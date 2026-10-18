Британският посланик: Русия иска да всява страх в Черно море

Атаките с дронове срещу кораби в Черно море са умишлени и целят да предизвикат страх в България и Румъния. Това заяви посланикът на Великобритания у нас Натаниъл Копси в интервю за bTV.
„Тези атаки са нарочни. Има повтарящ се модел. Руснаците, които са отговорни за тези атаки, искат да ни накарат да се страхуваме. Това е планът. Но той няма да сработи, тъй като НАТО е по-силен в сравнение с Русия“, каза Копси.
По думите му Русия стои зад нападенията. Посланикът се позова на позицията на Украйна, че тя не е извършител, и посочи, че при това положение „другият вариант е Русия“. Той заяви още, че България и Румъния не са провокирали Москва.
НАТО обсъжда напрежението в Черно море
Копси съобщи, че през седмицата предстои среща на НАТО, посветена на начините за намаляване на напрежението в Черно море. Според него Алиансът трябва да покаже, че заплахите няма да променят поведението на държавите членки.
Посланикът каза, че Великобритания уважава решението на България да не се присъединява към „коалицията на желаещите“ за Украйна. „Ключовата дума там е „желаещ“. Това за нас не е проблем“, заяви той.
По отношение на войната Копси посочи, че целта трябва да бъде постигането на мир, но Украйна трябва да бъде в силна позиция при евентуални преговори. „Само един човек може да спре тази война и това е президентът на Русия Владимир Путин. Той е отговорен и той трябва да спре тази война“, каза британският дипломат.
Лондон и София работят по дерогацията за „Лукойл“
Копси определи сътрудничеството между Великобритания и българското правителство по въпроса за дерогацията за „Лукойл“ като много добро. По думите му движението на средства от „Лукойл“ България към Русия е било спряно.
„Дерогацията е само временно решение. Трябва нещо по-дългосрочно“, заяви посланикът. Той подчерта, че за Великобритания е важно България да има сигурен енергиен пазар и надеждни източници на нефт и петрол.
Копси каза, че според информацията, с която разполага, в Европа има достатъчно горива за зимния сезон. Като дългосрочен път той посочи диверсификацията, развитието на алтернативни енергийни източници, слънчевата енергия и батериите.
„Стабилността не е всичко“
Посланикът приветства политическата стабилност в България и заяви, че тя е необходима за провеждането на реформи. Според него обаче стабилността трябва да бъде съчетана с отчетност и напредък във върховенството на закона.
Той посочи, че икономическите отношения между България и Великобритания са добри, но могат да се развиват допълнително. Според него британските инвестиции зависят от стабилността, съдебната система и гаранциите за върховенство на закона.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #11
20:47 18.10.2026
2 страх лозе пази
20:48 18.10.2026
3 Аве
20:48 18.10.2026
4 Мръсна лъжлива сган
20:48 18.10.2026
5 Робот
20:49 18.10.2026
6 ХиХи
20:49 18.10.2026
7 РЕАЛИСТ
20:49 18.10.2026
8 Мда
20:52 18.10.2026
9 Ами
трета страна да има вина за част от поразените кораби.
20:53 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един
21:01 18.10.2026
14 Върна Се Към Темата !
Толкова Старателно Отбягва !
"стабилността, на съдебната система и гаранциите за върховенство на закона"
21:01 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Като изключим пристрастността
21:05 18.10.2026
17 Някой
21:07 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тоя кърлеж
А то, Рундьо е ясен, от стъв за власт ще продаде и ще подари, встчко какаото му поискат!
21:08 18.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ФАКТ
21:12 18.10.2026
24 Типи наративи без
21:13 18.10.2026
25 ФАКТ
21:13 18.10.2026
26 ФАКТ
21:14 18.10.2026
27 Горски
И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.
21:15 18.10.2026
28 Мхм
21:15 18.10.2026
29 Кви ги говори тоя
21:17 18.10.2026
30 Нека да не заблуждаваме незапознатите
"... Ние трябва да имаме една-единствена главна цел - завладяването на Константинопол, за да се установим завинаги на Проливите и да знаем, че Константинопол винаги ще бъде в наши ръце. Това е в интерес на Русия и към това трябва да се стремим. Всичко останало, случващо се на Балканите, за нас е второстепенно. Стига сме се правили на интересни в ущърб на истинските интереси на Русия! Славяните сега са длъжни да служат на Русия, а не ние на тях!“
21:17 18.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Всички помним
21:18 18.10.2026