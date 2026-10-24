Кирил Петков иска руски активи да платят щетите в Черно море

Кирил Петков предлага Европейският съюз да въведе механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море. Според бившия премиер средствата трябва да бъдат използвани за компенсиране на икономическите щети от атаките срещу търговски кораби.

„Този път агресията на Русия трябва да има реална цена“, заяви Петков. Той настоява въпросът да бъде поставен на европейско ниво, а руските активи да не останат само замразени, без да бъдат използвани за възстановяване и подкрепа на засегнатите.

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Петков поиска и дипломатически мерки

В позицията си Петков предлага руските посланици във всички черноморски държави от НАТО да бъдат привикани и да получат последно предупреждение. При следващ удар срещу кораб в териториални води той смята, че посланиците трябва да бъдат обявявани за персона нон грата.

По думите му Русия е решила да тества директно територията на НАТО. „Нямаме време за изчакване! Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия“, написа Петков.

Кой стои зад атаките все още не е потвърдено

Предложенията му идват след серия инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври бяха поразени ALFA WATAN и ABLE в изключителната икономическа зона на България. ALFA WATAN потъна, а екипажът на ABLE беше спасен. На 13 октомври бяха съобщени нови удари срещу кораби в близост до българския бряг.

Към този момент няма официално потвърждение от българските власти кой е извършителят. Петков твърди, че почеркът и районът насочват към руски дронове. Руското посолство в София заяви, че засегнатите кораби не са били сред целите на руските въоръжени сили.

ЕС използва приходите, но не и самите активи

В Европа са блокирани около 210 милиарда евро руски активи. ЕС вече насочва извънредните приходи от тях към подкрепа за Украйна, но използването на самите средства остава ограничено от правни и политически спорове. Европейският съюз е одобрил и заем от 90 милиарда евро за Украйна за бюджетни и отбранителни нужди през 2026 и 2027 г.

Именно тази разлика стои в основата на предложението на Петков: замразените руски активи да бъдат превърнати в ресурс за Украйна и за компенсации при доказана отговорност за атаките в Черно море. Засега няма данни предложението му да е прието от Европейския съюз.

Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, campaigns.darik.bg