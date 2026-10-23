"Алфа Рисърч": Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с 41,1%

Избирателната активност за президентските избори ще е около 40%, това е леко повишаване, след като в началото на кампанията данните сочеха около 37%. 40% значи около 2,6 – 2,7 милиона души, което значи, че няма да има избран президент на първи тур, съобщи бТВ. В най-голяма степен повишаване на интереса имат атаките с дронове в Черно море – но допитването отразява нагласите преди случилото се със Соня Колтуклиева. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова, представител на "Алфа Рисърч", която представи социологическо проучване за президентските избори на 25 октомври.
Дали станалото с Колтуклиева ще повлияе – има всички възможности привърженици на някои кандидати да се откажат да гласуват, а хора, които са мислели да не гласуват, да го направят (за други кандидати), смята Геновева Петрова. 17 на сто отговарят в изследването на "Алфа Рисърч", че ще решат дали да гласуват в последния момент – и повечето от тях по принцип гласуват за ГЕРБ и ДПС на парламентарни избори. Немалко от колебаещите се са гласували за "Прогресивна България" на предсрочните парламентарни избори през април.
Петрова посочи пред bTV, че двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с внушителните 41,1%, но при тях има "значим спад", от около 5% спрямо предишни данни. На второ място са Андрей Гюров – Георги Кандев, с 28,3%, но те отчитат растеж – при това по-скоро колебаещи се избиратели в началото на кампанията сега казват, че ще ги подкрепят. Същото важи и за двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин, с подкрепа от 12,8%, също ръст, обаче това са предимно гласували през април за "Прогресивна България" хора.
Специално за ударите в Черно море избирателите оценяват по-твърдата позиция – повечето, над 33%, искат помощ от НАТО и ЕС, докато около 10% по-малко искат пълен неутралитет. Най-заплашена да губи подкрепа е кандидат-президентската двойка, подкрепяна от управляващите (Прогресивна България), уточни Геновева Петрова, като посочи не само Черно море, но и случилото се със Соня Колтуклиева.
Фиш на изследването
Изследването е проведено в периода 18-22 октомври, реализирно е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души, данните са събрани с пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на избраните за провеждането на проучването хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:21 23.10.2026
2 Айде де,
08:21 23.10.2026
3 Пич
08:21 23.10.2026
4 пери
Коментиран от #31
08:23 23.10.2026
5 ДОЛУ МАСОНКАТА
08:23 23.10.2026
6 Доцова
08:23 23.10.2026
7 Алтернативата
Коментиран от #30
08:24 23.10.2026
8 А корабче
08:25 23.10.2026
9 Мунчо
Това го отчетохте от 18 до 22 ? Пълни аматьори и смешници!!!
08:25 23.10.2026
10 Това не може да е истина
Това е чудовище!
Трябва вече да е с повдигнато обвинение!
Коментиран от #32, #35, #47
08:26 23.10.2026
11 Анонимен
08:27 23.10.2026
12 Трол
Коментиран от #50
08:28 23.10.2026
13 Анонимен
08:28 23.10.2026
14 КАКВО ДА ПОВЛИЯЕ
08:29 23.10.2026
15 Хмм
08:33 23.10.2026
16 Някой си
Пак стъкмистика....
08:33 23.10.2026
17 Последния Софиянец
08:33 23.10.2026
18 Дърт паприкаш
08:34 23.10.2026
19 Ако мислят да манипулират истинските
Коментиран от #64
08:35 23.10.2026
20 Иванчо I-ви
Коментиран от #58
08:40 23.10.2026
21 Мадам Бътър Флай
08:40 23.10.2026
22 Перо
Коментиран от #25
08:42 23.10.2026
23 Победа за Йотова
08:44 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радев + Йотова
08:45 23.10.2026
27 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ
СА НАШИТЕ ХОРА .
НОВАТА ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА
.
08:46 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИСКАМЕ
До коментар #10 от "Това не може да е истина":ЛАМАТА ДА МОЖЕ БЪРЗО ДА ЗАНЕСЕ ПОМОЩИ НА НАРКОМА ЗА ОЩЕ ВЕ ЦЕ ТА И ТО ЗЛАТНИ
08:49 23.10.2026
33 Горски
А прогресистите ще ги харчат за златни тоалетни и ще се къпят в лукс из Дубай.
Бай Тошо за 9 милиарда дълг падна, а прогресистите дето ви обещаха нов Бай Тошо за 6 месеца направиха 10 милиарда.
Коментиран от #56
08:50 23.10.2026
34 Ллама ли е Радев?
08:51 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 От стари времена
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
08:57 23.10.2026
38 Първият човек в държавата
Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
Третият човек дол не слезе от БМ- то си, когато заради него бият журналисти.
За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
08:57 23.10.2026
39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Предложение
09:02 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 От стари времена
Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дяволи с раса се крият тука.
Лукавите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на комунистите се молят.
В Триадица намерили са те добра опора, а столица покварна не ви трябва.
Пролет пука. Левски, Ботев, Захарий, Стамболов събуждат се от сън дълбок.
Гледат те, не могат да повярват, в окова нова пак нахлузили са го народа.
В София са се събрали, уж българи се пишат, с портрети наши все се кичат,
а червените хлебарки управляват тука. Народ спасете, столицата си сменете.
09:05 23.10.2026
44 Пушевски кантон
09:05 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зъл пес
До коментар #10 от "Това не може да е истина":А и как има очи да се кандидатира отново?!
09:09 23.10.2026
48 12321
Йотето още лъха на Първана
Гюро лъха на Петрохана...
Коментиран от #51
09:09 23.10.2026
49 Артилерист
Коментиран от #61
09:11 23.10.2026
50 Не лъжи
До коментар #12 от "Трол":Да бе,на 20млн.е
09:12 23.10.2026
51 честен ционист
До коментар #48 от "12321":На какво лъха Петрохана?
09:12 23.10.2026
52 От стари времена
Столицата преместете, кoмунисти излoвете, в Дунав с шлепoве изпрoводете.
Умъpтвявaха ни бавно те, с нoкти копаехме окoпи, избихa ни с дeбели cопи.
Cкeлетите ни са пръcнати навред, изпoчупени, прeгризани от cвинcки зъби.
Коментиран от #59
09:12 23.10.2026
53 масон гергов и тим
09:12 23.10.2026
54 Машинките са
09:14 23.10.2026
55 Не съм маймуна
Коментиран от #57
09:15 23.10.2026
56 А колко
До коментар #33 от "Горски":са теглените десетки милиарди заеми от предишните, Горски? И какво да правят сегашните като пари в хазната няма?
09:19 23.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Съгласен с теб
До коментар #20 от "Иванчо I-ви":Подкрепям предложението,но как да го направим като машините вече са манипулирани на името Йоцова?Няма да е лесно да се отървем от тия ненаяли се въшки.
09:21 23.10.2026
59 Там е мястото
До коментар #52 от "От стари времена":На комунистите в Белене.Избиха интелигенцията о останаха да управляват осмокласниците,като бай Тошо.Малък и юного прозт народ.
09:22 23.10.2026
60 Пълен провал
09:24 23.10.2026
61 Как как го каза
До коментар #49 от "Артилерист":Ма тя нали се кланя на руския кгб патриарх.Не искаме президента ни да прави чупки в кръста на всеки Руски представител.
09:25 23.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 1.4 милиона вярват на прогресистите
-;-
като не се знае броя на потенциалните гласоподаватели и ще си пишат 30-40-50% изибирателна активност- за да ни загловичкват
09:27 23.10.2026
64 Драги ми Смехурко
До коментар #19 от "Ако мислят да манипулират истинските":Манипулирани са,щом Баце отдавна честити на Йоца,бъди сигурен че са манипулирани.И освен да излизаме на пиацата,няма друг начин да се отървем от тия.
09:30 23.10.2026
65 Дориана
За това повтарят като изоглави едно и също.
ЗАЩО Е ТАКА ?
Ами заради това:
" Аз ще гласувам убедено за Румен Радев- нашият президент!"- Андрей Гюров на предишните президентски избори.
КАКВА Е ЦЕЛТА?
Ако балотажът е между Йотова и Гюров, който и да спечели, все е наш човек.
Истината е, че въобще не е сигурно, че балотажът ще е между тях двамата.
Дори с мадуровките пак не е сигурно!
За това и Боко ви призовава да не гласувате! Това е приносът на Боко към Йотова- Гюров- НИСКАТА АКТИВНОСТ работи за двойката Йотова - Гюров.
ЗА ТОВА - ИЗЛЕЗТЕ МАСОВО И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА - Костадинов - Волгин или Ненчев - Кирилова!
09:33 23.10.2026
66 От стари времена
Вожд. Хаpизма. Път. Прогрес.
Бaнско. Пиcти. Интерес.
Дюни. Бoнуси. Кумeц.
Реферeндум. Ток. АЕЦ.
София. Аcпен. Гaф.
Изявление. Маcраф.
Рoлекс. Линкълн. Кръcт. Синoд.
Литуpгия. Хрaм. Възход.
Дянков. Дохoди. Числа.
Приходи. Бюджет. Теcла.
Босфор. TB. Листопад.
Рейтинг. Мeдии. Диктaт.
Мeчки. Рoжен. Стадион.
Мaч. Победа. Шaмпион.
Тигpи. Футбол. Еъpбъс.
Перник. Мъкa. Земeтръс.
Криза. Майчинcки. Позоp.
Цaца. Избoр. Прокуpор.
Гаф. Принуда. Прецeдент.
Клетва. Хумoр. Президeнт.
Инфраструктура. Тръба.
Гaз. Пeчалба. Весeлба.
Път. Неделчо. Интервю.
Слава. Блясък. Дежa вю.
Урни. Битка. Мaт’pиал.
Яне. Марeшки. Паpцал.
Лято. Избори. Сeфте.
Бюлетина. Рoм. Кюфтe.
09:33 23.10.2026
67 идЙотова
09:35 23.10.2026