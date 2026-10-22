Българин оглави Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA)

Българският адвокат и експерт по международно данъчно право Валентин Савов беше избран за председател на Надзорния съвет (Supervisory Board) на Международната фискална асоциация (International Fiscal Association – IFA) – глобална организация, обединяваща водещи специалисти в областта на международното данъчно право и данъчната политика.

За първи път от основаването на IFA през 1938 г. българин застава начело на един от висшите ръководни органи на организацията.

Изборът се състоя на 18 октомври 2026 г. в Мелбърн, Австралия, в рамките на 78-ия годишен конгрес на IFA, който събира водещи данъчни експерти, представители на бизнеса, държавните администрации, академичните среди и международните организации от цял свят.

Близо 90 години международен авторитет

Основана през 1938 г. в Хага, Нидерландия, Международната фискална асоциация е най-старата и една от най-влиятелните глобални професионални организации, посветени на международното и сравнителното данъчно право.

Днес IFA обединява над 13 000 членове от повече от 110 държави и разполага с над 70 национални подразделения по света.

Сред членовете ѝ са водещи данъчни юристи, университетски преподаватели, съдии, представители на данъчните администрации, международни институции, мултинационални компании и консултантски организации.

IFA заема особено място в международната данъчна общност като независима и неутрална платформа за научен и професионален диалог. Чрез своите световни конгреси, научни изследвания, публикации и експертни дискусии организацията допринася за развитието на принципите на международното данъчно облагане и за търсенето на решения на сложните предизвикателства пред глобалната данъчна система.

Българско представителство

Като председател на Надзорния съвет Валентин Савов ще ръководи органа, натоварен с надзора и консултирането на Изпълнителния съвет на IFA, включително по въпроси, свързани с управлението и стратегическото развитие на организацията.

Изборът му е признание за дългогодишната му международна дейност и принос към развитието на професионалното сътрудничество в областта на международното данъчно право.

Валентин Савов е адвокат с богат международен опит, придобит в България, Нидерландия и Япония. Той притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по международно данъчно право от Лайденския университет в Нидерландия.

Професионалната му дейност обхваща международното данъчно облагане, данъчните спогодби, трансферното ценообразуване и консултирането на международни компании и инвеститори.

Избирането на Валентин Савов за председател на Надзорния съвет на IFA е значимо признание не само за неговата професионална експертиза, но и за мястото на България в международната правна и данъчна общност.