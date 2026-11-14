Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
София »
Тодор Джиков: Бюджетът предотврати понижение на рейтинга

Тодор Джиков: Бюджетът предотврати понижение на рейтинга

14 Ноември, 2026 18:54 496 9

  • тодор джиков-
  • кредитен рейтинг-
  • държавен бюджет-
  • данък върху свръхпечалбата-
  • standard & poor’s

S&P промени перспективата пред рейтинга на България от положителна на стабилна, но потвърди оценката „BBB+“. Депутатът защити бюджетните мерки и данъка върху свръхпечалбата

Тодор Джиков: Бюджетът предотврати понижение на рейтинга - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложенията за бюджета са предотвратили по-негативна оценка за България, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков. Коментарът му идва след решението на Standard & Poor’s да промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на страната от положителна на стабилна.

Агенцията потвърди дългосрочния рейтинг на България на „BBB+“, а краткосрочния – на „A-2“. Това означава, че не е извършено понижение на самия рейтинг, а е променена перспективата пред него.

„Перспективата не е намалена, а е променена. Няма как да бъде по-различно, защото всички знаем какво изскочи от трите одитни доклада, които на практика ясно показаха, че цифричките са били манипулирани за предходните години“, заяви Джиков пред Нова телевизия.

Според депутата оценката на Standard & Poor’s е свързана с растящите дефицити през последните три години, увеличаването на външния дълг и лихвите по него. Той представи графики за бюджетния дефицит, публичните разходи, държавния дълг и разходите за централната администрация.

Джиков заяви, че проектобюджетът предвижда постепенно подобряване на показателите през следващите три години. По думите му трябва да бъдат намалени дефицитът, публичните разходи и държавният дълг, като това ще стане чрез оптимизация и реформи в публичната администрация.

„Как ще оздравим публичните финанси, как ще вкараме отново в коловоза един разумен бюджет, за да можем да възстановим доверието в нас, да приключим с процедурата по свръхдефицит и да консолидираме бюджета“, каза депутатът.

Той коментира и критиките за липса на достатъчно съкращаване на разходите и реформи. Според него промяната в администрацията трябва да се извършва поетапно, за да не се блокира работата на институциите и да не се натоварват допълнително държавните финанси с обезщетения.

В проекта е предвиден еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата за определени сектори през 2027 г. Данъчната основа ще се изчислява спрямо средната годишна данъчна печалба за периода 2020–2025 г., а очакваният бюджетен ефект е 800 млн. евро.

Джиков защити мярката с аргумента, че България има 10% данък печалба и че предприятията, които реализират свръхпечалби, трябва да поемат по-голяма солидарна отговорност при настоящата икономическа и геополитическа ситуация. Той посочи като основно засегнати банки, търговски вериги и заложни къщи.

По думите му в бюджета са предвидени и 2 млрд. евро за подпомагане на бизнеса и гражданите. Депутатът заяви, че средствата трябва да компенсират разликата при международните цени на газа и да не се допуска увеличение на цените на отоплението и електроенергията.

В разговора беше обсъдено и оттеглянето на промените в Закона за личната помощ, свързани с хората с увреждания и техните асистенти. Джиков определи решението като правилно след обществените реакции и заяви, че системата се нуждае от подробен анализ.

Той посочи, че необходимият ресурс за лична помощ вече е надхвърлил 1 млрд. евро, а личните асистенти в България са близо 85 хил. Според него без оценка на разходите системата може да създаде сериозен натиск върху бюджета.

Източник: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове