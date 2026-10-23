Костадин Костадинов: Роден съм да работя за народа си

Във видео в социалната мрежа Костадинов направи равносметка за прехода и сподели своите мисли за времена на заблуди и излъгано доверие.

„До 90-те години пропагандата ни обясняваше как всичко е наред и ние вярвахме. Вярваха и родителите ни, а след тях и децата ни. Изведнъж обаче се оказа, че не е точно така. През 90-те представата ни, че всичко е наред, рухна. Един режим се смени с друг. Дойде липсата на смисъл, немотията, режимът на тока, времето на изнемогващите и трудно оцеляващи хора”, спомня си със съжаление Костадинов, защото всички ние, живелите през прехода, помним лишенията, немотията и най-вече предаденото доверие и мечти.

Костадинов продължава да си спомня за онова време, когато е бил 10-годишно момче с мечта да промени всичко това за цял един народ.

“Тогава аз бях точно на 10 и мечтаех да променя всичко това, за да възстановя справедливостта, да превърна България отново в горда държава – държава, работеща за хората, а не за политиците. Тази мечта ме води и до днес, тя ме води и в политическата ми кариера. Искам народът ми да живее добре. Мой дълг е да работя за това. Роден съм да работя за това. Роден съм да работя за народа си”, казва Костадинов в емоционалното видео.

Какво още казва той може да видите тук:

Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление!