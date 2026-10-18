Посланикът ни в РСМ: Нито аз, нито българската държава имахме информация за напускането на Ива Михайлова

Не съм бил информиран за напускането на Ива Михайлова. Нито българската държава, нито аз лично имахме информация, че се подготвя подобно действие. Напротив, очаквахме да продължи съдебният процес по остатъчното дело, както и да продължат усилията за освобождаването ѝ с цел провеждане на необходимото лечение.

Подготвяше се и съвместна работа на местния медицински консилиум с участието на български лекари, които да прегледат медицинската документация и да обсъдят възможностите за последващо лечение. Смятам, че бяхме съвсем близо до постигането на тази цел.

Това заяви посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков в ефира на bTV по повод случая с връщането на Ива Михайлова в България, цитиран от "Фокус".

Радуков поясни, че България така или иначе е щяла да си я върне - дали след месец или два.

По думите му българската държава е оказала необходимата помощ на Михайлова във всички аспекти - не само в рамките на стандартната консулска защита, но и като на представител на българската общност в Северна Македония, чиито права подлежат на защита чрез съответните механизми. Осигурен ѝ е бил един от най-добрите адвокати в страната, поети са били част от разходите по делото и за необходимите експертизи, проведени са редица срещи и са ѝ предоставени документи, които тя не е имала възможност да получи лично поради невъзможността си да пътува.

"Тоест, направили сме всичко необходимо, за да ѝ помогнем да постигне благоприятен изход от ситуацията, но по законовия ред. Ето защо случилото се беше толкова голяма изненада за нас. Това е действие, което не можем да подминем, нито да приветстваме. На първо място обаче не можем да не проявим разбиране към отчаянието ѝ и към изключително тежката ситуация, в която беше поставена.

Не можем да пренебрегнем факта, че от нея се очакваше да има доверие в съдебна система, на която, според обществените нагласи, се доверяват едва около 2% от гражданите. Става дума за съдебна система, която разполага с механизми за освобождаване на лица в подобно положение с цел провеждане на лечение и прилага тези механизми на практика, при това сравнително бързо.

Още повече, как би могла да се довери на система, в която самата съдебна експертиза посочва, че необходимото ѝ лечение не се провежда и не може да бъде осигурено в Северна Македония, а на най-високо политическо ниво, включително в София, се заявява, че съществуват сериозни проблеми с лечението й?

Именно в такава ситуация беше поставена Ива Михайлова - в състояние на крайно отчаяние. Като човек я разбирам, макар че като представител на институция, естествено, не мога професионално да подкрепя подобно действие", разказа Радуков.

Относно информация за иззетите ѝ паспорти посланик Радуков каза, че още миналата година властите в РСМ са отнели личните ѝ документи.

"Пред къщата ѝ обаче постоянно е имало полиция", сподели посланикът. Същото е споделяла и тя. Понякога е имало и дронове над дома ѝ. Предвид тези обстоятелства според Радуков е почти невъзможно момичето да се измъкне незабелязано.

"Северна Македония е съвременна страна със сериозни правоохранителни органи особено в такива сериозни политически случаи. Системата тук не е за подценяване", подчерта Радуков.