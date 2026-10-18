Посланикът ни в РСМ: Нито аз, нито българската държава имахме информация за напускането на Ива Михайлова

Не съм бил информиран за напускането на Ива Михайлова. Нито българската държава, нито аз лично имахме информация, че се подготвя подобно действие. Напротив, очаквахме да продължи съдебният процес по остатъчното дело, както и да продължат усилията за освобождаването ѝ с цел провеждане на необходимото лечение.
Подготвяше се и съвместна работа на местния медицински консилиум с участието на български лекари, които да прегледат медицинската документация и да обсъдят възможностите за последващо лечение. Смятам, че бяхме съвсем близо до постигането на тази цел.
Това заяви посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков в ефира на bTV по повод случая с връщането на Ива Михайлова в България, цитиран от "Фокус".
Радуков поясни, че България така или иначе е щяла да си я върне - дали след месец или два.
По думите му българската държава е оказала необходимата помощ на Михайлова във всички аспекти - не само в рамките на стандартната консулска защита, но и като на представител на българската общност в Северна Македония, чиито права подлежат на защита чрез съответните механизми. Осигурен ѝ е бил един от най-добрите адвокати в страната, поети са били част от разходите по делото и за необходимите експертизи, проведени са редица срещи и са ѝ предоставени документи, които тя не е имала възможност да получи лично поради невъзможността си да пътува.
"Тоест, направили сме всичко необходимо, за да ѝ помогнем да постигне благоприятен изход от ситуацията, но по законовия ред. Ето защо случилото се беше толкова голяма изненада за нас. Това е действие, което не можем да подминем, нито да приветстваме. На първо място обаче не можем да не проявим разбиране към отчаянието ѝ и към изключително тежката ситуация, в която беше поставена.
Не можем да пренебрегнем факта, че от нея се очакваше да има доверие в съдебна система, на която, според обществените нагласи, се доверяват едва около 2% от гражданите. Става дума за съдебна система, която разполага с механизми за освобождаване на лица в подобно положение с цел провеждане на лечение и прилага тези механизми на практика, при това сравнително бързо.
Още повече, как би могла да се довери на система, в която самата съдебна експертиза посочва, че необходимото ѝ лечение не се провежда и не може да бъде осигурено в Северна Македония, а на най-високо политическо ниво, включително в София, се заявява, че съществуват сериозни проблеми с лечението й?
Именно в такава ситуация беше поставена Ива Михайлова - в състояние на крайно отчаяние. Като човек я разбирам, макар че като представител на институция, естествено, не мога професионално да подкрепя подобно действие", разказа Радуков.
Относно информация за иззетите ѝ паспорти посланик Радуков каза, че още миналата година властите в РСМ са отнели личните ѝ документи.
"Пред къщата ѝ обаче постоянно е имало полиция", сподели посланикът. Същото е споделяла и тя. Понякога е имало и дронове над дома ѝ. Предвид тези обстоятелства според Радуков е почти невъзможно момичето да се измъкне незабелязано.
"Северна Македония е съвременна страна със сериозни правоохранителни органи особено в такива сериозни политически случаи. Системата тук не е за подценяване", подчерта Радуков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #15, #16, #29, #37
13:49 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе
Коментиран от #5
13:54 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
До коментар #3 от "Абе":Направила е това че има наше гражданство.в република северна македония да си българин е престъпление.
Коментиран от #17
13:58 18.10.2026
6 Някой
Коментиран от #26
13:59 18.10.2026
7 гаргата:
14:03 18.10.2026
8 Да бе да
14:05 18.10.2026
9 Абе
Коментиран от #20, #39
14:06 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 факт
14:15 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Умиращ но с мерак
Пратете я при мен да я излекува моят...Янко...
14:16 18.10.2026
14 Перо
Коментиран от #22
14:16 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сложих ти плюс
До коментар #5 от "стоян георгиев":Но кажи ми, защо седесарят, пребоядисан комуняка Жельо Желев , вместо да освободи западните покрайнини, подари на сепаратистите танкове?!
Коментиран от #27, #49, #53
14:22 18.10.2026
18 Макробиолог
14:22 18.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 като питаш, да ти кажа
До коментар #9 от "Абе":Катастрофа с жертва и обвиняват нея защото е българка, а реално кола от другата лента влиза насрещно в нейната. Полиция са спрели друг автомобили за проверка на пътя и затрудняват движението, а идващия срещу нея автомобил вместо да изчака, заобикаля полицаите и навлиза в насрещното срещу нея.
Коментиран от #42
14:24 18.10.2026
21 Йотова
14:24 18.10.2026
22 Абсолютно вярно!
До коментар #14 от "Перо":Здравето на първо място. И да загуби делото, тя има българско гражданство и ще продължи живота си в България.
Коментиран от #33
14:24 18.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Наркос
14:28 18.10.2026
25 Разграден двор
14:30 18.10.2026
26 Няма място за чудене
До коментар #6 от "Някой":България и Македония исторически са един и същи народ разделен в две съседни български държави. И е логично тези КПП да се махнат, защото са символ на престъпленията и репресиите срещу българския народ на балканите. Цялата граница е символ на това и е незаконна!
Коментиран от #30
14:31 18.10.2026
27 стоян георгиев
До коментар #17 от "Сложих ти плюс":Защото в македония хората не искат да са българи в мнозинството си.за да няма война подобно на тази в босна и сърбия желев побърза да признае македония.беше много правилен ход.
Коментиран от #32
14:32 18.10.2026
28 И защо така категорично
Бащатаиколко ви брои?
14:33 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян георгиев
До коментар #26 от "Няма място за чудене":Преди обаче да се случи трябва да падне неокомунизма в русия и сърбия които разделиха българския народ и не дават възможност на нашите бивши сънародници в македония да се осъзнаят.
Коментиран от #47
14:34 18.10.2026
31 Зъл пес
14:34 18.10.2026
32 Хайде престанете
До коментар #27 от "стоян георгиев":Стига сте плашили с войни. На всеки македонец трябва да му е готов българския паспорт и да му се предава по-бързия начин при поискване или пресичане на граница с лична карта. Защото има достатъчно данни в архивите за да се види, българи, албанци или рускосръбски лопати са.
Коментиран от #38
14:35 18.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Граница
14:38 18.10.2026
36 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #29 от "Е като не знаехте":Първо да се излекува момичето. После сама ще реши, къде да живее. Има българско гражданство и само българският съд ще реши, дали да бъде съдена в РСМ или да остане в България. Има си процедура за това.
14:38 18.10.2026
37 Европеец ?
До коментар #1 от "Европеец":Означава Идиот.
14:38 18.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Убила
До коментар #9 от "Абе":е човек, осакатила е 5 други. Съмнява ме да има македонска книжка, българската знаем как я е взела.
Коментиран от #40
14:39 18.10.2026
40 стоян георгиев
До коментар #39 от "Убила":Това не е верно.
14:40 18.10.2026
41 Европеец
До коментар #33 от "нефелната":Абе като я гледам ще трябва да се качи на кокили....
14:40 18.10.2026
42 Бастардо
До коментар #20 от "като питаш, да ти кажа":Разгеле,един човек който пресъздава правилно ситуацията.А тия дето ти цвъкат минуси дали ако са на мястото на Ива ще имат дупце да седят при макетата и да чакат присъдата знаейки че са невинни?Надали.
14:40 18.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Българин
До коментар #34 от "стоян георгиев":Баща и е бомбаджия и терорист, каква е тази глупост, че е скаран с шефа на полицията им? За какво се скараха, за цар Самуил и Велика България ли? Шовинизмът така е замъглил съзнанието на някои, че не могат да се видят отстрани колко са неадекватни.
14:43 18.10.2026
45 Изтрит
Я кажете имате ли спомен някой ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН да се казва....ЕФРЕМ?
Знам,че ще ме изтриете...
Уви...това са фактите
14:43 18.10.2026
46 свободния свят
До коментар #38 от "стоян георгиев":Не съм запознат с процедурата за получаване на българско гражданство. В Белгия това трае от една година при брак до 10 години при законно пребиваване и РАБОТА! Не зная на какво основание момичето е получило българско гражданство, но гражданство ВЕЧЕ ИМА, а то не се отнема, дори да лежи в затвора.
Коментиран от #52
14:44 18.10.2026
47 Няма изгледи да падне
До коментар #30 от "стоян георгиев":Русия и САЩ в момента са отслабени и водят неуспешни войни. Сърбия, ако си позволи военна намеса, ще им е последната катастрофална грешка. Европа има нужда балканите да са стабилни и нямат полза от война. В момента това е най-подходящото време да се обяви обединение на България и Северна Македония. Както предците ни имаха смелостта да се опълчат на великите сили при съединението на княжество България и източна Румелия. Румънците и молдовците ще се обединят, но какво прави българина?
Коментиран от #54
14:45 18.10.2026
48 Цвете
14:45 18.10.2026
49 освен да ти сложа един минус
До коментар #17 от "Сложих ти плюс":Западните покрайнини са в Сърбия. Ако нападнем Сърбия светът няма да ни гледа много добре, а и нищо няма да спечелим.
Ето някои дати, за да си подредиш впечатленията:
Желю Желев е президент от 01.08.1990 до 22.01.1997.
България признава Република Македония (днес Република Северна Македония) на 15.01.1992.
94 танка Т-55 и 108 гаубици са дарени през 1999 година при правителството на Костов и президент
14:46 18.10.2026
50 Споко
14:46 18.10.2026
51 Д-р Янко Янков
Ще и излекувам гръбнака...
14:47 18.10.2026
52 Тук историята е друга
До коментар #46 от "свободния свят":Съвсем различна. И паспортите трябва да се издават безплатно, защото България има дълг към гражданите на Македония, заради престъпленията на съветските правителства, които са управлявали в България.
14:47 18.10.2026
53 Лалугер
До коментар #17 от "Сложих ти плюс":На този въпрос може да ти отговори само Жельо.Ходи го питай ако знаеш къде е сложен за вечни времена.
14:47 18.10.2026
54 Окепатор пе нционер
До коментар #47 от "Няма изгледи да падне":Ама ти и семейството ти ще воювате, за ваша сметка.
14:47 18.10.2026