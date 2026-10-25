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Слаб интерес към изборите в квартал „Христо Ботев“ в София
  Тема: Избори

Слаб интерес към изборите в квартал „Христо Ботев“ в София

25 Октомври, 2026 18:02 692 24

  • избори-
  • софия-
  • христо ботев-
  • избирателна активност

В осемте секции в 94-то училище са гласували по-малко от 30 души във всяка. Част от жителите заявяват, че няма да упражнят правото си на глас

Слаб интерес към изборите в квартал „Христо Ботев“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слаб интерес към президентските избори се наблюдава в столичния квартал „Христо Ботев“. В 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“, където са разкрити осем избирателни секции, към момента на посещението във всяка от тях са гласували под 30 души.

Потокът от избиратели е слаб, а част от жителите на квартала заявяват, че няма да отидат до урните. Председателят на секционна избирателна комисия Боряна Йоцова определи активността като „изключително ниска“. Тя посочи, че в нейната секция няма проблеми нито с организацията, нито с изборното оборудване, но активността в квартала е по-ниска от средната за София.

Сред посочваните от жителите причини е липсата на доверие към политиците. Част от анкетираните заявяват, че не очакват промяна на проблемите си независимо кой кандидат бъде избран.

Изборният ден продължава до 20:00 часа. Ако пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

Източници: bnrnews.bg, trud.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мижав интерес в цяла България

    13 0 Отговор
    Няма нужда да ни ги публикувате село по село.
    Само обобщете..

    Коментиран от #20

    18:06 25.10.2026

  • 3 среброто

    14 1 Отговор
    е как па никой не дойде да да даде по 50 кинта

    Коментиран от #22

    18:08 25.10.2026

  • 4 Асан

    22 1 Отговор
    Не плащат, бате.

    18:08 25.10.2026

  • 5 Пловдив

    10 0 Отговор
    Няма пари,няма глас,децата трябва да се хранвт

    18:09 25.10.2026

  • 6 как да е силен

    12 0 Отговор
    В евро ти шарят двойно по-малко, а можеш да си купиш четири пъти по-малко стоки.

    18:09 25.10.2026

  • 7 Да де,

    4 0 Отговор
    Ама Ботев не е Маскуда

    18:11 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Русе

    4 0 Отговор
    Вече час е тъмно, защото тази вечер има улични лампи, а пак ги няма и няма, защото не ги светят?
    Защо ли, защо????

    18:21 25.10.2026

  • 10 Куки

    5 0 Отговор
    Е нема ги Мутрите на Боко и пере и народа няма с кой да се бори

    18:21 25.10.2026

  • 11 А в квартал Христо Ботев Пловдив

    3 0 Отговор
    Още по-ниска активност

    18:23 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Асан

    9 1 Отговор
    И от Турция няма автобуси.Няма алъш-вериш.Там пък не гласуват защото не знаят български и не могат да попълнят декларацията.А надписите на машината не могат да прочетат.

    18:25 25.10.2026

  • 14 леля Ганка

    2 0 Отговор
    Стига вече.Пишете резултатите.Кой е втори.Кой как гласувал в глухата провинция не е интересно.Интересното е резултата на Гюров на когото възлагаха надежди и изхарчиха много пари.

    Коментиран от #21

    18:31 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И те не

    0 0 Отговор
    кълват !

    18:34 25.10.2026

  • 17 А50

    3 0 Отговор
    После защо била вяла изборната активност. Просто гласоподаватилите на Герб Бойко-тират или Бойко-дират със свещ

    Коментиран от #24

    18:34 25.10.2026

  • 18 Ами

    1 1 Отговор
    Хората не искат президент !махайте длъжността и спестете над милиард на година

    18:44 25.10.2026

  • 19 слаба активност

    1 1 Отговор
    Язък за 50 евровата помощ за скъп бензин без кола.

    18:44 25.10.2026

  • 20 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мижав интерес в цяла България":

    Абсолютно
    Даже ще ги прожектират
    И върху панелката на бенетето😀
    А може да го кажат само
    С един бюлетин в двайсе час...

    18:48 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 какво друго се очаква

    1 0 Отговор
    от този квартал? Там наблизо са и калашниците. Всички прошляци и паразити!

    19:23 25.10.2026

  • 24 феновете на

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "А50":

    боко-тиквата и ОПГ гроб СЪВСЕМ не са много, за да повлияят върху изборността. А мафиота се уплаши и не се кандидатира, макар че години наред харчеше пари на медиите да казва, че той е следващият президент. Във СИЧКО (както казва той вместо ВСИЧКО) ЛЪЖЕ. Дори е осъждан неведнъж за това. Сега се крие с новото кафяво сако в зайчарника.

    19:26 25.10.2026

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