Никола Газдов: Абсолютно погрешно е да се твърди, че има хаос в електроенергийна система

9 Февруари, 2026 18:52 557 16

Огромна част от тези инвестиции е насочена именно към развитие на мрежата

Никола Газдов: Абсолютно погрешно е да се твърди, че има хаос в електроенергийна система - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В края на януари месец Иван Хиновски от Български енергиен и минен форум обяви в предаването „Лице в лице“, че твърде много инвестираме в големи фотоволтаични проекти, което е опасно за енергийната ни сигурност, защото дебалансира системата, припомни бТВ.

Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия определи данните, които Хиновски изнася, като регулаторно несъстоятелни и технически неверни.

В предаването „Лице в лице“ той обясни, че „фактите са следните – възобновяемата енергия е сигурна, тя е евтина и по никакъв начин не застрашава развитието и управлението на българската електроенергийна система“.

По думите му именно благодарение на възобновяемата енергия у нас сме успели да привлечем инвестиции за над 3 милиарда евро в последните 4-5 години.

„Огромна част от тези инвестиции е насочена именно към развитие на мрежата. Изградиха се десетки нови подстанции, стотици километри нови електропроводи, а сега се изграждат и хиляди мегаватчасове батерии за съхранение на енергия, което ще направи българската електроенергийна система още по-стабилна и още по-сигурна“, каза Никола Газдов.

И заключи – няма конфликт между възобновяемите източници и управлението на българската електроенергийна система.

„Абсолютно погрешно е да се твърди, че има някакъв хаос в тази система. Дали България се развива твърде бързо, или не, преценете вие. Имаме около 700 мегавата вятърни мощности у нас и 5 хиляди мегавата солари. Съседна Гърция има пет пъти повече вятърни мощности и три пъти повече солари, а Турция – 20 пъти повече вятър и 10 пъти повече солари“, обясни той.

По думите му това говори всъщност за „огромно забавяне на вятъра у нас“. Със соларите догонваме – а при батериите сме сред лидерите.

„България има много добър капацитет да изгражда такива системи. Както солари, ветропаркове, така и батерии. Ние имаме някои от водещите компании в Европа, включително най-големия системен инсталатор на континента, е българска компания с над 2 хиляди служители. Имаме у нас и първия сертифициран завод по европейски регламент стратегически такъв проект за производство на батерии. Това показва, че ние не сме само пазар, на който някой си продава продуктите, ние сме водещ вече някои отношения производител на компоненти в цяла Европа“, каза още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 като видя брадат

    12 0 Отговор
    и 90% се оказвапедерас

    18:54 09.02.2026

  • 2 Гай Турий

    17 1 Отговор
    АЕЦ Белене ако беше построена преди 10 години вече щеше да се е изплатила 5 пъти. Как джамлъците ще дават ток през нощта, при облаци и дъжд, а?! И защо държавата не приеме закон дамлъци да не се монтират на орна земя. докога това безумие орна земя да се унищожава - само на покриви! Корейците и всички други умни държави, ама които са държави, това няма да го позволят. И тия тарикати за да си запазят тока, дайте да дадем още 1 милиард за батерии, та да ни стане удобно. Айде стига измами. Белене да се строи! УестигхаОса е 10 пъти по-скъп!

    Коментиран от #6

    18:57 09.02.2026

  • 3 Абе

    4 0 Отговор
    нямаше ли да е по-добре малки централи?

    18:58 09.02.2026

  • 4 За неразбралите

    11 0 Отговор
    В кражбите през енергетиката хаос няма. Там всичко е съгласувано.

    19:01 09.02.2026

  • 5 хехе

    11 0 Отговор
    перки и слънчеви колектори затова ли западняците седят на тъмно и бият зъби.

    19:01 09.02.2026

  • 6 Стенли

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гай Турий":

    Много точно казано руснаците щяха да го построят аец Белене за четири милиарда долара и досега щеше да се изплатил и какво да кажем че ни накараха да си затворим ядрените реактори за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари а какво стана с ремонта на павец Чаира

    19:01 09.02.2026

  • 7 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Още ползват жиците ,които бай Тошо опъна през цяла България особено тия в труднодостъпни планински масиви.Тия новите само сменят бушони и дърпат шалтера при първия вятър да не стане сакатлък.

    19:02 09.02.2026

  • 8 тома

    6 0 Отговор
    Какъв хаос бе батко там се краде с г.за си

    19:02 09.02.2026

  • 9 Газдов, Газдов! Има Електроенергийна

    8 0 Отговор
    Мафия, тя Прави всичките тея Золуми, за повисоки Печалби?!!!

    19:03 09.02.2026

  • 10 по добре им сменяйте имената..........

    2 0 Отговор
    дядо му бе полковник.........а прадядо му..........

    19:07 09.02.2026

  • 11 баи Марин

    4 0 Отговор
    НАПРАВЕТЕ БЕЛЯНЕ БЕ ФИШЕЦИ!

    19:14 09.02.2026

  • 12 Тук си много прав

    4 0 Отговор
    Хаосът не е само там,той е на всякъде.

    19:19 09.02.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТОЯ Е БЪДЕЩ ПАНДИЗЧИЯ :)
    .......
    ЧАКА СЕ ЗАПОВЕД ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЗА АРЕСТ :)

    Коментиран от #16

    19:37 09.02.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СПЕЦИАЛНО НА ТОЯ ДОСИЕТО МУ Е 150 СТРАНИЦИ
    ......
    И МОЖЕ И ДА ГО САМОУБИЯТ - СТАВА ВЪПРОС ЗА 100 МИЛИОНА ЕВРО:)

    19:42 09.02.2026

  • 15 Няма хаос

    1 0 Отговор
    Пълен хаос е ! Най вече с характеристиките на подаваното напрежение ! В такива случаи електромерите отчитат завишени стойности !
    Крадеъки ви с качество плащате завишени и непотребени количества !
    Правилно искат да видят колко са купили йЕРП и колко са продали !
    Тогава ще цъфне далаверата ! Всички се отопляват с ел. енергия, а нея я няма и качеството пада !
    Пак добре че промишлеността не работи иначе срива ни не мърда или режим и то жесток !

    19:51 09.02.2026

  • 16 ха дано...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ама надали...

    19:51 09.02.2026

