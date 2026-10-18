Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Британският посланик: Русия иска да всява страх в Черно море
  Тема: Украйна

Британският посланик: Русия иска да всява страх в Черно море

18 Октомври, 2026 20:42 584 32

  • натаниъл копси-
  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • нато-
  • лукойл

Натаниъл Копси заяви, че атаките срещу кораби са част от повтарящ се модел и че НАТО трябва да отговори на заплахата

Британският посланик: Русия иска да всява страх в Черно море - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове срещу кораби в Черно море са умишлени и целят да предизвикат страх в България и Румъния. Това заяви посланикът на Великобритания у нас Натаниъл Копси в интервю за bTV.

„Тези атаки са нарочни. Има повтарящ се модел. Руснаците, които са отговорни за тези атаки, искат да ни накарат да се страхуваме. Това е планът. Но той няма да сработи, тъй като НАТО е по-силен в сравнение с Русия“, каза Копси.

Още новини от Украйна

По думите му Русия стои зад нападенията. Посланикът се позова на позицията на Украйна, че тя не е извършител, и посочи, че при това положение „другият вариант е Русия“. Той заяви още, че България и Румъния не са провокирали Москва.

НАТО обсъжда напрежението в Черно море

Копси съобщи, че през седмицата предстои среща на НАТО, посветена на начините за намаляване на напрежението в Черно море. Според него Алиансът трябва да покаже, че заплахите няма да променят поведението на държавите членки.

Посланикът каза, че Великобритания уважава решението на България да не се присъединява към „коалицията на желаещите“ за Украйна. „Ключовата дума там е „желаещ“. Това за нас не е проблем“, заяви той.

По отношение на войната Копси посочи, че целта трябва да бъде постигането на мир, но Украйна трябва да бъде в силна позиция при евентуални преговори. „Само един човек може да спре тази война и това е президентът на Русия Владимир Путин. Той е отговорен и той трябва да спре тази война“, каза британският дипломат.

Лондон и София работят по дерогацията за „Лукойл“

Копси определи сътрудничеството между Великобритания и българското правителство по въпроса за дерогацията за „Лукойл“ като много добро. По думите му движението на средства от „Лукойл“ България към Русия е било спряно.

„Дерогацията е само временно решение. Трябва нещо по-дългосрочно“, заяви посланикът. Той подчерта, че за Великобритания е важно България да има сигурен енергиен пазар и надеждни източници на нефт и петрол.

Копси каза, че според информацията, с която разполага, в Европа има достатъчно горива за зимния сезон. Като дългосрочен път той посочи диверсификацията, развитието на алтернативни енергийни източници, слънчевата енергия и батериите.

„Стабилността не е всичко“

Посланикът приветства политическата стабилност в България и заяви, че тя е необходима за провеждането на реформи. Според него обаче стабилността трябва да бъде съчетана с отчетност и напредък във върховенството на закона.

„Стабилността не е всичко. Трябва също отчетност. Стабилността гарантира, че има възможност за реформи. Отчетността гарантира, че тези реформи са в полза на хората“, каза Натаниъл Копси.

Той посочи, че икономическите отношения между България и Великобритания са добри, но могат да се развиват допълнително. Според него британските инвестиции зависят от стабилността, съдебната система и гаранциите за върховенство на закона.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    3 13 Отговор
    А НЕ Е ЛИ ИСТИНА? КОЛКО МОЖЕ ОЩЕ ДА ИЗДЪРЖИ ДЖУДЖЕТО ? 🙃🫡🤡

    Коментиран от #11

    20:47 18.10.2026

  • 2 страх лозе пази

    2 1 Отговор
    Твоя глас твоят избор - Гласувайте

    20:48 18.10.2026

  • 3 Аве

    19 2 Отговор
    Не знам, но Лама Мирченко и Тагаренко с по 2 памперса ходят!

    20:48 18.10.2026

  • 4 Мръсна лъжлива сган

    22 1 Отговор
    Русия единствено иска да се разкарате боклуци. И хиляди пъти предупреждава.

    20:48 18.10.2026

  • 5 Робот

    9 1 Отговор
    ФАКТИТЕ.....! Нато и запада плашат гаргите през медиите а Русия загражда територии и точи ресурси...!

    20:49 18.10.2026

  • 6 ХиХи

    10 1 Отговор
    Ми щом можете страхувайте я вие, мен ми е все тая

    20:49 18.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    17 1 Отговор
    Щом всички натовци квичат, Значи Русия не само иска, но и всява страх в заешките им сърчица.

    20:49 18.10.2026

  • 8 Мда

    15 0 Отговор
    Британският посланик се издаде. Не Русия иска да всява страх в Черно море. Това е британснка опорка. Британците снабдяват украйна с дронове и самите британци ги управляват. Нима украйна има сателити за работа с британски оръжия? Лелей...

    20:52 18.10.2026

  • 9 Ами

    7 0 Отговор
    В някой медии се появи информация, че е много вероятно
    трета страна да има вина за част от поразените кораби.

    20:53 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един

    4 1 Отговор
    Тоя още какви глупости плещеше. Изкара, че зад Брекзит стои дългата ръка на Кремъл. След това направо спрях телевизора.

    21:01 18.10.2026

  • 14 Върна Се Към Темата !

    1 1 Отговор
    Която Радев !

    Толкова Старателно Отбягва !

    "стабилността, на съдебната система и гаранциите за върховенство на закона"

    21:01 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Като изключим пристрастността

    3 0 Отговор
    На Британският посланик впечатление прави и липсата му на обща култура. Определено този човек като изключим че чат пат говори български въобще не му е ясно къде точно се намира и каква е ролята на посланника. И впрочем и отново референдум да направят пак няма хората в ЕС да желаят да влязат камо ли еврото да приемат. А и ще им се наложи след Македония и Сърбия да се наредят на опашката и на нас ДА-то скъпо и прескъпо да платят ако читави хора по това време в далечното бъдеще ни управляват... имаме много да им връщаме на тези подли британци още от времената на турското иго !

    21:05 18.10.2026

  • 17 Някой

    2 0 Отговор
    Аз бих казал, че Великобритания иска да всее страх сред страните по Черно море. Доказателства не са нужни - по европейски.

    21:07 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоя кърлеж

    1 1 Отговор
    Да си взима външната чума и да не ни се бърка в работата!
    А то, Рундьо е ясен, от стъв за власт ще продаде и ще подари, встчко какаото му поискат!

    21:08 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Англия е вечен враг на България помнете

    21:12 18.10.2026

  • 24 Типи наративи без

    0 0 Отговор
    Реално покритие ! (трябва да бъде постигането на мир, но Украйна трябва да бъде в силна позиция при евентуални преговори) ку-кууу Нито трябва, нито пък ще се случи

    21:13 18.10.2026

  • 25 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Англия ни мрази от сърце помнете

    21:13 18.10.2026

  • 26 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Англистан много ме здране да турят чалмити

    21:14 18.10.2026

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.
    И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
    Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
    Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.

    21:15 18.10.2026

  • 28 Мхм

    0 0 Отговор
    Интересно. Защо британски посланик се обяснява като учиничка за ударите по кораби в Черно море по медиите по гербавото (пп/дб//дсб) бтв? Защо няма мнение пак по бтв от украинския или от руския посланик? А де?

    21:15 18.10.2026

  • 29 Кви ги говори тоя

    0 0 Отговор
    Няма случай просто атлантическите реформи да са били в полза на хората ! Нито в България, нито никъде. Спал ли е тея дни и не знае ли какво се случва в Европа от тея тяхните "реформи" ...

    21:17 18.10.2026

  • 30 Нека да не заблуждаваме незапознатите

    0 0 Отговор
    Русия първо си присвои Азовско море, като вътрешно море, а сега вече се цели в Черно Море, което би им позволило контрола на Босфора и Дарданелите, към което винаги са се стремели. Александър III до началника на Генералния щаб генерал Николай Обручев е написано на 12 септември 1885 г., само шест дни след обявяването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
    "... Ние трябва да имаме една-единствена главна цел - завладяването на Константинопол, за да се установим завинаги на Проливите и да знаем, че Константинопол винаги ще бъде в наши ръце. Това е в интерес на Русия и към това трябва да се стремим. Всичко останало, случващо се на Балканите, за нас е второстепенно. Стига сме се правили на интересни в ущърб на истинските интереси на Русия! Славяните сега са длъжни да служат на Русия, а не ние на тях!“

    21:17 18.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Всички помним

    1 0 Отговор
    Че нисшебритания е правила всичко възможно България да остане под турско робство! Всички помним че Русия е помогнала България да се освободи!

    21:18 18.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове