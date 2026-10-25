Слаб интерес към изборите в квартал „Христо Ботев“ в София

Слаб интерес към президентските избори се наблюдава в столичния квартал „Христо Ботев“. В 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“, където са разкрити осем избирателни секции, към момента на посещението във всяка от тях са гласували под 30 души.

Потокът от избиратели е слаб, а част от жителите на квартала заявяват, че няма да отидат до урните. Председателят на секционна избирателна комисия Боряна Йоцова определи активността като „изключително ниска“. Тя посочи, че в нейната секция няма проблеми нито с организацията, нито с изборното оборудване, но активността в квартала е по-ниска от средната за София.

Сред посочваните от жителите причини е липсата на доверие към политиците. Част от анкетираните заявяват, че не очакват промяна на проблемите си независимо кой кандидат бъде избран.

Изборният ден продължава до 20:00 часа. Ако пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

Източници: bnrnews.bg, trud.bg