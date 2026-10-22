Новини
България »
Българин оглави Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA)

Българин оглави Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA)

22 Октомври, 2026 10:16 351 0

  • международна фискална асоциация-
  • надзорен съвет-
  • валентин савов

Адвокат Валентин Савов е избран за председател на Надзорния съвет на една от най-авторитетните световни организации в областта на международното данъчно право

Българин оглави Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA) - 1
Снимка: EMB
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският адвокат и експерт по международно данъчно право Валентин Савов беше избран за председател на Надзорния съвет (Supervisory Board) на Международната фискална асоциация (International Fiscal Association – IFA) – глобална организация, обединяваща водещи специалисти в областта на международното данъчно право и данъчната политика.

За първи път от основаването на IFA през 1938 г. българин застава начело на един от висшите ръководни органи на организацията.

Изборът се състоя на 18 октомври 2026 г. в Мелбърн, Австралия, в рамките на 78-ия годишен конгрес на IFA, който събира водещи данъчни експерти, представители на бизнеса, държавните администрации, академичните среди и международните организации от цял свят.

Близо 90 години международен авторитет

Основана през 1938 г. в Хага, Нидерландия, Международната фискална асоциация е най-старата и една от най-влиятелните глобални професионални организации, посветени на международното и сравнителното данъчно право.

Днес IFA обединява над 13 000 членове от повече от 110 държави и разполага с над 70 национални подразделения по света.

Сред членовете ѝ са водещи данъчни юристи, университетски преподаватели, съдии, представители на данъчните администрации, международни институции, мултинационални компании и консултантски организации.

IFA заема особено място в международната данъчна общност като независима и неутрална платформа за научен и професионален диалог. Чрез своите световни конгреси, научни изследвания, публикации и експертни дискусии организацията допринася за развитието на принципите на международното данъчно облагане и за търсенето на решения на сложните предизвикателства пред глобалната данъчна система.

Българско представителство

Като председател на Надзорния съвет Валентин Савов ще ръководи органа, натоварен с надзора и консултирането на Изпълнителния съвет на IFA, включително по въпроси, свързани с управлението и стратегическото развитие на организацията.

Изборът му е признание за дългогодишната му международна дейност и принос към развитието на професионалното сътрудничество в областта на международното данъчно право.

Валентин Савов е адвокат с богат международен опит, придобит в България, Нидерландия и Япония. Той притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по международно данъчно право от Лайденския университет в Нидерландия.

Професионалната му дейност обхваща международното данъчно облагане, данъчните спогодби, трансферното ценообразуване и консултирането на международни компании и инвеститори.

Избирането на Валентин Савов за председател на Надзорния съвет на IFA е значимо признание не само за неговата професионална експертиза, но и за мястото на България в международната правна и данъчна общност.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове