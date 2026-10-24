19 камиона с изборни машини потеглиха от Бургас

19 камиона с машини за гласуване потеглиха от складова база в Бургас към общините и секционните избирателни комисии в областта. Транспортирането за президентския вот се извършва под засилена полицейска охрана по 19 маршрута.

Преди отпътуването всяко устройство се проверява дали е предназначено за съответната избирателна секция. „В момента се претоварват машините и започваме рутинната проверка. Проверяваме дали секцията отговаря на машината и устройствата тръгват към съответните секции“, обясниха от организацията по транспортирането.

Машините са с 25% повече в сравнение с предходните избори, тъй като гласуването ще бъде изцяло машинно, без хартиени бюлетини. За цялата страна са осигурени допълнително 2700 устройства, като 54 от тях са предназначени за Бургас.

174 техници ще подготвят устройствата

В Бургас са ангажирани 174 техници, които ще отговарят за техническата подготовка на машините. Пред членовете на секционните избирателни комисии всяко устройство ще бъде отворено и проверено, след което ще бъде запечатано до началото на изборния ден.

Около 1050 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната на изборите в Бургаска област. Полицейски екипи ще съпровождат машините по всички маршрути, ще охраняват секциите и ще реагират на сигнали за нарушения на изборното законодателство.

„Набелязани са рисковите райони и там е предвиден завишен брой полицейски служители, които да осигурят сигурността и безопасността при провеждането на изборите“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Полицейска охрана е осигурена и за Районната избирателна комисия, както и за подвижните секционни избирателни комисии.