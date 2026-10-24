Кирил Петков иска руски активи да платят щетите в Черно море

Кирил Петков предлага Европейският съюз да въведе механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море. Според бившия премиер средствата трябва да бъдат използвани за компенсиране на икономическите щети от атаките срещу търговски кораби.
„Този път агресията на Русия трябва да има реална цена“, заяви Петков. Той настоява въпросът да бъде поставен на европейско ниво, а руските активи да не останат само замразени, без да бъдат използвани за възстановяване и подкрепа на засегнатите.
Петков поиска и дипломатически мерки
В позицията си Петков предлага руските посланици във всички черноморски държави от НАТО да бъдат привикани и да получат последно предупреждение. При следващ удар срещу кораб в териториални води той смята, че посланиците трябва да бъдат обявявани за персона нон грата.
По думите му Русия е решила да тества директно територията на НАТО. „Нямаме време за изчакване! Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия“, написа Петков.
Кой стои зад атаките все още не е потвърдено
Предложенията му идват след серия инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври бяха поразени ALFA WATAN и ABLE в изключителната икономическа зона на България. ALFA WATAN потъна, а екипажът на ABLE беше спасен. На 13 октомври бяха съобщени нови удари срещу кораби в близост до българския бряг.
Към този момент няма официално потвърждение от българските власти кой е извършителят. Петков твърди, че почеркът и районът насочват към руски дронове. Руското посолство в София заяви, че засегнатите кораби не са били сред целите на руските въоръжени сили.
ЕС използва приходите, но не и самите активи
В Европа са блокирани около 210 милиарда евро руски активи. ЕС вече насочва извънредните приходи от тях към подкрепа за Украйна, но използването на самите средства остава ограничено от правни и политически спорове. Европейският съюз е одобрил и заем от 90 милиарда евро за Украйна за бюджетни и отбранителни нужди през 2026 и 2027 г.
Именно тази разлика стои в основата на предложението на Петков: замразените руски активи да бъдат превърнати в ресурс за Украйна и за компенсации при доказана отговорност за атаките в Черно море. Засега няма данни предложението му да е прието от Европейския съюз.
Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, campaigns.darik.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро Шприца
Коментиран от #15, #31
18:35 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони
Къде е Радев?
Коментиран от #7, #25
18:36 24.10.2026
4 ПРО 100 КИРО
18:38 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДрайвингПлежър
За да се случи подобен род конфискация трябва да има влязла в сила съдебна присъда, тоест доказана вина. Приятно доказване
Омръзна ми от тия ненорланици от жълтите павета! В крайна сметка по-добре една брутална диктатура, която да се разправи с хахалигавите, пък после ще му мислим как да се оправяме с дикаторите! Очевидно път по средата няма!
18:40 24.10.2026
7 Има и действащи
До коментар #3 от "120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони":Да проверят черноморието за едни хотели. Да престрашат и строителния бизнес. Има какво да се намира.
Коментиран от #16
18:40 24.10.2026
8 Кирлив Киро
18:41 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Верно ли бе
18:48 24.10.2026
11 ХалаПенйо
Плащай от джоба си, хахо.
18:48 24.10.2026
12 Сандо
18:50 24.10.2026
13 КОКОРЧО
18:51 24.10.2026
14 Бай онзи
18:52 24.10.2026
15 2020
До коментар #1 от "Киро Шприца":Този твърдеше, че инфлацията след еврото ще е пппооллловин процент!!(заекването е цитат)
18:54 24.10.2026
16 питам си
До коментар #7 от "Има и действащи":Аз викам да се провери един хотел в село Лозенец на морето - май изведнъж изникна и е на Татко Петко....
18:56 24.10.2026
17 КАЗВАМ
Коментиран от #20
19:00 24.10.2026
18 Хаха
Коментиран от #35, #37
19:01 24.10.2026
19 Тортичка
19:01 24.10.2026
20 За съжаление
До коментар #17 от "КАЗВАМ":Тъпота не се лекува...
19:02 24.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Правилно
19:03 24.10.2026
23 Ний ша Ва упрайм
19:04 24.10.2026
24 ПРО100ТО КИРО
19:04 24.10.2026
25 И една
До коментар #3 от "120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони":В ,,Баба Алино ,, действаща !!!
Гледам един курник имах незаконен и уж щяха да го бутат !!!
Казах им : когато бутнете варненското сити на ВСУ , ще ми бутнете и курника !
Никакви ги нема .
19:05 24.10.2026
26 Минувач
19:07 24.10.2026
27 Киро лъжеца
Кво стана ?
Евро 5 лева !!!
Само ми паднеш и б...Ко
19:08 24.10.2026
28 Град София
19:10 24.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Палячо
19:13 24.10.2026
31 Киро Брадата
До коментар #1 от "Киро Шприца":Трябва да се наложи мумурандом, опа, мурутрориум..
19:16 24.10.2026
32 Дзак
19:18 24.10.2026
33 Ти да видиш
19:18 24.10.2026
34 Милен
19:19 24.10.2026
35 Ти да видиш
До коментар #18 от "Хаха":На бас, че ако руснаците стигнат до Дунава, Киро лично пръв ще им носи погачата, и ще вика Здраствуйте братушки.
19:21 24.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нима
До коментар #18 от "Хаха":Кога Русия си плати за Северна Добруджа, за Македония, за Лукойл.
19:25 24.10.2026
38 Громико
19:27 24.10.2026
39 Бай Гого
19:29 24.10.2026
40 Много
19:31 24.10.2026
41 морския
19:31 24.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.