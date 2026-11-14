Тодор Джиков: Бюджетът предотврати понижение на рейтинга

Предложенията за бюджета са предотвратили по-негативна оценка за България, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков. Коментарът му идва след решението на Standard & Poor’s да промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на страната от положителна на стабилна.

Агенцията потвърди дългосрочния рейтинг на България на „BBB+“, а краткосрочния – на „A-2“. Това означава, че не е извършено понижение на самия рейтинг, а е променена перспективата пред него.

„Перспективата не е намалена, а е променена. Няма как да бъде по-различно, защото всички знаем какво изскочи от трите одитни доклада, които на практика ясно показаха, че цифричките са били манипулирани за предходните години“, заяви Джиков пред Нова телевизия.

Според депутата оценката на Standard & Poor’s е свързана с растящите дефицити през последните три години, увеличаването на външния дълг и лихвите по него. Той представи графики за бюджетния дефицит, публичните разходи, държавния дълг и разходите за централната администрация.

Джиков заяви, че проектобюджетът предвижда постепенно подобряване на показателите през следващите три години. По думите му трябва да бъдат намалени дефицитът, публичните разходи и държавният дълг, като това ще стане чрез оптимизация и реформи в публичната администрация.

„Как ще оздравим публичните финанси, как ще вкараме отново в коловоза един разумен бюджет, за да можем да възстановим доверието в нас, да приключим с процедурата по свръхдефицит и да консолидираме бюджета“, каза депутатът.

Той коментира и критиките за липса на достатъчно съкращаване на разходите и реформи. Според него промяната в администрацията трябва да се извършва поетапно, за да не се блокира работата на институциите и да не се натоварват допълнително държавните финанси с обезщетения.

В проекта е предвиден еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата за определени сектори през 2027 г. Данъчната основа ще се изчислява спрямо средната годишна данъчна печалба за периода 2020–2025 г., а очакваният бюджетен ефект е 800 млн. евро.

Джиков защити мярката с аргумента, че България има 10% данък печалба и че предприятията, които реализират свръхпечалби, трябва да поемат по-голяма солидарна отговорност при настоящата икономическа и геополитическа ситуация. Той посочи като основно засегнати банки, търговски вериги и заложни къщи.

По думите му в бюджета са предвидени и 2 млрд. евро за подпомагане на бизнеса и гражданите. Депутатът заяви, че средствата трябва да компенсират разликата при международните цени на газа и да не се допуска увеличение на цените на отоплението и електроенергията.

В разговора беше обсъдено и оттеглянето на промените в Закона за личната помощ, свързани с хората с увреждания и техните асистенти. Джиков определи решението като правилно след обществените реакции и заяви, че системата се нуждае от подробен анализ.

Той посочи, че необходимият ресурс за лична помощ вече е надхвърлил 1 млрд. евро, а личните асистенти в България са близо 85 хил. Според него без оценка на разходите системата може да създаде сериозен натиск върху бюджета.

Източник: nova.bg