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Найденов: Изборът на ВСС се провежда прозрачно

Найденов: Изборът на ВСС се провежда прозрачно

5 Ноември, 2026 18:02 548 10

  • николай найденов-
  • висш съдебен съвет-
  • съдебна реформа-
  • народно събрание-
  • избор на всс

Правосъдният министър заяви, че за първи път има толкова много кандидатури за парламентарната и професионалната квота. Процедурата трябва да приключи през ноември

Найденов: Изборът на ВСС се провежда прозрачно - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на нов Висш съдебен съвет се провежда по прозрачен и публичен начин, заяви пред "Лице в лице" по бТВ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му за първи път има толкова голям брой кандидатури както от парламентарната, така и от професионалната квота.

„За първи път имаме такъв голям брой кандидатури за членове на ВСС от парламентарната и от професионалната квота, и те ще бъдат избирани по възможно най-прозрачния и публичен начин, пред цялото общество“, каза Найденов.

Парламентарната процедура е в ход

За 11-те места от парламентарната квота са внесени 21 кандидатури. Шест от позициите са за Съдийската колегия, а пет – за Прокурорската колегия.

Изслушванията на кандидатите в парламентарната правна комисия започнаха на 2 ноември и трябва да приключат на 6 ноември. Изборът в пленарната зала е планиран до 19 ноември. Всеки член на ВСС се избира с мнозинство от две трети от народните представители.

Процедурата се провежда на фона на изтеклия през октомври 2022 г. мандат на настоящия състав на съвета. Промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и ограничават кадровите решения на органа с изтекъл мандат, влязоха в сила през юли.

Професионалната квота се попълва поетапно

Прокурорите вече избраха своите четирима представители след гласуване на 24 октомври. От 1567 прокурори с право на глас участваха 1363. Избрани бяха Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.

Съдиите трябва да изберат шестима членове на 7 ноември. За местата са допуснати 21 кандидати. Следователите ще гласуват за един представител на 21 ноември.

При представянето на приоритетите си Найденов посочи, че кандидатите трябва да бъдат оценявани по професионалните им качества, интегритета и липсата на зависимости. Министърът подчерта и значението на свободния вот на магистратите.

След конституирането на новия състав ще може да бъде продължена процедурата за избор на главен прокурор. По-рано Найденов заяви, че при приключване на избора на ВСС без обжалвания такъв избор би могъл да се очаква през пролетта на 2027 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прозрачно е как Коцето пробутва Цвета

    3 3 Отговор
    в замяна на гласа си за Йотова. . Ха да видим!

    Коментиран от #2, #6

    18:05 05.11.2026

  • 2 Гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прозрачно е как Коцето пробутва Цвета":

    Какво лошо има? Разбирам че Костадинов ти е идол, но и той не е съвършен.

    Коментиран от #4

    18:07 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Скрий се твоите петроханци

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    па ти!

    18:15 05.11.2026

  • 5 Даа

    2 2 Отговор
    Сега реално ще се види, дали ПП, ДБ ще подкрепят дълго чакала съдебна реформа или ще си оставят старото статукво с отдавна изтекъл мандат ( назначения на Пеевски- Борисов)...????

    18:15 05.11.2026

  • 6 Съдия във ВСС и Президент на Бг

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прозрачно е как Коцето пробутва Цвета":

    На един кантар ли ги слагаш ? Ако е така едно на нула за Възраждане.

    18:19 05.11.2026

  • 7 Е ,колко да е прозрачно

    3 1 Отговор
    Като не знаем името на нито един кандидат?

    Коментиран от #8

    18:21 05.11.2026

  • 8 Ахааа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е ,колко да е прозрачно":

    Всички изслушвания на кандидатите са абсолютно прозрачни и можеш да ги проследим по доста канали за информация! Сега, обаче въпроса е дали ще се намерят 160 гласа за нов ВСС!!? Дали ПП, ДБ ще си останат верни на Шиши, все пак получиха подкрепа от ГЕРБ- ДПС на изборите! Какво са обещали в замяна???

    18:26 05.11.2026

  • 9 Виж ми

    4 1 Отговор
    окото .

    18:27 05.11.2026

  • 10 Безличен човек

    2 0 Отговор
    Толкова безличен, прозрачен и излишен е тоя човечец. Щастлив е, че никой за нищо не го търси и той си кюта за добра заплатка. Тоя ако направи нещо в съдебната система....най много нещо на метеното.

    18:44 05.11.2026

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