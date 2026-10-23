56 дни без топла вода в блок 45 на „Младост“

Жителите на блок 45 в столичния квартал „Младост“ са без топла вода вече 56 дни. По думите им прекъсването е започнало на 28 август, а многократните сигнали до „Топлофикация София“ не са довели до посочване на срок за възстановяване на услугата.

Домакинствата са принудени да използват бойлери, бързовари и ръчно затопляне на вода. Част от хората вече обсъждат нови протести заради продължителното прекъсване.

„Трудно е. Няма да поставям под въпрос хигиенните условия, при които трябва да живеем вече втори месец. Просто нямам думи“, разказва един от живеещите в блока.

По думите му само в неговия вход има около четири домакинства с деца между 1 и 7 години. Липсата на топла вода създава допълнителни затруднения за семействата, които трябва ежедневно да осигуряват необходимите хигиенни условия.

Жителите се подготвят и за отоплителния сезон

Проблемът не е единственият период без топла вода за хората в блока. По думите им от началото на годината прекъсванията са продължили общо повече от три месеца и половина.

Много домакинства вече монтират бойлери и купуват електрически радиатори. Те обаче се опасяват, че електрическата инсталация на старите блокове няма да издържи на допълнителното натоварване. Жителите се тревожат и че с началото на отоплителния сезон може да останат без парно.

Какво казва „Топлофикация София“

„Топлофикация София“ е отказала да изпрати представител за разговор с жителите на място и е предоставила писмена позиция.

Според дружеството на 16 септември е регистрирана сериозна авария. Установени са пробиви в абонатната станция и по отклонението към сградата. Отстраняването им изисква по-мащабни аварийно-ремонтни дейности.

Дружеството заявява, че повредите ще бъдат отстранени „при първа възможност“, но не посочва конкретен срок за възстановяване на топлоподаването. От „Топлофикация София“ уточняват, че за периода без услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Източници: btvnovinite.bg