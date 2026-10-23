Новини
България »
София »
"Алфа Рисърч": Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с 41,1%
  Тема: Избори

"Алфа Рисърч": Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с 41,1%

23 Октомври, 2026 08:17 1 674 67

  • илияна йотова-
  • избори-
  • президент-
  • андрей гюров-
  • алфа рисърч

Избирателната активност за президентските избори ще е около 40%

"Алфа Рисърч": Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с 41,1% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателната активност за президентските избори ще е около 40%, това е леко повишаване, след като в началото на кампанията данните сочеха около 37%. 40% значи около 2,6 – 2,7 милиона души, което значи, че няма да има избран президент на първи тур, съобщи бТВ. В най-голяма степен повишаване на интереса имат атаките с дронове в Черно море – но допитването отразява нагласите преди случилото се със Соня Колтуклиева. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова, представител на "Алфа Рисърч", която представи социологическо проучване за президентските избори на 25 октомври.

Дали станалото с Колтуклиева ще повлияе – има всички възможности привърженици на някои кандидати да се откажат да гласуват, а хора, които са мислели да не гласуват, да го направят (за други кандидати), смята Геновева Петрова. 17 на сто отговарят в изследването на "Алфа Рисърч", че ще решат дали да гласуват в последния момент – и повечето от тях по принцип гласуват за ГЕРБ и ДПС на парламентарни избори. Немалко от колебаещите се са гласували за "Прогресивна България" на предсрочните парламентарни избори през април.

Петрова посочи пред bTV, че двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев още водят с внушителните 41,1%, но при тях има "значим спад", от около 5% спрямо предишни данни. На второ място са Андрей Гюров – Георги Кандев, с 28,3%, но те отчитат растеж – при това по-скоро колебаещи се избиратели в началото на кампанията сега казват, че ще ги подкрепят. Същото важи и за двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин, с подкрепа от 12,8%, също ръст, обаче това са предимно гласували през април за "Прогресивна България" хора.

Специално за ударите в Черно море избирателите оценяват по-твърдата позиция – повечето, над 33%, искат помощ от НАТО и ЕС, докато около 10% по-малко искат пълен неутралитет. Най-заплашена да губи подкрепа е кандидат-президентската двойка, подкрепяна от управляващите (Прогресивна България), уточни Геновева Петрова, като посочи не само Черно море, но и случилото се със Соня Колтуклиева.

Фиш на изследването

Изследването е проведено в периода 18-22 октомври, реализирно е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души, данните са събрани с пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на избраните за провеждането на проучването хора.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    45 9 Отговор
    Днес е Пятница деня на майстара, Пунтамарата, и на флашките. От 41 лесно се пада на 14.

    08:21 23.10.2026

  • 2 Айде де,

    35 18 Отговор
    Доцовица ликвидира Йоцовица. Нищо ня внушавайте. Деса и брадчеда от нсо оправиха изборите.

    08:21 23.10.2026

  • 3 Пич

    29 10 Отговор
    Даа....... сега ще видите, защо направиха Мадуровките задължителни!!!

    08:21 23.10.2026

  • 4 пери

    39 18 Отговор
    И след вчерашния пореден гаф ли води Йотова?! Айде стига се напъвахте. Отчаян ход е да продължавате да набивате на хората, че Йотова води в надпреварата с някакви измислени проценти.

    Коментиран от #31

    08:23 23.10.2026

  • 5 ДОЛУ МАСОНКАТА

    36 8 Отговор
    ДАВАЙ КОСТААА.....

    08:23 23.10.2026

  • 6 Доцова

    31 6 Отговор
    и “вдигна” рейтинга на йотова!

    08:23 23.10.2026

  • 7 Алтернативата

    33 14 Отговор
    Масово за Възраждане!!!

    Коментиран от #30

    08:24 23.10.2026

  • 8 А корабче

    23 2 Отговор
    плува ли?

    08:25 23.10.2026

  • 9 Мунчо

    27 3 Отговор
    Най-заплашена да губи подкрепа е кандидат-президентската двойка, подкрепяна от управляващите (Прогресивна България), уточни Геновева Петрова, като посочи не само Черно море, но и случилото се със Соня Колтуклиева.
    Това го отчетохте от 18 до 22 ? Пълни аматьори и смешници!!!

    08:25 23.10.2026

  • 10 Това не може да е истина

    43 18 Отговор
    Кой нормален би гласувал за тази покровителка на наркотрафиканти?
    Това е чудовище!
    Трябва вече да е с повдигнато обвинение!

    Коментиран от #32, #35, #47

    08:26 23.10.2026

  • 11 Анонимен

    26 10 Отговор
    ДРАГОЙЧЕВА И РАДЕВ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    08:27 23.10.2026

  • 12 Трол

    11 34 Отговор
    Йотова и Вълчев ще бъдат президенти и такова е желанието на 10 млн. българи.

    Коментиран от #50

    08:28 23.10.2026

  • 13 Анонимен

    16 10 Отговор
    РАДЕВ СЕ Е ПОДГОТВИЛ СЪС МАДУРОВКИТЕ РАДЕВ Е БЕЗНАКАЗАН ЗНАЕ ГО

    08:28 23.10.2026

  • 14 КАКВО ДА ПОВЛИЯЕ

    16 10 Отговор
    ТАЗИ ДАМА НАПРАВИ ПАНАИР ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКИ НА ФЕНОМЕНА СПРАВКА ПИТАЙТЕ НЕДЯЛКО ОТ ФАКЛА ТОЙ И ЗНАЕ НОМЕРАТА.

    08:29 23.10.2026

  • 15 Хмм

    20 4 Отговор
    основното, което може да отблъсне хората е денонощното показване на йотова с охраната от НСО, служебните коли, кметовете които я съпровождат, Радев за пореден път проявява лоялност, но няма да бъде оценена от тази въртиопашшка, чудя се защо Костадинов не тиражира рекламата на йотова на турски език с турското знаме зад нея

    08:33 23.10.2026

  • 16 Някой си

    25 0 Отговор
    Това няма как да е вярно!
    Пак стъкмистика....

    08:33 23.10.2026

  • 17 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Йотова трябва да се оттегли заедно с Доца и шефа на НСО.

    08:33 23.10.2026

  • 18 Дърт паприкаш

    13 0 Отговор
    Сглобихте ли софтуера 7 към 1 в полза на Чубака.

    08:34 23.10.2026

  • 19 Ако мислят да манипулират истинските

    15 0 Отговор
    резултати ще има сеч...

    Коментиран от #64

    08:35 23.10.2026

  • 20 Иванчо I-ви

    15 0 Отговор
    На 25 трябва да им покажем колко много грешат с тези цифри !!!

    Коментиран от #58

    08:40 23.10.2026

  • 21 Мадам Бътър Флай

    4 5 Отговор
    Аз ще гласувам за шоуто на Слави "Деса Поетеса"!

    08:40 23.10.2026

  • 22 Перо

    16 0 Отговор
    Първо данните са манипулативни, второ защо отговорите за изслушването на виновните лица от президентството и затворите за помилването на 6 нарко-трафиканти, както и безкрайните, стотици пътувания на кандидат вице президента, всичко е отложено за след изборите!!!

    Коментиран от #25

    08:42 23.10.2026

  • 23 Победа за Йотова

    17 1 Отговор
    Да живее наркотрафика! Основно перо във валутните приходи на Народната република!

    08:44 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев + Йотова

    18 2 Отговор
    Диктатура на Мафията!

    08:45 23.10.2026

  • 27 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ

    6 4 Отговор
    И ВОЛГАТА

    СА НАШИТЕ ХОРА .

    НОВАТА ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА
    .

    08:46 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИСКАМЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Това не може да е истина":

    ЛАМАТА ДА МОЖЕ БЪРЗО ДА ЗАНЕСЕ ПОМОЩИ НА НАРКОМА ЗА ОЩЕ ВЕ ЦЕ ТА И ТО ЗЛАТНИ

    08:49 23.10.2026

  • 33 Горски

    17 2 Отговор
    Докато вие живеете в мизерия, прогресистите теглят многомилиардни кредити, които вие, вашите деца и вашите внуци ще изплащат.

    А прогресистите ще ги харчат за златни тоалетни и ще се къпят в лукс из Дубай.

    Бай Тошо за 9 милиарда дълг падна, а прогресистите дето ви обещаха нов Бай Тошо за 6 месеца направиха 10 милиарда.

    Коментиран от #56

    08:50 23.10.2026

  • 34 Ллама ли е Радев?

    8 2 Отговор
    Лламите са остригани до голо и говорят дивотии на народа.

    08:51 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 От стари времена

    6 1 Отговор
    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    08:57 23.10.2026

  • 38 Първият човек в държавата

    11 3 Отговор
    помилва наркобарони .
    Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
    Третият човек дол не слезе от БМ- то си, когато заради него бият журналисти.

    За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    08:57 23.10.2026

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Предложение

    2 0 Отговор
    Ами да променин "все още",на "вече не водят"

    09:02 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 От стари времена

    2 1 Отговор
    Пролет пука. Видение се появи. С кръст в ръката Патриарх Евтимий се яви.
    Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дяволи с раса се крият тука.
    Лукавите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на комунистите се молят.
    В Триадица намерили са те добра опора, а столица покварна не ви трябва.

    Пролет пука. Левски, Ботев, Захарий, Стамболов събуждат се от сън дълбок.
    Гледат те, не могат да повярват, в окова нова пак нахлузили са го народа.
    В София са се събрали, уж българи се пишат, с портрети наши все се кичат,
    а червените хлебарки управляват тука. Народ спасете, столицата си сменете.

    09:05 23.10.2026

  • 44 Пушевски кантон

    8 2 Отговор
    Да, изберете Йотова, после чакайте още наркобарони да се внедрят в обществото отново. А комсомолката ще целува ръка на Гундяев и ще се оправдава, че не е лекар и не знаела.

    09:05 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зъл пес

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това не може да е истина":

    А и как има очи да се кандидатира отново?!

    09:09 23.10.2026

  • 48 12321

    5 1 Отговор
    Костя и Волгин - ЗА БЪЛГАРИЯ
    Йотето още лъха на Първана
    Гюро лъха на Петрохана...

    Коментиран от #51

    09:09 23.10.2026

  • 49 Артилерист

    2 7 Отговор
    Призовавам хората да гласуват за доказания и опитен политик и държавник г-жа Йотова, за да не стане както при избора на кмета Терзиев. Тогава политическата мафия, в лицето на партиите от сглобката, се обедини и избута до победа на балотажа ДС-наследника над иначе водилата в предизборната кампания Григорова...

    Коментиран от #61

    09:11 23.10.2026

  • 50 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Да бе,на 20млн.е

    09:12 23.10.2026

  • 51 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "12321":

    На какво лъха Петрохана?

    09:12 23.10.2026

  • 52 От стари времена

    3 0 Отговор
    Пролет пука. От Бeлeнe стeнания се чуват, духoве на жeртви там рoптувaт.
    Столицата преместете, кoмунисти излoвете, в Дунав с шлепoве изпрoводете.
    Умъpтвявaха ни бавно те, с нoкти копаехме окoпи, избихa ни с дeбели cопи.
    Cкeлетите ни са пръcнати навред, изпoчупени, прeгризани от cвинcки зъби.

    Коментиран от #59

    09:12 23.10.2026

  • 53 масон гергов и тим

    5 1 Отговор
    и да гласувате за наркобаронесата и оня с нея,вълчев!

    09:12 23.10.2026

  • 54 Машинките са

    4 0 Отговор
    " ремонтирани" всикчко е точно може и да не ходите да гласувате.

    09:14 23.10.2026

  • 55 Не съм маймуна

    5 3 Отговор
    Гласувайте за Йотова, Радев, Доцова, Гълъба, че малко са ви били! Гласувайте за Гюро, да му се радвате в Тикъока, за друго не става! Гласувайте за мсйцепродавеца Коста Копейки! Лично аз, няма да гласувам, както и 2/3-ти от избирателите!

    Коментиран от #57

    09:15 23.10.2026

  • 56 А колко

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    са теглените десетки милиарди заеми от предишните, Горски? И какво да правят сегашните като пари в хазната няма?

    09:19 23.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Съгласен с теб

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Иванчо I-ви":

    Подкрепям предложението,но как да го направим като машините вече са манипулирани на името Йоцова?Няма да е лесно да се отървем от тия ненаяли се въшки.

    09:21 23.10.2026

  • 59 Там е мястото

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "От стари времена":

    На комунистите в Белене.Избиха интелигенцията о останаха да управляват осмокласниците,като бай Тошо.Малък и юного прозт народ.

    09:22 23.10.2026

  • 60 Пълен провал

    3 0 Отговор
    На кого му трябват тези двамата? Вече няма никаква полза да избираме някакви такива, за уж некакви. Системата вече е друга. Нито тези умеят и могат нещо, нито има някаква пза от тях! Днес всеки знае повече и може повече от тези двамата. Еми за кво са тогава изобщо? Можем да се управляваме сами и по съвсем друг начин.

    09:24 23.10.2026

  • 61 Как как го каза

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Ма тя нали се кланя на руския кгб патриарх.Не искаме президента ни да прави чупки в кръста на всеки Руски представител.

    09:25 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 1.4 милиона вярват на прогресистите

    1 0 Отговор
    Дали станалото с Колтуклиева ще повлияе – има всички възможности привърженици на някои кандидати да се откажат да гласуват, а хора, които са мислели да не гласуват, да го направят

    -;-
    като не се знае броя на потенциалните гласоподаватели и ще си пишат 30-40-50% изибирателна активност- за да ни загловичкват

    09:27 23.10.2026

  • 64 Драги ми Смехурко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако мислят да манипулират истинските":

    Манипулирани са,щом Баце отдавна честити на Йоца,бъди сигурен че са манипулирани.И освен да излизаме на пиацата,няма друг начин да се отървем от тия.

    09:30 23.10.2026

  • 65 Дориана

    1 0 Отговор
    Истинската цел на тези социолози е да набият в масовото съзнание, че БАЛОТАЖЪТ ЙОТОВА- ГЮРОВ НЯМА АЛТЕРНАТИВА.
    За това повтарят като изоглави едно и също.

    ЗАЩО Е ТАКА ?
    Ами заради това:

    " Аз ще гласувам убедено за Румен Радев- нашият президент!"- Андрей Гюров на предишните президентски избори.

    КАКВА Е ЦЕЛТА?
    Ако балотажът е между Йотова и Гюров, който и да спечели, все е наш човек.

    Истината е, че въобще не е сигурно, че балотажът ще е между тях двамата.
    Дори с мадуровките пак не е сигурно!

    За това и Боко ви призовава да не гласувате! Това е приносът на Боко към Йотова- Гюров- НИСКАТА АКТИВНОСТ работи за двойката Йотова - Гюров.

    ЗА ТОВА - ИЗЛЕЗТЕ МАСОВО И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА - Костадинов - Волгин или Ненчев - Кирилова!

    09:33 23.10.2026

  • 66 От стари времена

    0 0 Отговор
    Вече, де що видя мyтpа до изборите и лепим следното:

    Вожд. Хаpизма. Път. Прогрес.
    Бaнско. Пиcти. Интерес.
    Дюни. Бoнуси. Кумeц.
    Реферeндум. Ток. АЕЦ.

    София. Аcпен. Гaф.
    Изявление. Маcраф.
    Рoлекс. Линкълн. Кръcт. Синoд.
    Литуpгия. Хрaм. Възход.

    Дянков. Дохoди. Числа.
    Приходи. Бюджет. Теcла.
    Босфор. TB. Листопад.
    Рейтинг. Мeдии. Диктaт.

    Мeчки. Рoжен. Стадион.
    Мaч. Победа. Шaмпион.
    Тигpи. Футбол. Еъpбъс.
    Перник. Мъкa. Земeтръс.

    Криза. Майчинcки. Позоp.
    Цaца. Избoр. Прокуpор.
    Гаф. Принуда. Прецeдент.
    Клетва. Хумoр. Президeнт.

    Инфраструктура. Тръба.
    Гaз. Пeчалба. Весeлба.
    Път. Неделчо. Интервю.
    Слава. Блясък. Дежa вю.

    Урни. Битка. Мaт’pиал.
    Яне. Марeшки. Паpцал.
    Лято. Избори. Сeфте.
    Бюлетина. Рoм. Кюфтe.

    09:33 23.10.2026

  • 67 идЙотова

    1 0 Отговор
    Ще потъне като пирон в кисело мляко

    09:35 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове