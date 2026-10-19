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Украйна нанесе най-мащабния си удар по Санкт Петербург и Ленинградска област от 2022 г.
  Тема: Украйна

Украйна нанесе най-мащабния си удар по Санкт Петербург и Ленинградска област от 2022 г.

19 Октомври, 2026 08:59 2 810 52

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  • удар

Атаката срещу цифрови, енергийни и логистични обекти е разкрила уязвимости в руската противовъздушна отбрана и е предизвикала сериозни смущения в инфраструктурата

Украйна нанесе най-мащабния си удар по Санкт Петербург и Ленинградска област от 2022 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В нощта на 17 срещу 18 октомври украинските сили са извършили мащабна атака срещу цифровата, енергийната и логистичната инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област. Според Института за изследване на войната (ISW) това е най-големият подобен удар от 2022 г. насам. Анализаторите оценяват последиците от операцията и посочват слабостите в руската отбрана, които тя е разкрила, предава Фокус.

По данни на ISW украинските сили са поразили центъра за данни на руската социална мрежа „ВКонтакте“ (ВК), разположен близо до Санкт Петербург, като са нанесли сериозни щети на съоръжението. От пресслужбата на платформата са заявили, че услугите продължават да работят. В същото време руски медии съобщават за множество оплаквания от потребители заради значителни прекъсвания в работата на социалната мрежа.

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Сред засегнатите обекти е и електрическата подстанция „Восток“ с напрежение 330 kV. Ударът по нея е оставил около 20 000 души без електрозахранване.

Украинските въоръжени сили са атакували също нефтения терминал в Санкт Петербург, склад на компанията „Озон“, където е избухнал голям пожар, както и мост, свързващ северната и южната част на града.

Анализаторите от ISW обръщат внимание както на мащаба на операцията, така и на разнообразието от поразени цели. Според тях атаките срещу цифровата инфраструктура предизвикват сериозни нарушения във функционирането на руската цифрова екосистема.

„Това отново показва уязвимостта на руската система за противовъздушна отбрана, както и проблеми в областта на командването и управлението на войските“, отбелязват от института.

Ударите се случват на фона на засилващото се политическо напрежение около войната в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския си колега Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Киев да капитулира пред Русия. В същото време Зеленски заяви готовност да приеме искането на Тръмп за прекратяване на атаките срещу руски рафинерии в замяна на допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

Междувременно западни медии съобщават, че руският президент Владимир Путин е предложил тристранна среща на върха през следващия месец с участието на Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според публикациите целта на срещата е да се договори прекратяване на войната при условия, благоприятни за Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не беше икрсйна

    48 13 Отговор
    Някой друг, през Литва и Естония. Не четете ли западни новини? Излагате се ПАК

    Коментиран от #3, #5, #11, #49

    09:02 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    40 50 Отговор
    Санкт Петербург и Москва горят, а Путин се моли на Китай и на САЩ да му помагат във войната.

    Коментиран от #15, #16, #17, #20

    09:04 19.10.2026

  • 5 √®айна

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Не беше икрсйна":

    .....не е тя, друг е

    09:04 19.10.2026

  • 6 калеко Алеко

    54 20 Отговор
    И какво се получи след най големия удар ?
    Ами нищо съществено .
    Друг е проблема , че безпилотните са минали май през територията на Литва и Латвия май преди да навлязат на Руска територия .
    А тия държави май се явяват членки на нато , а ?

    Коментиран от #7

    09:04 19.10.2026

  • 7 И кво?

    16 18 Отговор

    До коментар #6 от "калеко Алеко":

    Фана ли се здраво за палците?

    Коментиран от #12, #38

    09:06 19.10.2026

  • 8 Института за войната....

    30 12 Отговор
    Собственици- американски ястреби. Прочетете е нета, питайте ИИ и ще разберете защо и как ви лъжат

    09:06 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Заглавието:

    16 30 Отговор
    Музика за ушите

    09:09 19.10.2026

  • 14 бай Иван

    41 17 Отговор
    Утре тука да няма само статии как Украйна е разбомбена от агресивната и безчовечна Русия, хкоято непровокирана нанася удари на Украйна ?

    09:11 19.10.2026

  • 15 Война е, нормално

    40 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    а ЕС защо гори?

    09:11 19.10.2026

  • 16 бай Иван

    45 10 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Париж гори, а Макрон гледа концерт на Селин Дион ?

    09:12 19.10.2026

  • 17 Ха-Ха-Ха

    37 15 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    зеления просяк не спря да се моли вече 5 години, въпреки че получи милиярди и милиярди!

    Коментиран от #26

    09:13 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Объркано Атлантиче

    43 10 Отговор
    От Лондон разрешиха на Зеленски, да използва „европейския маршрут“ за атаки с дронове срещу Русия, както и разрешение за изстрелване на безпилотни летателни апарати от територията на „британските колонии в ЕС“. Нападнаха Санкт Петербург от Прибалтика и тъй като разстоянието от границата е малко, не всички дронове бяха свалени.

    Причината е, че стандартните въздушни маршрути за украински дронове постоянно се блокират от руснаците и тяхната ефективност е спаднала почти до нула.
    И така, на Зеленски беше дадена зелена светлина да започне атаки през ЕС и от европейски страни срещу северна Русия (Санкт Петербург), за да се измести по някакъв начин наративът в полза на продължаване на войната.

    Коментиран от #23, #27

    09:14 19.10.2026

  • 20 Мишел

    40 18 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    От началото на войната до днес Украйна е опитала над 8000 пъти да нанесе удар срещу Москва и при нито един не е успяла.

    Коментиран от #28, #41, #42

    09:14 19.10.2026

  • 21 Ленин

    18 27 Отговор
    Мария Захарова: Продължаваме делото на Ленин- чакаме капитализъма да изгние!

    09:15 19.10.2026

  • 22 В Русия 24/7

    13 31 Отговор
    Е дискотека и фойерверки наскоро един генерал на рождения си ден литна през прозореца и се изпари с помощта на едно украинско дронче

    Коментиран от #29

    09:16 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Голия

    11 23 Отговор
    добри новини

    09:17 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путин

    11 25 Отговор

    До коментар #19 от "Объркано Атлантиче":

    Сорос ни нареди да сме многоходови. Тук на Камчатка е спокойно

    09:19 19.10.2026

  • 28 Къде ги четеш тез работи?

    11 10 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Да прочетем и ние.

    09:20 19.10.2026

  • 29 Мишел

    31 9 Отговор

    До коментар #22 от "В Русия 24/7":

    На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна гърмят тонове руски експлозиви. Ефектите са пропорционални на количеството експлозиви.

    09:20 19.10.2026

  • 30 Хахахаха

    15 32 Отговор
    Украйна трябва да издържи до 3 ноември! След това демократите ще си свършат работата.

    09:20 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АБВ

    39 10 Отговор
    С такива ПР-удари Украйна няма да спечели войната, а ще страда много повече. И ние покрай нея.
    А какво стана с Харковския котел ? А с Доброполье ? Вивалди нещо спря да свири !

    Коментиран от #34

    09:23 19.10.2026

  • 33 Защо ли

    32 9 Отговор
    се радвате толкова като знаете че цяла Украйна е в руини!? А англетата ще си получат заслуженото и то според поговорката "Заем брашно ..."

    Коментиран от #44

    09:25 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гук

    7 16 Отговор
    Радвам се.

    09:29 19.10.2026

  • 37 хихи

    20 9 Отговор
    За коледа "Орешник", ще има за всички от сърце...

    09:29 19.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Буахахах

    8 15 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Москва гори денонощно от 2 години насам.

    09:44 19.10.2026

  • 42 Хахахаха

    7 17 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Тупин пуска ракети от 2014 година по президентството в Киев и не е успял нито веднъж.

    09:49 19.10.2026

  • 43 хахахахха

    17 5 Отговор
    тия от тоя институт продължават да се надпреварват с дойче зеле и укринформ,кой повече ще излъже

    09:54 19.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Маринов

    5 4 Отговор
    Зеленски, удари рафинерии, напук на Тръмп. И после какво ще чака? Играе на руска рулетка. Ако си спаси живота, ще е голям шанс. И малък за Зеленска. Кой както иска да го разбира.

    Коментиран от #46, #47

    10:20 19.10.2026

  • 46 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Маринов":

    Зеленски воюва и удря врага по стратегическите му обекти.тръмп е популист иска да въздейства на избирателите си като ползва лъжи.

    10:22 19.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ууукрите нанесли удар

    6 4 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    10:29 19.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ушанка

    3 0 Отговор
    Лъжат,в Москва всичко е спокойно.

    10:50 19.10.2026

  • 51 МунчоЛЕТ

    2 1 Отговор
    Споко бе, всички поражения са САМО от отломки 🤣🤣🤣👍

    10:52 19.10.2026

  • 52 Ушанка

    1 1 Отговор
    Тъщата от Питер съобщи,че в при тях също няма украински удари.

    10:52 19.10.2026

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