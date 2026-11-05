Найденов: Изборът на ВСС се провежда прозрачно

Изборът на нов Висш съдебен съвет се провежда по прозрачен и публичен начин, заяви пред "Лице в лице" по бТВ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му за първи път има толкова голям брой кандидатури както от парламентарната, така и от професионалната квота.

„За първи път имаме такъв голям брой кандидатури за членове на ВСС от парламентарната и от професионалната квота, и те ще бъдат избирани по възможно най-прозрачния и публичен начин, пред цялото общество“, каза Найденов.

Парламентарната процедура е в ход

За 11-те места от парламентарната квота са внесени 21 кандидатури. Шест от позициите са за Съдийската колегия, а пет – за Прокурорската колегия.

Изслушванията на кандидатите в парламентарната правна комисия започнаха на 2 ноември и трябва да приключат на 6 ноември. Изборът в пленарната зала е планиран до 19 ноември. Всеки член на ВСС се избира с мнозинство от две трети от народните представители.

Процедурата се провежда на фона на изтеклия през октомври 2022 г. мандат на настоящия състав на съвета. Промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и ограничават кадровите решения на органа с изтекъл мандат, влязоха в сила през юли.

Професионалната квота се попълва поетапно

Прокурорите вече избраха своите четирима представители след гласуване на 24 октомври. От 1567 прокурори с право на глас участваха 1363. Избрани бяха Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.

Съдиите трябва да изберат шестима членове на 7 ноември. За местата са допуснати 21 кандидати. Следователите ще гласуват за един представител на 21 ноември.

При представянето на приоритетите си Найденов посочи, че кандидатите трябва да бъдат оценявани по професионалните им качества, интегритета и липсата на зависимости. Министърът подчерта и значението на свободния вот на магистратите.

След конституирането на новия състав ще може да бъде продължена процедурата за избор на главен прокурор. По-рано Найденов заяви, че при приключване на избора на ВСС без обжалвания такъв избор би могъл да се очаква през пролетта на 2027 г.