Как да разберете дали зимните гуми са все още в добро състояние

Ако искате да шофирате безопасно в студените месеци, трябва да снабдите автомобила си със зимни гуми. Но дали да купите нови, или старите все още са в добро състояние? Ето как да разберете.

Защо трябва да се сменят

Причините са две. Първата е законова: изискванията в България са между 15 ноември и 1 март да използвате гуми за зимни условия или такива с дълбочина на грайфера над 4 мм. Това не е произволно решение – според специалистите е необходимо, за да може автомобилът да е максимално стабилен по студени, заледени и заснежени пътища.

Втората причина е в материала. С времето каучукът се променя, става по-мек, има по-малко сцепление и тогава дори грайфер в нормата не дава добри резултати. Ваша отговорност е да прегледате добре дали тези гуми, които имате от миналата година, все още стават за използване, или вече не са толкова надеждни.

Ето как да го направите.

Проверете грайфера

Най-лесно е да измерите дълбочината на грайфера. Направете го на няколко места, но най-вече проверете най-изтърканите. Ако дори в една зона дълбочината е под 4 мм, няма какво да мислите – тези зимни гуми вече не са подходящи за използване. И всеки полицай, който ви спре на пътя, ще ви напомни това.

Още при проектирането си тези модели са създадени със специални канали. Те имат такава дълбочина и посока, че лесно да избутват встрани водата и снега и да оказват съпротивление върху лед. Но когато се изтъркат, спират да изпълняват функцията си добре.

Потърсете индикаторите за износване

Повечето съвременни зимни гуми имат специални индикатори за износване. Това са изпъкнали детайли вътре в каналите. Тяхната височина е максималното износване, което производителят е заложил в продукта си. Така че ако грайферите се изтъркат толкова, че стигнат до индикатора, значи е време за смяна, дори ако измерите повече от 4 мм дълбочина.

Огледайте за пукнатини

Но грайферът сам по себе си не е достатъчен – зимните гуми трябва да бъдат в добро общо състояние. Огледайте добре всяка една по ръбовете и страните, отвън и отвътре. Потърсете за наличието на каквито и да е пукнатини, разрези, неравности, подутини, деформации или разслоявания. Всички те ще ви покажат, че безопасността вече не е гарантирана. Ако все пак промените ви се струват незначителни, потърсете и мнение на специалист.

Преценете износването

Ако повърхностите не са износени равномерно, това може да повлияе на поведението на автомобила по хлъзгави пътища. Но също така означава, че самият автомобил не е изправен и е добре да го проверите в сервиз.

Проверете възрастта

Каучукът остарява с времето, влияят му слънчеви лъчи, горещина, студ, начин на съхранение. Така че дори да изглежда перфектно, остарялата зимна гума вече няма нужното сцепление. Обикновено производителите дават указания колко години материалът е в добро състояние, но дори най-добрите от тях препоръчват по-малко от 10 години при добри условия на съхранение.

А за да узнаете кога е произведена, потърсете на стената изписан DOT/TIN код. Последните четири цифри в него са седмица и година на производство и ще ви ориентират дали наистина си струва.