Никола Газдов: Абсолютно погрешно е да се твърди, че има хаос в електроенергийна система

В края на януари месец Иван Хиновски от Български енергиен и минен форум обяви в предаването „Лице в лице“, че твърде много инвестираме в големи фотоволтаични проекти, което е опасно за енергийната ни сигурност, защото дебалансира системата, припомни бТВ.

Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия определи данните, които Хиновски изнася, като регулаторно несъстоятелни и технически неверни.

В предаването „Лице в лице“ той обясни, че „фактите са следните – възобновяемата енергия е сигурна, тя е евтина и по никакъв начин не застрашава развитието и управлението на българската електроенергийна система“.

По думите му именно благодарение на възобновяемата енергия у нас сме успели да привлечем инвестиции за над 3 милиарда евро в последните 4-5 години.

„Огромна част от тези инвестиции е насочена именно към развитие на мрежата. Изградиха се десетки нови подстанции, стотици километри нови електропроводи, а сега се изграждат и хиляди мегаватчасове батерии за съхранение на енергия, което ще направи българската електроенергийна система още по-стабилна и още по-сигурна“, каза Никола Газдов.

И заключи – няма конфликт между възобновяемите източници и управлението на българската електроенергийна система.

„Абсолютно погрешно е да се твърди, че има някакъв хаос в тази система. Дали България се развива твърде бързо, или не, преценете вие. Имаме около 700 мегавата вятърни мощности у нас и 5 хиляди мегавата солари. Съседна Гърция има пет пъти повече вятърни мощности и три пъти повече солари, а Турция – 20 пъти повече вятър и 10 пъти повече солари“, обясни той.

По думите му това говори всъщност за „огромно забавяне на вятъра у нас“. Със соларите догонваме – а при батериите сме сред лидерите.

„България има много добър капацитет да изгражда такива системи. Както солари, ветропаркове, така и батерии. Ние имаме някои от водещите компании в Европа, включително най-големия системен инсталатор на континента, е българска компания с над 2 хиляди служители. Имаме у нас и първия сертифициран завод по европейски регламент стратегически такъв проект за производство на батерии. Това показва, че ние не сме само пазар, на който някой си продава продуктите, ние сме водещ вече някои отношения производител на компоненти в цяла Европа“, каза още той.