Антон Кутев: Европа трябва да търси диалог с Русия

Европа трябва да търси диалог с Русия, за да бъде прекратена войната в Украйна, а България не бива да прави прибързани изводи за атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Това заяви представителят на „Прогресивна България“ Антон Кутев в предаването „120 минути“.

Повод за коментара му стана позиция на Европейския съвет, в която Русия е посочена като извършител на атаки с дронове срещу граждански и търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния. Кутев заяви, че политическата позиция не трябва да изключва необходимостта от събиране на доказателства.

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Кутев: България трябва да защитава интересите си в ЕС и НАТО

„Нееднократно сме казвали, че това, което искаме първо, е да установим данните и тогава да ги обявим“, посочи Кутев.

Според Кутев България не може да очаква сигурността ѝ да бъде гарантирана извън съюзите, в които членува. Той определи НАТО като основен гарант за сигурността на страната и заяви, че членството в Алианса остава ключова част от националната доктрина за сигурност.

Това обаче не означава, че София трябва да се отказва от собствените си позиции, подчерта той.

„Това обаче не означава, че в рамките на НАТО и Европейския съюз не бива да защитаваме националните си интереси. Напротив, означава точно обратното“, каза Кутев.

Той коментира и критиките на Даниел Митов за различия между публичните позиции на премиера Радев пред европейските партньори и пред българското общество. Кутев не се съгласи с тази оценка и заяви, че публичното говорене в ЕС е внимателно прецизирано.

Диалогът с Москва трябва да бъде европейски

Кутев заяви, че не може да прецени дали българският премиер трябва незабавно да разговаря с Владимир Путин за атаките в Черно море и войната в Украйна. Според него обаче евентуален разговор трябва да бъде съгласуван с европейските институции и да се проведе, когато Европейският съюз е готов да започне преговори.

„Много би ми се искало някъде разговор да започне и бих бил щастлив, ако започне от господин Радев, но това е оценка, която трябва да е на Европейската комисия“, заяви той.

По думите му желанието за диалог не означава одобрение на руската агресия или отричане на отговорността за войната. Той смята, че подкрепата за Украйна и търсенето на дипломатическо решение могат да вървят едновременно.

Предупреждение за разширяване на конфликта

„За да се свърши войната, както всяка война, трябва да се седне на масата на преговорите и на тези преговори по някакъв начин някой трябва да разговаря“, коментира Кутев.

Представителят на „Прогресивна България“ заяви, че Европа трябва да увеличи инвестициите в отбраната, но това не бива да става за сметка на науката, социалните политики и кохезията. Според него отслабването на тези сфери може да засили общественото недоволство в европейските държави.

Кутев определи атаките срещу плавателни съдове и инцидентите с дронове като знак за повишен риск в Черноморския регион.

„Ние вече сме на крачка от разширяване на този конфликт“, предупреди той.

Той допълни, че България може да помогне за започването на дипломатически процес, но не трябва да действа едностранно. Според него този изход няма да бъде постигнат с мълчание, а с координиран диалог.

Източници: btvnovinite.bg