Новини
България »
Костадин Костадинов и Петър Волгин закриха кампанията си с призив за независима България, сигурност и национално достойнство
  Тема: Избори

Костадин Костадинов и Петър Волгин закриха кампанията си с призив за независима България, сигурност и национално достойнство

23 Октомври, 2026 21:27, обновена 23 Октомври, 2026 21:35 981

  • костадинов-
  • волгин-
  • възраждане-
  • избори-
  • кампания-
  • президент

Двамата се обърнаха към българските граждани с послания за национален суверенитет, мир и открит диалог между политиците и обществото.

Костадин Костадинов и Петър Волгин закриха кампанията си с призив за независима България, сигурност и национално достойнство - 1
Факти Факти

При закриването на предизборната си кампания кандидатите, издигнати от “Възраждане” за президент Костадин Костадинов и за вицепрезидент Петър Волгин, се обърнаха към българските граждани с послания за национален суверенитет, мир, сигурност и необходимост от открит диалог между политиците и обществото.

От площад „Света Неделя“, пред едноименната църква, Костадинов благодари на хилядите симпатизанти и доброволци, включили се в кампанията на „Възраждане“, и подчерта, че срещите с хората по улиците и площадите са били основната и най-важна част на предизборната обиколка по места.

„Един държавен глава трябва да може да разговаря с всички, трябва да може да чува всички и трябва да може да уважава всички“, заяви Костадинов.

Той изрази съжаление, че останалите така наречени основни кандидати са отказали пряк дебат, който би дал възможност на избирателите да сравнят идеите и позициите им. Според него едно от големите предизвикателства пред България е преодоляването на общественото разделение и възстановяването на доверието между управляващи и граждани.

Костадинов акцентира и върху образованието, науката и технологичното развитие като ключови приоритети за бъдещето на страната. Той припомни, че по време на кампанията двамата с Волгин са раздавали книги, вместо да следват предизборните традиции за раздаване на предизборни кебапчета. Избрали са книги вместо бюлетина, за да насърчат интереса към знанието и да представят идеята си за научен и образователен просперитет.

„Един от основните приоритети в нашата кампания е образователният и научен напредък на България”, подчерта Костадинов.

Петър Волгин също благодари на членовете, симпатизантите и доброволците на „Възраждане“. Той посочи, че разговорите с гражданите в различни населени места са очертали един водещ проблем – сигурността. По думите му хората се тревожат както за работните си места, доходите и възможността да се грижат за семействата си, така и за риска България да бъде въвлечена във войната на Русия с Украйна. Волгин заяви, че основна цел на кандидатпрезидентската двойка е да работи за предотвратяване на подобен сценарий и за поддържане на нормален диалог с всички държави, включително САЩ, Русия, Китай и страните от Европейския съюз.

Костадин Костадинов и Петър Волгин поставиха основен акцент върху защитата на българския национален интерес и заявиха, че политическите решения трябва да се оценяват преди всичко през отражението им върху България и българския народ.

Костадинов разкритикува политическото противопоставяне, основано на определения като „проевропейски“ и „проруски“, и заяви, че страната трябва да отстоява собствена позиция, когато националните ѝ интереси не съвпадат с тези на други държави или международни организации.

В заключителната част на изказването си Костадинов определи независимостта на България и правото на българския народ сам да определя бъдещето си като основни принципи на кампанията.

Посланията на Костадинов и Волгин очертаха основните теми, с които двамата завършват предизборната си кампания: сигурност за гражданите, недопускане на въвличането на България във война, национално достойнство, образователен и научен просперитет, и обединяване на разединеното българско общество около нова колективна цел.

“Имаме минало, с което да се гордеем. Но бъдещето не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас.

Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел. И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чужди

посолства, а от недрата и мечтите на българския народ. Нашата мечта за България е ясна: силна, независима и благоденстваща България, която сама определя националния си интерес. България, която може да разговаря и да изгражда партньорства и на Изток, и на Запад, без да се отказва от своя суверенитет. България със силна армия и защитени граници. България, в която справедливостта се крепи на силна държава и активно гражданско общество. България, която поставя образованието, науката и развитието на своите деца сред най-важните национални цели. Истински различният избор е този, който отказва да повтаря едни и същи думи и готови отговори. Истински различният избор е този, който поставя различни въпроси пред България. Истински различният избор е този, който търси отговорите там, където им е мястото – сред българските граждани.”, бяха категорични в заключение двамата кандидати.

Костадин Костадинов ще упражни своето право на глас в 10:00 ч. в град Варна, ОУ “Стоян Михайловски”, секция 313.

Петър Волгин ще гласува в 9:15 ч. в Интерпред.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове