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Кирил Петков иска руски активи да платят щетите в Черно море
  Тема: Украйна

Кирил Петков иска руски активи да платят щетите в Черно море

24 Октомври, 2026 18:31 1 112 42

  • кирил петков-
  • руски активи-
  • черно море-
  • украйна-
  • нато

Бившият премиер предлага конфискация на активи, свързани с руската агресия, и предупреждава за нови атаки срещу кораби в района на НАТО

Кирил Петков иска руски активи да платят щетите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Петков предлага Европейският съюз да въведе механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море. Според бившия премиер средствата трябва да бъдат използвани за компенсиране на икономическите щети от атаките срещу търговски кораби.

„Този път агресията на Русия трябва да има реална цена“, заяви Петков. Той настоява въпросът да бъде поставен на европейско ниво, а руските активи да не останат само замразени, без да бъдат използвани за възстановяване и подкрепа на засегнатите.

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Петков поиска и дипломатически мерки

В позицията си Петков предлага руските посланици във всички черноморски държави от НАТО да бъдат привикани и да получат последно предупреждение. При следващ удар срещу кораб в териториални води той смята, че посланиците трябва да бъдат обявявани за персона нон грата.

По думите му Русия е решила да тества директно територията на НАТО. „Нямаме време за изчакване! Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия“, написа Петков.

Кой стои зад атаките все още не е потвърдено

Предложенията му идват след серия инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври бяха поразени ALFA WATAN и ABLE в изключителната икономическа зона на България. ALFA WATAN потъна, а екипажът на ABLE беше спасен. На 13 октомври бяха съобщени нови удари срещу кораби в близост до българския бряг.

Към този момент няма официално потвърждение от българските власти кой е извършителят. Петков твърди, че почеркът и районът насочват към руски дронове. Руското посолство в София заяви, че засегнатите кораби не са били сред целите на руските въоръжени сили.

ЕС използва приходите, но не и самите активи

В Европа са блокирани около 210 милиарда евро руски активи. ЕС вече насочва извънредните приходи от тях към подкрепа за Украйна, но използването на самите средства остава ограничено от правни и политически спорове. Европейският съюз е одобрил и заем от 90 милиарда евро за Украйна за бюджетни и отбранителни нужди през 2026 и 2027 г.

Именно тази разлика стои в основата на предложението на Петков: замразените руски активи да бъдат превърнати в ресурс за Украйна и за компенсации при доказана отговорност за атаките в Черно море. Засега няма данни предложението му да е прието от Европейския съюз.

Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, campaigns.darik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Шприца

    72 7 Отговор
    Проссссссст съм колкото 10 харвардски възпитаника.

    Коментиран от #15, #31

    18:35 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони

    8 50 Отговор
    които не развиват никаква дейност!
    Къде е Радев?

    Коментиран от #7, #25

    18:36 24.10.2026

  • 4 ПРО 100 КИРО

    72 7 Отговор
    ПАК ИЗКЪРТИ ГЛУПОМЕРА.

    18:38 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    58 5 Отговор
    Киро отново показва колко брутално поЗД е!
    За да се случи подобен род конфискация трябва да има влязла в сила съдебна присъда, тоест доказана вина. Приятно доказване

    Омръзна ми от тия ненорланици от жълтите павета! В крайна сметка по-добре една брутална диктатура, която да се разправи с хахалигавите, пък после ще му мислим как да се оправяме с дикаторите! Очевидно път по средата няма!

    18:40 24.10.2026

  • 7 Има и действащи

    21 10 Отговор

    До коментар #3 от "120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони":

    Да проверят черноморието за едни хотели. Да престрашат и строителния бизнес. Има какво да се намира.

    Коментиран от #16

    18:40 24.10.2026

  • 8 Кирлив Киро

    44 4 Отговор
    Киро ако върне парите скрити по островите, ще се изплатят всички щети, че и половината ще остане за благотворителна дейност.

    18:41 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Верно ли бе

    44 2 Отговор
    Супер идея ! Киро още веднъж доказа че е невероятно велик и гениален ! Той ще се погрижи това да се реализира на практика. Той може съвсем сам , лично да принуди Русия да направи това , което целия ЕС и НАТО не могат да ги накарат. Давай Супер Киро , с теб сме !!!!!!!

    18:48 24.10.2026

  • 11 ХалаПенйо

    43 4 Отговор
    Пълна откачалка.
    Плащай от джоба си, хахо.

    18:48 24.10.2026

  • 12 Сандо

    39 2 Отговор
    Във връзка със случая "Соня Колтуклиева" да припомним,че този дегенерат пришпорил шофьора си да кара с превишена скорост уби човек!Следите бяха заметени на другия ден и случая премина в архива.Сега има наглостта да продължава с лъжите си,а късопаметния планктон отново да му се кланя като на светия.

    18:50 24.10.2026

  • 13 КОКОРЧО

    30 4 Отговор
    КОЙ БЕШЕ ТОЯ ШУШЛЯК ?

    18:51 24.10.2026

  • 14 Бай онзи

    30 3 Отговор
    Кой беше този невнятник????

    18:52 24.10.2026

  • 15 2020

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шприца":

    Този твърдеше, че инфлацията след еврото ще е пппооллловин процент!!(заекването е цитат)

    18:54 24.10.2026

  • 16 питам си

    23 2 Отговор

    До коментар #7 от "Има и действащи":

    Аз викам да се провери един хотел в село Лозенец на морето - май изведнъж изникна и е на Татко Петко....

    18:56 24.10.2026

  • 17 КАЗВАМ

    23 4 Отговор
    КИРИЛ ПЕТКОВ ДА ХОДИ ДА СЕ ЛЕКУВА! УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ НАПАДАЛИ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ, А И ТАКИВА КОИТО СА ПАДНАЛИ СЛУЧАЙНО, СА ДЕСЕТКИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ РУСКИТЕ! С КАКВО ПРАВО КЬОРЧО ИСКА РУСИЯ ДА ПЛАЩА И ЗАРАДИ ПАДНАЛИТЕ ДРОНОВЕ НА УКРАЙНА, А И ТЕЗИ КОИТО СА НАПАДАЛИ КОРАБИ ПАК ОТ НЕЯ, А ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ ТОН ЗА НАПАДЕНИЕ НА КОРАБИ С ДРОНОВЕ ДАДЕ УКРАЙНА - ПОНЕ 10 КОРАБА ГИ УДАРИ В ЧЕРНО МОРЕ, ДАЖЕ И В БОСФОРА?

    Коментиран от #20

    19:00 24.10.2026

  • 18 Хаха

    20 6 Отговор
    Щетите ще ги платят такива като теб които пращаха оръжие на фашистите в Украйна! Руснаците скоро лично ще ви връчат сметката барабар с лихвите!

    Коментиран от #35, #37

    19:01 24.10.2026

  • 19 Тортичка

    14 4 Отговор
    Крадците все в чуждата сметка гледат!

    19:01 24.10.2026

  • 20 За съжаление

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "КАЗВАМ":

    Тъпота не се лекува...

    19:02 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Правилно

    4 8 Отговор
    конфискация на Нефтохим и Камчия!

    19:03 24.10.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    10 4 Отговор
    кирето от канадско ли се обажда?

    19:04 24.10.2026

  • 24 ПРО100ТО КИРО

    13 4 Отговор
    Е ДАУНФОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА! ПЪЛЕН СКРЕП!

    19:04 24.10.2026

  • 25 И една

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони":

    В ,,Баба Алино ,, действаща !!!
    Гледам един курник имах незаконен и уж щяха да го бутат !!!
    Казах им : когато бутнете варненското сити на ВСУ , ще ми бутнете и курника !
    Никакви ги нема .

    19:05 24.10.2026

  • 26 Минувач

    12 5 Отговор
    Тоз е същият, който ни уверяваше, че инфлацията след еврозоната няма да е повече от 0.5 процента, а тя стана 100 процента. Същият, който лъжеше за гражданството си, който лъсна на записа за Урсула и договорките, който влезе в сглобка с Борисов и ПееФски, който изневеряваше на жена си с Лена, който щеше да громи Русия, щото била бензиностанция с ракети, а сега ще я громи с конфискация на активи след недоказани атаки.

    19:07 24.10.2026

  • 27 Киро лъжеца

    12 4 Отговор
    Абе морж канадски , нали нямаше да обеднеем при еврото ?
    Кво стана ?
    Евро 5 лева !!!
    Само ми паднеш и б...Ко

    19:08 24.10.2026

  • 28 Град София

    13 3 Отговор
    ТРЯБВА ДА КОНФИСКУВАТ ВСИЧКИ ПАРИ НА КИРЧО ЗАРАДИ ПОГРОМА КОЙТО НАНЕСЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ДИПЛОМАЦИЯ. СКЪП ГАЗ.НЕЗАКОНЕН ИЗНОС НА ОРЪЖИЕ.ПРОБЛЕМИ С МАКЕДОНИЯ. ПРОБЛЕМИ С РУСИЯ ИТН...

    19:10 24.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Палячо

    9 3 Отговор
    Аз искам пък да съм Брад Пит!

    19:13 24.10.2026

  • 31 Киро Брадата

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шприца":

    Трябва да се наложи мумурандом, опа, мурутрориум..

    19:16 24.10.2026

  • 32 Дзак

    2 2 Отговор
    Хората навремето казваха - Черно Море за платноходки. Никакви оръжия!

    19:18 24.10.2026

  • 33 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Ами добре. Да го пратим при Путин да му каже.

    19:18 24.10.2026

  • 34 Милен

    4 3 Отговор
    Киро е голям факир, иска да потопи еврозоната от раз. Конфискуването на руските активи ще доведеведе до фалит депозитите които ги съхраняват, в последствие лихвите ще скочат до небесата. Явно Кики е един от най-върлите путинофили на територията ни.

    19:19 24.10.2026

  • 35 Ти да видиш

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    На бас, че ако руснаците стигнат до Дунава, Киро лично пръв ще им носи погачата, и ще вика Здраствуйте братушки.

    19:21 24.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нима

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Кога Русия си плати за Северна Добруджа, за Македония, за Лукойл.

    19:25 24.10.2026

  • 38 Громико

    3 1 Отговор
    Браво на Котето,с комунистите трябва да се действа по комунистически

    19:27 24.10.2026

  • 39 Бай Гого

    3 1 Отговор
    На тези с отпадналата необходимост защо им дават думата,само простотии говорят!!!

    19:29 24.10.2026

  • 40 Много

    1 1 Отговор
    правилна и дори вече позакъсняла мярка. Конфискация плюс изгонване на псевпосланиците на Путин с униформите, като на горски пазачи.

    19:31 24.10.2026

  • 41 морския

    2 1 Отговор
    не напразно му викат "киро-тъпото"!

    19:31 24.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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