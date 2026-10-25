Слаб интерес към изборите в квартал „Христо Ботев“ в София

Слаб интерес към президентските избори се наблюдава в столичния квартал „Христо Ботев“. В 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“, където са разкрити осем избирателни секции, към момента на посещението във всяка от тях са гласували под 30 души.
Потокът от избиратели е слаб, а част от жителите на квартала заявяват, че няма да отидат до урните. Председателят на секционна избирателна комисия Боряна Йоцова определи активността като „изключително ниска“. Тя посочи, че в нейната секция няма проблеми нито с организацията, нито с изборното оборудване, но активността в квартала е по-ниска от средната за София.
Сред посочваните от жителите причини е липсата на доверие към политиците. Част от анкетираните заявяват, че не очакват промяна на проблемите си независимо кой кандидат бъде избран.
Изборният ден продължава до 20:00 часа. Ако пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.
Източници: bnrnews.bg, trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мижав интерес в цяла България
Само обобщете..
Коментиран от #20
18:06 25.10.2026
3 среброто
Коментиран от #22
18:08 25.10.2026
4 Асан
18:08 25.10.2026
5 Пловдив
18:09 25.10.2026
6 как да е силен
18:09 25.10.2026
7 Да де,
18:11 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град Русе
Защо ли, защо????
18:21 25.10.2026
10 Куки
18:21 25.10.2026
11 А в квартал Христо Ботев Пловдив
18:23 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Асан
18:25 25.10.2026
14 леля Ганка
Коментиран от #21
18:31 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И те не
18:34 25.10.2026
17 А50
Коментиран от #24
18:34 25.10.2026
18 Ами
18:44 25.10.2026
19 слаба активност
18:44 25.10.2026
20 Жоржета стресираща
До коментар #2 от "Мижав интерес в цяла България":Абсолютно
Даже ще ги прожектират
И върху панелката на бенетето😀
А може да го кажат само
С един бюлетин в двайсе час...
18:48 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 какво друго се очаква
19:23 25.10.2026
24 феновете на
До коментар #17 от "А50":боко-тиквата и ОПГ гроб СЪВСЕМ не са много, за да повлияят върху изборността. А мафиота се уплаши и не се кандидатира, макар че години наред харчеше пари на медиите да казва, че той е следващият президент. Във СИЧКО (както казва той вместо ВСИЧКО) ЛЪЖЕ. Дори е осъждан неведнъж за това. Сега се крие с новото кафяво сако в зайчарника.
19:26 25.10.2026