи трябва да падне неокомунизма в русия и сърбия които разделиха българския народ и не дават възможност на нашите бивши сънародници в македония да се осъзнаят.

    Коментиран от #47

    14:34 18.10.2026

  • 31 Зъл пес

    2 1 Отговор
    Алооо,РСМ,и аз ще избягам за да си спася зсравето!!!А вие,НЕ?

    14:34 18.10.2026

  • 32 Хайде престанете

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Стига сте плашили с войни. На всеки македонец трябва да му е готов българския паспорт и да му се предава по-бързия начин при поискване или пресичане на граница с лична карта. Защото има достатъчно данни в архивите за да се види, българи, албанци или рускосръбски лопати са.

    Коментиран от #38

    14:35 18.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Граница

    0 1 Отговор
    Българо-македонската граница трябва да се срути, както берлинската.

    14:38 18.10.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Е като не знаехте":

    Първо да се излекува момичето. После сама ще реши, къде да живее. Има българско гражданство и само българският съд ще реши, дали да бъде съдена в РСМ или да остане в България. Има си процедура за това.

    14:38 18.10.2026

  • 37 Европеец ?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Означава Идиот.

    14:38 18.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Убила

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    е човек, осакатила е 5 други. Съмнява ме да има македонска книжка, българската знаем как я е взела.

    Коментиран от #40

    14:39 18.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Убила":

    Това не е верно.

    14:40 18.10.2026

  • 41 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "нефелната":

    Абе като я гледам ще трябва да се качи на кокили....

    14:40 18.10.2026

  • 42 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "като питаш, да ти кажа":

    Разгеле,един човек който пресъздава правилно ситуацията.А тия дето ти цвъкат минуси дали ако са на мястото на Ива ще имат дупце да седят при макетата и да чакат присъдата знаейки че са невинни?Надали.

    14:40 18.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Баща и е бомбаджия и терорист, каква е тази глупост, че е скаран с шефа на полицията им? За какво се скараха, за цар Самуил и Велика България ли? Шовинизмът така е замъглил съзнанието на някои, че не могат да се видят отстрани колко са неадекватни.

    14:43 18.10.2026

  • 45 Изтрит

    1 0 Отговор
    Тая Ана ЕФРЕМОВА е някакъв род с министърката Наталия Ефремова...И двете тъпи патки учили за детски учителки,ама днес се изразяват ,като ,,капацитети" в долното правителство и подобен сайт...
    Я кажете имате ли спомен някой ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН да се казва....ЕФРЕМ?
    Знам,че ще ме изтриете...
    Уви...това са фактите

    14:43 18.10.2026

  • 46 свободния свят

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Не съм запознат с процедурата за получаване на българско гражданство. В Белгия това трае от една година при брак до 10 години при законно пребиваване и РАБОТА! Не зная на какво основание момичето е получило българско гражданство, но гражданство ВЕЧЕ ИМА, а то не се отнема, дори да лежи в затвора.

    Коментиран от #52

    14:44 18.10.2026

  • 47 Няма изгледи да падне

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Русия и САЩ в момента са отслабени и водят неуспешни войни. Сърбия, ако си позволи военна намеса, ще им е последната катастрофална грешка. Европа има нужда балканите да са стабилни и нямат полза от война. В момента това е най-подходящото време да се обяви обединение на България и Северна Македония. Както предците ни имаха смелостта да се опълчат на великите сили при съединението на княжество България и източна Румелия. Румънците и молдовците ще се обединят, но какво прави българина?

    Коментиран от #54

    14:45 18.10.2026

  • 48 Цвете

    1 1 Отговор
    ИЗКАРАХА Я ,КАТО ТЕРОРИСТ ? ПОЛИЦИЯ ПРЕД ДОМА Й ,ТА И ДРОН КРЪЖАЛ НАД ДОМА Й ,ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА? ТАКА ЛИ ДЕЙСТВАТ И С ТЕХНИТЕ СЪНАРОДНИЦИ? ОСТАВЕТЕ МОМИЧЕТО НАМИРА. СЛЕД КАТО, ЕДНА ГОДИНА НЕ ПОДСИГУРИХА ЛЕЧЕНИЕТО Й ,ТЕ КАКВА РЕАКЦИЯ ОЧАКВА? ОСТАВА СИ В БЪЛГАРИЯ И ТОЧКА ПО ВЪПРОСА.🇧🇬💯🎈

    14:45 18.10.2026

  • 49 освен да ти сложа един минус

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сложих ти плюс":

    Западните покрайнини са в Сърбия. Ако нападнем Сърбия светът няма да ни гледа много добре, а и нищо няма да спечелим.

    Ето някои дати, за да си подредиш впечатленията:
    Желю Желев е президент от 01.08.1990 до 22.01.1997.
    България признава Република Македония (днес Република Северна Македония) на 15.01.1992.
    94 танка Т-55 и 108 гаубици са дарени през 1999 година при правителството на Костов и президент

    14:46 18.10.2026

  • 50 Споко

    0 0 Отговор
    Тя и Митрофанова няма инфо за руските дронове в морето

    14:46 18.10.2026

  • 51 Д-р Янко Янков

    0 0 Отговор
    Дайте я при мен...
    Ще и излекувам гръбнака...

    14:47 18.10.2026

  • 52 Тук историята е друга

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "свободния свят":

    Съвсем различна. И паспортите трябва да се издават безплатно, защото България има дълг към гражданите на Македония, заради престъпленията на съветските правителства, които са управлявали в България.

    14:47 18.10.2026

  • 53 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сложих ти плюс":

    На този въпрос може да ти отговори само Жельо.Ходи го питай ако знаеш къде е сложен за вечни времена.

    14:47 18.10.2026

  • 54 Окепатор пе нционер

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Няма изгледи да падне":

    Ама ти и семейството ти ще воювате, за ваша сметка.

    14:47 18.10.2026

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