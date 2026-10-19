Украйна нанесе най-мащабния си удар по Санкт Петербург и Ленинградска област от 2022 г.

В нощта на 17 срещу 18 октомври украинските сили са извършили мащабна атака срещу цифровата, енергийната и логистичната инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област. Според Института за изследване на войната (ISW) това е най-големият подобен удар от 2022 г. насам. Анализаторите оценяват последиците от операцията и посочват слабостите в руската отбрана, които тя е разкрила, предава Фокус.

По данни на ISW украинските сили са поразили центъра за данни на руската социална мрежа „ВКонтакте“ (ВК), разположен близо до Санкт Петербург, като са нанесли сериозни щети на съоръжението. От пресслужбата на платформата са заявили, че услугите продължават да работят. В същото време руски медии съобщават за множество оплаквания от потребители заради значителни прекъсвания в работата на социалната мрежа.

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Сред засегнатите обекти е и електрическата подстанция „Восток“ с напрежение 330 kV. Ударът по нея е оставил около 20 000 души без електрозахранване.

Украинските въоръжени сили са атакували също нефтения терминал в Санкт Петербург, склад на компанията „Озон“, където е избухнал голям пожар, както и мост, свързващ северната и южната част на града.

Анализаторите от ISW обръщат внимание както на мащаба на операцията, така и на разнообразието от поразени цели. Според тях атаките срещу цифровата инфраструктура предизвикват сериозни нарушения във функционирането на руската цифрова екосистема.

„Това отново показва уязвимостта на руската система за противовъздушна отбрана, както и проблеми в областта на командването и управлението на войските“, отбелязват от института.

Ударите се случват на фона на засилващото се политическо напрежение около войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския си колега Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Киев да капитулира пред Русия. В същото време Зеленски заяви готовност да приеме искането на Тръмп за прекратяване на атаките срещу руски рафинерии в замяна на допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

Междувременно западни медии съобщават, че руският президент Владимир Путин е предложил тристранна среща на върха през следващия месец с участието на Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според публикациите целта на срещата е да се договори прекратяване на войната при условия, благоприятни за Москва.