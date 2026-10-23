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56 дни без топла вода в блок 45 на „Младост“

56 дни без топла вода в блок 45 на „Младост“

23 Октомври, 2026 08:32 565 11

  • топлофикация софия-
  • топла вода-
  • младост-
  • авария-
  • софия

Жителите използват бойлери и бързовари и се притесняват, че може да останат и без парно. „Топлофикация София“ не посочва срок за отстраняване на аварията

56 дни без топла вода в блок 45 на „Младост“ - 1
Снимка: shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жителите на блок 45 в столичния квартал „Младост“ са без топла вода вече 56 дни. По думите им прекъсването е започнало на 28 август, а многократните сигнали до „Топлофикация София“ не са довели до посочване на срок за възстановяване на услугата.

Домакинствата са принудени да използват бойлери, бързовари и ръчно затопляне на вода. Част от хората вече обсъждат нови протести заради продължителното прекъсване.

„Трудно е. Няма да поставям под въпрос хигиенните условия, при които трябва да живеем вече втори месец. Просто нямам думи“, разказва един от живеещите в блока.

По думите му само в неговия вход има около четири домакинства с деца между 1 и 7 години. Липсата на топла вода създава допълнителни затруднения за семействата, които трябва ежедневно да осигуряват необходимите хигиенни условия.

Жителите се подготвят и за отоплителния сезон

Проблемът не е единственият период без топла вода за хората в блока. По думите им от началото на годината прекъсванията са продължили общо повече от три месеца и половина.

Много домакинства вече монтират бойлери и купуват електрически радиатори. Те обаче се опасяват, че електрическата инсталация на старите блокове няма да издържи на допълнителното натоварване. Жителите се тревожат и че с началото на отоплителния сезон може да останат без парно.

Какво казва „Топлофикация София“

„Топлофикация София“ е отказала да изпрати представител за разговор с жителите на място и е предоставила писмена позиция.

Според дружеството на 16 септември е регистрирана сериозна авария. Установени са пробиви в абонатната станция и по отклонението към сградата. Отстраняването им изисква по-мащабни аварийно-ремонтни дейности.

Дружеството заявява, че повредите ще бъдат отстранени „при първа възможност“, но не посочва конкретен срок за възстановяване на топлоподаването. От „Топлофикация София“ уточняват, че за периода без услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МайТапчията

    6 1 Отговор
    Не се чудите ,жителите на блока са солидарни с Киевчани 👈.

    08:36 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Невена

    8 1 Отговор
    Свиквайте, бавно, леко, спокойно и с увереност да се кара и без парно, нищо, че идва зима!

    08:41 23.10.2026

  • 4 Юрий

    6 1 Отговор
    Повредата ще бъде отстранена за първа Пролет! Има време бол, за къде да се бърза

    Коментиран от #5

    08:44 23.10.2026

  • 5 Топлофикация

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Юрий":

    Ама много сте припрян, закъде бързате, защо тези нерви?
    Еее........чак есента може да се ремонтира, преди другата зима...

    08:48 23.10.2026

  • 6 Жакузи

    6 1 Отговор
    Редовното къпане със студена вода подмладява кожата и закалява характера.

    08:51 23.10.2026

  • 7 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ОДИ СИ НА СЕЛО МААА!

    08:51 23.10.2026

  • 8 урко

    4 2 Отговор
    Айде големи граждани станаха тия, не може да си инсталират един бойлер ли?! Едно време бабите и дядовците им от село все с парно и топла вода са ги гледали

    08:53 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 повреден чушкопек

    1 1 Отговор
    Селяните и без това са свикнали да се къпят само в неделя.

    09:07 23.10.2026

  • 11 шумкар по горите

    1 1 Отговор
    Малко по малко се връщаме в доброто старо време, когато нямаше нищо. Няма газ, няма топла вода, няма стоки в магазина.

    09:08 23.10.2026

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