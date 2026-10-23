Костадин Костадинов и Петър Волгин закриха кампанията си с призив за независима България, сигурност и национално достойнство

При закриването на предизборната си кампания кандидатите, издигнати от “Възраждане” за президент Костадин Костадинов и за вицепрезидент Петър Волгин, се обърнаха към българските граждани с послания за национален суверенитет, мир, сигурност и необходимост от открит диалог между политиците и обществото.

От площад „Света Неделя“, пред едноименната църква, Костадинов благодари на хилядите симпатизанти и доброволци, включили се в кампанията на „Възраждане“, и подчерта, че срещите с хората по улиците и площадите са били основната и най-важна част на предизборната обиколка по места.

„Един държавен глава трябва да може да разговаря с всички, трябва да може да чува всички и трябва да може да уважава всички“, заяви Костадинов.

Той изрази съжаление, че останалите така наречени основни кандидати са отказали пряк дебат, който би дал възможност на избирателите да сравнят идеите и позициите им. Според него едно от големите предизвикателства пред България е преодоляването на общественото разделение и възстановяването на доверието между управляващи и граждани.

Костадинов акцентира и върху образованието, науката и технологичното развитие като ключови приоритети за бъдещето на страната. Той припомни, че по време на кампанията двамата с Волгин са раздавали книги, вместо да следват предизборните традиции за раздаване на предизборни кебапчета. Избрали са книги вместо бюлетина, за да насърчат интереса към знанието и да представят идеята си за научен и образователен просперитет.

„Един от основните приоритети в нашата кампания е образователният и научен напредък на България”, подчерта Костадинов.

Петър Волгин също благодари на членовете, симпатизантите и доброволците на „Възраждане“. Той посочи, че разговорите с гражданите в различни населени места са очертали един водещ проблем – сигурността. По думите му хората се тревожат както за работните си места, доходите и възможността да се грижат за семействата си, така и за риска България да бъде въвлечена във войната на Русия с Украйна. Волгин заяви, че основна цел на кандидатпрезидентската двойка е да работи за предотвратяване на подобен сценарий и за поддържане на нормален диалог с всички държави, включително САЩ, Русия, Китай и страните от Европейския съюз.

Костадин Костадинов и Петър Волгин поставиха основен акцент върху защитата на българския национален интерес и заявиха, че политическите решения трябва да се оценяват преди всичко през отражението им върху България и българския народ.

Костадинов разкритикува политическото противопоставяне, основано на определения като „проевропейски“ и „проруски“, и заяви, че страната трябва да отстоява собствена позиция, когато националните ѝ интереси не съвпадат с тези на други държави или международни организации.

В заключителната част на изказването си Костадинов определи независимостта на България и правото на българския народ сам да определя бъдещето си като основни принципи на кампанията.

Посланията на Костадинов и Волгин очертаха основните теми, с които двамата завършват предизборната си кампания: сигурност за гражданите, недопускане на въвличането на България във война, национално достойнство, образователен и научен просперитет, и обединяване на разединеното българско общество около нова колективна цел.

“Имаме минало, с което да се гордеем. Но бъдещето не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас.

Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел. И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чужди

посолства, а от недрата и мечтите на българския народ. Нашата мечта за България е ясна: силна, независима и благоденстваща България, която сама определя националния си интерес. България, която може да разговаря и да изгражда партньорства и на Изток, и на Запад, без да се отказва от своя суверенитет. България със силна армия и защитени граници. България, в която справедливостта се крепи на силна държава и активно гражданско общество. България, която поставя образованието, науката и развитието на своите деца сред най-важните национални цели. Истински различният избор е този, който отказва да повтаря едни и същи думи и готови отговори. Истински различният избор е този, който поставя различни въпроси пред България. Истински различният избор е този, който търси отговорите там, където им е мястото – сред българските граждани.”, бяха категорични в заключение двамата кандидати.

Костадин Костадинов ще упражни своето право на глас в 10:00 ч. в град Варна, ОУ “Стоян Михайловски”, секция 313.

Петър Волгин ще гласува в 9:15 ч. в Интерпред.

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