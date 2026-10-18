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Антон Кутев: Европа трябва да търси диалог с Русия
  Тема: Украйна

Антон Кутев: Европа трябва да търси диалог с Русия

18 Октомври, 2026 19:03, обновена 18 Октомври, 2026 19:05 439 14

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  • нато

Представителят на „Прогресивна България“ призова България да не прави прибързани изводи за атаките срещу кораби в Черно море

Антон Кутев: Европа трябва да търси диалог с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европа трябва да търси диалог с Русия, за да бъде прекратена войната в Украйна, а България не бива да прави прибързани изводи за атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Това заяви представителят на „Прогресивна България“ Антон Кутев в предаването „120 минути“.

Повод за коментара му стана позиция на Европейския съвет, в която Русия е посочена като извършител на атаки с дронове срещу граждански и търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния. Кутев заяви, че политическата позиция не трябва да изключва необходимостта от събиране на доказателства.

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„Нееднократно сме казвали, че това, което искаме първо, е да установим данните и тогава да ги обявим“, посочи Кутев.

Кутев: България трябва да защитава интересите си в ЕС и НАТО

Според Кутев България не може да очаква сигурността ѝ да бъде гарантирана извън съюзите, в които членува. Той определи НАТО като основен гарант за сигурността на страната и заяви, че членството в Алианса остава ключова част от националната доктрина за сигурност.

Това обаче не означава, че София трябва да се отказва от собствените си позиции, подчерта той.

„Това обаче не означава, че в рамките на НАТО и Европейския съюз не бива да защитаваме националните си интереси. Напротив, означава точно обратното“, каза Кутев.

Той коментира и критиките на Даниел Митов за различия между публичните позиции на премиера Радев пред европейските партньори и пред българското общество. Кутев не се съгласи с тази оценка и заяви, че публичното говорене в ЕС е внимателно прецизирано.

Диалогът с Москва трябва да бъде европейски

Кутев заяви, че не може да прецени дали българският премиер трябва незабавно да разговаря с Владимир Путин за атаките в Черно море и войната в Украйна. Според него обаче евентуален разговор трябва да бъде съгласуван с европейските институции и да се проведе, когато Европейският съюз е готов да започне преговори.

„Много би ми се искало някъде разговор да започне и бих бил щастлив, ако започне от господин Радев, но това е оценка, която трябва да е на Европейската комисия“, заяви той.

По думите му желанието за диалог не означава одобрение на руската агресия или отричане на отговорността за войната. Той смята, че подкрепата за Украйна и търсенето на дипломатическо решение могат да вървят едновременно.

„За да се свърши войната, както всяка война, трябва да се седне на масата на преговорите и на тези преговори по някакъв начин някой трябва да разговаря“, коментира Кутев.

Предупреждение за разширяване на конфликта

Представителят на „Прогресивна България“ заяви, че Европа трябва да увеличи инвестициите в отбраната, но това не бива да става за сметка на науката, социалните политики и кохезията. Според него отслабването на тези сфери може да засили общественото недоволство в европейските държави.

Кутев определи атаките срещу плавателни съдове и инцидентите с дронове като знак за повишен риск в Черноморския регион.

„Ние вече сме на крачка от разширяване на този конфликт“, предупреди той.

Той допълни, че България може да помогне за започването на дипломатически процес, но не трябва да действа едностранно. Според него този изход няма да бъде постигнат с мълчание, а с координиран диалог.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е неадекватен

    18 5 Отговор
    Диалог с АГРЕСОР, който напада независима държава?!

    19:08 18.10.2026

  • 2 Русия е агресорът!!

    16 5 Отговор
    Русия трябва да носи отговорност за агресията си, а сигурността на Украйна да бъде гарантирана.
    Според мен най-важното е Европа да преговаря от позиция на сила, с единна политика и без да жертва украинския суверенитет.
    Мирът е целта, но не бива да бъде купуван с цената на нова война в бъдеще.

    19:10 18.10.2026

  • 3 Глу посни

    12 2 Отговор
    Глу пости

    19:10 18.10.2026

  • 4 Никаква капитулация!

    15 4 Отговор
    Мирът не означава да затворим очи пред агресията, а да потърсим начин тя да бъде прекратена, без да се възнаграждава. Европа трябва да говори с Москва от позиция на единство и сила, а не на страх и отстъпки.

    19:11 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Диалог ли?

    13 2 Отговор
    Диалог без отговорност за агресията може да изглежда като нормализиране на безнаказаността. Да преговаряш за мир не означава да оправдаваш войната — важното е да не превръщаш агресията в награда.

    19:14 18.10.2026

  • 7 Разумен

    10 2 Отговор
    Европа трябва да търси мир, но не чрез капитулация пред Русия. Необходими са:
    Единство в ЕС и НАТО — без разделяне на съюзниците.
    Подкрепа за Украйна — тя не бива да бъде принуждавана да се отказва от суверенитета си.
    Преговори от позиция на сила — с ясни условия и гаранции за сигурност.
    Отговорност за агресията — мирът не трябва да означава безнаказаност.
    Защита на България и Черно море — чрез реални мерки за сигурност.
    Най-важното: Европа трябва да направи така, че мирът да не бъде просто пауза преди следващата война.

    19:15 18.10.2026

  • 8 Търси , бе

    10 2 Отговор
    щом е така ! Не умувай както цялата ви червена сбирщина .

    19:17 18.10.2026

  • 9 ЗАМИНАВАЙ

    7 1 Отговор
    ДА ТЪРСИШ!!!

    19:18 18.10.2026

  • 10 !!!?

    5 2 Отговор
    Всеки опит за диалог с Путин е реабилитация на Хитлер !!!?

    19:20 18.10.2026

  • 11 Кутев

    4 1 Отговор
    и теб да те стигне Кутев...

    19:21 18.10.2026

  • 12 Иван

    3 2 Отговор
    тоя е като проскубана гъска .......

    19:22 18.10.2026

  • 13 Господине

    3 0 Отговор
    Нашиот кме...т ви се смее и трупа пачки....привет от Кар...ловска об...щина.

    19:22 18.10.2026

  • 14 Наглост Кутевска

    3 1 Отговор
    Много е нагъл тоя Кутев, много! Много накъл и много мръсен! Разговори с Русия и край! Друг изход няма! Ами, иди разговаряй с кремълския злодей и масов убиец бе, червен Кутев, хайде, заминавай! Не, българи! Трябва да спрем "прогресивната" заплаха, защото тя е опасна за държавата ни, много е опасна! Помните ли, тоя мерзавец на снимката кза "Нашият порламент", тоест - ето ви член първи - управление на една партия! Тоя като нищо ще отвори и лагерите на смъртта, особено онзи в Ловеч, където извергът, садист и убиец Газдов сутрин
    давал огледалце на набелязаните за убиване нещастници, за да се погледнат за последен път! Ами, дайте едно огледалце на Кутевия червен наглец, та да е готов за надзирател на кимунистическия лагер на смъртта в Ловеч.

    19:33 18.10.2026

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