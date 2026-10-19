Украйна нанесе най-мащабния си удар по Санкт Петербург и Ленинградска област от 2022 г.

В нощта на 17 срещу 18 октомври украинските сили са извършили мащабна атака срещу цифровата, енергийната и логистичната инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област. Според Института за изследване на войната (ISW) това е най-големият подобен удар от 2022 г. насам. Анализаторите оценяват последиците от операцията и посочват слабостите в руската отбрана, които тя е разкрила, предава Фокус.
По данни на ISW украинските сили са поразили центъра за данни на руската социална мрежа „ВКонтакте“ (ВК), разположен близо до Санкт Петербург, като са нанесли сериозни щети на съоръжението. От пресслужбата на платформата са заявили, че услугите продължават да работят. В същото време руски медии съобщават за множество оплаквания от потребители заради значителни прекъсвания в работата на социалната мрежа.
Сред засегнатите обекти е и електрическата подстанция „Восток“ с напрежение 330 kV. Ударът по нея е оставил около 20 000 души без електрозахранване.
Украинските въоръжени сили са атакували също нефтения терминал в Санкт Петербург, склад на компанията „Озон“, където е избухнал голям пожар, както и мост, свързващ северната и южната част на града.
Анализаторите от ISW обръщат внимание както на мащаба на операцията, така и на разнообразието от поразени цели. Според тях атаките срещу цифровата инфраструктура предизвикват сериозни нарушения във функционирането на руската цифрова екосистема.
„Това отново показва уязвимостта на руската система за противовъздушна отбрана, както и проблеми в областта на командването и управлението на войските“, отбелязват от института.
Ударите се случват на фона на засилващото се политическо напрежение около войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския си колега Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Киев да капитулира пред Русия. В същото време Зеленски заяви готовност да приеме искането на Тръмп за прекратяване на атаките срещу руски рафинерии в замяна на допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.
Междувременно западни медии съобщават, че руският президент Владимир Путин е предложил тристранна среща на върха през следващия месец с участието на Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според публикациите целта на срещата е да се договори прекратяване на войната при условия, благоприятни за Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не беше икрсйна
Коментиран от #3, #5, #11, #49
09:02 19.10.2026
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4 Хаха
Коментиран от #15, #16, #17, #20
09:04 19.10.2026
5 √®айна
До коментар #1 от "Не беше икрсйна":.....не е тя, друг е
09:04 19.10.2026
6 калеко Алеко
Ами нищо съществено .
Друг е проблема , че безпилотните са минали май през територията на Литва и Латвия май преди да навлязат на Руска територия .
А тия държави май се явяват членки на нато , а ?
Коментиран от #7
09:04 19.10.2026
7 И кво?
До коментар #6 от "калеко Алеко":Фана ли се здраво за палците?
Коментиран от #12, #38
09:06 19.10.2026
8 Института за войната....
09:06 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Заглавието:
09:09 19.10.2026
14 бай Иван
09:11 19.10.2026
15 Война е, нормално
До коментар #4 от "Хаха":а ЕС защо гори?
09:11 19.10.2026
16 бай Иван
До коментар #4 от "Хаха":Париж гори, а Макрон гледа концерт на Селин Дион ?
09:12 19.10.2026
17 Ха-Ха-Ха
До коментар #4 от "Хаха":зеления просяк не спря да се моли вече 5 години, въпреки че получи милиярди и милиярди!
Коментиран от #26
09:13 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Объркано Атлантиче
Причината е, че стандартните въздушни маршрути за украински дронове постоянно се блокират от руснаците и тяхната ефективност е спаднала почти до нула.
И така, на Зеленски беше дадена зелена светлина да започне атаки през ЕС и от европейски страни срещу северна Русия (Санкт Петербург), за да се измести по някакъв начин наративът в полза на продължаване на войната.
Коментиран от #23, #27
09:14 19.10.2026
20 Мишел
До коментар #4 от "Хаха":От началото на войната до днес Украйна е опитала над 8000 пъти да нанесе удар срещу Москва и при нито един не е успяла.
Коментиран от #28, #41, #42
09:14 19.10.2026
21 Ленин
09:15 19.10.2026
22 В Русия 24/7
Коментиран от #29
09:16 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Голия
09:17 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Путин
До коментар #19 от "Объркано Атлантиче":Сорос ни нареди да сме многоходови. Тук на Камчатка е спокойно
09:19 19.10.2026
28 Къде ги четеш тез работи?
До коментар #20 от "Мишел":Да прочетем и ние.
09:20 19.10.2026
29 Мишел
До коментар #22 от "В Русия 24/7":На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна гърмят тонове руски експлозиви. Ефектите са пропорционални на количеството експлозиви.
09:20 19.10.2026
30 Хахахаха
09:20 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АБВ
А какво стана с Харковския котел ? А с Доброполье ? Вивалди нещо спря да свири !
Коментиран от #34
09:23 19.10.2026
33 Защо ли
Коментиран от #44
09:25 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гук
09:29 19.10.2026
37 хихи
09:29 19.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Буахахах
До коментар #20 от "Мишел":Москва гори денонощно от 2 години насам.
09:44 19.10.2026
42 Хахахаха
До коментар #20 от "Мишел":Тупин пуска ракети от 2014 година по президентството в Киев и не е успял нито веднъж.
09:49 19.10.2026
43 хахахахха
09:54 19.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Маринов
Коментиран от #46, #47
10:20 19.10.2026
46 стоян георгиев
До коментар #45 от "Маринов":Зеленски воюва и удря врага по стратегическите му обекти.тръмп е популист иска да въздейства на избирателите си като ползва лъжи.
10:22 19.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ууукрите нанесли удар
10:29 19.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ушанка
10:50 19.10.2026
51 МунчоЛЕТ
10:52 19.10.2026
52 Ушанка
10:52 19.10.2026