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Прокурорите избират четирима членове на новия ВСС
  Тема: Избори

Прокурорите избират четирима членове на новия ВСС

24 Октомври, 2026 06:39 375 0

  • висш съдебен съвет-
  • прокуратура-
  • прокурори-
  • съдебна реформа-
  • избори

Право на глас имат 1567 прокурори, а кандидатите за местата от професионалната квота са 25. Резултатите трябва да бъдат обявени до 23:00 часа

Прокурорите избират четирима членове на новия ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорите в страната гласуват за четирима изборни членове на деветия състав на Висшия съдебен съвет. За местата от професионалната квота се състезават 25 кандидати, а право на глас имат 1567 прокурори според актуализирания избирателен списък.

Изборният ден започва в 8:00 часа и продължава до 18:00 часа. Изключение е възможно, ако пред някоя от секциите останат прокурори, които не са упражнили правото си на вот. Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 29 секции, разпределени според органа на съдебната власт, в който са назначени магистратите.

Три секции са разкрити в София

В столицата са обособени три секции. В Съдебната палата гласуват изпълняващият функциите главен прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Софийската градска прокуратура. В сградата на Софийския районен съд е секцията за прокурорите от Военно-апелативната, Военно-окръжната и Софийската районна прокуратура. Третата секция е в сградата на Софийския градски съд и Софийската градска прокуратура на улица „Черковна“.

След края на изборния ден секционните комисии ще отворят урните, ще преброят бюлетините и ще установят броя на гласовете за всеки кандидат. Процесът ще бъде излъчван чрез видеонаблюдение и видеозаснемане в реално време, включително при съставянето, прочитането и подписването на протоколите.

Резултатите трябва да са готови до 23:00 часа

Сканирано копие на всеки подписан протокол трябва да бъде изпратено на избирателната комисия не по-късно от 21:00 часа. Председателят на комисията трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите и имената на избраните членове до 23:00 часа.

Процедурата започна на 17 октомври с представянето на концепциите на кандидатите. Тогава общото събрание избра свой председател и членове на избирателната комисия и определи секциите за гласуване.

Кандидатите представляват различни нива на прокуратурата – от Върховната касационна прокуратура и апелативните прокуратури до окръжни, градски, районни и военно-окръжни прокуратури. В концепциите им са поставени въпроси като независимостта на магистратите, ускоряването на конкурсите и атестациите, натовареността, командироването и условията на труд.

„За това са необходими последователни действия“, заяви кандидатът Радослав Градев при представянето на концепцията си, като постави акцент върху необходимостта от намаляване на институционалното противопоставяне.

Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова откри процедурата и изрази надежда прокурорите да изберат достойни и почтени професионалисти. След прокурорската квота предстоят изборите на представители на съдиите и следователите, които са част от процедурата за формиране на новия състав на ВСС.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


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