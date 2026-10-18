Британският посланик: Русия иска да всява страх в Черно море

Атаките с дронове срещу кораби в Черно море са умишлени и целят да предизвикат страх в България и Румъния. Това заяви посланикът на Великобритания у нас Натаниъл Копси в интервю за bTV.

„Тези атаки са нарочни. Има повтарящ се модел. Руснаците, които са отговорни за тези атаки, искат да ни накарат да се страхуваме. Това е планът. Но той няма да сработи, тъй като НАТО е по-силен в сравнение с Русия“, каза Копси.

Още новини от Украйна

По думите му Русия стои зад нападенията. Посланикът се позова на позицията на Украйна, че тя не е извършител, и посочи, че при това положение „другият вариант е Русия“. Той заяви още, че България и Румъния не са провокирали Москва.

НАТО обсъжда напрежението в Черно море

Копси съобщи, че през седмицата предстои среща на НАТО, посветена на начините за намаляване на напрежението в Черно море. Според него Алиансът трябва да покаже, че заплахите няма да променят поведението на държавите членки.

Посланикът каза, че Великобритания уважава решението на България да не се присъединява към „коалицията на желаещите“ за Украйна. „Ключовата дума там е „желаещ“. Това за нас не е проблем“, заяви той.

По отношение на войната Копси посочи, че целта трябва да бъде постигането на мир, но Украйна трябва да бъде в силна позиция при евентуални преговори. „Само един човек може да спре тази война и това е президентът на Русия Владимир Путин. Той е отговорен и той трябва да спре тази война“, каза британският дипломат.

Лондон и София работят по дерогацията за „Лукойл“

Копси определи сътрудничеството между Великобритания и българското правителство по въпроса за дерогацията за „Лукойл“ като много добро. По думите му движението на средства от „Лукойл“ България към Русия е било спряно.

„Дерогацията е само временно решение. Трябва нещо по-дългосрочно“, заяви посланикът. Той подчерта, че за Великобритания е важно България да има сигурен енергиен пазар и надеждни източници на нефт и петрол.

Копси каза, че според информацията, с която разполага, в Европа има достатъчно горива за зимния сезон. Като дългосрочен път той посочи диверсификацията, развитието на алтернативни енергийни източници, слънчевата енергия и батериите.

„Стабилността не е всичко“

Посланикът приветства политическата стабилност в България и заяви, че тя е необходима за провеждането на реформи. Според него обаче стабилността трябва да бъде съчетана с отчетност и напредък във върховенството на закона.

„Стабилността не е всичко. Трябва също отчетност. Стабилността гарантира, че има възможност за реформи. Отчетността гарантира, че тези реформи са в полза на хората“, каза Натаниъл Копси.

Той посочи, че икономическите отношения между България и Великобритания са добри, но могат да се развиват допълнително. Според него британските инвестиции зависят от стабилността, съдебната система и гаранциите за върховенство на закона.

Източници: btvnovinite.bg