Станислав Стоянов: Калас и Фон дер Лайен да посетят Варна и да обяснят на хората политиката „мир чрез сила“

Евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов, който е председател на европейската партия „Европа на суверенните нации“ и зам.-председател на едноименната парламентарна група, се включи с изказване в пленарен дебат на тема „Ескалация на руските удари в ЕС, по-специално срещу корабоплаването в Черно море, застрашаващи човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност“.

„Роден съм във Варна, на брега на Черно море. За мен то не е просто географско понятие. То е моят дом. Войната излезе от телевизора и се приближи до домовете ни. Взривовете от атакуваните кораби бяха чути по българското крайбрежие. Няма да споря кой е нанесъл поредния удар.

И двете страни воюват. Дрон, определен от българските власти като украински, се взриви на наша територия, близо до стратегическа газова инфраструктура. Войната излиза извън контрол. Това е ескалация!

Черно море става все по-опасно за търговското корабоплаване. Износът на зърно е затруднен, продоволствената сигурност е застрашена, туризмът е под заплаха.

Все повече хора питат: накъде ни води Европейският съюз в този конфликт? Може би госпожа Калас и госпожа Фон дер Лайен трябва да посетят Варна и да обяснят на хората как политиката „мир чрез сила“ ще ни донесе мир. И колко още пакета санкции срещу Русия ще са необходими? Вече сме на 22-рия. Да не се окаже накрая, че силата ни не стига, а сме пренебрегнали дипломацията?

Пред нас има два пътя: още военно противопоставяне с риск от нова ескалация или реални дипломатически усилия за прекратяването на конфликта. Някои все по-настойчиво говорят за член 5 от Договора за НАТО. Член 4 явно вече не е толкова интересен. Но осъзнават ли риска от пряк сблъсък с ядрена свръхсила?

Интересът на България и Европа е Черно море да бъде регион на мир, търговия и сътрудничество. Нужни са преговори между Русия и Украйна за устойчив мир.

Европа има нужда от дипломация, не от по-голяма война. Защото пряк сблъсък с ядрена сила може да доведе до ядрена зима. А аз предпочитам снежната!“, заяви Станислав Стоянов.

Станислав Стоянов постави акцент върху необходимостта от мир, дипломация и преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната. За разлика от него, останалите български евродепутати, участвали в дебата, акцентираха предимно върху определянето на агресор и засилването на военното присъствие в Черно море с цел повишаване на отбранителните способности, като оставиха дипломацията на заден план.