БАСЕЛ алармира: Високите екотакси може да останат поне до февруари 2027 г.

Върховният административен съд (ВАС) спря действието на приетото през септември намаление на продуктовите такси, известни като екотакси, за електрическо и електронно оборудване. Докато съдът не се произнесе окончателно по спора, ще продължат да се прилагат старите, значително по-високи ставки. Според Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) от създалата се ситуация губят както потребителите, така и българският бизнес.

Продуктовата такса се заплаща от производителите и вносителите на хладилници, климатици, печки, компютри, принтери и други електрически и електронни уреди. Средствата са предназначени за събиране, третиране и рециклиране на излязлото от употреба оборудване. Таксата се включва в цената на стоките и в крайна сметка се заплаща от потребителите.

Темата засяга и фотоволтаичните панели, за които също беше предвидено съществено намаляване на ставката. Отделен и все още нерешен проблем остават високите такси за индустриалните батерии за съхранение на електроенергия, които могат значително да увеличат стойността на една завършена система.

В началото на септември 2026 г. правителството прие намаляване на продуктовите такси за електрическото и електронното оборудване средно около четири пъти. Промяната премина през обществено обсъждане и беше обнародвана в „Държавен вестник“.

Четири организации по оползотворяване на отпадъци обжалваха новите ставки пред ВАС. Според изложените от тях мотиви по-ниските такси ще намалят приходите им и могат да застрашат финансовата им стабилност. На 6 октомври съдът спря действието на новите ставки до приключване на производството с окончателен съдебен акт.

Министерският съвет е подал частна жалба срещу спирането, но тя е оставена без движение заради нередовност при подписването. Даден е седемдневен срок за отстраняване на проблема. Ако това бъде направено навреме, петчленен състав на ВАС ще реши окончателно дали временното спиране да остане в сила.

Съдът може да отмени спирането и по-ниските ставки да започнат да се прилагат, без да се чака приключването на основното дело. Ако обаче спирането бъде потвърдено, старите по-високи такси ще останат поне до първото открито съдебно заседание, насрочено за 10 февруари 2027 г. Това не означава, че спорът ще приключи тогава. Решението на тричленния състав може да бъде обжалвано пред петчленен състав, поради което прилагането на по-ниските ставки може да се забави още.

„Разочаровани, притеснени и силно учудени сме от създалата се ситуация. Новите ставки преминаха през обществено обсъждане и през всички предвидени от закона процедури. Трудно ми е да приема, че Министерският съвет, с цялата експертиза и юридически ресурс, с които разполага, е приел незаконосъобразна или необоснована промяна. Още по-притеснително е, че обжалването на съдебното спиране е оставено без движение заради нередовност при подписването. В резултат българският бизнес и потребителите продължават да плащат значително по-високи такси“, заяви председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев.

Като пример за липсата на икономическа обоснованост БАСЕЛ посочва продуктовите такси за индустриалните батерии за съхранение на електроенергия. В България ставката достига приблизително 2,81 евро за килограм, докато сравнимата ставка в Румъния е около 0,20 евро за килограм. Така таксата у нас е приблизително 14 пъти по-висока и поставя българските инвестиции в системи за съхранение в значително по-неблагоприятна позиция.

От асоциацията припомнят, че продуктовите такси трябва да отразяват реалните разходи за събиране, третиране и рециклиране на отпадъците, а не да се превръщат в скрита тежест за бизнеса и потребителите. БАСЕЛ настоява за прозрачни и икономически обосновани правила, при които всеки производител или вносител плаща съобразно действително генерирания отпадък и реалните разходи за неговото оползотворяване.

Асоциацията ще потърси разговор с Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите и други браншови организации, за да бъдат защитени приетите по-ниски ставки и да се намери справедливо и пазарно поносимо решение и за индустриалните батерии.

БАСЕЛ е национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“, основана през 1994 г. В нея членуват 130 български и чуждестранни компании, университети и бизнес организации. Сред членовете са производители на електрически и електронни изделия, предприятия за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставчици на компоненти и компании с инженерингова, консултантска и развойна дейност. Общият им годишен оборот е около 2 млрд. евро.